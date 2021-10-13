 هل تنجح السعودية والإمارات في إنقاذ تونس مالياً؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 18.10.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

هل تنجح السعودية والإمارات في إنقاذ تونس مالياً؟

أكد مسؤول تونسي أن بلاده تسعى لاستقطاب مساعدات مالية من السعودية والامارات من أجل سد العجز في الميزانية وإيجاد موارد إضافية. ويواجه اقتصاد البلاد صعوبات منذ 2011 حيث لم يتجاوز معدل النمو 0.6 في المائة.

تعاني تونس أوضاعاً اقتصادية وسياسية عصيبة فاقمتها جائحة كورونا (صورة من الأرشيف)

تعاني تونس أوضاعاً اقتصادية وسياسية عصيبة فاقمتها جائحة كورونا (صورة من الأرشيف)

كشف مسؤول في البنك المركزي التونسي أن بلاده، التي تواجه أزمة اقتصادية، تجري مفاوضات مع كل من الإمارات والسعودية من أجل الحصول على تمويل إضافي لموازنتها.

وقال المدير العام للتمويل والدفوعات الخارجية في البنك المركزي، عبد الكريم لسود، لوسائل إعلام محلية: "سيتم فتح الباب لتعبئة موارد الدولة عن طريق التعاون الدولي"، وفقاً لما نقل كل من راديو "موزاييك إف إم" و"شمس إف إم".

مختارات

وكأن الأزمة الاقتصادية الخانقة وجائحة كورونا التي أنهكت التونسيين لا تكفي، فجاءت التطورات السياسية الدراماتيكية الأخيرة والتدابير الاستثنائية لتثقل كاهلهم أكثر. تقرير DW عربية من تونس ينقل هموم الناس ويستطلع رأي خبراءٍ.

مؤشرات عديدة للاقتصاد التونسي تنبئ بأزمة إفلاس تهدد بتراجع الإنتاج والخدمات ومزيد من البطالة والتدهور في مستوى المعيشة التونسيين. هل نحن أمام سيناريو أزمة على غرار ما حصل في لبنان أم أن هناك فرصة لتجنب ذلك؟

وأكد مصدر رسمي في البنك المركزي الاثنين (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2021) لوكالة فرانس برس صحة التصريحات، التي أوضح فيها لسود "وجود نقاشات متقدمة جداً مع كل من المملكة العربية السعودية والإمارات من أجل تعبئة موارد الدولة". ولم يحدد لسود طبيعة المفاوضات والقيمة المالية التي تناقش.

وتشهد تونس انعداماً للاستقرار السياسي منذ 25 يوليو/ تموز، حين قرر الرئيس قيس سعيد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان وتولي السلطات. وأبدت الإمارات والسعودية دعمهما لتونس وللرئيس سعيد منذ إعلان قراراته الاستثنائية والمفاجئة.

ويواجهالاقتصاد التونسي صعوبات منذ 2011، إذ لم يتجاوز معدل النمو الاقتصادي 0.6 في المائة. كما ارتفعت نسبة التضخم إلى 6 في المائة، وزادت الأزمة الصحية من تفاقم الوضع في البلاد.

ففي مايو/ أيار الفائت، عادت تونس المثقلة بالديون إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي للمرة الرابعة سعياً للتوصل إلى اتفاق على ثلاث سنوات، والحصول خلال عام 2021 على 3.3 مليارات يورو في مقابل وعد بإصلاحات يبدو الالتزام بها أصعب من السابق.

وأضاف لسود في تصريحاته أن "توصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو الحل الأول لإدخال إصلاحات هامة على الاقتصاد التونسي".

يشار إلى أن حكومة جديدة تم تشكيلها قبل أسبوع برئاسة نجلاء بودن، وتم تكليفها بالنظر في ملفات الفساد والوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، أعرب البنك المركزي عن "عميق انشغاله بالنظر إلى دقة الوضع المالي الحالي".

ع.أ.ج/ ي.أ (أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 28:39

مسائيةDW : حكومة جديدة في تونس لـ"إنقاذ البلاد"...هل تنقذها فعلا؟

مواضيع ذات صلة

©Yassine Mahjoub/MAXPPP - Tunisia adopted a new government on Monday, October 11, eleven weeks after the ousting of the previous cabinet by President KavØs SavØed, who assumed full powers on July 25. The President of the Republic promulgates a decree appointing the head of government and its members, the presidency said in a statement shortly before the official television broadcast of the swearing-in ceremony. In a speech during the swearing-in, 63-year-old Prime Minister Najla Bouden said that the fight against corruption will be the most important objective of her government, which has 25 members in addition to its head. (Tunisian presidency) .

تونس- حكومة جديدة أمام تحديات كبيرة.. فما فرص نجاحها؟ 13.10.2021

مهمة شاقة تلك التي تواجهها رئيسة الوزراء التونسية، التي تولت مهامها في وقت يحتدم فيه الجدل السياسي داخل وخارج البلاد بعد جمع الرئيس قيس سعيّد كافة السلطات في يده؛ لكن الأخطر هو الأزمة الاقتصادية الخانقة فكيف ستواجهها؟

13.06.2019 TOPSHOT - Fighters loyal to the internationally-recognised Government of National Accord (GNA) open fire from their position in the al-Sawani area south of the Libyan capital Tripoli during clashes with forces loyal to strongman Khalifa Haftar, on June 13, 2019. (Photo by Mahmud TURKIA / AFP) (Photo credit should read MAHMUD TURKIA/AFP via Getty Images)

الأمم المتحدة: أدلة على وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا 04.10.2021

خلص خبراء في الأمم المتحدة إلى وجود أدلة على حدوث جرائم حرب في ليبيا منذ العام 2016، وشددوا على أن "ثمة أسباب تدفع للظن بأن جرائم حرب وعنف  ارتكبت في السجون في ليبيا وفي حق المهاجرين قد ترقى إلى جرائم ضد الانسانية".

Markt.jpg Main title: Economic and political crisis in Tunisia Photo's title: Géneral photos Place & Date: Medina (Tunis) 29/07/2021 Copyright / Photographer: Khaled Nasraoui.

أزمة سياسية وتدابير استثنائية.. على التونسيين شد الأحزمة! 01.08.2021

وكأن الأزمة الاقتصادية الخانقة وجائحة كورونا التي أنهكت التونسيين لا تكفي، فجاءت التطورات السياسية الدراماتيكية الأخيرة والتدابير الاستثنائية لتثقل كاهلهم أكثر. تقرير DW عربية من تونس ينقل هموم الناس ويستطلع رأي خبراءٍ.