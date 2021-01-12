هل زاد وزنك بشكل مفاجئ رغم الحمية؟.. تعرف على الأسباب المحتملة!

قد تكون حريصاً على ممارسة الرياضة واتباع حمية غذائية صحية، غير أنك على الرغم من ذلك تلاحظ زيادة في وزنك، مما يؤدي إلى شعورك بالإحباط. وقد يكون السبب في ذلك إلى بعض الأمور التي تقوم بها أو الظروف التي تختبرها.
إليك أهم الأسباب التي قد تقود إلى زيادة الوزن المفاجئة وكيفية التخلص منها :
الضغط النفسي والتوتر: عندما تتعرض لضغوط مستمرة أو يومية، تزداد مستويات الكورتيزول لديك. وتبين الأبحاث أن زيادة الكورتيزول يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن. ويقول الدكتور جوش آكس، أخصائي التغذية السريرية، إن هذا يرجع إلى أن هرمون التوتر يعمل على تخزين الدهون في الجسم. وينصح دكتور آكس للتخلص من التوتر بممارسة اليوغا أو التنزه في الهواء الطلق، أو كتابة اليوميات. بحسب ما نشره موقع (باريد) الأمريكي.
شرب العصائر: قد تعتقد أن شرب العصائر بانتظام من الأمور الصحية التي تقوم بها، غير أن الأمر الذي يغيب عنك أن العصائر الجاهزة تحتوي غالباً على نسبة عالية من السكر والسعرات الحرارية.
الحرمان من النوم: يمكن أن يؤدي عدم الحصول على نوم مناسب ليلاً إلى لجوء الناس إلى الطعام كوسيلة لتعويض الطاقة المفقودة، مما قد يؤدي إلى اكتساب بعض الوزن الزائد، كما أن النوم الجيد يساعد على تعزيز التمثيل الغذائي.
عدم التركيز على الطعام: يتناول العديد من الأشخاص طعامهم أمام شاشة التلفزيون، أو خلال العمل على الكمبيوتر مما يؤدي إلى الإفراط في كمية الطعام دون أن تلاحظ. لذا ينصح خبراء التغذية بتجنب هذا التشتت أثناء الوجبات، ومحاولة الاستمتاع بوجبتك لتكون مدركاً لنوعية ما تأكله وكميتها، بحسب ما نشره موقع (هيلث لاين) الأمريكي.
احتباس السوائل: قد يؤدي تناول كميات كبيرة من الصوديوم (الملح) إلى احتباس السوائل، وبالتالي إلى الوزن الزائد.
قصور الغدة الدرقية: الإصابة بقصور الغدة الدرقية قد تقود إلى زيادة الوزن بشكل غير متوقع. إذ تساعد الهرمونات التي تفرزها الغدة الدرقية في تنظيم استخدام الجسم للطاقة. لذا إذا كنت تشك في إصابتك بهذه الحالة، فاستشر طبيبك، وسيساعدك العلاج المناسب على استقرار وزنك.
ر.ض/ع.ج.م
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نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة
يفقد المرء بالحمية الكثير من وزنه، لكن أغلب ما يفقده الجسم هو الماء وحجم العضلات. ولا يقلل حجم الدهون في الجسم من هذه الحمية. عوارض جانبية للحمية، يظهر في الصداع وفقدان التوازن وظهور رائحة كريهة في الفم. وللعودة للوضع الطبيعي يحتاج المرء وقتا لإعادة النظام الغذائي.
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نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة
إحدى أفضل الطرق لفقدان الوزن هي تناول الخضروات والفواكه، فهي تحتوي على عدد كبير من الفيتامينات وقليل من الطاقة وكثير من الماء أيضا. رغم ذلك يجب شرب الماء بكثرة للإسراع في عملية الايض الغذائي.
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نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة
ليست الدهون وحدها المسؤولة عن السمنة بل وأيضا الكاربوهيدرات، مثل الخبز المصنوع من الحنطة البيضاء، أو الوجبات السريعة، أو الوجبات التي تحتوي على سكريات كثيرة، أو المشروبات الحلوة جدا، أو الكحوليات التي تحتوي على ضعف كمية الكالورين التي يحتويها السكر.
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نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة
تغيير عادات تناول الطعام مهم. تناول ثلاث وجبات طعام في اليوم فقط. وجبة الإفطار مهمة جدا ويجب أن تكون جيدة ومغذية. تناول الطعام ببطء، للمساعدة على الهضم. خذ اقل من 80 بالمائة من حاجتك للطعام. وتناول طعامك بإناء صغير.
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نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة
لا يمكن إنقاص الوزن دون الحركة. الرياضة مهمة جدا. على المبتدئين أن يبدؤوا بالمشي والتمارين في أحواض الماء. هذه الرياضات تجنبهم الإصابات في العمود الفقري أو الركبة. ثم بعد ذلك الاستمرار برياضات العدو أو ركوب الدراجات.
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نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة
من ينام قليلا يشعر بالجوع أكثر. يجب النوم كفاية، فقلة النوم تؤدي إلى خلل في عمل الهرمونات وعلى الايض الغذائي. مستوى هرمون الليبيتين المسؤول عن الشبع ينخفض، بينما يرتفع مستوى هرمون غرلين المسوؤل عن الجوع. من يريد فقد وزنه عليه أن ينام كفاية، لا كثيرا ولا قليلا.
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نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة
السباحة في المياه الباردة. أو الماء البارد. يؤثر الماء البارد على الدهون البنية في الجسم خاصة حول الحوض وعضلات الفخذ والأفخاذ. تخفيض درجة حرارة الماء من 20 إلى 15، وليس أقل. من يسبح بالماء البارد صباحا، يعمل عنده الايض الغذائي على أحسن وجه.
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نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة
بناء عضلات الجسم: العضلات تشكل 40 بالمائة من وزن الجسم. وتحرق ثلاثة إضعاف ما تحرقه المناطق الشحمية. وهي تحرق على مدار الساعة الدهون. وهي أهم قاتل للدهون. كلما زاد حجم لعضلات بالجسم كلما فقد الجسم دهونا أكثر.
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نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة
الضغط النفسي يدفع للشعور بالجوع. تقليل الشعور بالضغط عامل مهم للتخلص من الغذاء غير الصحي. فالمرء يهرب من الضغوط من خلال تناول طعام ليس بحاجة له. قلل من الضغط النفسي لديك ولن تأكل أكثر من حاجتك.
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نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة
وأخيرا، لا تشتري وأنت جائع. اشتري وأنت شبعان بعد تناول طعامك، فكثير من الأشياء التي تشتريها وأنت جائع لست بحاجة لها وستتناولها لأنك جائع فقط.
الكاتب: غريونر/ عباس الخشالي