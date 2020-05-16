 هل حسم فليك بقاءه مدربا لبايرن بعد ″الدراما السريالية في باريس″؟ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 14.04.2021

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رياضة

هل حسم فليك بقاءه مدربا لبايرن بعد "الدراما السريالية في باريس"؟

هل سيظل هانزي فليك مدربا لبايرن ميونيخ في الموسم القادم؟ مراقبون رياضيون يعتقدون أن هذا الموسم هو الأخير لفليك مع النادي البافاري، ويستندون في ذلك إلى تلميح خلال تصريح أطلقه بعد نهاية مباراة فريقه مع باريس سان جيرمان.

مدرب فريق بايرن ميونيخ هانزي فليك

هل يبقى هانزي فليك مدربا لفريق بايرن ميونيخ حتى صيف 2023؟

على غير العادة، لم يرفض المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، كما كان يفعل في الأسابيع القليلة الماضية، التطرق لمسألة بقائه مدرباً للفريق البافاري خلال الموسم القادم. فبعد سؤاله على قناة "سكاي" الرياضية، عقب المباراة التي جمعت فريقه بايرن ميونيخ بفريق باريس سان جيرمان (1/0) ضمن مباريات دور ربع نهائي دوري الأبطال، إن كان قد حسم في أمر مستقبله مع بطل الدوري الألماني، رد فليك "مازحاً" بالقول: "نعم، للتو حسمت في هذا الأمر".

مختارات

عندما التجأت إليه إدارة بايرن ميونيخ نهاية 2019، قدمته علناً على أنه حلّ مؤقت إلى غاية الحصول على مدرب "كبير". لكن مساعد المدرب حقق ما فشل فيه الكبار على الساحة الأوروبية، وما الثلاثية إلاّ غيض من فيض.

أقيم حفل توزيع جوائز "غلوب سوكر" للأفضل في عام 2020 في دبي الإماراتية، بحضور مجموعة من كبار مسؤولي ونجوم كرة القدم في العالم، يتقدمهم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

باتت الخلافات العميقة بين جدران القلعة البافارية، بطل دوري أبطال أوروبا، تعكر الأجواء في سعي بايرن ميونيخ، لتعويض سقوطه أمام باريس سان جيرمان، ما يهدد بعدم تمديد عقد المدرب هانزي فليك.

بعد ذلك، تحدث فليك، الذي أحرز سداسية تاريخية مع فريق بايرن ميونيخ خلال الموسم الماضي، بشكل عام عن المتعة التي يجدها في مهنة التدريب التي أكد أنه "لا يتصور الابتعاد عنها" وعن الضغط الذي يلازم نادي بايرن دون الخوض بشكل ملموس في مسألة بقائه على رأس الإدارة الفنية للنادي البافاري، وهو الأمر الذي فتح المجال لبعض "التفسيرات" التي اعتبرت مداخلته على قناة "سكاي" الرياضية بـ "خطبة وداع"، مثل تفسير صحفي قناة "سكاي" سيباستيان هيلمان ومحلل القناة الرياضي لوتر ماتيوس.

وقال ماتيوس "أعرف هانزي فليك جيدا (...) إنها المباراة الأخيرة له في دوري الأبطال مع بايرن"، متوقعاً بالتالي ألا يتواجد الأخير مع النادي البافاري لما بعد نهاية الموسم الحالي. وتوقع ماتيوس أن ينتقل فليك للإشراف على المنتخب الألماني بعد نهائيات كأس أوروبا الصيف المقبل، زاعماً أن إدارة النادي تواصلت مع المدرب الحالي للايبزيغ يوليان ناغلسمان لتولي مهام تدريب نادي بايرن ميونيخ في الموسم القادم.

بيد أن هانزي فليك، عاد ونفى في المؤتمر الصحفي الرسمي الذي يٌعقد بعد نهاية كل مباريات دوري الأبطال، لينفي أن "تكون مداخلاته في قناة سكاي خطبة وداع". وقال فليك ضاحكا "لم أفكر بشأن مشاريعي المستقبلية". وتابع مدرب الفريق البافاري الذي لا ينفي خلافاته مع المدير الرياضي في النادي حميد صالحمديديتش "التفكير في المستقبل بشكل عام أمر مشروع، وكل واحد من الحاضرين يتفهم ذلك، لكنني الآن وبعد الإقصاء من مسابقة دوري الأبطال، أعتقد أنه من حقي أخذ بعض الوقت لاستيعاب ذلك".

  • 1. Bundesliga | Werder Bremen - FC Bayern München | Tor (0:1) (Imago Images/gumzmedia/nordphoto)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    هدف ليفاندوفسكي يحسم اللقب مبكرا

    قبل نهاية البطولة بجولتين نجح بايرن ميونيخ في الفوز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) لموسم 2019/2020. بعدما استطاع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مساء الثلاثاء (16 يونيو/ حزيران) أن يسجل هدف الفوز والمباراة الوحيد أمام فيردر بريمن في الجولة 32 من البطولة.

  • Deutschland Nico Kovac (imago/Sven Simon)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    بداية مخيبة

    استهل بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه بتعادل مخيب 2-2 أمام هيرتا برلين على أرض ملعبه "أليانز أرينا". وكان الفريق البافاري قريباً من الخسارة، إلا أنه نجح في اقتناص التعادل والحصول على نقطة واحدة فقط.

  • Bundesliga | FC Bayern München v Schalke 04 (picture-alliance/Fotostand/Ellerbrake)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    استعادة التوازن

    في الجولة الثانية من "البوندسليغا"، استعرض بايرن ميونيخ عضلاته، وحقق فوزاً عريضاً على حساب شالكه. عرفت المباراة تألق هداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي، الذي أحرز "هاتريك" ليرفع الفريق البافاري رصيده إلى أربع نقاط، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم.

  • Deutschland RB Leipzig gegen Bayern München (imago images/opokupix)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    تعادل مُـر

    في قمة الجولة الرابعة من "البوندسليغا"، سقط بايرن ميونيخ في فخ التعادل 1-1 أمام لايبزيغ العنيد. وتقدم البايرن في الشوط الأول بهدف أحرزه الهداف ليفاندوفسكي، بيد أن لايبزيغ نجح في إدراك التعادل وتصدر الدوري الألماني برصيد 10 نقاط.

  • Fußball Bundesliga Bayern München - 1899 Hoffenheim (Getty Images/AFP/C. Stache)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    سقوط مفاجئ

    تعرض بايرن ميونيخ لخسارته الأولى في الدوري الألماني أمام هوفنهايم 1-2. وعاند الحظ بشكل كبير البايرن في تلك المباراة من الجولة السابعة في "البوندسليغا"، والتي استطاع فيها فريق بوروسيا مونشنغلادباخ احتلال الصدارة برصيد 16 نقطة.

  • Fussball Bundesliga l Eintracht Frankfurt vs Bayern München l Enttäuschung - Torwart Manuel Neuer (picture alliance/dpa/U. Anspach)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    خماسية مذلة

    سحق فريق آينتراخت فرانكفورت خصمه بايرن ميونيخ بخماسية كاملة برسم الجولة العاشرة من الدوري الألماني. الفريق البافاري كان تائهاً طيلة أطوار المباراة وعجز عن إيقاف هجمات فرانكفورت، الذي أذاق البايرن خسارة مذلة هي الأسوأ له منذ عام 2009.

  • Fussball Bundesliga l Eintracht Frankfurt vs Bayern München l Enttäuschung - Kovac (Getty Images/Bongarts/A. Grimm)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    إقالة كوفاتش

    بعد يوم واحد فقط من الخسارة أمام آينتراخت فرانكفورت، أقال بايرن ميونيخ مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش. وأكد الفريق البافاري في بيان له أن قرار التخلي عن كوفاتش أتى بتوافق بين إدارة الفريق والمدرب نفسه. وأسدل بذلك الستار عن تجربة كوفاتش التدريبية مع بايرن ميونيخ.

  • DFB Pokal | Schalke 04 vs FC Bayern München | Hansi Flick (AFP/S. Schürmann)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    مدرب مؤقت

    عين بايرن ميوينخ هانزي فليك مدربا مؤقتا للفريق خلفاً للمدرب المُقال نيكو كوفاتش. وأبدى المدرب الألماني سعادته الكبيرة بتعيينه على رأس الإدارة الفنية للفريق البافاري، مؤكداً أنه لم يفكر طويلا لقبول عرض تدريب الفريق الألماني العملاق.

  • Fußball Bundesliga FC Bayern München - Borussia Dortmund (imago images/kolbert-press)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    بداية رائعة

    في مباراة المدرب هانزي فليك الأولى، كشر الفريق البافاري عن أنيابه، ودك شباك غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة في قمة الجولة الحادية عشرة من "البوندسليغا"، لتكون تلك المباراة فرصة مواتية لهانزي فليك، من أجل تقديم أوراق اعتماده في عالم الساحرة المستديرة.

  • Bundesliga FC Bayern München vs VFL Wolfsburg - Kimmich (Imago/EIBNER/T. Weller)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    اقتراب من الصدارة

    واصل بايرن ميونيخ عروضه القوية تحت قيادة هانزي فليك، وبدأ في الاقتراب أكثر فأكثر من الصدارة. فبرسم الجولة 17 حقق الفريق البافاري فوزاً مقنعا بثنائية نظيفة على حساب فولفسبورغ، ليصعد البايرن إلى المركز الثالث برصيد 33 نقطة، وبفارق أربع نقاط فقط عن المتصدر لايبزيغ.

  • 1. Bundesliga 20. Spieltag | 1. FSV Mainz 05 vs. FC Bayern München | 2. TOR Bayern (Getty Images/Bongarts/A. Grimm)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    الصعود للقمة

    في الجولة 20، تمكن بايرن ميونيخ من اعتلاء الصدارة بعد فوزه بـ 3-1 على ماينز. وظهرت لمسة المدرب هانزي فليك بشكل واضح على الفريق، الذي استطاع استعادة بريقه المعهود بعد بداية موسم مخيبة للآمال.

  • DFB Pokal Bayern vs Frankfurt Jubel Bayern 2:1 Lewandowski (picture-alliance/Preiss/Witters)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    رد الصاع

    واصل بايرن ميونيخ تحليقه وحيداً في صدارة "البوندسليغا" وحقق فوزاً عريضاً على آينتراخت فرانكفورت بـ 5-2. البايرن تسيد المباراة وكان الأفضل طيلة أطوارها ما مكنه من الفوز بنقاطها كاملة ورد الصاع لفرانكفورت، الذي تفوق على البايرن في النصف الأول من الموسم بخماسية مقابل هدف واحد.

  • Deutschland Bundesliga | Borussia Dortmund - FC Bayern München | Torjubel (0:1) (picture-alliance/dpa/F. Gambarini)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    توسيع الفارق والاقتراب من اللقب

    نجح بايرن ميونيخ في إلحاق الهزيمة بمطارده المباشر وغريمه التقليدي بوروسيا دورتموند. ويدين الفريق البافاري بالفضل في تلك المباراة ليوشوا كيميش، الذي سجل هدف المباراة الوحيد. وساعد هذا الفوز البايرن على توسيع الفارق مع بوروسيا دورتموند إلى سبع نقاط كاملة، والاقتراب بشكل كبير للغاية من تحقيق اللقب.

  • DFB Pokal | FC Bayern Muenchen v Eintracht Frankfurt (AFP/K. Pfaffenbach)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    ماكينة أهداف

    تألق روبرت ليفاندوفسكي بشكل لافت للغاية هذا الموسم. مهاجم البايرن ينفرد بصدارة هدافي "البوندسليغا" برصيد 31 هدفاً حتى الآن. وساعدت أهداف "القناص" البايرن على الفوز بنقاط أكثر من مباراة مهمة في مسار التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم. إعداد: ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان


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