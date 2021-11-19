هل خرج فيروس كورونا من مختبر في ووهان؟ عالم ألماني يجيب

في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" علق عالم الفيروسات الألماني كريستيان دروستن على الجدل المستمر حول منشأ فيروس كورونا. "تم عمل أشياء في ووهان يمكن وصفها بالخطيرة وما كان يجب أن تعمل، بيد أنها لم تكن المتسببة في إنتاج فيروس كورونا المستجد"، حسب ما نقلت صحيفة "دي فيلت" الألمانية على موقعها الإلكتروني.



ويرى دروستن من وجهة نظر علمية أن فيروس كورونا الحالي "ظاهرة طبيعية" ظهر في أسواق ووهان. ولا يستبعد دروستن فرضية-المختبر، مستدركاً أنها في الوقت الحالي أحد الاحتمالات فقط. وشدد العالم الألماني على أنه لن يكون هناك يقين نهائي إلا بعد تعاون الصين بشكل كامل، الأمر الذي لم يحدث، على حد تعبيره.

وانتقد دروستن عدم إطلاع الرأي العام بالتجارب في ووهان في مرحلة مبكرة: "كان البعض في الولايات المتحدة على علم بهذه التجارب. كان يجب إخبار العامة بما حدث في المختبر".

ورفض دروستن بوضوح مرة أخرى مزاعم التستر التي وجهت إليه: "في جميع تصريحاتي كنت أقول دائماً إنني منفتح على كلا الاحتمالين. بينت سبب اعتقادي أن الأصل الطبيعي للفيروس من مملكة الحيوان هو الأرجح لأسباب يمكن التحقق منها".

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وبعد الكثير من المماطلة، تمكن فريق من الخبراء الدوليين من منظمة الصحة من زيارة ووهان في كانون الثاني/يناير 2021 للتحقيق في أصول الفيروس بالتعاون مع نظرائهم الصينيين. وفي تحقيق مشترك صدر في آذار/مارس 2021، اعتبروا أن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو أن يكون الفيروس انتقل من الخفافيش إلى البشر عبر حيوان وسيط، بينما رأوا أن نظرية تسرب الفيروس من مختبر "مستبعدة بدرجة كبيرة".

وأثار التقرير عند صدوره انتقادات أخذت عليه تقليله من مسؤولية الصين.

ودعا المدير العام لمنظمة الصحة بعد ذلك إلى تحقيق أكثر عمقا حول إمكان تسرب الفيروس من مختبر في الصين، مؤكداً أن الخبراء الدوليين واجهوا "صعوبات في الوصول الى البيانات الأولية" في الصين، في انتقاد نادر لكيفية تعامل بكين مع التحقيق.

وشكلت منظمة الصحة التي تتخذ مقراً في جنيف فريقاً جديداً من العلماء لاستئناف التحقيق. غير أن الصين رفضت في 13 آب/أغسطس دعوة منظمة الصحة إلى تحقيق جديد على الأرض، معتبرة أن التحقيق الأول كاف.

خ.س/إ.ف