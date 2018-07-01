 هل ناورت المستشارة ميركل لدفع وزير داخليتها للاستقالة؟ | أخبار | DW | 02.07.2018

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أخبار

هل ناورت المستشارة ميركل لدفع وزير داخليتها للاستقالة؟

كشف قيادي بارز من حزب وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، أن الأخير عرض على المستشارة ميركل عدة حلول وسط لتجاوز الخلافات بينهما، إلا أن الأخيرة رفضت. فهل يعني ذلك أن المستشارة تناور لدفع زيهوفر للاستقالة؟

Seehofer und Merkel (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

قال هانس ـ بيتر فريدريش نائب رئيس البرلمان الألماني (بوندستاغ) والقيادي البارز في "الحزب الاجتماعي المسيحي" البافاري (الذي ينتمي إليه وزير الداخلية هورست زيهوفر) إنه لا يمكنه توقع مآل لعبة الشد والجذب التي تهز الحكومة الألمانية حاليا بسبب الخلاف حول سياسة اللجوء. وأضاف أن زيهوفر قدم عدة مقترحات كحل وسط للمستشارة ميركل، إلا أنها رفضتها جميعا. واستطرد موضحا أن هذا ما يدفع إلى التخمين بأن ميركل ربما تكون قبلت بخيار استقالة وزير داخليتها.

وتعقد ميركل والجناح اليميني في تحالفها الحكومي اجتماعا اليوم (الاثنين الثاني من يوليو/ تموز 2018) في محاولة أخيرة لتسوية نزاع حول المهاجرين يهدد بإسقاط الحكومة. ومحور هذه المواجهة هو سياسة المستشارة حيال طالبي اللجوء التي يريد الحزب البافاري العضو في الائتلاف الحكومي الذي شكل في آذار/مارس، تشديدها بأي ثمن.

 وعرض رئيس هذا الحزب وزير الداخلية هورست زيهوفر الذي يقود التمرد على سياسة ميركل في ملف الهجرة، الاستقالة من منصبيه (كوزير ورئيس للحزب) في مواجهة المأزق الحالي. وأعلن زيهوفر أنه قرر الاستقالة خلال اجتماع لحزبه استغرق حوالى عشر ساعات في ميونيخ، لكنه علق في نهاية المطاف هذا القرار.

 وقال زيهوفر "قلت إنني سأقدم استقالتي من المنصبين وسأنفذ هذا القرار في الأيام الثلاثة المقبلة". ويفترض أن تجري مناقشات الفرصة الأخيرة على أعلى مستوى بعد ظهر الاثنين بين حزبه والاتحاد الديموقراطي المسيحي (يمين الوسط) حزب ميركل "على أمل التوصل إلى اتفاق"، على حد قول زيهوفر.

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مسائيةDW: ماذا بعد التوصل لاتفاق أوروبي بشأن الهجرة واللجوء؟

 ويتعلق الخلاف بمعاملة المهاجرين الذين يصلون إلى ألمانيا لكنهم مسجلون في الأصل في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، ويريد وزير الداخلية إبعادهم لكن ميركل ترفض ذلك حتى "لا تنتقل العدوى" إلى أوروبا. وعرض زيهوفر أمام كوادر حزبه ثلاثة سيناريوهات.

 وقال إنه يمكن أن يمتثل لسياسة الحكومة، أو يتجاهل اعتراضات ميركل ويفرض بقرار منه ابعاد المهاجرين على الحدود، مما سيؤدي إلى إقالته أو إلى انهيار الائتلاف الحكومي، أو الاستقالة. وهو يفضل الخيار الأخير في هذه المرحلة.  وقد يكون لرحيله عواقب خطيرة على مستقبل الحكومة الألمانية.

 والسؤال المطروح هو ما إذا كان الحزب الاجتماعي المسيحي ينوي البقاء ضمن الائتلاف الحاكم بعد استقالة سيهوفر أو الخروج منه ما من شأنه حرمان المستشارة من الغالبية في مجلس النواب وهذا سيقود على الأرجح إلى انتخابات مبكرة. لكن الحزب البافاري قد يختار أيضا الاكتفاء بتعيين شخصية أكثر ليونة في مكان زيهوفر الذي تدهورت علاقاته مع ميركل الى حد كبير.

 لكن لن يكون من السهل التوصل الى أرضية تفاهم بين الحزبين اللذين تحالفا لفترة طويلة لكنهما عدوين اليوم. ومازات ميركل متمسكة بموقفها. وقد حصلت مساء الأحد في برلين على دعم الهيئات القيادية في حزبها بشبه اجماع لرفض أي قرار "أحادي" وطني حول المهاجرين.

 وهذا الخلاف داخل معسكر المحافظين الألمان بدأ حوالى منتصف حزيران / يونيو عندما رفضت المستشارة مشروع وزير الداخلية الذي يقضي بإبعاد المهاجرين المسجلين في دول أخرى. لكنه في الواقع قائم منذ فترة طويلة بعد قرار ميركل في 2015 فتح حدود بلدها لمئات الآلاف من المهاجرين.

  • Russland Macron bei Putin (picture-alliance/Tass/dpa/M. Metzel)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    الشريك

    إذا أمكننا التحدث عن صديق سياسي لميركل، فإنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. فهو على غرار ميركل مهتم بالتوصل إلى حل أوروبي، لأنه يخشى مثل ميركل على كيان الاتحاد الأوروبي. لكن الحزب المسيحي الاجتماعي يعتقد أن ماكرون اشترى دعمه لميركل بوعود مالية.

  • Spanien Madrid Pedro Sanchez stellt neues Kabinett vor (Getty Images/AFP/J. Soriano)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    المتفهم

    رئيس الوزراء الإسباني الجديد بيدرو سانشيس يبدو أنه تحرك في إطار يخدم ميركل عندما قبل أن ترسو سفن تقل لاجئين أفارقة رفضتهم الحكومة الإيطالية. وهذا القدر من الإنسانية نادر في هذه الأوقات. لكن الاشتراكي قال بوضوح بأن بلاده تحتاج إلى دعم في تجاوز متاعب الهجرة.

  • Belgien - EU Gipfel - Premierminister Mark Rutte von Holland (Reuters/F. Lenoir)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    الوسيط

    حدود الاتحاد الأوروبي الداخلية المفتوحة مهمة بالنسبة إلى هولندا المعتمدة على التجارة. وهنا يحصل إجماع بين رئيس الوزراء مارك روته والمستشارة ميركل. في المقابل فإن الأجواء السائدة في البلاد هي في الأثناء معادية للمهاجرين. وطالبو اللجوء الذين ليس لهم فرصة لا يريد روته السماح لهم أصلا بالعبور إلى أوروبا. وبهذه الاستراتيجية المترنحة يمكن له تولي دور الوساطة.

  • Mazedonien Griechenland Namensstreit beigelegt Tsipras (Reuters/A. Konstantinidis)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    المراوغ

    هناك فوارق إيديولوجية بين المسيحية الديمقراطية ميركل واليساري أليكسيس تسيبراس. وبالرغم من ذلك فإن رئيس الوزراء اليوناني يساند مبدأ "التضامن الأوروبي" في تجاوز الهجرة ويدعم شخصيا ميركل. والسبب يعود في ذلك لكونه عايش ميركل كمتفهمة لأزمة الديون اليونانية وأنه يأمل في الحصول هنا على تنازلات إضافية.

  • Dänemark Lars Lokke Rasmussen (imago/Belga)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    الراديكالي

    الدنماركي لارس لوكه راسموسن لا يبدو ظاهريا مثل رجل راديكالي، إلا أنه يتخذ هذا الموقف في قضايا الهجرة. وقلما توجد حكومة أوروبية أخرى تنهج سياسة متشددة في ردع طالبي اللجوء مثل حكومته. راسموسن أثار كذلك في وقت أبكر من آخرين فكرة إقامة مراكز إيواء خارج الاتحاد الأوروبي. وإذا كان الحل الأوروبي على هذا النحو، فإنه يدعمه، إلا أنه لا يساند مخطط توزيع اللاجئين على الدول الأوروبية.

  • Klausur der EVP-Fraktion des Europaparlamentes - Sebastian Kurz (picture-alliance/dpa/P. Kneffel)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    الخصم

    المستشار النمساوي سباستيان كورتس يظهر مهذبا أمام ميركل، لكنه لا يخفي رفضه العميق لسياستها الليبرالية في اللجوء. ويتفاهم كورتس بخلاف ذلك مع المعارضين لميركل في قضية الهجرة ابتداء من وزير الصحة ينس شبان إلى وزير الداخلية هورست زيهوفر ورئيس وزراء بفاريا ماركوس زودر.

  • Giuseppe Conte (picture-alliance/ZumaPress)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    المدفوع

    رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الذي لا ينتمي لأي حزب يُعتبر أحد المشاكسين الكبار لميركل. كونتي يرفض استقبال اللاجئين المسجلين في إيطاليا. ويدعمه في هذا بوجه الخصوص وزير الداخلية ماتيو سالفيني من "رابطة الشمال" المعادية للأجانب: "لم يعد في وسعنا استقبال ولو شخص واحد". وبهذا النوع من التصريحات تزداد شعبية الرابطة في استطلاعات الرأي.

  • Bulgarien EU-Balkan-Gipfel in Sofia | Viktor Orban (picture alliance/AP Photo/D. Vojinovic)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    غير المهتم

    لا أحد انتقد بقوة كبيرة طوال سنوات سياسة ميركل للحدود المفتوحة مثل المجري فيكتور أوربان. فهو يعتبر هذه الأزمة مشكلة ميركل. ولم يشارك في اجتماع الأحد الماضي (24 يونيو 2018) مثل الزعماء الآخرين لدول فيزغراد سلوفاكيا وتشيكيا وبولندا. فجميع هذه الدول ترفض توزيع اللاجئين على البلدان الأوروبية.


 وتؤكد ميركل أن حكومتها "تريد الاستمرار في الحد من عدد المهاجرين الوافدين إلى ألمانيا" مشيرة إلى أن عددهم هذه السنة تراجع بنسبة 20% عن العام 2017.

 ويستعد الاتحاد الاجتماعي المسيحي لانتخابات في بافاريا، يخشى أن تتجه أصوات كثيرة من قاعدتهم الناخبة إلى اليمين الشعبوي المعادي للهجرة. فقد وصل حزب البديل من أجل ألمانيا المعادي للإسلام واللاجئين إلى البرلمان الفدرالي لأول مرة في تاريخه العام الفائت وسط مشاعر مناهضة للهجرة، ما أدى بالنهاية لعرقلة تشكيل الحكومة لنحو ستة أشهر.

 وتشير استطلاعات الرأي إلى أن البديل من أجل ألمانيا قد يدخل ايضا البرلمان البافاري في انتخابات الخريف المقبل. غير أن استراتيجية المواجهة مع ميركل لم تأت بنتيجة له حتى الآن في استطلاعات الرأي، ما ساهم في دفع الاتحاد المسيحي الاجتماعي إلى الدخول في تسوية.

ح.ز/ م.س(د.ب.أ، أ.ف.ب)

 

مختارات

زيهوفر يعقد اجتماعا أخيرا مع ميركل وبعده سيحسم مسألة استقالته

بعد إعلانه عرض استقالته من منصبه كوزير للداخلية بسبب خلافه مع المستشارة ميركل على خلفية أزمة الهجرة، زيهوفر يقول إنه سيتراجع عن تقديم استقالته إذا تراجع حزب ميركل عن موقفه بشأن سياسة الهجرة. (02.07.2018)  

ميركل تحذر من إضعاف موقفها التفاوضي أوروبياً

في الوقت الذي يستمر فيه اجتماعا قطبي التحالف المسيحي في برلين وميونيخ حول أزمة اللاجئين، حذرت ميركل من أن الخطوات الإحادية الجانب من قبل ألمانيا يمكن أن تضعف موقفها التفاوضي على المستوى الأوروبي. (01.07.2018)  

في تصعيد جديد للأزمة.. زيهوفر يرفض مقترحات ميركل بشأن إعادة اللاجئين

يبدو أن الخلاف بين قطبي التحالف المسيحي الحاكم في ألمانيا يدخل مرحلة جديدة، فقد توالت أنباء عن رفض هورست زيهوفر في اجتماع حزبه اليوم للنتائج التي توصلت لها المستشارة ميركل مع شركائها الأوروبيين بشأن أزمة اللجوء والهجرة. (01.07.2018)  

أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

في خضم بحثها عن "حل أوروبي" لأزمة الهجرة تحتاج أنغيلا ميركل إلى حلفاء بين رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي. لكن عددهم يضمحل، وبعضهم يقف بحزم في وجهها. (26.06.2018)  

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