هل ساهمت التغييرات البيئية في عملية التطور البشري؟

قد يكون التطور البشري تأثر قبل نحو مليوني عام بعوامل فلكية، إذ كشفت دراسة نشرتها مجلة "نيتشر" أن التغيرات المناخية الرئيسية المرتبطة بالتبدلات في مدار الأرض هي التي أدت إلى هجرات البشر الأوائل.

فمختلف سلالات جنس الإنسان، كالإنسان المنتصب وإنسان نياندرتال والانسان العاقل (وهي الوحيدة التي استمرت)، تنقلت مدى مئات الآلاف من السنين عبر إفريقيا وأوراسيا، فكانت إحداها تحل مكان الأخرى أحياناً، أو كانت في أحيان أخرى تلتقي وتتقاطع وتختلط في بعض الحالات. لكنّ العلماء يجدون صعوبة في إعادة تكوين الخريطة المكانية والزمانية لهذه المستوطنات القديمة، بسبب نقص المتحجرات البشرية.

ويكمن الحلّ لهذه المشكلة في "التنقيب" في الماضي المناخي. فما مِن شك في أن المناخ أثّر على تحركات المجموعات البشرية من خلال التغيّرات التي أحدثها على النظم البيئية الأرضية. ولكن في هذا المجال أيضاً، ثمة قدر قليل جداً ومتناثر من البيانات الجيولوجية التي توفّر فكرة عن التغيرات البيئية (الغطاء القطبي، رواسب البحيرات والمحيطات والكهوف، وسواها).

وقد تساعد دراسة نُشرت في مجلة "نيتشر" العلمية في استكمال عناصر الصورة، من خلال إظهار كيفية تأثير التغير المناخي خلال مرحلة طويلة جداً تبلغ مليوني عام، على توزيع الأنواع البشرية وانتشارها في كل أنحاء العالم.

كل شيء يعتمد على مدار الأرض حول الشمس، وفقاً لعالم المناخ أكسل تيمرمان من جامعة بوسان في كوريا الجنوبية، وهو المعدّ الرئيسي لهذه الدراسة التي نُشرت الأربعاء. ويتغير الشكل البيضاوي لهذه الحركة كل مئة ألف إلى 400 ألف سنة، في حين يخضع محور الأرض بالنسبة إلى مستواها المداري للتذبذبات كل 20 ألف سنة تقريباً.

مشاهدة الفيديو 07:04 نهاية الجليد الأزلي في القطب الشمالي

"ميكانيكية رقاص الساعة"

تؤثر هذه الآلية الميكانيكية الطويلة المدى على مستوى الإشعاع الشمسي الذي يتلقاه كوكب الأرض، وهو ما تسبب بعصور جليدية مثل العصر الجليدي (ما بين 2,6 مليون سنة وعشرة آلاف سنة مضت) وتناوب الجفاف والرطوبة، على غرار "الصحراء الخضراء".

وشبّه البروفيسور تيمرمان هذه الديناميكية بتلك التي تحرّك رقاص الساعة، إذ "تحدد في النهاية مكان العثور على الطعام، وبالتالي هي مرتبطة باستمرار النوع وبتكيفه مع بيئته وبهجرته" ، كما أوضح في الدراسة.

واعتمد فريقه على أكثر من 3000 من البيانات الأحفورية والأثرية طبقت عليها نماذج مناخية، ثم تولى كمبيوتر عملاق محاكاة كيفية تفاعل المناخ مع الساعة الفلكية.

ثم أعدّ الباحثون نموذجاً يحسب احتمالية أن يكون نوع معين قد سكن في مكان ما على الكوكب، على حقبات تبلغ مدتها ألف سنة تمتد بين ما قبل مليوني سنة وما قبل 30 ألف سنة من اليوم.

ويبيّن النموذج أن المرحلة الممتدة من العصر الجليدي الأدنى، وهي فترة جافة وباردة، قبل 2,6 مليون سنة، جاءت بعد فترة البليوسين التي كانت أكثر رطوبة ودفئاً، شهدت استقرار مجموعات أفريقية مثل الإنسان الماهر والإنسان العامل في بيئات ذات "تقلب مناخي منخفض، يتوافق مع تباين منخفض في مدار الأرض".

حين يغير التقدم العلمي وجه الطبيعة! كان ساحل دبي في الماضي عبارة عن زاوية معزولة من الصحراء. اليوم له عالمه الخاص من الجزر: جزيرتان اصطناعيتان على شكل شجرة النخيل وأرخبيل صناعي تماما على شكل خارطة العالم. بيد أن عمليات البناء الجارية في الخليج بتغييرات جذرية في البيئة البرية والبرية في المنطقة.

حين يغير التقدم العلمي وجه الطبيعة! استخراج النفط من الرمال في أثاباسكا في مقاطعة ألبرتا الكندية تسبب في أضرار بيئية جسيمة وهو ما أكدته أيضا منظمة السلام الأخضر لحماية البيئة التي لفتت إلى أن استغلال الرمال النفطية أدى إلى تلوث نهر أثاباسكا وقطع الغابات الشمالية وارتفاع نسبة الغازات الدفيئة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

حين يغير التقدم العلمي وجه الطبيعة! تعتبر الطاقة الكهرومائية أكثر مصادر الطاقة رفقا بالبيئة، لكن للسدود أيضا آثار بيئية سلبية. سد الممرات الثلاثة في الصين، أكبر سد في العالم، يوفر على سبيل المثال نسبة قياسية من الطاقة الكهرومائية النظيفة لكنه أحدث من جانب آخر أضرارا بيئية جسيمة أثرت على التنوع البيئي في المنطقة المحيطة به.

حين يغير التقدم العلمي وجه الطبيعة! تشكل "كابو دي غاتا" حديقة طبيعية في جنوب إسبانيا تزخر بثروة بيئية بحرية وجيولوجية مما جعلها أحد أفضل المقاصد السياحية. الإقبال المتنامي للسياح على هذه المنطقة ساهم على امتداد عشرة أعوام في تجهيز المنطقة ببنية تحتية ومركب سياحي ضخم على امتداد الشواطئ البكر وهو ما أضر ببيئة المنطقة. وبعد معارضة ونضال طويل من قبل أنصار البيئة، بدأ الآن تمهيد الطريق أمام إزالة تلك المشريع.

حين يغير التقدم العلمي وجه الطبيعة! مع نهاية القرن الثامن عشر تدفق الآلاف من الناس إلى غرب أستراليا بحثا عن الذهب. وفي الوقت الحاضر، تعد أستراليا موطن أكبر منجم مفتوح للذهب. وفي حين أن معظم سكان مدينة كالغورلي، الأقرب إلى المنجم، يعتمدون عليه في عملهم فإنهم يخشون أيضاً على المدى البعيد من آثاره المستقبلية الضارة على الصحة، وتداعياته البيئية.

حين يغير التقدم العلمي وجه الطبيعة! غالباً ما يرغب عشاق الطبيعة بالتنزه في الغابات، ولكن ماذا لو تغير طابع تلك الأماكن الخلابة جراء ذلك؟ في أعلى شلالات إجوازو بني فندقان فخمان، ما أدى إلى تخريب مساحة خضراء واسعة. ومن خلال القطع الجائر لأشجار الغابات المحيطة بتلك المنطقة تم تدمير البيئة الطبيعية للعديد من الحيوانات.

حين يغير التقدم العلمي وجه الطبيعة! نزهة في صحراء أتاكاما في تشيلي كأنك تمشي على سطح المريخ. المنطقة التي يشبه سطحها سطح كوكب فضائي، تحولت إلى موطن أكبر مشروع فلكي في العالم، إذ تم بناء تلسكوب راديوي مكون من 66 طبق هوائي، علما أن صحراء أتاكاما تعد كذلك من أكثر الصحاري غير القطبية جفافا في العالم.

حين يغير التقدم العلمي وجه الطبيعة! تعد ألمانيا تعد من الدول الرائدة في مجال "الطاقة الخضراء"، إلا أنها أيضا من الدول المسببة للتلوث البيئي الناجم عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسبب لظاهرة الاحتباس الحراري حيث تتسب محطات توليد الطاقة العاملة بالفحم والفحم البني في تفق تلك تلك الغازات. كما أن المناطق حيث توجد مناجم استخراج الفحم تحولت إلى مساحات قاحلة تخلو من كل أشكال الحياة البيئية بعد أن باتت تعمرها الجرافات العملاقة وآلات الحفر

حين يغير التقدم العلمي وجه الطبيعة! يعتبر سد إيتايبو على جانبي الحدود بين البرازيل والباراغواي أحد عجائب العالم الحديث. فهو ثاني أكبر سد في العالم من حيث قدرته على توليد الطاقة سنوياً. تعرض بناء السد لانتقادات شديدة من قبل نشطاء حماية البيئة بسبب آثاره السلبية على البيئة والتنوع البيولوجي. الكاتب: Irena Banos Ruiz



"متجولون عالميون"

وتغير هذا السلوك مع نهاية العصر الجليدي، إذ تغير الغطاء النباتي، وانفتحت "ممرات" باتجاه شمال إفريقيا وشبه الجزيرة العربية وأوراسيا، مما أتاح للإنسان المنتصب والإنسان العاقل أن يصبحا "متجولين عالميين" قادرين على التكيف مع مجموعة واسعة من الظروف المناخية. وهذه المرونة هي التي يمكن أن تفسر بقاء الجنس البشري، وفقاً للدراسة.

ويشير نموذج المناخ أيضًا إلى الدور المحوري الذي لعبه إنسان هايدلبيرغ، وهي مجموعة بشرية تم اكتشافها في ألمانيا في بداية القرن العشرين، يعتقد أنها عاشت بين ما قبل 800 الف عام وما قبل 160 ألفاً. والغالب أن الاضطرابات المناخية التي حصلت في الجزء الجنوبي من إفريقيا قبل 300-400 ألف عام أثرت ربما على تطور افرادها الذين قد يكونون انفصلوا إلى سلالة في أوراسيا مع إنسان نياندرتال، وأخرى في أفريقيا يتحدر منها أقدم أفراد سلالة الإنسان العاقل.

ومن المتوقع أن تخضع هذه الفرضية لنقاش بين علماء الأحافير المنقسمين بشدة حول كيفية إعادة بناء شجرة التطور البشري.

وقال عالم الأنثروبولوجيا في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي أنطوان بالزو إن الدراسة التي لم يشارك في إعدادها تجمع كمية استثنائية من البيانات البيئية على مدى مرحلة طويلة من الزمن". وتوقع أن "تكون للنموذج الذي تم إعداده تطبيقات تتيح فهم التحركات البشرية

ع.أ.ج/ع.ج.م (أ ف ب)



