 هل ″نشر″ الغسيل في الشمس فكرة جيدة؟ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 15.08.2021

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منوعات

هل "نشر" الغسيل في الشمس فكرة جيدة؟

اعتاد الكثيرون على تجفيف ملابسهم في الشمس، ولكن هل هذا أمر جيد؟ تعرف على الملابس والألوان التي يمكن تجفيفها بالشمس والأخرى التي لا يمكن فعل ذلك معها.

سيدة تنشر الغسيل في الشمس، كرواتيا.

للأشعة فوق البنفسجية قدرة على العمل كمبيض للغسيل.

الشمس ساطعة الآن فيفصل الصيف الحار هذا، وهل هناك أفضل من أن يتم تجفيف الملابس وتعقيمها تحت أشعتها القوية؟ الإجابة بكل بساطة، بأن هذا يعتمد على نوع الغسيل!

بادئ ذي بدء، فإنه بالنسبة للمنسوجات البيضاء ”المصفرة"، أو التي تحولت نوعا ما للرمادي، فمن المفيد تركها تجف في الشمس، كما يذكر موقع ”فرويندن" الألماني.

مختارات

هل أحتاج إلى غسل الملابس في درجة حرارة 30 أو 40 أو بالأحرى 60 درجة للحصول على غسيل نظيف وخال من الجراثيم؟ درجة حرارة منخفضة تكفي لغسل الملابس في الغسالة والحصول على نتائج باهرة. كيف ذلك؟

إذ أنه حينما تتعرض الأنسجة المبلولة للأشعة فوق البنفسجية، فإنه يتم إنتاج بيروكسيد الهيدروجين، وهو عامل يعمل على تبييض الملابس، فتعمل أشعة الشمس على مهاجمة جزيئات الأوساخ وتدمرها وعادة ما تضمن غسيلًا نظيفًا.

ولكن كونوا حذرين، فقد أبلغ البعض أن الغسيل الأبيض يمكن أن يتحول أيضًا إلى مسحة صفراء عندما تكون الأشعة فوق البنفسجية قوية جدًا، لذلك يجب ألا تترك ملابسك في  الشمس الحارقة لفترة طويلة.

ومع ذلك، فإن تأثير ”التبييض" هذا الذي تقوم به أشعة الشمس، لا يناسب الملابس الملونة، فقد تتلاشى الألوان، بالإضافة إلى أنه من الممكن أن تظهر خطوطا على الملابس بسبب خيط نشر الغسيل، ولذلك يجب قلبها قبل تعليقها بالخارج لتجف.

ولهذا ينصح موقع "فرويندن" بأنه إن قررتم تجفيف الملابس في الخارج فيفضل بمكان مظلل، فيما يذكر موقع "بيني ستيت" التعليمي، أنه يمكن لضوء الأشعة فوق البنفسجية أن يتلف الحمض النووي للبكتيريا والكائنات الحية الدقيقة، فتعمل كمطهر طبيعي.

م.ش/ أ.ح

  • Recycling-Designerin Katell Gelebart (picture-alliance/dpa)

    معطف من شوكلاتة وحقيبة من نفايات ـ ملابس من مواد غريبة

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  • Models wearing creations made with chocolate during a fashion show at the inauguration of the 23rd annual Salon du Chocolat in Paris (picture-alliance/dpa/D.Silpa)

    معطف من شوكلاتة وحقيبة من نفايات ـ ملابس من مواد غريبة

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  • Comic wallet by Sophia Wening (PauwPauw)

    معطف من شوكلاتة وحقيبة من نفايات ـ ملابس من مواد غريبة

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  • Jacke aus LED-Lampen der Designerin Veronika Aumann (Veronika Aumann)

    معطف من شوكلاتة وحقيبة من نفايات ـ ملابس من مواد غريبة

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  • Recycled glasses by Vinylize (picture-alliance/dpa/Gebert)

    معطف من شوكلاتة وحقيبة من نفايات ـ ملابس من مواد غريبة

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