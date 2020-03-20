 هل نحن مستعدون نفسياً للتعامل مع ما يثيره كورونا من مخاوف؟ | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 21.03.2020

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ثقافة ومجتمع

هل نحن مستعدون نفسياً للتعامل مع ما يثيره كورونا من مخاوف؟

مع متابعة تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، يصبح الشعور بالضغط النفسي أمراً متوقعاً، فكيف تبدو ردود فعل العرب؟ وهل لدينا الاستعداد النفسي الكافي للتعامل مع الضغط الناتج عن الخوف من الفيروس؟

الوضع الكارثي في إيطاليا بسبب تفشي فيروس كورونا هناك

تعامل الكثيرون بالعالم العربي مع ظهور فيروس كورونا باعتباره خطراً بعيداً لن يصل إليهم، إلى أن تسلل مقترباً منهم أكثر فأكثر متسبباً في تسرب الخوف والقلق لنفوس الجميع

بعد أن استيقظ الملايين قبل أيام على حديث عن فيروس غامض يمكنه سلب البشر حياتهم، استخف الكثيرون بالأمر أو حتى لم يعطوه أي جزء من اهتمامهم أصلاً، إذ لم يتخيل أحد أن يتحول ذلك الفيروس، الحامل لاسم لا يعكس أي خطورة، أن يصبح كابوساً يطارد الجميع لفترة لا يُعرف مداها.

ولحين انتهاء الأزمة: هل نحن مستعدون نفسياً للتعامل مع كل ما يتسبب فيه حالياً من ضغط نفسي، وما يترتب عليه من عواقب قد تصل لحد فقدان عزيز؟ السؤال يبدو مقبضاً للنفس وكئيباً، لكن الإجابة عليه ضرورية، فالاستعداد من شأنه أن يجنبنا السقوط براثن الفيروس، أو على الأقل يخفف من أثر الصدمة نوعاً ما.

"المحاكاة" من اللامبالاة حتى الذعر!

ومع بداية ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول عربية، تنوعت ردود الفعل على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي ما بين "السخرية" أحياناً و"اللامبالاة" في أحايين أخرى، فضلاً عن تساؤل عدد من غير المهتمين بالأسباب خلف مشاعرهم تلك.

وبمرور بعض الوقت، أثار عدم المبالاة، حيث وصل بالبعض لاستمرار التواجد خارج المنزل بدون داع، استياء الآخرين لتظهر دعوات تحت هاشتاغ "#خليك_بالبيت" للتحذير من عواقب عدم إبداء ما يكفي من الحذر.

ولكن بزيادة أعداد الإصابات بالفيروس عبر العالم العربي واتخاذ حكومات عربية لقرارات وإجراءات، اتسم الكثير منها بالصرامة كغلق المطارات وفرض حظر التجول، بدأت كل من السخرية وعدم المبالاة على حد سواء في التراجع تدريجياً ليحل محلهما الخوف والقلق.

وفي حوار مع DW عربية يرى أخصائي الصحة النفسية أحمد السمري أن تطور ردود الفعل بشأن ظهور وانتشار فيروس كورونا طبيعي وله أسبابه حيث يشرح أن اللامبالاة الأولى كانت للاعتقاد بوجود الفيروس في الصين فقط، ومع انتقاله لدول أخرى تحدث الكثيرون عن كونه "مجرد دور برد عادي"، ولكن بمتابعة الوضع السيئ في إيطاليا اتخذ الموقف طابع أكثر جدية. ويقول السمري:"نظراً للقرارات الجادة التي بدأت الحكومات في اتخاذهاوتطور مواقف الأشخاص بالدائرة المحيطة بكل فرد، بدأ العديد من الأشخاص بالتعامل مع الأمر بجدية أكثر لأن الإنسان بطبيعته يتابع من حوله ويتأثر بهم ويبدأ تدريجياً في تقليد ما يقومون به".

ووفقاً لورقة بحثية منشورة بالدورية الأمريكية لعلم الاجتماع، يرى العالم غابريال تارد أن من الممكن تعميم ما يسمى بـ "عملية الاقتراح والمحاكاة" لفهم ظواهر اجتماعية مختلفة حيث إنه "بقيام الإنسان بسلوك ما يقدم اقتراح يمكن للأخرين محاكاته، وأن عملية الاقتراح والمحاكاة تقدم تفسيراً لقدرة الأشخاص على التأثير على بعضها البعض، وهو ما يفسر بالتالي التغييرات التي تحدث في المجتمع".

مختارات

تصريحات صادمة!

في خطاب هام ألقته أمس الأربعاء، ذكرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركلأن "تحديد الأحباء الذين سنخسرهم" بسبب فيروس كورونا المستجد "يتعلق بنا بدرجة كبيرة"، في إشارة لمدى حرص الجميع على عدم الإصابة بالفيروس والمساهمة في نشره على نطاق أوسع.

حديث المستشارة الألمانية أشار بشكل مباشر إلى إمكانية إصابة أقرب الناس إلينا بالفيروس، في ظل تجاوز الإصابات في ألمانيا 9500 شخص حتى مساء أمس الأربعاء، وفقاً لمعهد روبرت كوخ. ولكن تلك ليست المرة الأولى التي تتسب ميركل فيها بصدمة البعض بتصريحاتها بشأن فيروس كورونا، إذا أنها أعلنت سابقاً عن توقع إصابة ما بين 60 و70 بالمئة من سكان ألمانيا بالفيروس خلال عام أو أثنين.

أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فاعتبر بلاده "في حالة حرب"، بعد دخول بلاده في المرحلة الثالثة من انتشار المرض، والتي تعد الأخطر، محذراً الفرنسيين من الخروج من منازلهم دون سبب وجيه ومتوعداً بـ "عقاب" كل مخالف.

إلا أن التصريح الأكثر أثارة للجدل كان لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عندما قال "المزيد من العائلات ستفقد أحبائها قبل الأوان"، ليثير ردود فعل مشيدة بـ "صراحته" الصادمة وأخرى منتقداه لتسببه في "نشر الهلع".

إلا أن السمري لا يعترض كثيراً على هذه التصريحات موضحاً: "في حديث المسؤولين الأوروبيين بشكل صريح عن ضرورة الاستعداد لفقدان الأحبة، تم تحويل مسألة انتشار فيروس كورونا إلى أمر ذات طابع شخصي ليس بغرض تخويف الناس وإنما لتوضيح كيف يمكن له أن يمس حياتهم بشكل مباشر، ما يجعلهم يتبنون توجه أكثر جدية". 

أسباب الصدمات لدى العرب؟

وإن كانت تصريحات قادة عدد من الدول قد تسببت في صدمة كبيرة لشعوبهم، ربما يمكن التساؤل ما يمكن أن ينتج عن ذلك النوع من الصراحة الصادمة بدول العالم العربي، خاصة وأنها ما تزال في المراحل الأولى من انتشار فيروس كورونا.

وفقاً لدليل برنامج "رأب الفجوة في الصحة النفسية" الصادر عن منظمة الصحة العالمية، فإن "الضغط النفسي والخسائر الكبيرة الناجمة عن حالات الطوارئ الإنسانية قد تولد الحزن والخوف والذنب والعار واليأس، فترفع من خطر الإصابة باضطراب اكتئابي معتدل إلى حاد".

ويرى أخصائي الصحة النفسية أحمد السمري أن ظهور وانتشار فيروس كورونا لن يؤثر على الحالة النفسية لغالبية العرب بنفس حجم تأثيره على شعوب العالم الغربي، "حيث شهد العرب كوارث أخرى كثيرة"، على حد وصفه.

إلا أنه يؤكد كذلك على أن "الخوف هو الشعور السائد حالياً لدى الجميع بغض النظر عن اختلافاتهم لكونه أمر غريزي"، لكنه فقط يخشى من أن تدفع هذه الغريزة بالبعض بدون تفكير واعي نحو "سلوكيات تؤدي لإيذاء الأخرين ربما تصل لحد سرقة الاحتياجات الأساسية".

كيف نتعامل مع الوضع؟

وعادة﻿ ما﻿ تحدث ﻿الأعراض﻿ الأولى ﻿للصدمة مباشرة﻿ بعد ﻿وقوعها، لكن في بعض الأحيان تحدث الأعراض لاحقاً بعد سنوات نتيجة لاستمرار مواقف الحياة الضاغطة، ليتم التعامل على عدة مستويات تشمل العلاج نفسي ودعم اجتماعي وربما، وفقاً لما يذكره كتيب "اضطراب الإجهاد اللاحق للصدمة النفسية" الصادر عن الصليب الأحمر.

ويؤكد أخصائي الصحة النفسية أحمد السمري على ضرورة "أن نتعامل بشكل أكثر إنسانية مع بعضنا البعض في الوقت الحالي"، كما يدعو الجميع إلى تحمل المسؤولية واتباع التعليمات الوقائية وعدم التصرف باندفاع وبشكل غير عاقل محذراً من أن "إحساس البعض بقرب النهاية ربما يؤدي بهم للتصرف بشكل عشوائي يؤذي الآخرين، ولكن يجب أن نذكر دائماً أنه ليست هذه هي النهاية ويمكننا أن ننجو جميعا".

دينا البسنلي

  • Tueren reinigen (picture-alliance/dpa Themendienst/F. Gabbert)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    الحذر من مقابض الأبواب

    فيروسات كورونا المعروفة للعلماء تبقى في المتوسط من أربعة إلى خمسة أيام على الأسطح المختلفة مثل مقابض الأبواب. ورغم إنه من غير الواضح بعد كيف ينتشر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلا أن العلماء يرجحون انتشاره عبر الرذاذ الناتج عن السعال أو العطاس. هذا الرذاذ ينتقل عادة من الأيدي إلى الأسطح المختلفة. لذلك من الضروري غسل اليدين دائماً.

  • Kostenloses Schulessen in Berlin (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    الأكل في الخارج ليس شهياً دائماً!

    ينبغي الحرص عند الأكل في المطاعم وغيرها من الأماكن العامة. فقد ينتقل الفيروس من شخص مصاب إلى آخرين عن طريق السعال أو العطس مباشرة على الصحون أو أدوات المائدة. وفقاً للمعهد الاتحادي لتقييم المخاطر لم يُثبت حتى الآن انتقال المرض بهذه الطريقة. لكن من الأفضل حالياً توخي الحرص وتناول الطعام المُعد في المنزل.

  • Baden-Württemberg Spielzeug vor Kindern (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    هل أخاف من البضائع المستوردة؟

    مع إغلاق المدارس ومكوث الأطفال في المنزل، يحتاجون إلى الألعاب لتسليتهم. فهل تمثل الألعاب المستوردة من بلاد أخرى خطراً؟ يجيب المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر بالنفي، فحتى الآن لا توجد حالات انتقال للعدوى عبر بضائع مستوردة. كما يقول الخبراء إن الفيروس يظل على الأسطح لمدة أطول كلما زادت برودة الجو وارتفعت الرطوبة، وهو ما لا يحدث بالضرورة مع البضائع حيث تتعرض لعدة تغيرات جوية حتى تصل إلى وجهتها الأخيرة.

  • Deutsche Post - Jahreszahlen (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    هل التسوق الإلكتروني خطر؟

    في ظل عمل الكثيرين من المنزل هذه الأيام وتفاديهم المتاجر، تزدهر التجارة الإلكترونية بشكل كبير. فهل من الممكن الإصابة بالعدوى من خلال لمس الطرود؟ بشكل عام فإن فيروسات كورونا لا تعيش طويلاً على الأسطح الجافة. بما أن بقاء الفيروس مرتبط بعدة عوامل بيئية مثل درجة حرارة الجو والرطوبة، فإن المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر يرى أن انتقال الفيروس عن طريق الطرود أو البريد "مستبعد".

  • Coronavirus - Italien (picture-alliance/dpa/AP/A. Tarantino)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    هل "صديق الإنسان" ناقل للفيروس؟

    العزل المنزلي يصيب الكثيرين بالملل، وتكون الحيوانات الأليفة في هذه الحالة مبعثاً للتسلية. لكن هل من الممكن أن تنتقل العدوى من الحيوان للإنسان أو العكس؟ رغم تأكيدات الخبراء أن احتمالية إصابة الحيوانات بالعدوى "ضئيلة جداً"، إلا أنهم لا يستبعدون هذا الاحتمال تماما. فالحيوانات لا تًظهر أي أعراض، وبالتالي فهي لا تمرض. لكن لا يعني ذلك أنها غير حاملة للفيروس وقد ينتقل للإنسان برذاذ الحيوان أو إفرازاته.

  • Italien Menschen mit Schutzmasken (picture-alliance/Kontrolab/IPA/S. Laporta)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    هل نعزل الخضروات؟

    يعلم الجميع أن الخضروات مفيدة للصحة، ولكن هل صارت خطراً علينا؟ يُصنف المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر احتمالية انتقال فيروس كورونا عن طريق الخضروات على إنها "ضئيلة جداً". فحتى الآن لا توجد حالات إصابة بالعدوى عبر هذا الطريق. أهم ما يُنصح به هو غسل اليدين قبل تحضير الطعام، وهو الأمر الذي يجب المواظبة عليه حتى بدون وجود خطر كورونا. كما يمكن تقليل احتمال العدوى عن طريق الطبخ أو التسخين.

  • Deutschland Frau kauft tiefgefrorenes Gemüse ein (picture-alliance /imageBROKER/J. Tack)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    ماذا عن الأغذية المجمدة؟

    إذا كانت فيروسات كورونا المعروفة لنا مثل السارس (SARS) والميرس (MERS) لا تتأثر بالبرودة، فهل يعني ذلك وجود فيروس كورونا المستجد على أسطح الأغذية المجمدة؟ هذه الفيروسات قد تظل معدية لمدة عامين في درجة حرارة -20. لكن المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر يُطمئن الجميع: فحتى الآن لا توجد أي حالات معروفة عن انتقال كورونا عن طريق الأغذية، حتى المُجمدة منها.

  • China Karsthöhle mit dem Namen Laogan Cave (picture-alliance/Photoshot/H. Huan)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    ممنوع أكل الحيوانات البرية!

    الخبر الوحيد الجيد منذ بدء أزمة كورونا هو أن الصين منعت أكل الحيوانات البرية. فجميع الدلائل تشير إلى أن المرض انتقل من الخفاش للإنسان. ولم يكن هذا ذنب الخُفاش، فالإنسان هو من اختار أكله. لذلك لا يُنصح أبداً بأكل أي حيوانات برية.


مختارات

ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

أخبار كورونا في كل مكان، وتزداد معها المخاوف من كل ما حولنا. هل الفيروس على الخضروات التي نأكلها؟ على الهاتف؟ على الحيوان الأليف؟ هل يمكننا لمس أي شيء الآن؟ أسئلة تدور في رأس الكثيرون، فبماذا يجيب العلماء؟ (19.03.2020)  

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خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

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