هل نودع تحويل الأموال عبر البنوك مع خدمة فيسبوك الجديدة؟

قد يصبح تحويل الأموال للعائلة والأحباب عبر البنوك أمرا من الماضي، إذ أطلق "فيسبوك" خدمة الدفع الخاصة به على تطبيق "واتساب" في البرازيل بهدف السماح للمستخدمين بالدفع مقابل المشتريات أو تحويل الأموال إلى الأقارب بسهولة.

وكان الموقع قد أطلق محفظة " فيسبوك باي" (Facebook Pay) على تطبيق "واتساب" للمراسلة في تشرين الثاني/ نوفمبر في الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه المرة الأولى التي يمكن فيها استخدام "واتساب" للدفع للشركات أو تحويل أموال للأفراد ضمن قائمة الأسماء في التطبيق.

وسيتوجب على المستخدمين امتلاك بطاقات فيزا كارد أو ماستر كارد صادرة عن مصارف معينة. وسيكون هناك حاجة إلى إدخال رمز مؤلف من ستة أرقام أو تعريف رقمي للمصادقة على عملية الدفع. ويتم التعامل مع هذه العمليات التي تحصل على " فيسبوك باي" من مجموعات شريكة مثل "باي بال" في الولايات المتحدة و"سييلو" في البرازيل.

وأوضح "فيسبوك" في بيان "إن إرسال الأموال أو إجراء عملية شراء على واتساب مجانية". وستدفع الشركات عمولة مماثلة لتلك التي تدفع في معاملات بطاقات الائتمان".

يشار إلى أن التطبيقات الجديدة لفيسبوك دائما ما تبدأ ضمن نطاق ضيق من المستخدمين، وذلك لدراستها ومن ثم توسيعها لتشمل شرائح أخرى. ويعتزم "فيسبوك" جعل هذه الخدمة متاحة تدريجا على مجموعة تطبيقاته الأخرى بما فيها "إنستغرام" على أن تشمل بلدانا أخرى في المستقبل.

ع.أ.ج /ع.ش (أ ف ب)