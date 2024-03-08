هل منع غوارديولا ضم دي بروين عندما كان مدربًا لبايرن ميونيخ؟

مفاجأة فجرها لاعب سابق في مانشستر سيتي بتصريح مثير! فقد كشف البرازيلي فرناندينيو في بودكاست أن مدرب الفريق الإنجليزي بيب غوارديولا منع انتقال نجم الفريق كيفن دي بروين إلى بايرن ميونيخ الألماني، عندما كان مدربًا للفريق البافاري، كما نقل موقع "شبورت1" الألماني.

وذكر الموقع أن القصة -إن صحت- حدثت على الأرجح في موسم 2014/2015، عندما كان غوارديولا مدربًا لبايرن وكان دي بروين متعاقدًا مع فولفسبورغ الألماني.



وكشف "شبورت1" أن فرناندينيو صرح في بودكاست: "قال قسم الكشافة في بايرن: نحن نلقي نظرة فاحصة على الفتى. ما رأيك لو جلبناه؟ وقال بيب: لا، لا. أنا لا أريده. لا أعتقد أنه يناسب فريقنا". وتابع لاعب مان سيتي السابق: "مرّ عام: دي بروين ينتقل إلى مانشستر سيتي. يمر عام آخر: غوارديولا يأتي إلى السيتي. هل تفهم؟ كان بيب يعلم أنه سيذهب إلى السيتي وأرسل دي بروين قبله".



انتقل البلجيكي إلى مانشستر سيتي مقابل 76 مليونًا في عام 2015، وتبعه غوارديولا نفسه بعد عام. وكلاهما الآن معًا يسطران بطولات الفريق.



وفرناندينيو بدوره، كان يلعب مع مانشستر سيتي من 2013 إلى 2022، وعاد للعب في موطنه البرازيل لصالح نادي أتلتيكو بارانينسي. لكن السؤال يبقى مطروحًا: هل حقًا حرم غوارديولا العملاق البافاري من خدمات النجم البلجيكي ليحظى به في الفريق الإنجليزي؟

م.ع.ح