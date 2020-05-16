هل حسم فليك بقاءه مدربا لبايرن بعد "الدراما السريالية في باريس"؟

على غير العادة، لم يرفض المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، كما كان يفعل في الأسابيع القليلة الماضية، التطرق لمسألة بقائه مدرباً للفريق البافاري خلال الموسم القادم. فبعد سؤاله على قناة "سكاي" الرياضية، عقب المباراة التي جمعت فريقه بايرن ميونيخ بفريق باريس سان جيرمان (1/0) ضمن مباريات دور ربع نهائي دوري الأبطال، إن كان قد حسم في أمر مستقبله مع بطل الدوري الألماني، رد فليك "مازحاً" بالقول: "نعم، للتو حسمت في هذا الأمر".

بعد ذلك، تحدث فليك، الذي أحرز سداسية تاريخية مع فريق بايرن ميونيخ خلال الموسم الماضي، بشكل عام عن المتعة التي يجدها في مهنة التدريب التي أكد أنه "لا يتصور الابتعاد عنها" وعن الضغط الذي يلازم نادي بايرن دون الخوض بشكل ملموس في مسألة بقائه على رأس الإدارة الفنية للنادي البافاري، وهو الأمر الذي فتح المجال لبعض "التفسيرات" التي اعتبرت مداخلته على قناة "سكاي" الرياضية بـ "خطبة وداع"، مثل تفسير صحفي قناة "سكاي" سيباستيان هيلمان ومحلل القناة الرياضي لوتر ماتيوس.

وقال ماتيوس "أعرف هانزي فليك جيدا (...) إنها المباراة الأخيرة له في دوري الأبطال مع بايرن"، متوقعاً بالتالي ألا يتواجد الأخير مع النادي البافاري لما بعد نهاية الموسم الحالي. وتوقع ماتيوس أن ينتقل فليك للإشراف على المنتخب الألماني بعد نهائيات كأس أوروبا الصيف المقبل، زاعماً أن إدارة النادي تواصلت مع المدرب الحالي للايبزيغ يوليان ناغلسمان لتولي مهام تدريب نادي بايرن ميونيخ في الموسم القادم.

بيد أن هانزي فليك، عاد ونفى في المؤتمر الصحفي الرسمي الذي يٌعقد بعد نهاية كل مباريات دوري الأبطال، لينفي أن "تكون مداخلاته في قناة سكاي خطبة وداع". وقال فليك ضاحكا "لم أفكر بشأن مشاريعي المستقبلية". وتابع مدرب الفريق البافاري الذي لا ينفي خلافاته مع المدير الرياضي في النادي حميد صالحمديديتش "التفكير في المستقبل بشكل عام أمر مشروع، وكل واحد من الحاضرين يتفهم ذلك، لكنني الآن وبعد الإقصاء من مسابقة دوري الأبطال، أعتقد أنه من حقي أخذ بعض الوقت لاستيعاب ذلك".