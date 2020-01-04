 هل ماتزال ايران تسيطر على الميليشيات المرتبطة بها؟ | سياسة واقتصاد | DW | 17.01.2020

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سياسة واقتصاد

هل ماتزال ايران تسيطر على الميليشيات المرتبطة بها؟

عملت ايران طوال عقود في عدد من البلدان العربية على تشكيل عدة ميليشيات. ويمكن لطهران الاعتماد على هذه الميليشيات في حال نشوب نزاع مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن إلى أي مدى تبقى هذه المجموعات وفية للجهة الراعية لها؟

Proteste im Libanon (Reuters/A. Taher)

حتى اللحظة الأخيرة من حياته ظل زعيم حرس القدس الايراني، قاسم سليماني في حركية. فمن مطار بغداد حيث قُتل بطائرة أمريكية مسيرة كان في طريقه حسب تقاير اعلامية لعقد لقاء مع رئيس الوزراء العراقي، عادل المهدي. وتفيد التقارير أنهما كانا يعتزمان الحديث عن سبل احتواء التوترات الايرانية السعودية.

لكن قلما كان سليماني في حركيته بنوايا حسنة. فمنذ توليه قيادة وحدات القدس في 1998 كان في الغالب منشغلا بربط علاقات نظام طهران مع فاعلين بارزين وغير حكوميين في العالم العربي. وركيزة رئيسية  لهذه العلاقات هي العقيدة الدينية: الاسلام الشيعي الذي مثل عضو الارتباط الذي اعتمد عليه سليماني في ربط العلاقات أو توطيدها.

مختارات

بمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، يخاطر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باندلاع أعمال عنف لا يمكن السيطرة عليها. وهو بذلك يلحق الضعف بالقوى الديمقراطية في إيران وفي المنطقة، حسبما يقول راينر زوليش في تعليقه التالي: (04.01.2020)

تثير التقارير حول سقوط مقاتلين مواليين لإيران في قصف صاروخي بسوريا، مجددا النقاش حول الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران ودورها. في حوار مع DW عربية يحلل الخبير الأردني حسن أبو هنية مستقبل دور هذه الميليشيات بسوريا. (30.04.2018)

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش مسلحين من مليشيات شيعية عراقية بخطف وقتل مدنيين في عمليات قد ترقى إلى مستوى "جرائم حرب". وقالت المنظمة إن المدنيين يدفعون ثمن عدم "ضبط الميليشيات الخارجة عن السيطرة". (31.01.2016)

والاتصالات مع فاعلين غير حكوميين اعتنت بها الحكومة في طهران منذ مدة طويلة. والشريك الأهم هو حزب الله الذي تأسس في 1982 في لبنان، وعلاقات أخرى مع سلسلة من الميليشيات العراقية مثل "الحشد الشعبي" الذي يشمل عدة مجموعات. وفي اليمن تربط الايرانيين علاقات مع الحوثيين المتمردين الذين توحدهم مع الملالي في طهران العداوة ضد العربية السعودية ، وفي السنوات الماضية بنت طهران شبكة في سوريا من المجموعات المقربة من الرئيس الأسد والتي يصدر منها تهديد مباشر لإسرائيل. وبهذه المجموعات تمتلك الحكومة في طهران شبكة واسعة من الحلفاء الذين يمكن أن تعول عليهم في حالة نشوب نزاع.

حلفاء طهران في الجنوب: الحوثيون اليمنيون

حلفاء طهران في الجنوب: الحوثيون اليمنيون

ميليشيات غاضبة

لكن كيف هو ولاء هذه المجموعات؟ استعدادها للقتال برهنت عليه منذ سنوات في بقع نزاع عربية محورية. لكن هل ستخضع للسياسة التي تمليها طهران عندما تتخلى كما هو الحال بعد مقتل سليماني عن ضربات مضادة كبيرة؟

في 3 يناير/ كانون الثاني حث زعيم حزب الله، حسن نصر الله الميليشيات الشيعية على مهاجمة الجيش الأمريكي في كافة الشرق الأوسط، وذلك بالاستعانة بانتحاريين. وقال نصر الله بأن الأمريكيين سيغادرون المنطقة في "نعوش". وفي الوقت نفسه وجه التهديد لإسرائيل. وفي الأصل، كما قال نصر الله كانت اسرائيل تعتزم اغتيال سليماني، لكنها في النهاية لم ترغب في ذلك أو أنها لم تتجرأ على الاغتيال. ولم يترك نصر الله أي شك في استعداد حزب الله للقتال. لكنه إلى حد الآن وعلى غرار زعماء الميليشيات المرتبطين بإيران يتحكم في وحداته. ويفعل هذا على ما يبدو في تنسيق مع القيادة في طهران، كما يقول خبير الشؤون الاسلامية أودو شتاينباخ في حديث مع دويتشه فيله. "الميليشيات تعتمد سياسيا واقتصاديا على إيران". وحزب الله تحرك إلى حد الآن طبقا للتعليمات الصادرة من طهران، وحتى الحوثيون اليمنيون مرتبطون بشكل وثيق بإيران. وفي علاقة مرنة بعض الشيء ترتبط، حسب شتاينباخ الميليشيات في العراق مع القيادة الايرانية التي هي مرتبطة بالجيش العراقي. وفي المجموع يمكن القول بأن جميع المجموعات تبقى وفية لطهران. "قلما يمكن تخيل أن تفكر الميليشيات سياسيا أو عسكريا بعد وفاة سليماني في تسيير حياة مستقلة خاصة بها". ، كما يقول شتاينباخ.

قلق اسرائيل

ومع ذلك دفع موت سليماني على وجه الخصوص اسرائيل إلى حالة استنفار. وفي حال مواجهة مسلحة يمتلك حزب الله قوة ردع كبيرة، كما قال النائب السابق لرئيس مجلس الأمن القومي، تشاك فرايليش في مقابلة مع صحيفة "تايمز أوف اسرائيل". فمع حزب الله يكون لأول مرة فاعل عربي قادر من خلال الهجوم على مراكز التعبئة وأروقة المخازن على بث الارتباك في القدرات الهجومية للبلاد. "نحن نوجد في وقت حرج، في وقت يكون فيه زعماؤنا السياسيون متورطون في العديد من المشاكل الأجنبية"، يقول فرايليش.

غضب الشيعة: الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد، 31 ديسمبر 2019

غضب الشيعة: الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد، 31 ديسمبر 2019

العراق: ميليشيا بأجندة ملحة

وإلى حد الآن اكتفت طهران برد فعل متحفظ على مقتل سليماني. فقصف القواعد العسكرية التي يستخدمها الجيش الأمريكي في العراق لم يتسبب في ضحايا. وفي حال عدم رضا الميليشيات المرتبطة بطهران بهذا الوضع، فإنها قد تتحرك في استقلالية عن ايران حسب الخبيرة دينا اسسفندياري من مؤسسة نيويورك لمجلة "السياسة الخارجية". وعند الشك بإيران لن تخضع الميليشيات لإرادة النظام الايراني. "إيران ثأرت لمقتل سليماني، وعلى وحدات الحشد الشعبي الثأر لمقتل أبو مهدي المهندس" كما تقول الخبيرة. الجدير ذكره أن المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي قُتل أيضا مع سليماني بالقرب من مطار بغداد.

وفي تقييم آخر يرى أودو شتاينباخ أن صياغة العلاقات الايرانية الأمريكية يتم في عاصمتي البلدين. "إذا ظن الايرانيون في طهران أن الوقت حان للتقدم خطوة في اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، فإنهم سينفذون هذا القرار بشكل براغماتي. وآية الله خامنئي هو الوحيد الذي يتخذ القرار. والميليشيات المتحالفة لن تعارض بجدية قرار كهذا".

كرستين كنيب/ م.أ.م

  • Syrien - Schiitische Hisbollah (Getty Images/AFP/Str)

    في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

    ميليشيات شيعية تدعمها إيران في سوريا

    في سنة 2014 ومع اقتراب نظام الأسد من الانهيار تحت وطأة تقدم المعارضة السورية المسلحة، تدفق الآلاف من عناصر الميليشيات الشيعية على سوريا بدعم من إيران. تنوعت هذه الميليشيات ما بين الإيرانية والأفغانية والباكستانية والعراقية واللبنانية، مدفوعين إما من منطلق عقائدي أو بإغراءات مالية لهم ولذويهم. ويقوم قادة من الحرس الثوري الإيراني بالإشراف على تجنيد وتدريب هذه المليشيات في سوريا.

  • Syrien Schiitische Gruppen (picture-alliance/AP Photo/H. Ammar)

    في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

    ميليشيات شيعية تدعمها إيران في سوريا

    تشير تقديرات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى أن عدد مقاتلي المليشيات العراقية في سوريا يتراوح ما بين 15إلى 20 ألف مقاتل، فيما يقدر عدد مقاتلي حزب الله اللبناني بنحو 7 إلى 10 آلاف مقاتل وقرابة 5 إلى 7 آلاف مقاتل أفغان وإيرانيين. لكن تقديرات أخرى تشير إلى أن الرقم قد يصل إلى 80 ألف مقاتل شيعي.

  • Syrien Schiitische Gruppen (picture-alliance/AP Photo/M. Zaatari)

    في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

    حزب الله اللبناني

    يأتي في المرتبة الأولى من حيث كثرة أعداد مقاتليه في سوريا حيث تتراوح أعدادهم ما بين 5000 إلى 8000 مقاتل. مقر القوات هو مدينة القصير بريف حمص الغربي. تنشط عناصره على حدود سوريا مع لبنان، لكن مع الوقت تمدد وجودهم ووصلوا إلى ريف حمص وسط البلاد. سقط من عناصر الحزب أعداد كبيرة خلال الاشتباكات مع المعارضة السورية المسلحة.

  • Syrien Schiitische Gruppen (picture-alliance/AP Photo/Office of the Iranian Supreme Leader)

    في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

    فيلق القدس

    وحدة قوات خاصة للحرس الثوري الإيراني ومسؤولة عن عمليات خارج الحدود الإقليمية. قائدُه هو اللواء قاسم سليماني. يضم الفيلق تشكيلات عسكرية متعددة وينسب إليه الفضل في الاستيلاء على الكثير من المدن التي كانت تسيطر عليها المعارضة السورية.

  • Syrien Schiitische Gruppen (picture-alliance/dpa/M. Voskresenskiy)

    في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

    لواء الباقر

    يتواجد في مدينتي حلب ودير الزور وهو من أبرز المجموعات المسلحة التي دعمتها إيران ودربتها خلال السنوات الماضية في سوريا. تأسس اللواء عام 2014 على يد قائده الحالي خالد علي الحسين بهدف الانتقام من فصائل الجيش الحر التي يتهمها بقتل والده بعد دخولها إلى مدينة حلب عام 2012.

  • Screenshot Facebook Syrien Schiitische Gruppen (facebook/LwaAlamamAlhsyn)

    في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

    لواء الإمام الحسين

    يشترك لواء الإمام الحسين مع الفرقة الرابعة للجيش السوري في أغلب العمليات العسكرية المتركزة في محيط العاصمة السورية دمشق، كما يتواجد في منطقة مستشفى البيروني في منطقة حرستا وفي الغوطة الشرقية لدمشق. ينسب اللواء إلى نفسه مهمة حماية مرقد السيدة زينب. يتكون من مقاتلين إيرانيين وعراقيين وأفغان وبعض السوريين وجنسيات أخرى.

  • Syrien Schiitische Gruppen (picture-alliance/dpa/K. Abbas)

    في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

    ميليشيات عراقية

    تتواجد بكثرة على الأراضي السورية. وتقدر مصادر في المعارضة السورية عدد عناصر الميليشيات العراقية في سوريا بنحو 20 ألف مقاتل.

  • Syrien Schiitische Gruppen (picture-alliance/AP Photo/J. al-Helo)

    في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

    حماية مرقد زينب

    تتركز مقرات الميليشيات العراقية في مناطق مثل العاصمة دمشق ومنطقة السيدة زينب وبلدة العيس جنوب حلب وريف حمص الشرقي.

  • Syrien Schiitische Gruppen (picture-alliance/AP Photo/J.al-Helo)

    في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

    حزب الله العراقي

    ومن هذه الميليشيات حزب الله العراقي، وحركة نجباء العراق، وميليشيات الإمام الحسين، وأسود الله، وكتائب الإمام علي، واتحاد أصحاب الحق، وعصائب أهل الحق وكتائب أبو الفضل العباس وقوات فيلق بدر.

  • Syrien Schiitische Gruppen (picture-alliance/AA/S. M. Leyla)

    في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

    ميليشيات أفغانية

    أهمها "لواء فاطميون" الذي أسسه علي رضا توسلي عام 2014 لقتال المعارضة السورية. قوامه عناصر شيعية من قومية الهزارة بأفغانستان. يحصل اللواء على التمويل والتدريب من قبل الحرس الثوري الإيراني. يُقدر تعداد أفراده في سوريا بحوالى 3000 مقاتل، فيما تشير المصادر الإيرانية إلى أن العدد يصل إلى 14ألف مقاتل. تتركز عملياته بدير الزور والبوكمال. قُتل مؤسس التنظيم علي الرضا توسلي في اشتباك مع جبهة النصرة في درعا.

  • Das leben an der Syrisch-Irakischen Grenze (DW/K. Zurutuza)

    في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

    ميليشيا باكستانية

    وتتمثل في لواء زينبيون، وهو ميليشيا باكستانية شيعية، جماعة متطوعة أخرى تقاتل في سوريا. يحصل على المال والتدريب من فيلق القدس. صنفته وكالة أنباء فارس كقوة هجومية من النخبة ويضمّ أكثر من 5000 من المقاتلين الشيعة الباكستانيين الشباب، لكن رويترز ووسائل إعلام غربية أخرى قدرت العدد بما لايزيد عن الألف. يتمركز أفراد اللواء في شمال حلب وجنوبها وجنوب دمشق ودرعا.


 

مختارات

في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟

تدعم إيران عدداً كبيرا من الميليشيات الشيعية في سوريا والتي تحارب إلى جانب الجيش السوري دعماً لنظام الرئيس بشار الأسد.. فما هي أهم تلك الميليشيات؟ (30.04.2018)  

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