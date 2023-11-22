 هل توجد ديناصورات في كواكب أخرى؟ دراسة مثيرة تجيب | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 22.11.2023

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علوم وتكنولوجيا

هل توجد ديناصورات في كواكب أخرى؟ دراسة مثيرة تجيب

هل يمكن أن توجد ديناصورات في كواكب أخرى شبيهة بالأرض؟ وما الظروف التي يمكن أن تؤدي إلى وجود مثل هذه الكائنات في تلك الكواكب؟ دراسة مثيرة تجيب عن السؤال.

رسم توضيحي لأحد أنواع الديناصورات آكلة اللحوم Ceratosuchops inferodios

تفيد الدراسة أن هناك إمكانية لوجود بعض الأنواع الشبيهة بالديناصورات على كواكب أخرى بعيدة عن الأرض.

قالت دراسة رائدة إن الديناصورات قد تكون موجودة حالياً على كواكب أخرى. وتفيد الدراسة الحديثة أن هناك إمكانية لوجود بعض الأنواع الشبيهة بالديناصورات على كواكب أخرى بعيدة عن الأرض.

مختارات

وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة، ليزا كالتنغر من قسم علوم الفلك بجامعة كورنيل الأمريكية، إن "فهمنا الحالي للكواكب الصالحة للسكن قد تأثر بشدة بتاريخ كوكب الأرض، حيث كانت بصمة الديناصورات قوية وواضحة، مما جعل اكتشاف علامات وجودها على كوكب الأرض أكثر سهولة".

ويقول العلماء إن الخبر السار في الأمر هو أن البشر أصبحوا يمتلكون التكنولوجيا التي يمكنهم من خلالها اكتشاف "العالم الجوراسي" على كواكب أخرى، وفقاً لما نشرت صحيفة نيويورك بوست.

وبحسب الدراسة التي نشرت في مجلة العلوم الفلكية البريطانية، فإنه يمكن للباحثين على الأرض اكتشاف مثل هذه الحياة المحتملة على كواكب أخرى.

ويكمن مفتاح تحديد مكان هذه المخلوقات المحتملة خارج كوكب الأرض في البحث عن المركبات الكيميائية، وهي مركبات غير موجودة على الأرض الحالية ولكنها كانت سائدة خلال عصر الديناصورات.

أيضاً، تشير الدراسة إلى أن زيادة مستويات الأكسجين خلال عصر الديناصورات يمكن أن تكون بمثابة مؤشر هام على وجود حياة معقدة على كواكب أخرى.

صورة تخيلية لبعض أنواع الديناصورات

قد تكون زيادة مستويات الأكسجين خلال عصر الديناصورات بمثابة مؤشر هام على وجود حياة معقدة على كواكب أخرى.

وتشيردراسات سابقة إلى أن الأرض كانت لديها مستويات أعلى من الأكسجين خلال فترة الديناصورات بنسبة 30 بالمائة، مما سمح لكثير من المخلوقات المتطورة بالنمو. وفي الوقت الحالي، استقرت مستويات الأكسجين على الأرض عند 21 في المائة، وفق ما نشر موقع "ذا ايكونوميست تايمز".

ويقول العلماء إنه من الممكن أن تكون إحدى طرق اكتشاف أنواع شبيهة بالديناصورات على الكواكب الأخرى هي استخدام التلسكوبات المتقدمة على الأرض. ويمكن أن يكون أحد الخيوط في هذه الرحلة الاستكشافية هو ما إذا كان الكوكب في مرحلة الفانيروزويك Phanerozoic .

والمعروف أن مرحلة الفانيروزويك هي المرحلة الأولى من حياة الكوكب وتقدر بملايين السنين. وخلال هذه المرحلة، تبدأ الكواكب في النضوج، وتظهر فيها الكائنات الحية المعقدة متعددة الخلايا.

وتقول الدكتورة ريبيكا باين الباحثة بجامعة كورنيل إن مرحلة الفانيروزويك تمثل نحو 12 بالمائة من تاريخ كوكب الأرض، لكنها تشمل تقريباً كل الوقت الذي كانت فيه الحياة الموجودة وقتها أكثر تعقيداً من الميكروبات".

وتضيف أن "هذا يعطينا الأمل في أنه قد يكون من السهل إلى حد ما العثور على علامات حياة كائنات كبيرة ومعقدة في مكان آخر في الكون"، بحسب ما قالت لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وبحسب مؤلفة الدراسة ليزا كالتنغر، فإن البحث عن كواكب ذات مستويات أعلى من الأكسجين لا تؤدي فقط إلى اكتشاف أشكال حياة مثيرة للاهتمام فحسب، بل تجعل العملية أسهل قليلاً.

عماد حسن

  • Eine grünlich leuchtende Hologramm-Giraffe neigt ihren Kopf zwei Kindern entgegen; diese strecken die Hände aus und scheinen sie zu streicheln.

    أستراليا: تجربة ثلاثية الأبعاد في حديقة الحيوان المبتكرة

    اللمس مسموح.. لكن هيهات!

    تجنب الفيلة الجارفة والنظر إلى فم فرس النهر المفتوح أو حتى مداعبة الزرافات اللطيفة: كل هذا ممكن في حديقة الحيوان بالهولوغرام في بريسبان. ومع ذلك، أيدي الأطفال تلمس الهواء الخالي: حيوانات الكمبيوتر المولّدة رقمياً هي خدعة رقمية تغش العقل وتجعله يرى شيئًا غير موجود حقا.

  • Eine Frau ist von hinten zu sehen, sie scheint in hüfthohem Wasser zu stehen. Um sie herum schwimmen Hologramm-Fische und -Schildkröten.

    أستراليا: تجربة ثلاثية الأبعاد في حديقة الحيوان المبتكرة

    اللعب في الماء مع نيمو

    وتعد حديقة الحيوانات ثلاثية الأبعاد، التي افتتحت في ديسمبر 2022، الأولى من نوعها في العالم. تستخدم تكنولوجيا الهولوغرام أشعة الليزر لعرض الحيوانات في الهواء، حيث يتم تتبع مكان تواجد الزوار بدقة لتمكين التفاعل بين الحيوانات بالهولوغرام والزوار - تمامًا كما في هذا الحمام الافتراضي حيث تسبح إحدى الزائرات مع الأسماك والسلاحف.

  • Eine Person berührt einen Hologramm-Delfin.

    أستراليا: تجربة ثلاثية الأبعاد في حديقة الحيوان المبتكرة

    "الكثير من الضحك والصياح "

    يمكن للزوار أن يتعجبوا من أكثر من 50 حيوانًا ثلاثي الأبعاد، بما في ذلك الدلافين والحرباء وحتى الحوت الذي يبلغ طوله 30 مترًا. ويقول بروس ديل، المدير الإداري لشركة أكسيوم هولوغرافيكس ومخترع حديقة الحيوان: "هناك الكثير من الضحك والكثير من الصراخ". فقط عندما يمر الحوت الضخم، يصمت الضيوف في رهبة.

  • Zwei Personen stehen vor einem Bildschirm, auf dem ein großer und ein kleiner Triceratops zu sehen sind, die die Personen anblicken.

    أستراليا: تجربة ثلاثية الأبعاد في حديقة الحيوان المبتكرة

    عودة الديناصورات

    لحظة رائعة لعشاق الديناصورات الصغار (والكبار أيضًا): قام المخترع ديل بإعادة الزواحف القديمة أيضًا لضيوفه. وعلى الجانب الآخر، قام ديل مؤخرًا بتنسيق معرض هولوغرام للديناصورات في المتحف الأسترالي في سيدني.

  • Ein großer, bläulich leuchtender Hologramm-Elefant neigt sich einer Gruppe von Besuchern zu.

    أستراليا: تجربة ثلاثية الأبعاد في حديقة الحيوان المبتكرة

    تقنية بأشعة مميزة

    ويجب على زوار حديقة الحيوان ارتداء النظارات الشمسية للاستمتاع بالعروض - ولا يمكن تصويرها. قامت شركة اكسيوم هولوغرافيكس بمعالجة الصور المعروضة هنا على جهاز الكمبيوتر، وإلا فلن تكون الصور المجسمة مرئية. كما قامت الشركة بإضافة الإضاءة في وقت لاحق.

  • Zwei Männer spielen ein Spiel an einem Hologramm-Tisch.

    أستراليا: تجربة ثلاثية الأبعاد في حديقة الحيوان المبتكرة

    تجربة حسية

    الحديقة لا تقدم فقط حيوانات افتراضية، بل يمكن للزوار أيضًا قضاء وقت ممتع في الألعاب الهولوغرافية. يمكنهم أيضًا عبور جسر فوق هاوية يبدو علوها 50 مترًا عندما ينظر إليه من الأعلى. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز عروض الهولوغرام بتقنية حسية تمكن الزوار من شم الزهور والأشجار.

  • Eine Frau in einem weißen Kleid steht vor einem Hologramm-Aquarium, in dem ein Delfin, ein Rochen und eine Meeresschildkröte schwimmen.

    أستراليا: تجربة ثلاثية الأبعاد في حديقة الحيوان المبتكرة

    حديقة الحيوانات المستقبلية

    بالمناسبة، لا يوجد عنف في حديقة الحيوان ثلاثية الأبعاد: إسقاطات الحيوانات لا تتقاتل مع بعضها البعض ولا تأكل بعضها البعض. لدى المؤسس بروس ديل خطط كبيرة للمستقبل: فقد وقعت شركة أكسيوم هولوغرافيكس عقودًا مع شركة إيرباص للطيران وتقوم ببناء حوض أسماك ثلاثي الأبعاد لفندق فخم يملكه بيل جيتس في جزر المالديف، وذلك وفق ما صرح به ديل.


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