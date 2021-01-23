 هل جعلك عملك المنزلي سميناً؟ هكذا تعيد رشاقتك من جديد | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 24.01.2021

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منوعات

هل جعلك عملك المنزلي سميناً؟ هكذا تعيد رشاقتك من جديد

العمل المنزلي، وقلة الحركة بفضل الاغلاقات وجائحة كورونا، كلها أمور ساعدت على زيادة الوزن وساهمت في ظهور أعراض السمنة لدى العديدين. فكيف تتغلب على هذه المتغيرات في حياتنا ونعيد رشاقة جسمنا المفقودة؟

عمل منزلي لسيدة في المنزل

العمل المنزلي، وقلة الحركة بفضل كورونا قد يجبر الإنسان على تناول أطعمة ذات سعرات حرارية عالية.

العمل المنزلي المتواصل، قرب ما نشتهي من الأطعمة، قد يشعر الإنسان بالتخمة وبازدياد نسبة السكر في جسمه بعد أن يكون قد أكل قطعة كعك أو بعض المعجنات في الطريق إلى العمل، ثم وجبة دسمة على الغداء وربما بعض الكعك بعد الظهيرة. هذا كله قد يجري في يوم عمل عادي، يكون فيه الإنسان قد تعرض لإغراءات الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، التي يتناولها الإنسان ليس لأنها بالضرورة لذيذة، ولكن لأنه تعوّد على تناولها ببساطة.

كما أن قلة الوقت وازدحام جدول الأعمال وقلة الاهتمام كلها قد تجعلنا  نأكل بسرعة كبيرة وبشكل غير صحي للغاية في فترات ضغط العمل. علاوة على أن الضغط النفسي يجعل الجسم يستجيب بالنهم والشراهة والأكل أكثر. ولسوء الحظ فإن للحلويات لدى الكثيرين مفعول البلسم المهدّئ الذي يصرف عنهم الضغط النفسي.

نصائح قبل بداية العمل

لكن ما الذي يمكن فعله ضد رد فعل الجسم هذا الذي يجعل الإنسان يلجأ إلى الأكل لمواجهة الضغط النفسي؟ الإنسان ليس مضطراً للالتزام بنظام غذائي معقد، بل هناك بعض الحيل البسيطة والفعالة التي يمكن من خلالها اجتياز أيام العمل والتمتع في الوقت نفسه بصحة جيدة، وأهمها:

مختارات

مع قدوم رمضان، تكثر الولائم ويتم تحضير كل ما لذ وطاب لتقديمه على السفرة الرمضانية، وهو ما قد يؤدي غالبا إلى السمنة. طريقة الأكل ببطء قد تشكل الطريقة المثالية لمن يرغب بالتمتع بالطعام ولا يرغب في اتباع حميات قاسية وشاقة.

ارتفاع ضغط الدم من الأمراض الأكثر انتشاراً في مختلف أنحاء العالم. من بين أهم أسبابه السمنة والتغذية غير السليمة. ورغم حدة هذا المرض فإن هناك بعض الأعشاب التي قد تساعد على إعادة معدل ضغط الدم لطبيعته، فما هي هذه الأعشاب؟

الإفطار الجيد - لا تكتفي بشرب القهوة وتناول بعض البسكويت على الإفطار. من لا يأكل جيداً في طعام الإفطار يلجأ إلى تناول وجبات صغيرة خلال اليوم. وقد أثبت الباحثون مؤخراً أن البيض على الفطور يساعد حتى في تخفيف الوزن، إذ يبدو أن البروتينات تعمل على تخفيض إشارات الدماغ التي تحفز الجسم على تناول الطعام.

شرب الماء كثيراً - أفضل شيء هو أن تضع على طاولة العمل دائماً قنينة مياه في متناول اليد. فالجسم يرسل في كثير من الأحيان إشارات جوع، في حين أنه في الواقع يعاني من العطش! كما أن المياه المعدنية تحتوي على الكثير من المغنيسيوم الذي يعمل بمثابة درع ضد الضغط النفسي.

مقاومة الحلويات - إذا أراد الإنسان تناول وجبة خفيفة بعد الظهر، يفضَّل تناول بعض اللوز أو قطعة من الجبن أو أغذية تحتوي على الألياف والفيتامينات، بالإضافة إلى الحمض الأميني التربتوفان، المسؤول عن التخفيف من الضغط النفسي. هذا أفضل بكثير من تناول الشوكولاتة والحلويات، وفق ما نقل موقع "أوكيه ماغاتسين" الألماني الإلكتروني.

الهواء الطلق - أظهرت دراسات أمريكية أن من يبقى جالساً لوقت طويل  يميل إلى السمنة، وذلك لأن عدم التعرض إلى ضوء النهار الطبيعي يؤدي إلى الافتقار إلى فيتامين د، وهو ما يؤدي إلى وقف إفراز هرمون الليبتين، الذي يلعب دوراً هاماً في الشعور بالشبع. كما أن المشي في الهواء الطلق لفترة وجيزة أثناء العمل يقلل من مستوى الضغط النفسي.

الانتباه إلى نوعية الطعام - الوجبات الثقيلة تتطلب من المعدة طاقة كبيرة لهضمها، بالإضافة إلى الكثير من الإشارات العصبية. البديل الأفضل عن المعكرونة وما شابهها من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والدهون هي الوجبات المحتوية على حبوب كاملة وبقوليات وخضار، فهي تحافظ على مستويات السكر في الدم ثابتة، وتمنع الرغبة الملحة والمتكررة في تناول الطعام لاحقاً، علاوة على أنها تساعد على العمل بتركيز.

لا تستغن عن العشاء - لا ينصح بأن يستغني الإنسان عن وجبة العشاء لفترة طويلة، لأن الجسم يميل إلى تعويض السعرات الحرارية الناقصة عن طريق الأكل الشره والرغبة الملحة في الأكل.

ع.م/ ع.أ.ج

  • Symbolbild Kleidung enge Jeans

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    يفقد المرء بالحمية الكثير من وزنه، لكن أغلب ما يفقده الجسم هو الماء وحجم العضلات. ولا يقلل حجم الدهون في الجسم من هذه الحمية. عوارض جانبية للحمية، يظهر في الصداع وفقدان التوازن وظهور رائحة كريهة في الفم. وللعودة للوضع الطبيعي يحتاج المرء وقتا لإعادة النظام الغذائي.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Schlankmacher

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    إحدى أفضل الطرق لفقدان الوزن هي تناول الخضروات والفواكه، فهي تحتوي على عدد كبير من الفيتامينات وقليل من الطاقة وكثير من الماء أيضا. رغم ذلك يجب شرب الماء بكثرة للإسراع في عملية الايض الغذائي.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Dickmacher

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    ليست الدهون وحدها المسؤولة عن السمنة بل وأيضا الكاربوهيدرات، مثل الخبز المصنوع من الحنطة البيضاء، أو الوجبات السريعة، أو الوجبات التي تحتوي على سكريات كثيرة، أو المشروبات الحلوة جدا، أو الكحوليات التي تحتوي على ضعف كمية الكالورين التي يحتويها السكر.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Essgewohnheiten

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    تغيير عادات تناول الطعام مهم. تناول ثلاث وجبات طعام في اليوم فقط. وجبة الإفطار مهمة جدا ويجب أن تكون جيدة ومغذية. تناول الطعام ببطء، للمساعدة على الهضم. خذ اقل من 80 بالمائة من حاجتك للطعام. وتناول طعامك بإناء صغير.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Sport

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    لا يمكن إنقاص الوزن دون الحركة. الرياضة مهمة جدا. على المبتدئين أن يبدؤوا بالمشي والتمارين في أحواض الماء. هذه الرياضات تجنبهم الإصابات في العمود الفقري أو الركبة. ثم بعد ذلك الاستمرار برياضات العدو أو ركوب الدراجات.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Schlafen

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    من ينام قليلا يشعر بالجوع أكثر. يجب النوم كفاية، فقلة النوم تؤدي إلى خلل في عمل الهرمونات وعلى الايض الغذائي. مستوى هرمون الليبيتين المسؤول عن الشبع ينخفض، بينما يرتفع مستوى هرمون غرلين المسوؤل عن الجوع. من يريد فقد وزنه عليه أن ينام كفاية، لا كثيرا ولا قليلا.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Baden

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    السباحة في المياه الباردة. أو الماء البارد. يؤثر الماء البارد على الدهون البنية في الجسم خاصة حول الحوض وعضلات الفخذ والأفخاذ. تخفيض درجة حرارة الماء من 20 إلى 15، وليس أقل. من يسبح بالماء البارد صباحا، يعمل عنده الايض الغذائي على أحسن وجه.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Muskeln

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    بناء عضلات الجسم: العضلات تشكل 40 بالمائة من وزن الجسم. وتحرق ثلاثة إضعاف ما تحرقه المناطق الشحمية. وهي تحرق على مدار الساعة الدهون. وهي أهم قاتل للدهون. كلما زاد حجم لعضلات بالجسم كلما فقد الجسم دهونا أكثر.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Stress

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    الضغط النفسي يدفع للشعور بالجوع. تقليل الشعور بالضغط عامل مهم للتخلص من الغذاء غير الصحي. فالمرء يهرب من الضغوط من خلال تناول طعام ليس بحاجة له. قلل من الضغط النفسي لديك ولن تأكل أكثر من حاجتك.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Einkaufen

    نصائح ذهبية للتخلص من الدهون ومحاربة السمنة

    وأخيرا، لا تشتري وأنت جائع. اشتري وأنت شبعان بعد تناول طعامك، فكثير من الأشياء التي تشتريها وأنت جائع لست بحاجة لها وستتناولها لأنك جائع فقط.

    الكاتب: غريونر/ عباس الخشالي


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