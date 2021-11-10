هل جرعة اللقاحات التنشيطية ضرورية؟ ولماذا هذا الانقسام حولها؟

بعد أن عاودت الإصابات ارتفاعها في العديد من بلدان العالم خاصة في أوروبا، بدأ الرهان على الجرعات التنشيطية للقاحات ضد مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد. حملات التطعيم الإنعاشية بدأت في إسرائيل والولايات المتحدة ولتصل إلى ألمانيا وبلدان عربية كالمغرب وتونس ودول الخليج وغيرها.

في البداية جرى الحديث عن تطعيم المتقدمين سنّا والمرضى بشكل مزمن أو بنقص المناعة. ولكن بعد ذلك بدأت توصيات تصدر تباعاً حول أهمية أخذ الجرعة التنشيطية بالنسبة للجميع.

هذا التطور أحدث تساؤلات وإحباط شديد لدى الكثيرين من العامة الذين اعتقدوا أن نهاية الجائحة اقترتت، خاصة عند بداية التطعيم قدمت العديد من الشركات لقاحاتها على أنها فعّالة بنسبة تزيد عن تسعين بالمائة.

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الجدل لم يقتصر على الشارع فقط، بل هو بات محط نقاش بين الدوائر المختصة وبين الخبراء، انطلاقا من سؤال جوهري حول مدى ضرورة أخذ جرعة ثالثة أو تنشيطية.

انقسام بين الخبراء والمختصين

يرى قسم من العلماء ممن يراقبون تطورات البيانات الوبائية أن الوقت بات مناسباً لهذه الخطوة، لكن البعض الآخر لا يخف قلقه من ذلك بدعوى أن اللقاحات من جرعتين ما زالت فعّالة للغاية من حيث تقليل معدل الأشكال الحادة من الوباء والوفيات.

وقد صوتت لجنة استشارية تابعة للإدارة الأميركية للأغذية والعقاقير (إف دي إيه) في أيلول/سبتمبر الماضي ضد حصول الجميع على جرعة معزِّزة، وحصرت أهليتها بفئات معينة من السكان فقط (الأكبر سنا والأكثر عرضة والأضعف).

لكن وبعد قرابة الشهرين، ظهرت نتائج لدراسات سريرية أجرتها مختبرات فايزر على نحو 10 آلاف شخص يبلغون 16 عاما وما فوق، بيّنت أن فعّالية اللقاحات بعد الحصول على جرعة معززة، ارتفعت إلى 95,6 بالمائة ضد المرض المصحوب بأعراض. واعتمدت هذه الدراسة على بيانات من ملقحين في إسرائيل بحكم أنها أول بلد باشر عملية التلقيح بجرعة معززة.

جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم لقاح بيونتيك/ فايزر طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.

جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم موديرنا ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.

جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم سبوتنيك V هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).

جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم أسترازينيكا/ أكسفورد اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.

جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم سينوفارم طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.

جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم كورونافاك أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.

جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم جونسون آند جونسون طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.



بيد أن القسم المشكك بين الخبراء يقول إن الدراسة المذكورة قامت بها شركة فايزر. وهي ذات الشركة المنتجة للقاح بالتعاون مع شركة بيونتيك الألمانية، وبالتالي ليست طرفا محايدا نظرا للجانب الربحي.

غير أن السلطات الصحية في بريطانيا كجهة رسمية قدمت بيانات تؤكد على ما أشارت إليه بيانات شركة فايزر المذكورة. تشير إلى أشخاصاً من خمسين عاماً إلى ما فوق، حصلوا على مستوى حماية أعلى مما تحقق بعد الجرعتين الأوليين. وهذا دليل يعزز نظرية المؤيدين بشأن أن الجرعة التنشيطية تقوم بدورها بفاعلية في تحسين مستوى المناعة لدى الأشخاص.

تراجع فعّالية اللقاحات الأولى؟

على موقع الحكومة الألمانية الرسمي نقرأ توصية واضحة لأخذ الجرعة الثالثة بدعوى أن "فاعلية الجرعة الأولى والثانية من اللقاحات تضمحل" مع الوقت. فإلى أي مدى هذا الأمر صحيح؟

في 13 من أيلول/ سبتمبر الماضي صرحت مجموعة من الخبراء الدوليين مؤلفة من أخصائيين من منظمة الصحة العالمية ووكالة الأغذية والعقاقير الأميركية وهيئات بحثية عدة في العالم بياناً ذكروا فيه، أن "البيانات الراهنة لا تظهر حاجة في جرعات لقاح معززة للسكان عموما" وإنما لدى "الحالات الأخطر" فحسب.

في هذا الإطار أعربت منظمة الصحة مراراً عن معارضتها لمبدأ الجرعة المعززة لكل السكان، وتعتبرها إجراء لا أساس علميا له ومجحفا في حق الدول الفقيرة التي لم تحصل الغالبية العظمى من شعبها حتى على الجرعة الأولى على الأقل. لكن تجدر الإشارة إلى أن هذه التصريحات أطلقت ما قبل شهرين وتمّ تكرارها هنا وهناك.

هل من جديد؟

في حوار أدلى به لموقع "تسايت أولاين" الألماني بتاريخ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشدد ليف إريك ساندر، رئيس مجموعة أبحاث المناعة ولقاحات العدوى في مستشفى شاريتيه ببرلين، إلى أنه وعند انطلاق حملة التطعيم الواسعة في البلاد، بات ممكناً إجراء دراسات مواكبة دون الحاجة إلى بيانات الشركات المنتجة، واتضح أن نسب المناعة تقل مع مرور الوقت.

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دراسات مماثلة في بريطانيا وإسرائيل خلصت إلى ذات النتيجة. تمّ تلتها دراسة أجراها مركز محافظة الأمراض الأمريكي CDC، خلص فيها إلى أن فاعلية لقاح فايزر/ بيونتيك انخفض من 77 في المئة بعد أربعة أشهر، في حين ظلت مودرنا مستقرة تقريبا مع فعالية 92 في المئة.

ما هي مخاوف الطرف الآخر؟

حتى تراجع نسبة الفاعلية، أمر لا قنع الكثيرين من الخبراء على ما يبدو. وهكذا نقرأ في "ذي لانسيت" عن مجموعة من الخبراء الدوليين أنه حتى لو تراجعت نسبة الأجسام المضادة لدى الملقحين فهذا لا يعني أن اللقاحات باتت أقل فاعلية في مواجهة الأشكال الخطرة من المرض. وشدد هؤلاء على أن جانبا آخر من الاستجابة المناعية المعروفة بالمناعة الخلوية تبدأ عملها لكن لا يمكن قياسها بسهولة.

إلى ذلك، اعتبر الخبراء أنه من الأفضل العمل على التوصل إلى جرعات معززة معدة خصيصا لمواجهة المتحورات المقاومة التي قد تظهر في المستقبل بدلا من إعطاء جرعات إضافية من لقاحات موجودة راهنا.

نقاط الخلاف

أولا لا بد من الإشارة إلى أن الفريقين معا متفقان على ضرورة تمكين الأشخاص المسنين وأولئك الذين يعانون من مرض مزمن ونقص المناعة من الجرعة الثالثة. النقاط الخلافية تنصب حول تعميمها على الجميع.

من منظور براغماتي بحتي نجدد أن الطرف المشكك له تساؤلات حول مغزى هذه الجرعة يمكن حصرها في ثلاث نقاط:

الفعالية: الجرعة الثالثة لا تقي تماما من الوفاة بسبب الإصابة على الأقل في ما يتعلق بالجرعتين الأوليين. وفقاً لبيانات جامعة مينيسوتا فإن "حالات الوفيات في صفوف الأشخاص الذين لقّحوا ليست معدومة"، وإن تراجعت بفضل اللقاح بشكل كبير، إذ تسجّل وفاة واحدة لكل 100 ألف شخص ملقّح في الأسبوع (مقارنة بـ 14 حالة لكل 100 ألف لدى الأشخاص غير الملقّحين).

الهدف: تقول سيلين غوندر المتخصصة في الأمراض المعدية والأستاذة في جامعة نيويورك أن الخلاف ينبع من عدم توافق الآراء حول الهدف المنشود، متسائلة "هل تحاولون منع الأشكال الحادة من المرض وحالات دخول المستشفى والوفيات؟ أم أنكم تحاولون منع العدوى وانتقالها؟". وترى أن في الحالتين، ليست الجرعات المعززة بالضرورة هي الاستجابة الأنسب، وفقا لها. لأن أفضل طريقة في هذه الحالة على حدّ تصريحات نقلتها عنها الوكالة الفرنسية، تكمن في تحقيق نسبة عالية من التلقيح.

انتقال العدوى: من أهم الحقائق التي يستند عليها المشككون، هي عدم قدرة اللقاحات حتى بجرعتها الثالثة من حصر العدوى خصوصا بسبب فترة الحضانة السريعة للفيروس في جسم الإنسان، في ظل رفض قسم كبير من تلقي اللقاح ما يمنع من بلوغ درجة المناعة العامة المطلوبة.

و.ب/ ع.ج.م (وكالات + مواقع)