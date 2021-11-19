هل خرج فيروس كورونا من مختبر في ووهان؟ عالم ألماني يجيب

في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" علق عالم الفيروسات الألماني كريستيان دروستن على الجدل المستمر حول منشأ فيروس كورونا. "تم عمل أشياء في ووهان يمكن وصفها بالخطيرة وما كان يجب أن تعمل، بيد أنها لم تكن المتسببة في إنتاج فيروس كورونا المستجد"، حسب ما نقلت صحيفة "دي فيلت" الألمانية على موقعها الإلكتروني.
ويرى دروستن من وجهة نظر علمية أن فيروس كورونا الحالي "ظاهرة طبيعية" ظهر في أسواق ووهان. ولا يستبعد دروستن فرضية-المختبر، مستدركاً أنها في الوقت الحالي أحد الاحتمالات فقط. وشدد العالم الألماني على أنه لن يكون هناك يقين نهائي إلا بعد تعاون الصين بشكل كامل، الأمر الذي لم يحدث، على حد تعبيره.
وانتقد دروستن عدم إطلاع الرأي العام بالتجارب في ووهان في مرحلة مبكرة: "كان البعض في الولايات المتحدة على علم بهذه التجارب. كان يجب إخبار العامة بما حدث في المختبر".
ورفض دروستن بوضوح مرة أخرى مزاعم التستر التي وجهت إليه: "في جميع تصريحاتي كنت أقول دائماً إنني منفتح على كلا الاحتمالين. بينت سبب اعتقادي أن الأصل الطبيعي للفيروس من مملكة الحيوان هو الأرجح لأسباب يمكن التحقق منها".
وبعد الكثير من المماطلة، تمكن فريق من الخبراء الدوليين من منظمة الصحة من زيارة ووهان في كانون الثاني/يناير 2021 للتحقيق في أصول الفيروس بالتعاون مع نظرائهم الصينيين. وفي تحقيق مشترك صدر في آذار/مارس 2021، اعتبروا أن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو أن يكون الفيروس انتقل من الخفافيش إلى البشر عبر حيوان وسيط، بينما رأوا أن نظرية تسرب الفيروس من مختبر "مستبعدة بدرجة كبيرة".
وأثار التقرير عند صدوره انتقادات أخذت عليه تقليله من مسؤولية الصين.
ودعا المدير العام لمنظمة الصحة بعد ذلك إلى تحقيق أكثر عمقا حول إمكان تسرب الفيروس من مختبر في الصين، مؤكداً أن الخبراء الدوليين واجهوا "صعوبات في الوصول الى البيانات الأولية" في الصين، في انتقاد نادر لكيفية تعامل بكين مع التحقيق.
وشكلت منظمة الصحة التي تتخذ مقراً في جنيف فريقاً جديداً من العلماء لاستئناف التحقيق. غير أن الصين رفضت في 13 آب/أغسطس دعوة منظمة الصحة إلى تحقيق جديد على الأرض، معتبرة أن التحقيق الأول كاف.
خ.س/إ.ف
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بالصور.. أشهر التَعَابِيرالألمانية عن الوقت أثناء الجائحة
'Die Uhr tickt' (عقارب) الساعة تدق
نظرًا لأن الناس في جميع أنحاء العالم واجهوا خطر COVID-19 خلال العامين الماضيين، فقد استمر السعي المحموم لتطوير لقاح لمكافحة انتشار الفيروس. وبعبارة أخرى ، كانت "عقارب الساعة تدق". وفي اللغة الألمانية يستخدم التعبير نفسه: "Die Uhr tickt" للدلالة عن أننا في سباق مع الزمن. ولحسن الحظ، تم تطوير اللقاحات بسرعة فائقة. لكن المتحورات الفيروسية الجديدة لاتزال تشكل تحدياً مستمراً.
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بالصور.. أشهر التَعَابِيرالألمانية عن الوقت أثناء الجائحة
'Ach, Du liebe Zeit!' يا إلهي!
حرفياً تعني: "أوه ، يا عزيزي الوقت!" لكن المعنى المقصود من هذا التعبير الألماني هو التعبير عن الدهشة أو التساؤل، مثل "يا إلهي".
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بالصور.. أشهر التَعَابِيرالألمانية عن الوقت أثناء الجائحة
'Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen' الأوقات الخاصة تتطلب تدابير خاصة
لقد غير فيروس كورونا العالم. فهناك من فقد أحباءه أو عانى من الإصابة بمرض كوفيد -19 أو تزايدت مخاوفه من الإصابة به، فيما فقد الكثيرون وظائفهم. لقد غيرنا الروتين اليومي وأعدنا تعريف الحياة في ظل تهديد وجودي كهذا. هذا التعبير باللغة الألمانية يعني حرفياً: الأوقات الخاصة تتطلب إجراءات (تدابير) خاصة. وهو بشكل ما قريب من التعبير الإنجليزي "الحاجة أم الاختراع".
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بالصور.. أشهر التَعَابِيرالألمانية عن الوقت أثناء الجائحة
'?Wenn nicht jetzt, wann dann' إن لم يكن الآن، فمتى؟
مع توافر الكثير من الوقت للأشخاص من خلال العمل من العمل أثناء الوباء أو خلال أوقات الإغلاق العام، لجأ كثيرون إلى عمل أمور بأنفسهم لم يكونوا يفعلونها من قبل مثل الطبخ، فيما قام آخرون بتطوير مهارات أخرى كتعلم لغة جديدة أو حضور دورات تدريبية عبر الانترنت. هنا مثلا دورة لتعليم العزف على الغيتار. والعبارة الألمانية "Wenn nicht jetzt wann dann?" تعني أيضا أنه "ليس هناك وقت أفضل لعمل ذلك من الآن".
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بالصور.. أشهر التَعَابِيرالألمانية عن الوقت أثناء الجائحة
'Der frühe Vogel fängt den Wurm' من سبق أكل النَّبَق
توجد مجموعة متنوعة من التعابير حول مزايا القيام بشيء ما على الفور، مثل هذا التعبير الألماني المذكور أعلاه ويعني حرفياً (الطائر الذي يخرج مبكراً يلتقط الدودة). وهناك عبارات أخرى مثل "Je früher ، desto besser" (كلما كان ذلك أسرع، كان أفضل)، Was du heute kannst besorgen ، das verschiebe nicht auf Morgen" (ما يمكنك أن تحصل عليه اليوم، لا يجب أن تؤجله إلى الغد). خلاصة القول: لا تضيع الوقت ولا تسوّف!
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بالصور.. أشهر التَعَابِيرالألمانية عن الوقت أثناء الجائحة
'Kommt Zeit, kommt Rat' - الحل سيأتي مع (مرور) الوقت
وباء كوورنا دفع البعض إلى اليأس، لكن في الوقت نفسه فإن الطبيعة البشرية تميل إلى التشبث بالأمل في مستقبل أفضل. المقولة الألمانية "Kommt Zeit، kommt Rat" تعبر عن ضرورة التمسك بالإيمان بغدٍ أفضل، وهو يعني أصلا أن الحل سيظهر في النهاية أو أن الأمور ستتضح مع الوقت. وتبدو الحكمة الألمانية مطمئنة أكثر من نظيرتها الإنجليزية: "only time could tell" بمعنى الوقت وحده هو الذي سيخبرنا.
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بالصور.. أشهر التَعَابِيرالألمانية عن الوقت أثناء الجائحة
'Es ist fünf vor zwölf' خمس دقائق قبل الثانية عشرة
هذا التعبير يعني حرفياً "خمس دقائق قبل الثانية عشرة" والمقصود به "لقد أَزِفَ الوقتُ" أو "عَجّل وإلا سيمر الوقت"، وبعبارة أخرى: يجب على المرء الإسراع. ويعود تاريخ هذه الجملة لقرون مضت، عندما كان يُطلب من الحرفيين الذين يعملون تحت برج الساعة الكبيرة أن يتدافعوا بعيدا للهروب من أصوات قرع الأجراس الضخمة التي تصم الآذان عندما تدق الساعة في الجزء العلوي من البرج عند تمام الثانية عشرة.
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بالصور.. أشهر التَعَابِيرالألمانية عن الوقت أثناء الجائحة
'Die innere Uhr' - الساعة الداخلية
عبارة "Die innere Uhr" تعني حرفيا "الساعة الداخلية" للفرد؛ أو بمعنى أدق "ساعتنا البيولوجية" التي تؤثر على دورات النوم والاستيقاظ والتي تتأثر أيضًا بضوء الشمس. ويعتمد الجوع واليقظة العقلية والمزاج والتوتر ووظيفة القلب أيضًا على الإيقاع اليومي لكل واحد منا.
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بالصور.. أشهر التَعَابِيرالألمانية عن الوقت أثناء الجائحة
'Es ist Kaffeezeit' - هذا وقت القهوة
في إنجلترا، تعتبر جملة "حان وقت الشاي" جزءا من المفردات اليومية. لكن في ألمانيا فإن الجملة المستخدمة هي "حان وقت القهوة" أو أن هذا هو وقت الاستراحة لتناول القهوة. وبشكل عام، يشير هذا التعبير إلى وقت يقع ما بين الساعة الثالثة والرابعة بعد الظهر، عندما يشعر كثير من الناس ببعض الخمول، فيحتاجون إلى شرب القهوة لاستعادة النشاط. إعداد: لويزا شيفر/ع.ح