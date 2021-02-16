 هل للفلوريد الموجود في معجون الأسنان مضار على الصحة؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 26.07.2021

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صحة

هل للفلوريد الموجود في معجون الأسنان مضار على الصحة؟

معظم معاجين الأسنان تحتوي على مادة الفلوريد، وذلك راجع لفعالية المادة ضد تسوس الأسنان. ومع ذلك، يعتقد بعض المشككين أن "للفلوريد مخاطر كبيرة ويمكن أن يتسبب في بعض الأمراض، فما صحة ذلك؟

يعمل الفلوريد على تقوية طبقة المينا في الأسنان ويحل محل المعادن التي يتم فقدانها عند بداية حدوث التسوس.

يعمل الفلوريد على تقوية طبقة المينا في الأسنان ويحل محل المعادن التي يتم فقدانها عند بداية حدوث التسوس.

تُعد إضافة مادة الفلوريد إلى معاجين الأسنان الاستخدام الأشهر لهذه المادة، ويعمل الفلوريد على تقوية طبقة المينا في الأسنان ويحل محل المعادن التي يتم فقدانها عند بداية حدوث التسوس.

مختارات

الوصفات المنزلية لتبييض الأسنان، والمنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي غير مفيدة. بل إنه من الممكن أن تكون ضارة بالأسنان، وذلك بسبب المواد الحمضية التي تفرك بها الأسنان.

ترتبط الابتسامة الجميلة، التي يسعى الجميع للحصول عليها، ارتباطاً وثيقاً بنظافة الأسنان وسلامتها. إلا أن تنظيف الأسنان المنزلي قد لا يكون كافياً للحصول على النتيجة المرجوة، فما العمل إذاً؟

والفلوريد مركب كيميائي نادرًا ما يتواجد في شكله النقي، ولكنه يتحد فورًا مع مواد كيميائية أخرى. ينتج عن هذا مركبات مختلفة، بما في ذلك فلوريد الصوديوم. ويلعب الفلوريد دورًا مركزيًا في بناء العظام والأسنان والحفاظ عليها بحسب موقع "ماي لايف" الألماني، والذي يعنى بالصحة العامة.

كما يعمل عنصر الفلورين بطرق مختلفة ضد بكتيريا التسوس في تجويف الفم والحمض الذي تنتجه: ويسرع من دمج فوسفات الكالسيوم من اللعاب في مينا الأسنان. هذا يترك للبكتيريا المتسوسة وقتًا أقل لزيادة تجويف المناطق المسامية في مينا الأسنان.

هل يؤذي الفلوريد الأسنان؟

لا، العكس هو الصحيح. بحسب شتيفان تسيمر، طبيب الأسنان المتخصص في الصحة العامة: ويوضح "الفلوريد هو العامل الرئيسي في منع تسوس الأسنان" ويتابع "هناك 300 دراسة سريرية دولية على معاجين الأسنان بالفلورايد وحدها، والتي من شأنها أن تثبت فعاليته، ويوضح تسيمر أن تنظيف الأسنان مرتين يوميًا بمعجون أسنان يحتوي على الفلوريد مقارنةً بالكريم الخالي من الفلوريد يمنع تسوس الأسنان  بنسبة تزيد عن 30 بالمائة.

هل الفلوريد سام؟

بحسب موقع "تي أونلاين" الألماني، يحذر بعض الخبراء من الخلط بين الفلوريد والفلور، وهي مادة سامة للإنسان. تتشابه كلمات الفلوريد مع الفلور، بيد أن هناك اختلافات كيماوية في التركيب. فالفلوريدات هي مركبات الفلور. فمعالجتها كيميائيا تقلل من سمية الفلور، كما توضح الرابطة الوطنية لأطباء الأسنان في ألمانيا.

ارتباط مادة الفلوريد بمادة الفلور، جعل من البعض يشكك في جدواه، ويحذر من مخاطره، في حين نادى البعض بالاعتماد على الطبيعة والطعام الصحي للتزود بالفلوريد. بيد أن هذا غير صحيح بحسب المعهد الفيدرالي لتقييم المخاطر في ألمانيا.

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الفلوريد في معجون الأسنان

البديل من الطبيعة؟

ونظريا يمكن العثور على الفلوريد في كل مكان في الطبيعة - في منتجات الحبوب الكاملة أو المكسرات أو الشاي الأسود أو الأسماك، بحسب ما نقل الموقع الألماني، ومع ذلك، فإن كمية الفلوريدات الطبيعية ليست كافية للوقاية الفعالة من تسوس الأسنان.

لا ينبغي أيضًا الخوف من تناول جرعة زائدة من ملح الطعام المحتوي على الفلوريد: فمحتوى الفلوريد منخفض جدًا لدرجة أن الاستهلاك المرتفع للملح سيكون سامًا في حد ذاته. وبعكس العديد من البلدان، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، لا يتم خلط المياه في ألمانيا والعديد من الدور الأوربية بمادة الفلوريد. لذلك فإن الخوف من تعرض الجسم لكميات كبيرة من الفلورايد ليست واردة.

وتتراوح القيم الإرشادية لجمعية التغذية الألمانية للحصول على كمية كافية من الفلوريد يوميًا بين 3.1 و 3.8 ملليغرام للبالغين وما بين 0.7 و 2.9 ملليغرام للأطفال من سن 12 شهرًا والمراهقين.

الأطفال ومادة الفلوريد؟

يحذر شتيفان تسيمر من أن التسوس يمكن أن يهاجم الأسنان بمجرد ظهوره في تجويف الفم. ووفقا له، فإن الأسنان اللبنية "معرضة للخطر بشكل خاص". ولقد أوصت الجمعية الألمانية للحفاظ على الأسنان مؤخرًا بجرعات أعلى من 500 إلى 1000 جزء في المليون من الفلوريد (أجزاء في المليون) ، خاصة للأسنان اللبنية.

بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين وست سنوات، كما يوصي الخبراء باستخدام معجون أسنان يحتوي على 1000 جزء في المليون من الفلوريد بالنسبة للأطفال الأكبر سنًا. بالنسبة للبالغين فيمكن استخدام كمية تصل إلى 1500 جزء في المليون من الفلوريد دون أي مخاوف.

ع.أ.ج/ع.ش 

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    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    الفشار/ البشار

    البعض قد يتعجب من الأطعمة التي يحذر منها أطباء الأسنان، فهي تبدو أطعمة عادية والبعض منها صحي. لكن في الحقيقة فهي تمثل خطراً كبيراً على الأسنان واللثة. الفشار، بالرغم من أنه صحي، إلا أنه أحياناً يتسبب في التهابات في اللثة نتيجة دخوله بين الأسنان، بالإضافة إلى أنه قد يسبب كسراً في الأسنان إذا تم تناوله نيئاً.

  • Fit und gesund Frühstück (Colourbox/A. Gravante)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    الفاكهة المجففة

    على الرغم من أنها تعتبر مصدراً جيداً للألياف، إلا أنها تمثل كارثة حقيقية للأسنان. ليس السكر الذي تحتويه هوا السبب، وإنما كونها تلصق بالأسنان ويصعب إزالتها إلا بغسل الأسنان لفترة طوية. لذلك ينصح الأطباء بعدم تناولها إلا طازجة.

  • default

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    القهوة المثلجة

    تناول القهوة المثلجة عدة مرات في اليوم يؤدي إلى تسوس الأسنان. السكريات التي تحتويها القهوة تعمل على منع اللعاب من ممارسة وظيفته كحام للأسنان. ومع مرور الوقت والإسراف في تناول القهوة المثلجة، تفشل الغدد اللعابية في محاربة البكتيريا التي تهاجم الأسنان.

  • Gesunde Nahrung Nüsse (picture alliance / Bildagentur-online/Elisseeva)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    المكسرات

    يتسبب الإسراف في تناول المكسرات إلى إصابة الأسنان بالالتهاب الشديد، حيث تظل متبقية داخل الأسنان. لذا ينصح الأطباء بضرورة غسل الأسنان بالفرشاة بعد تناولها لمدة لا تقل عن دقيقتين

  • Zitrone (Fotolia/Dino Osmic)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    الليمون الساخن

    لا تنساق وراء نصائح شرب الليمون الساخن صباحاً لفقد الوزن، فقد تكون بذلك تدمر أسنانك. فالليمون يحتوى على مواد حمضية قوية تؤدي إلى إزالة طبقة المينا الموجودة على الأسنان وإصابتها بالحساسية الشديدة.

  • Frauenhand mit Eiswürfeln (Colourbox)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    مكعبات ثلج

    إذا كنت من مدمني مضغ قطع الثلج، فعليك التوقف فوراً عن تلك العادة، لأن مضغ الثلج يسبب إجهاداً شديداً لمينا الأسنان. كما أنه قد يؤدي إلى كسر قطع من أسنانك.

  • Zwei Hände mit lackierten Fingernägeln halten mehrere Energy-Drinks (picture-alliance/dpa/R. Fellens)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    مشروبات الطاقة

    تحتوي تلك المشروبات على نسبة عالية من السكر والحمضيات، ويلجأ إليها العديد من الأشخاص ممن يريدون زيادة طاقتهم، مثل الطلبة الذين يريدون السهر طوال الليل للدراسة. لكن في الحقيقة، تغلف هذه المشروبات الأسنان بمادة تتسبب مع مرور الوقت بحدوث جيوب في اللثة وبين الأسنان بالإضافة إلى التسوس.

  • Rosinen beim Backen (AP)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    الزبيب مع الشوكولاتة

    قد يكون من الأشياء المفضلة للبعض، فهو يضاف إلى الكعك أو يمكن تناوله مع الشكولاته فقط. لكنه يؤدي إلى التسوس أيضاً. فالزبيب نفسه يحتوى على كمية سكر عالية فضلاً عن التصاقه بالأسنان. والشكولاته أيضاً تحتوى على نسبة كبيرة من السكر.

  • Bildergalerie Neue Persische Wörter (etiennevoss - Fotolia)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    رقائق البطاطس

    على الرغم من أن قرمشتها تشعر الكثير منا بالسعادة، إلا أن رقائق البطاطس مليئة بكميات كبيرة من النشا الذي يتحول إلى سكر يعلق بين الأسنان مسبباً التسوس.

  • Bildergalerie Zucker Hand greift Süsses (Colourbox)

    10 أطعمة تدمر أسنانك!

    الحلوى

    تتسبب الحلوى في تسوس الأسنان لأنها تحتوى على نسبة عالية من السكر، فضلاً عن التصاقها بالأسنان عند مضغها. لذلك ينصح الأطباء باختيار أنواع ذات نسبة سكر منخفضة أو بدون. س.م/ ي.أ


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