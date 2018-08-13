هل دقت ميغان ماركل إسفين الخلافات بين زوجها وشقيقه؟

في السنوات القليلة الماضية لم تعد وسائل الإعلام تلقب الأمير هاري بـ "أمير الحفلات" أو "العازب الأبدي" بعد أن وجد في ميغان ماركل حبّه وشريكة حياته العظيمة. وإثر علاقة قصيرة ومترعة بالمشاعر جمعت الاثنين استجمعا شجاعتهما نحو الخطوة التالية وتزوجا في أيار/ مايو من العام الماضي، لتصبح الممثلة الأمريكية السابقة دوقة ساسيكس. وباتا ينتظران مولدوهما البكر في الأسابيع القليلة المقبلة.

تفكك الرباعي الملكي

لكن علاقة ميغان بشقيق زوجها الأمير وليام ليست على ما يرام كما تكشف بعض وسائل الإعلام المتابعة للعائلة المالكة في بريطانيا. في هذا السياق يقول موقع "نيوز دوت دي أيه" الألماني أن موت والدة الأميرين مبكراً قرب بينهما كثيراً، لكن الوضع الحالي باعد بينهما في الآونة الأخيرة.

وبحسب الموقع فإن الدوقة ميغان التي عادة ما وصفها مسؤولو القصر بأنها مستبدّة ومتقلبة، تمكنت من دق إسفين بين الاثنين. فبعد أن كان يوصف الأميرين وزوجتيهما بـ "الرباعي" في العائلة المالكة البريطانية، يبدو أن هذه الرابطة تفككت عراها في الآونة الأخيرة.

الصحافة الصفراء جعلت من هذه الأنباء عن الخلافات مادة لها وراحت تتكهن بالكثير من العناوين السلبية عن مستقبل الأمير هاري وزوجته ميغان الحامل بمولودهما البكر. وبحسب موقع "نيوز دوت دي أيه" الألماني فإن بعض هذه الصحف الصفراء باتت تزعم أن مساعدي الزوجين الملكيين باتوا بالفعل يأخذون الاستعدادات لطلاقهما.

حديث علني

ولكن ما مدى سوء العلاقة بين الأميرين وزوجتيهما في الواقع؟ من الصعب معرفة ذلك، خصوصاً وأن قصر باكنغهام يلتزم الصمت كما هو معهود عنه في عدم التعليق على الشائعات. لكن من المفترض الآن أن يُقدم مقطع فيديو قديم معلومات حول علاقة الرباعي الملكي. وتحديداً، يتعلق الأمر بمقطع فيديو من شباط/ فبراير 2018، عندما أكملت كيت ميدلتون والأمير وليام وميغان ماركلي والأمير هاري أول موعد رسمي له في منتدى المؤسسة الملكية، التي أسسها الأميران وليام وهاري عام 2009 لدعم الأعمال الخيرية.

خلال مقابلة صحفية على هامش المنتدى، أوضح الأمير وليام للمرة الأولى أنه وزوجته، الدوقة كيت ميدلتون لديهما خلافات مع شقيقه وزوجته ولا يتفقان دائماً في الكثير من الأمور. وفي رده على سؤال ما إذا ما كانت هناك اختلافات في الرأي حين يعملون كعائلة واحدة سرعان ما أجاب الأمير وليام بحسرة مقتضباً: "نعم بالضبط!". وحين سألته المحاورة عما إذا كان الخلاف الأخير قد تم حله، أجاب الأمير قائلاً: "هل تم حله؟ لا نعلم ذلك بالتحديد".

يأتي ذلك في وقت اعتقد فيه بريطانيون أن هذا الرباعي سيمثل الجيل الجديد من العائلة المالكة لكن يبدو أن العناوين السيئة التي تتحدث عن الخلافات بينهم ألقت بظلال قاتمة على هذه الآمال.

بيد أن الكثير من تفاصل هذا الخلاف تبقى في طور التكهنات، فلا يعرف الحقيقة خلف أسوار القصور الملكية سوى الأمير وليام وزوجته الدوقة كيت ميدلتون والأمير هاري وزوجته الدوقة ميغان ماركل.

ع.غ/ ع.ش