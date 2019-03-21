 هل تُطلق ألمانيا يد استخباراتها لاختراق منصات الدردشة؟ | أخبار | DW | 21.03.2019

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أخبار

هل تُطلق ألمانيا يد استخباراتها لاختراق منصات الدردشة؟

ينوي وزير الداخلية الألماني زيهوفر منح جهاز الاستخبارات الداخلية المزيد من الصلاحيات لمراقبة منصات الدردشة ومواقع التواصل الاجتماعي كبرنامج واتس آب. زيهوفر يضع الأمر في سياق ملاحقة "مدبري هجمات الإرهاب".

Deutschland PK Verfassungsschutz Präsident Thomas Haldenwang (picture-alliance/AA/A. Hosbas )

زيهوفر مع رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية توماس هالدنفانغ، أرشيف

دافع وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر اليوم الخميس (21 آذار/ مارس 2019) عن خطط وزارته للسماح لأجهزة الاستخبارات الداخلية المعروفة "الهيئة الاتحادية لحماية الدستور" باختراق منصات الدردشة والتواصل الاجتماعي مثل برنامج واتس آب.

وقال زيهوفر إن "المجرمين، وربما أحيانا مدبرو الهجمات الإرهابية، لا يستخدمون فحسب تكنولوجيا مثل الهواتف كما كانوا يفعلون في الماضي، بل يستخدمون أدوات التكنولوجيا الحديثة". وأضاف: "نحتاج إلى القدرة لمجاراة ذلك أيضا كسلطات أمن".

مختارات

ليس من السهل أن تضع "الاستخبارات الداخلية الألمانية" حزبا ممثلا بالبرلمان كحزب "البديل" اليميني الشعبوي تحت الرقابة، فالأمر يحتاج إلى إجراءات معقدة. لكن يبدو أن اللبنة الأولى قد وُضعت إذ تم تصنيف الحزب كـ "حالة فحص". (15.01.2019)

بعد صدور حكم قضائي يمنع الاستخبارات الداخلية في ألمانيا من الحديث علانية على أن حزب "البديل" اليميني الشعبوي في "حالة قيد التحقق"، أعلنت الاستخبارات أنها لن تطعن في الحكم، غير أنها ستواصل مراقبتها لأنشطة أجنحة في الحزب. (08.03.2019)

وكانت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قد ذكرت الأسبوع الماضي أن جهاز الأمن الداخلي الألماني بصدد الحصول على ترخيص من أجل القيام بعملية "بحث على الإنترنت". وأحالت وزارة الداخلية الأسبوع الماضي مشروع قانون لـ "تحديث" الاستخبارات الداخلية إلى وزارات أخرى. ووفقا لتصورات الوزارة، فإنه من المفترض أن يحصل موظفو الهيئة على تصريح بالقرصنة الإلكترونية.

ويدور الأمر بالتحديد حول "إجراءات تفتيش عبر الإنترنت"، والتي تعني اختراق أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية وأجهزة أخرى تكنولوجية للتجسس على بياناتها. وبحسب الوزارة، فإنه من المقرر أيضا السماح للاستخبارات بالتنصت على مصادر الاتصالات الهاتفية، والتي تتيح إمكانية التنصت على المحادثات والرسائل الصوتية المشفرة.

وشدد زيهوفر على أن الاقتراحات مجرد مسودة وأن الآراء المؤيدة أو المعارضة لها لا يزال يتم الإنصات إليها، مشيرا إلى أن أفضل وسائل المراقبة من جانب الدولة لا تزال هي الأخرى محل دراسة.

وتنص معاهدة الائتلاف الحاكم بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي على الآتي: "نحن على وعي بأن توسيع صلاحيات هيئة حماية الدستور على نحو مناسب ورزين يتطلب في الوقت نفسه توسع مناسب للرقابة البرلمانية على أداء الاستخبارات".

ويخشى معارضو مشروع القانون من توغل الاستخبارات الداخلية في الحياة الخاصة للمواطنين عند السماح لها بالتجسس الإلكتروني بغرض درء المخاطر، حيث يعني هذا إجراء قرصنة إلكترونية على أشخاص غير مدانين بجرائم.

أ.ح/ع.خ (د ب أ)

  • Berlin PK Merkel Seeehofer Nahles Neu (picture-alliance/AP/M. Sohn)

    هزات ومطبات وضعت حكومة ميركل في عين العاصفة

    مخاض عسير ومولود ضعيف

    شهدت الانتخابات التشريعية في أيلول/ سبتمبر 2017 تراجعاً لحزب المستشارة وحليفها البافاري وللحزب الاشتراكي الديمقراطي. في حين دخل حزب البديل اليميني الشعبوي البرلمان للمرة الأولى وبقوة. أدى هذا مع الخلاف حول قضايا أساسية كالهجرة، إلى فشل ميركل في تشكيل ائتلاف حاكم مع حزبي الخضر والحزب الليبرالي وبعد ذلك الاضطرار للدخول في ائتلاف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي ومنح الأخير وزرات سيادية.

  • Screenshot Twitter Video Chemnitz Ausschreitungen (twitter.com/AZeckenbiss)

    هزات ومطبات وضعت حكومة ميركل في عين العاصفة

    فيديو كيمنتس

    بعد التظاهرات المعادية للمهاجرين نفى رئيس هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) هانس غيورغ-ماسن وجود عمليات "مطاردة جماعية" لأجانب، مع أن ميركل أدانتها. كما ادعى ماسن أن فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن، وشكك في صحته بينما كان التسجيل حقيقياً. وتعليقاً على كلامه، قال الحزب الاشتراكي الديمقراطي إن ماسن "ألحق ضرراً كبيراً بالثقة في أجهزة الأمن"، بسبب تدخله في الشأن السياسي.

  • Hans-Georg Maaßen Cyberspionage in Deutschland (picture-alliance/dpa/S. Pilick)

    هزات ومطبات وضعت حكومة ميركل في عين العاصفة

    "اتصالات" مع حزب البديل

    ذكر حزب اليسار أنه يشتبه بوجود "اتصالات" بين ماسن وحزب البديل اليميني الشعبوي، مشيرا إلى الاشتباه في أن يكون ماسن قد أعطى نصائح لرئيسة حزب البديل السابقة، فراوكه بيتري، عام 2015 بشأن كيفية تجنب الخضوع لمراقبة هيئة حماية الدستور. واتهم الحزب ماسن بـ"وضع" يده الحامية فوق حزب البديل. وبالمثل ينظر الحزب الاشتراكي بعين الشك والريبة للقاءات ماسن أكثر من مرة مع ممثلين عن الحزب الشعبوي.

  • Der Druck auf Hans-Georg Maassen, Präsident des deutschen Verfassungsschutzes wächst (Getty Images/M. Tantussi)

    هزات ومطبات وضعت حكومة ميركل في عين العاصفة

    "ترقية" ماسن

    أثار الاتفاق بين زعماء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم بشأن إقالة ماسن (55 عاماً)، من منصبه وترقيته إلى منصب سكرتير دولة في وزارة الداخلية موجة انتقادات واسعة في الأوساط السياسية في برلين. وجاءت الانتقادات حتى من داخل الائتلاف الحاكم ومن المعارضة ممثلة بأحزاب اليسار والخضر والديمقراطي الحر (الليبرالي). ويذكر أن ماسن مثل زيهوفر انتقد سياسة ميركل في ملف اللجوء.

  • Berlin Bundesparteitag der SPD (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    هزات ومطبات وضعت حكومة ميركل في عين العاصفة

    الشريك يهدد بنفاد صبره

    حذر رالف شتيغنر، نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الاتحاد المسيحي بقيادة ميركل وزيهزفر من أن "ما تبقى من صبر لدى الحزب الاشتراكي الديمقراطي تجاه الائتلاف الحكومي الموسع تضاءل للغاية". أما رئيس منظمة الشباب في الحزب الاشتراكي، كيفين كونيرت، فقد وصف قرار ترقية ماسن "بالصفعة في الوجه"، موجها انتقادات لاذعة لقيادة حزبه متهما إياها بانتهاج سياسة "الاسترضاء".

  • Sondersitzung CSU-Vorstand (picture-alliance/dpa/P.Kneffel)

    هزات ومطبات وضعت حكومة ميركل في عين العاصفة

    زيهوفر يلوح بالاستقالة

    في خطوة مفاجئة أعلن وزير الداخلية الألماني ورئيس الحزب المسيحي الاجتماعي هورست زيهوفر (68 عاماً) في الأول من تموز/يوليو الماضي عزمه تقديم استقالته من منصبه كوزير للداخلية احتجاجا على سياسة ميركل في ملف الهجرة واللجوء، ما أثار شكوكاً حول مستقبل الائتلاف الحكومي. جاء ذلك في اجتماع مغلق لحزبه في ميونيخ.

  • CSU-Parteitag 2012 (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    هزات ومطبات وضعت حكومة ميركل في عين العاصفة

    حل "توافقي"

    جمّد زيهوفر استقالته في انتظار محادثات جديدة مع ميركل. وبعد شد وجذب توصل الطرفان لاتفاق ينص على إقامة مراكز عبور على حدود ألمانيا مع النمسا، للاجئين الذين تم تسجيلهم في دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي. وتوافق الطرفان على أن يتم رد هؤلاء اللاجئين انطلاقاً من هذه المراكز إلى الدول التي تم تسجيلهم فيها. ميركل بدت راضية بـ "الحل الوسط الجيد".

  • Deutschland Koalitionstreffen zu Rentenpaket (picture-alliance/dpa/G. Fischer)

    هزات ومطبات وضعت حكومة ميركل في عين العاصفة

    "إصلاح" النظام التقاعدي

    في "عقد الائتلاف" تم الاتفاق على إصلاح نظام التقاعد، غير أن أزمة ما لبثت أن انفجرت في نهايات شهر آب/ أغسطس قبل أن تعود الأطراف الثلاثة للحوار والتوصل لاتفاق بشأن التقاعد والمساعدات الاجتماعية. عندها قال رئيس كتلة الاتحاد المسيحي في البرلمان فولكر كاودر(في الصورة يسار) "يمكننا أن نبرهن أننا من يحكم هذه الدولة". مهما يكن من الأمر لم تكن هذه الأزمة حادة مثل الآنفة الذكر.

  • CSU-Parteitag und Wahlkampfkundgebung (picture alliance/dpa/P. Kneffel)

    هزات ومطبات وضعت حكومة ميركل في عين العاصفة

    "تردي" شعبية الحزب البافاري قبل الانتخابات

    قبل أقل من شهر على الانتخابات المحلية في ولاية بافاريا أظهر استطلاع للرأي حصول الحزب (الاتحاد المسيحي الاجتماعي) في الولاية على نسبة تأييد 35 بالمائة فقط، وهي أقل بكثير من نسبة 47.7 بالمائة التي حصل عليها في انتخابات عام 2013. ويحكم الحزب الولاية منذ أكثر من 70 عاما، ويكافح حاليا للدفاع عن أغلبيته المطلقة في البرلمان المحلي في مواجهة التحدي الذي يشكله حزب "البديل من أجل ألمانيا". إعداد: خالد سلامة


مختارات

هزات ومطبات وضعت حكومة ميركل في عين العاصفة

فترة مخاض استمرت ستة أشهر وجهود مضنية بذلت قبل أن ترى حكومة ميركل الحالية النور في آذار/ مارس من العام الحالي. غير أن المصاعب لم تتوقف عند ذلك. جولة مصورة تسلط الضوء على أبرز المحطات التي وضعت الائتلاف الحاكم على المحك. (19.09.2018)  

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