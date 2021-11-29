 هل تنقل قوارض الهامستر عدوى كورونا للبشر؟ | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 31.01.2022

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علوم وتكنولوجيا

هل تنقل قوارض الهامستر عدوى كورونا للبشر؟

هونغ كونغ تعتزم إعدام آلاف من قوارض الهامستر بعد تفشي عدوى فيروس كورونا في متاجر الحيوانات الأليفة، وذلك بعد أن توصل باحثون إلى دليل يؤكد أن الهامستر قد ينقل عدوى كورونا للبشر.

Feldhamster

خلص باحثون في هونغ كونغ إلى دليل على أن قوارض الهامستر يمكن أن تنقل عدوى فيروس كورونا للبشر، وربطوا القوارض الأليفة بحالات عدوى بين البشر في المدينة.

مختارات

سجل المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا الجديدة في ألمانيا ارتفاعاً قياسياً. في وقت شكك وزير المالية الألماني في إمكانية إطلاق برامج إنفاق حكومية جديدة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

إن كنت من المقيمين في بريطانيا وأردت امتلاك حيوان أليف، غالبا لن تستطيع تحقيق رغبتك هذه في زمن تفشي فيروس كورونا. وربما ستتخيل أن الأمر يعود إلى الخوف من الإصابة بالفيروس، ولكنه يعود في الحقيقة لسبب مختلف تماما!


وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن الدراسة، التي نُشرت اليوم السبت (29 كانون الثاني/يناير) في دورية (ذا لانست) الطبية كنسخة أولية لم تتم مراجعتها بعد، قدمت أول دليل موثق على انتقال المتحور دلتا من قوارض الهامستر إلى الإنسان.
وسجل باحثون من جامعة هونج كونج وحكومة المدينة حالتين منفصلتين لهذا الانتقال، بعد فحص مسحات وعينات دم من حيوانات تم جمعها من متاجر محلية للحيوانات الأليفة.
وخلصت الدراسة إلى أن حيوان الهامستر الخاضع للفحص أصيب بكورونا في 21 تشرين الثاني/نوفمبر تقريبا، قبل استيراده إلى هونغ كونغ، ما يشير إلى أن تجارة هذه الحيوانات الأليفة قد تكون سببا وراء انتشار كورونا عبر الحدود.
وقال الباحثون: "تكشف هذه الدراسة أن الهامستر الأليف يمكن أن يصاب بعدوى سارس- كوفيد2- في ظروف الحياة العادية ويمكن أن ينقل الفيروس مرة أخرى إلى البشر ... سارس-كوفيد2- المنتشر في الهامستر يمكن أن يسمح بانتقال الفيروس بشكل مستدام بين البشر".
وأمرت حكومة هونغ كونغ بإعدام آلاف من قوارض الهامستر بعد تفشي العدوى في متاجر الحيوانات الأليفة. ونصحت السكان في وقت سابق من هذا الشهر بتسليم الهامستر الذي تم شراؤه في 22 كانون الأول/ديسمبر أو بعد ذلك من أجل "القتل الرحيم"، بعد أن ثبتت إصابة بعض العاملين في متاجر الحيوانات الأليفة والعملاء بالفيروس، وثبتت إصابة بعض الحيوانات المستوردة من هولندا في المتاجر بكورونا.
ر.ض (د ب أ)

  • Rigolettos Barley Sugar, eine Scottish Terrier Hündin, liegt mit ihrem Kuscheltier in einem Hundebett und formt dabei das Symbol Ying und Yang.

    دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا

    احترام مسافة الأمان

    إذا أصيب أحد الأشخاص بفيروس كورونا، فعليه أخذ مسافة من كلبه أو قطته التي تعيش معه في البيت. باحثون من مدينة أوتريخت الهولندية أخذوا عينات دم ومسحات من أنف قطط وكلاب أصيب أصحابها بفيروس كورونا خلال الـ200 يوم الماضية، وجاءت النتائج كالآتي: في 17.4 بالمئة من الحالات تم العثور على الفيروس و4.2 في المائة من الحيوانات ظهرت عليها أعراض المرض.

  • Sir Darnley’s Ambitious Angus, ein Scottish Terrie, liegt mit einer Schlafhaube/ Nachthaube auf dem Kopf im Bett

    دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا

    حتى الحيوانات تمرض جراء الإصابة بكورونا

    أظهرت الدراسة أن ربع الحيوانات التي أصيبت بالعدوى ظهرت عليها أعراض المرض رغم أن مساره لم يكن خطيرا. ورغم ذلك يؤكد الباحثون أن الحيوانات لا تلعب دورا مهما في نقل العدوى، كما هو الحال بشأن انتقالها من شخص إلى آخر.

  • Eine Katze sitzt auf einem Autodach in Lissabon Portugal

    دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا

    هل تنشر القطط فيروس كورونا؟

    معلومة أن القطط يمكن أن تصاب بفيروس كورونا معروفة منذ مارس/آذار 2020. آنذاك، أظهر معهد البحوث البيطرية في هاربين بالصين لأول مرة أن فيروس كورونا الجديد يمكن أن ينتشر بين القطط، حيث أكد الطبيب البيطري هوالان تشن في ذلك الوقت أن القطط يمكنها أيضًا نقل الفيروس فيما بينها، لكن ذلك لا يتم بسهولة كبيرة.

  • Junge graugetigerte Katze genießt Streicheleinheiten durch Menschen (picture-alliance/imageBroker)

    دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا

    لا داعي للقلق

    لا ينبغي على أصحاب القطط والكلاب أن يشعروا بالقلق: فالحيوانات تطور بسرعة أجسامًا مضادة للفيروس، وبذلك لا تظل معدية لفترة طويلة جدًا. يجب على أي شخص مصاب بكورونا أن يقيد حركة القطط مؤقتا، كما يجب على الأشخاص الأصحاء غسل أيديهم جيدًا بعد مداعبة الحيوانات.

  • Frau mit Corona-Mundschutz führt Hausschwein Dior in Rom aus und trift auf einen Spitz (Reuters/A. Lingria)

    دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا

    من يعدي من؟

    هل يجب أن يبتعد هذا الخنزير المنزلي عن هذا الكلب عند التقائهما في الفضاء الخارجي؟ قد يحتاج هذا الأمر الآن أيضًا إلى إعادة التقييم. فقد أكد أطباء بيطريون في هاربين، عام 2020، على أن الخنازير لا تصاب بفيروس كورونا. لكن في ذلك الوقت قالوا أيضا إن الكلاب هي الأخرى بعيدة عن الإصابة بالفيروس. فهل هذا التقييم لا يزال قائما؟

  • Porträtaufnahme des Tigers Nadia (Reuters/WCS)

    دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا

    عندما يشكل الإنسان خطرا

    كانت أنثى النمر الماليزية ناديا البالغة من العمر أربع سنوات واحدة من أوائل الحيوانات البرية التي أصيبت بعدوى فيروس كورونا عام 2020 في إحدى حدائق الحيوانات بمدينة نيويورك. وقال كبير الأطباء البيطريين في الحديقة لمجلة "ناشيونال جيوغرافيك": "إنها - على حد علمنا - المرة الأولى التي يصاب فيها حيوان بري بفيروس كوفيد 19 بعد تلقيه العدوى من إنسان".

  • Wasserfledermaus Myotis daubentonii (picture-alliance/blickwinkel/AGAMI/T. Douma)

    دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا

    هل تم اتهام الخفافيش على غير وجه حق؟

    من ناحية أخرى، هناك شبه اتفاق على أن مصدر الفيروس هي الحيوانات البرية. إذ تعتبر الخفافيش المصدر الأكثر احتمالا لظهور فيروس كورونا المستجد، لكن أطباء بيطريين يفترضون أن يكون هناك نوع آخر لعب دور "الوسيط" لنقل الفيروس بين الخفافيش والبشر في ديسمبر/ كانون الثاني 2019 بمدينة وووهان. الشيء الوحيد الذي يبقى غير واضح هو أي نوع يمكن أن يكون هذا "الوسيط".

  • Marderhund | Nyctereutes procyonoides (picture-alliance/ImageBroker/C. Krutz)

    دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا

    كلب الراكون "المشتبه به الرئيسي"

    كلب الراكون هذا معروف بأنه ناقل لفيروس كورونا المستجد. لذلك يشك عالم الفيروسات الألماني كريستيان دروستن بأن يكون المصدر الذي نقل الفيروس للإنسان. وقال دروستن "كلاب الراكون يتم اصطيادها على نطاق واسع في الصين، حيث تتم تربيتها من أجل الاستفادة من فرائها". لذلك يعتبر دروستن، أنه من الواضح أن يكون كلب الراكون هو "المشتبه به الرئيسي" في نقل الفيروس.

  • Symbolfoto Gürteltier in Vietnam (Reuters/Kham)

    دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا

    ماذا عن هذا المتهم؟

    يُشتبه في أن البنغول، المعروف أيضًا باسم البنغولين، في أن يكون الوسيط الذي ساهم في نقل الفيروس من الخفافيش إلى الإنسان. وقد تمكن باحثون من هونغ كونغ والصين وأستراليا من اكتشاف فيروس في البنغول الماليزي يشبه بشكل مثير للدهشة فيروس كورونا المستجد، حسب دراسة نُشرت في مجلة "نيتشر" في مارس/آذار 2020. ويتم تداول البنغول بشكل غير قانوني في أسواق الحياة البرية الصينية.

  • Frettchen im Käfig (picture-alliance/Mary Evans Picture Library/J.-M. Labat)

    دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا

    الحجر الصحي للقوارض

    قام الطبيب البيطري هوالان تشن بتجارب على القوارض أيضًا. وجاءت النتيجة كما يلي: يمكن لفيروس كورونا المستجد أن ينتقل بينها كما يحدث ذلك لدى القطط. وتتم العدوى عن طريق تطاير القطيرات. وفي نهاية عام 2020، كان لا بد من قتل عشرات الآلاف من العرسيات التي ظهرت في بعض مزارع الفراء المختلفة حول العالم بعدما تبين إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

  • China Wuhan City mit Marktplatz (Getty Images/China Photos)

    دراسة هولندية: حتى الكلاب والقطط تُصاب بعدوى فيروس كورونا

    هل من تهديد قادم من الدجاج؟

    هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا عن طريق الدجاج إلى الإنسان؟ هذا الجواب تمت الإجابة عليه بوضح في ووهان: لا داعي للقلق على البشر لأن الدجاج عمليًا محصن ضد فيروس كورونا المستجد، وهذا ينطبق، بالمناسبة، أيضًا على البط وأنواع أخرى من الدواجن. فابيان شميت/ع.ش


 

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