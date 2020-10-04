 هل فوز بايدن بالرئاسة هو السيناريو الأفضل للفلسطينيين؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 15.10.2020

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سياسة واقتصاد

هل فوز بايدن بالرئاسة هو السيناريو الأفضل للفلسطينيين؟

يرى البعض أن نجاح جو بايدن في الانتخابات الأمريكية قد يعرقل خطط ترامب ويؤجل "صفقة القرن" في المنطقة، بينما يؤكد آخرون أنه لن يحدث فارق كبير في ظل سياسة واشنطن الداعمة لإسرائيل، فكيف ينظر الفلسطينيون للانتخابات الأمريكية؟

Palästina PK Trump und Abbas (Reuters/J. Ernst)

تتجه أنظار العالم إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية وذلك في الثالث من شهر نوفمبر / تشرين الثاني 2020، لمعرفة ما إذا كان ترامب سيستمر في جولة رئاسية ثانية أم أن المرشح الديمقراطي جو بايدن سينتزع الرئاسة منه، بيد أن الفلسطينيين قد يكونون من بين الأكثر تضررا في حال فاز ترامب بجولة رئاسية أخرى، فالرئيس ترامب انتهج سياسة خارجية تتواءم مع المصالح الإسرائيلية، فاعترف في خطوة منفردة  أواخر عام  2017 بالقدس الموحدة بشطريها الشرقي والغربي كعاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، كما أنه أوقف المساعدات الأمريكية للفلسطينيين، بالإضافة إلى أن السلطة الفلسطينية تخشى من دعم أمريكي لإسرائيل لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية تحت السيادة الإسرائيلية وضم الكتل الاستيطانية كذلك إلى السيادة الإسرائيلية، حسب رؤية ترامب، المتملثة فيما أطلق عليه "صفقة القرن".

صورة مركبة: المرشح الديقراطي جو بايدن الذي ينافس الرئيس الجمهورري ترامب على مقعد الرئاسة بالولايات المتحدة في انتخابات 2020.

تختلف شخصية بايدن عن شخصية ترامب، فهل لو نجح بايدن ستتحسن أوضاع الفلسطينيين؟

توجس فلسطيني من ترامب

مختارات

ستتولى ألمانيا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي في الأول من يوليو/ تموز المقبل، وهو ما يعتبره وزير الخارجية الألماني هايكو ماس فرصة لمحاولة لعب دور ما للتوسط في حل الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وكان رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية قد عبر عن تخوفه من فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بولاية رئاسية ثانية متمنيا فشله، بحسب الوكالة الفلسطينية للأنباء "وفا" التي نقلت أقواله. وقال إشتية متوجها إلى البرلمان الأوروبي إنه في حال نجاح ترامب و"كان يتعين علينا العيش 4 سنوات أخرى معه ... فليساعدنا الله وليساعدكم وليساعد العالم أجمع".

ويجمع الفلسطينيون تقريبا أنه إذا فاز ترامب في انتخابات نوفمبر، فسيواصل دعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وخطة توسيع المستوطنات من أجل ضمها لاحقًا، لكنهم يتوقعون أنه إذا دخل بايدن البيت الأبيض، فسيعمل بطريقة دبلوماسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، الأمر الذي سيكسب المزيد من الوقت للقضية الفلسطينية.

وأكد اشتية مخاطبا لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي أنه "إذا ما تغيرت الأمور في الولايات المتحدة الأمريكية فأعتقد أن هذا سينعكس بنفسه مباشرة على العلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية... وعلى العلاقات الثنائية الفلسطينية-الأمريكية".

ويؤكد رئيس شبكة التسامح والباحث في الشأن الفلسطيني من مدينة رام الله إياد البرغوثي في حوار مع DW  عربية أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص إسرائيل وفلسطين تكاد تكون واحدة، فالحفاظ على علاقة متميزة مع إسرائيل تعد مصلحة وهدفا أمريكيا دائما، بيد أن ترامب انتهج سياسة أكثر صرامة مع الفلسطينيين، بحيث انحاز إلى المصالح الإسرائيلية بقوة وأحاط نفسه بمؤيدي إسرائيل مثل صهره غاريد كوشنر والسفير الأمريكي في القدس ديفيد فريدمان، الذي أكد أكثر من مرة أحقية إسرائيل في ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، ودعا إلى التشاور مع واشنطن من أجل تطبيق سياسة الضم.

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رفض فلسطيني وترحيب اسرائيلي بخطة السلام الأمريكية

ويؤكد برغوثي أن الفلسطينيين يخشون مواصلة ترامب حال فوزه لهذه السياسة، ما يعني استمرار الأزمة المالية، وتوسعة المستوطنات على حساب الأراضي الفلسطينية. وبحسب الباحث من رام الله فإن الحكومة الإسرائيلية أصبحت في ظل حكومة ترامب لا تريد التفاوض مع الفلسطينيين، فهي حصلت على كل ما تريده، في ظل تهميش تام للسلطة الفلسطينية.

هل بايدن أفضل للفلسطينيين؟

من جهته يرى الباحث في الشأن السياسي الأمريكي والمقيم في شيكاغو نادر الغول أن بايدن بالرغم من موافقه الداعمة لإسرائيل سيمثل حلا أفضل للفلسطينيين، فهو أعلن وبشكل واضح أنه سيعيد استئناف المساعدات للفلسطينيين، وسيعمل على إعادة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات، إضافة إلى أنه يؤمن بحل الدولتين.

وبحسب الباحث من شيكاغو فإن "بايدن قد يلجأ إلى سياسي تصالحية مع الفلسطينيين، حيث قد يعيد افتتاح مكتب تمثيل منظمة التحرير في واشنطن الذي أغلقته إدارة ترامب"، كما أنه سيدعم العمل على إعادة التفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

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ولا يعتقد الغول أن بايدن سيلجأ إلى غلق السفارة الأمريكية في القدس، فالقرار متخذ في الأوساط الأمريكية منذ عام 1995، إلَّا أن الإدارات المتعاقبة جمدت تنفيذه، وترامب نفذ القانون فقط، لذلك فإن إغلاق السفارة يحتاج إلى قانون آخر وقد يحتاج الأمر إلى سنوات لإقراره، لذلك يتوقع الغول أن "بايدن سيعيد فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، التي أغلقتها إدارة ترامب، وذلك في خطوة رمزية من أجل خلق توازن سياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وكانت صحيفة لوس أنجليس تايمز قد كتبت على موقعها الالكتروني، أن جهود بايدن لإعادة المساعدات المباشرة إلى الفلسطينيين، في حال فوزه، التي قطعتها إدارة ترامب عقابا لهم على ما وصفه بعدم تعاونهم لإنجاح صفقة القرن، قد يواجهها مصاعب بسبب سن قانون  تيلور فورس عام 2018 والذي يحظر وصول المساعدات الأمريكية إلى بعض المؤسسات الفلسطينية مادام أن السلطة الفلسطينية تمنح رواتبا لعائلات الفلسطينيين الذين قتلوا لتنفيذهم هجمات ضد الإسرائيليين. بيد أن الصحيفة الأمريكية لفتت الانتباه إلى أنه سيكون من الأسهل لبايدن استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، التي تدعم مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين، والمستشفيات في الأجزاء التي يسيطر عليها الفلسطينيون من القدس الشرقية، وكلها  تواجه وقفا للمساعدات من قبل  حكومة ترامب.

رفض التدخلات الأمريكية

في الأوساط الشعبية الفلسطينية تصدر تحذيرات من مفكرين ومؤسسات من التعويل على الدور الأمريكي في المنطقة، فبالرغم من وجود اختلافات بين ترامب وبايدن، غير أن المصالح المشتركة والإستراتيجية الأميركية تلزم الرئيس الأمريكي أيًا كان بدعم إسرائيل، بحيث يبقى الفارق بينهما ليس حاسمًا، وهو ما أشار له مركز مسارات للدراسات ومقره رام الله في بيان، واستند المركز إلى استطلاع رأي الشارع عبر عقد ندوات في الانترنت، حيث حذر العديد من المشاركين فيها من الانتظار والتعويل والرهان على خسارة دونالد ترامب وفوز جو بادين في الانتخابات الأميركية، ذاكرين أنه على الرغم من أن بايدن مختلف عن ترامب، إلا أن موقف الإدارة الأمريكية واضح من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فحتى لو فاز بايدن سيعيد العلاقة والدعم للسلطة، ولكنه سيعود إلى سياسة إدارة الصراع، مع انحياز كامل لإسرائيل في مخططاتها.

وهو ما أشار له الوزير الفلسطيني السابق سائد الكوني في مقال له في صحيفة القدس الفلسطينية الصادرة من القدس، حيث أكد "أن السردية التاريخية لمواقف الولايات المتحدة الأمريكية، بإداراتها المتعاقبة، تفند خطأ الاعتقاد بالمراهنة على مواقف مُنصفة أو محايدة لتلك الدولة العظمى تجاه القضية الفلسطينية سواءً بوجود ترامب أو عدمه".

مظاهرات في رام الله (فبراير/ شباط 2020) رفضا لما تعرف بـصفقة القرن.

الفلسطينيون يرفضون خطة ترامب للسلام التي عرفت باسم "صفقة القرن"

الأوراق الفلسطينية أمام الخطط الأمريكية

ويوضح الباحث من رام الله إياد البرغوثي "أنه بالرغم من الضعف الفلسطيني الظاهر، خاصة مع لجوء بعض العرب للتطبيع بشكل منفرد مع إسرائيل، إلا أن الفلسطينيين يملكون أورقا كثيرة، من أهمها حق رفض التوقيع على أية تنازلات أو اتفاقات لا تخدم الفلسطينيين والقضية الفلسطينية". ويتابع "من الضروري للسلطة الفلسطينية تغير خطابها السياسي المجامل للحكومات ومخاطبة الشعوب والتأكيد على مفاهيم التحرر والحق المشروع في الكفاح، وربط العلاقة الخارجية بموقف الدول الداعم من فلسطين".

وهو ما يتفق معه الباحث من شيكاغو نادر الغول، ويقول: من المهم التأكيد على اللحمة الوطنية وإنهاء الانقسام، بيد أن الغول يؤكد على ضرورة تعلم فنون مخاطبة الحكومات الأمريكية، وعدم قطع الخيوط التي تربط بينها وبين الفلسطينيين، ويقول: "سواء اتفقنا أم لا، فإن الولايات المتحدة تلعب دورا كبيرا في القضية الفلسطينية، من الضروري التفاوض معها بحكمة، حتى لو لم نتفق مع ما تريد".

 الكاتب: علاء جمعة

  • USA Camp David CLINTON BARAK ARAFAT (picture-alliance/AP Photo/R. Edmonds)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    قمة كامب ديفيد عام 2000 / الانتفاضة الثانية

    لم تنجح قمة كامب ديفيد، التي عُقدت في يوليو/ تموز عام 2000، وجمعت آنذاك رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود براك، ورئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، بوساطة الرئيس الأمريكي آنذاك بيل كلينتون في التوصل إلى اتفاق بشأن وضع القدس أو ترسيم الحدود بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية. وبعدها انطلقت شرارة الانتفاضة الثانية في سبتمبر/ أيلول عام 2000 على إثر زيارة رئيس الوزراء آنذاك، ارييل شارون، للمسجد الأقصى.

  • Israel Räumung Gazastreifen 2005 (picture-alliance/dpa/S. Zaklin)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    الانسحاب من غزة

    على إثر الانتفاضة الثانية، قررت إسرائيل الانسحاب الجزئي من الأراضي الفلسطينية. وانسحبت بعض القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ليتم بعدها إخلاء جميع المستوطنات الإسرائيلية البالغ عددها 21 مستوطنة في القطاع، وفقًا لخطة ارييل شارون. وبنت إسرائيل جداراً عازلاً يصل طوله إلى 750 كيلومتراً حول الضفة الغربية، بهدف منع وقوع هجمات.

  • Jahresrückblick August 2006 Libanon Krieg (AP)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    حرب لبنان و الانقسام الفلسطيني الداخلي

    بلغ الصراع في الشرق الأوسط ذروته عام 2006. في حين كانت إسرائيل تشن حرباً ضد حزب الله في لبنان، ساد الصراع الداخلي بين حركتي فتح وحماس على السلطة. وفي عام 2007، أضعف انقسام السلطتين الفلسطينيتين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والذي لا يزال مستمراً حتى اليوم، الجانب الفلسطيني.

  • BdT Israel zieht sich aus Gaza zurück (AP)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    عملية "الرصاص المصبوب"

    في ديسمبر/ كانون الأول 2008، شنت إسرائيل هجمات اسمتها عملية "الرصاص المصبوب" على مجموعة أهداف في غزة. الهدف من هذه العملية كان إضعاف حركة حماس والقضاء عليها. وسبق الضربة العسكرية الإسرائيلية، تصعيد للصراع بين حركتي فتح وحماس. لكن بعد سيطرة حماس على القطاع، عاد التوتر. وفي يناير/ كانون الثاني عام 2009، انتهى الصراع بوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا للمصادر الفلسطينية.

  • ISRAEL GAZA Krieg (Getty Images)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    عملية "عمود السحاب"

    بقي الصراع مستمراً عام 2009، وفي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2012، اغتال سلاح الجو الإسرائيلي، نائب القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أحمد الجعبري، ما أجج الصراع بين الجانبين. في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، بدأت اسرائيل عملية اسمتها "عمود السحاب". بعدها وافقت الحكومة الإسرائيلية وحماس على وقف إطلاق النار مرة أخرى.

  • Bildergalerie Konflikt im Nahen Osten (picture-alliance/dpa)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    عملية "الجرف الصامد"

    تعد حرب غزة عام 2014 أو ما يعرف بعملية "الجرف الصامد" الصراع العسكري الأكثر عنفاً بين الإسرائيليين والفلسطينيين خلال العشرين سنة الماضية. الحرب، التي استمرت سبعة أسابيع، تسببت في مقتل أكثر من ألفي شخص.

  • Israel Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem (Reuters/R. Zvulun)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

    في مايو/ أيار عام 2018، تم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل. القرار أثارموجة احتجاجات واسعة، استمرت لأسابيع وخلفت أكثر من ألفي جريح و حوالي خمسين قتيلاً.

  • USA Trump und Netanjahu (picture-alliance/Photoshot/Ting Shen)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    القرار بشأن الجولان

    لا تزال سياسة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تجاه الشرق الأوسط مثيرة الجدل. وقد أثار اعترافه مؤخرا بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، ردود أفعال دولية غاضبة عبرت عن مخاوفها من تأجيج الصراعات والحروب في منطقة الشرق الأوسط.

  • Palästina | Israelischer Luftangriff auf Gaza Stadt (picture-alliance/A.A. Alkahlout)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    تجدّد التصعيد

    تجدد التصعيد مرة أخرى بين الإسرائيليين و الفلسطينيين، بعد شن الطائرات الإسرائيلية غارات على غزة رداً على إطلاق صاروخ منها على شمال تل أبيب أواسط مارس/ آذار 2019. وعلى إثرها ازدادت وتيرة التصعيد في غزة واستهدفت الغارات الإسرائيلية مكتب زعيم حماس إسماعيل هنية. إعداد: شارلوته فوسه/ إيمان ملوك


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