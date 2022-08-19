 هل تنجح أوكرانيا في شن هجوم مضاد تستعيد به أراضيها المحتلة؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 19.08.2022

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سياسة واقتصاد

هل تنجح أوكرانيا في شن هجوم مضاد تستعيد به أراضيها المحتلة؟

لقد وصل جيش الكرملين لنقطة لم يعد عندها قادرا على شن هجوم كبير في أوكرانيا، بحسب الجنرال بن هودجز. ومع نهاية العام قد تتمكن كييف من استعادة أراضيها التي تخضع للنفوذ الروسي، إذا زود الغرب أوكرانيا بما يكفي من الأسلحة.

جندي أوكراني يقوم بتجهيز الدبابة للاطلاق

يرى محللون أن روسيا لم تعد قادرة على شن هجمات كبيرة حاليا وهو ما يصب بمصلحة الأوكران

يقارن الجنرال الأمريكي السابق بن هودجز، الذي شغل منصب القائد الأعلى للقوات الأمريكية في أوروبا، حرب روسيا ضد أوكرانيا هذا الصيف والهجمات المضادة الأوكرانية الناجحة، بما حدث قبل عقود ماضية فوق الأراضي الأوكرانية. فخلال الحرب العالمية الثانية، شهدت مناطق جنوب أوكرانيا على مدار عدة شهور معارك بين قوات "جيش الرايخ" الألماني والجيش الأحمر السوفيتي، وفي النهاية تراجع الألمان عام 1943 إلى الجانب الغربي من نهر دنيبر في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني من ذاك العام. "قبلها كان الألمان قد هزموا بشكل مدمر في ستالينغراد وتجمعوا تحت قيادة  المارشال النازي إريش فون مانشتاين "وكان على القوات الألمانية نشر مئات الآلاف من الجنود لحماية خطوط السكك الحديدية في أوكرانيا وبيلاروسيا فقط"، بحسب ما قال بن هودجز في حوار مع DW.

ويتابع الجنرال الأمريكي: "تتشابه  ظروف الماضي مع ما حدث مؤخرا في مطار ساكي في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا أو ضربات المدفعية الأوكرانية ضد أكثر من 50 مستودعا للذخيرة الروسية ووحدات القيادة في الأراضي التي تحتلها روسيا في أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة". وأضاف أن "الروس ليس لديهم حتى ما يكفي من الأشخاص أو المهارات" لحماية أماكن عملياتهم، "وهو ما يدل على ضعف واضح. كما يظهر أن نظامهم اللوجستي قد استنفذ وأصابه الوهن".

 

جنود جيش الرايخ الألماني في معركة دنيبر، كما يظهر هنا بالقرب من كييف في ديسمبر/ كانون الأول عام 1943

جنود جيش الرايخ الألماني في معركة دنيبر، كما يظهر هنا بالقرب من كييف في ديسمبر/ كانون الأول عام 1943

الإمدادات أمر بالغ الأهمية

المقارنة التاريخية صعبة. فآنذاك، شنت قوات جيش الرايخ الألماني (الفيرماخت) حربا وحشية، مدفوعة بالأيديولوجية  النازية وقد خسر الجيش الأحمر آنذاك 1.2 مليون جندي بين قتيل وجريح، عند تقدمه نحو نهر دنيبر وحده. أما هذا العام، فقد جلب الكرملين 150 ألف جندي إلى الحدود الأوكرانية في بداية غزوه لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط. ومع ذلك: فإن المساحة الجغرافية الضخمة لأوكرانيا وحدها وضعت الأفراد العسكريين أمام مشاكل مماثلة لما كان في الحرب العالمية الثانية، عندما يتعلق الأمر بتأمين الإمدادات.

 لذلك أصبحت روسيا الآن ضعيفة للغاية، كما يقول هودجز. وإلى جانب ضباط عسكريين سابقين آخرين وسياسيين ومحللين في الإدارة الأمريكية وحلفائها، يدعو العسكري السابق إلى تزويد الجيش الأوكراني بأنظمة أسلحة أكثر ذكاء مثل صاروخ "ATACMS" قصير المدى (نظام الصواريخ التكتيكية للجيش) الذي يبلغ مداه 300 كيلومتر. حيث يمكن أيضا إطلاق هذا الصاروخ بواسطة قاذفات أمريكية من طراز "HIMARS"، والتي  تمكنت أوكرانيا من استخدامها بنجاح ضد القوات المسلحة الروسية.

قمة بوتين-أردوغان: سوريا وأوكرانيا والطائرات المسيرة

وكان نواب من الديمقراطيين والجمهوريين في واشنطن قد أشاروا إلى دعمهم لهذه الخطوة في نهاية يوليو/ تموز الماضي، لكن في منتصف أغسطس/ آب أوضح وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريسنيكوف أن واشنطن لم تزود بلاده بعد بصواريخ ATACMS. وكانت هناك شكوك أن الولايات المتحدة سلمت شحنة من هذه الصواريخ لكييف، وذلك بعد القصف الناجح للأهداف الروسية في شبه جزيرة القرم.

قاذفات أمريكية من طراز HIMARS في أوكرانيا

قاذفات أمريكية من طراز HIMARS في أوكرانيا

هل ستلجأ روسيا إلى السلاح النووي؟

مختارات

وعلى وجه الخصوص، كان مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، مترددا حتى الآن في توريد أنظمة الأسلحة هذه؛ خوفا من التصعيد. لكن روسيا ليس لديها خيار آخر للتصعيد سوى استخدام سلاح نووي، كما يقول الجنرال السابق بن هودجز، لكنه يعتبر ذلك "مستبعدا للغاية". لأنه لا توجد أهداف في أوكرانيا "من شأنها أن تغير من وقع المعركة، خاصة وأنه لو استخدم صاروخ نووي تكتيكي مع قوة تدميرية أقل في أوكرانيا فسيؤدي على الفور إلى دخول الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى في الحرب، كما يعتقد هودغز. وبالتالي فإن حرب روسيا ضد أوكرانيا سوف تحسم  بشكل "عسكري تقليدي"، بحسب الجنرال الأمركي السابق، ولهذا السبب تحتاج أوكرانيا أيضا إلى معدات عسكرية أكثر حداثة وتدريب أفضل  للجنود.

قبل أشهر، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن هجوم مضاد في جنوب أوكرانيا. لكن حتى الآن، لا تكفي المعدات العسكرية الموجودة في إحداث فرق على الأرض، كما يقول الخبير الأمني الألماني الأوكراني نيكو لانغ، الذي عمل كمستشار في وزارة الدفاع، في حكومة ميركل الأخيرة، وترأس مؤسسة كونراد أديناور التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في كييف لمدة ست سنوات.

ولا تملك أوكرانيا حتى الآن "ما يكفي من العربات المدرعة، أو الدبابات لاستعادة الأراضي بشكل حاسم في مناطق التقدم الروسي جنوب أوكرانيا والقيام بهجوم مضاد كبير، بحسب الخبير الألماني. وينتقد لانغ إحجام ألمانيا عن تزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة ويوضح: "لقد أضاعت ألمانيا الوقت وبالطبع تحتاج القوات الأوكرانية مدة زمنية إضافية للخدمات اللوجستية والتدريب على المركبات المدرعة، وإلى الآن لم يصل ما يكفي من هذه المساعدات العسكرية، وهذا أمر مؤسف للغاية".

الجنرال الأمريكي السابق بن هودجز، القائد الأعلى السابق للقوات الأمريكية في أوروبا

الجنرال الأمريكي السابق بن هودجز يدعو في مقابلة مع DW إلى منح أوكرانيا صواريخ ATACMS التي يصل مداها إلى 310 كيلومترات.

رسائل من بطل الملاكمة كليتشكو

هل تمثل الهجمات الصاروخية على السكك الحديدية، وعلى مرافق القيادة والاتصالات للجيش الروسي في الأراضي الأوكرانية المحتلة تحضيرا لضربة التحرير الكبرى في جنوب أوكرانيا؟

في منتصف أغسطس/آب، كتب عمدة كييف فيتالي كليتشكو، بطل الملاكمة السابق، على تويتر: "لا تكن حيث ينتظرك خصمك. كن حيث لا يتوقع منك خصمك أن تكون موجودا". 

ويبدو أن اتصالات النخب الأوكرانية الأخيرة تهدف أيضا إلى إرباك العدو استعدادا لضربة التحرير. لكن هذا لا يمكن أن يحدث بدون المعدات اللازمة. ويقول لانغ منتقدا: "في ألمانيا قيل في الأشهر الأخيرة إن الأوكرانيين لا يستطيعون تعلم أنظمة الأسلحة الغربية بسرعة، بيد أن القوات الأوكرانية أثبتت العكس بالتعامل مع نظام القاذفات الأمريكية HIMARS". وأضاف الخبير الألماني "تحتاج أوكرانيا إلى مركبات عسكرية من ألمانيا، حاليا يغامر الجنود الأوكرانيين بالتقدم بمركبات غير مدرعة، وهو ما يؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوفهم".

وبدوره، يدعو الجنرال الأمريكي المتقاعد بن هودجز الحكومة الألمانية إلى تزويد القوات الأوكرانية بالدبابات الألمانية ويقول "يتعين على ألمانيا أن توضح أنها تساعد أوكرانيا على هزيمة روسيا. وإلا، فلن يحترم أحد ألمانيا بعد الآن: روسيا لن تحترم ألمانيا. الدول الأوروبية الأخرى لن تحترمها أيضا".

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نصر أوكراني بحلول نهاية العام؟

لقد حان الوقت الآن لمساعدة أوكرانيا بكل ما يمكن، وبعد ذلك يمكن للأوكرانيين تحرير الأراضي، التي تحتلها قوات الكرملين منذ 24 فبراير/ شباط، بحلول نهاية هذا العام، ومن ثم شبه جزيرة القرم، وربما كذلك منطقة دونباس من خلال المفاوضات في "عام أو اثنين"، بحسب هودجز. وفي حين يبدو ظاهريا أن مسار الحرب في أوكرانيا قد وصل إلى طريق مسدود، فإن أوكرانيا تستخدم الوقت "لبناء قوات حتى تصبح جاهزة، وحتى يتم تدريبها، وحتى يكون لديها قوة ضاربة بما يكفي".

ويرى الخبير الأمريكي أنه من الواضح وفقا لتطورات المعركة على الأرض أن قوات بوتين المسلحة في أوكرانيا وصلت إلى "نقطة الذروة" وأن جيش الكرملين وصل إلى نقطة "لم يعد عندها بإمكانه شن هجوم"، كما أن الجيش الروسي لا يملك الموارد ولا القدرة ولا القوات اللازمة لشن هجوم كبير آخر، لذلك فإن كل ضربة ناجحة على مستودع ذخيرة، أو مركز قيادة، تؤدي إلى سحب الجيش الروسي لنقاط إمداداته العسكرية أكثر فأكثر، وهو ما "يجعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة لروسيا، لأن الشاحنات التي تحتوي على الذخيرة يجب أن تستمر في التحرك". ويؤكد الخبير الأمريكي أنه إذا كانت القوة الضاربة للجيش الأوكراني كبيرة بما يكفي وضعفت البنية التحتية الروسية بما فيه الكفاية، فإن أوكرانيا ستكون قادرة على شن "هجوم مضاد كبير" لاستعادة أراضيها.

فرانك هوفمان/ ع.أ.ج

  • Der Tod als Skelett in schwarzem Umhang füttert Putin mit einer Milchflasche.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    قابض الأرواح يدلل "ربيبه"

    "قابض الأرواح" أو "الموت" (حسب حدوتة الأخوين غريم "موت العرّاب") يحمل بوتين بين ذراعيه ويقوم بتغنيجه وإرضاعه. بالنسبة لرسام الكاريكاتير الإيطالي باولو لومباردي، وجدت الحرب ربيبها النموذجي في الرئيس الروسي. ويحوم الذباب الأزرق حول قابض الأرواح وبوتين انتظارا للضحايا القادمين.

  • Der Tod und der Teufel sitzen in Putins Kopf; letztere hält eine Straßenkarte mit der Aufschrift Straßenkarte zum III. Weltkrieg.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    جهاز الملاحة في يد الشيطان

    الموت قابع خلف عجلة القيادة، والشيطان يقرأ خارطة الطريق. وكفريق لا يهزم يوجهان الرئيس الروسي مباشرة إلى الحرب العالمية الثالثة. لقد اشتعلت النار بالفعل في عيني بوتين. إنه وضع ميئوس منه حاليا لهذه الدرجة، وفق تفسير الرسام الهولندي تجيرد روياردس. لكن هل يمكن إعادة برمجة نظام الملاحة؟

  • Männchen laufen um die Weltkugel herum und halten moderne Waffen und Keulen in den Händen.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    تطور الأسلحة

    كان هناك اعتقاد أن البشرية ربما تعلمت شيئًا جديدًا عبر آلاف السنين وأنها ستعيش معًا بسلام. لكن على العكس، لم يكن الفكر هو من تطور، وإنما جودة الأسلحة فقط، بحسب وجهة نظر الفنان الأوزبيكي محمود إشونكولوف. وبينما كان إنسان "النياندرتال" يلوح في المعركة بسلاحه الذي هو عبارة عن عظمة فخذ حيوان، فإن جندي اليوم مجهز بأسلحة دقيقة ذات تقنية فائقة.

  • Ein Koffer mit drei Knöpfen: Twitter, Facebook, Instagram; Darüber steht: passwort: fake News

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    حرب الأخبار المزيفة أيضا

    لكن الحروب لم تعد تدار بالأسلحة التقليدية فقط، فالدعاية المغرضة "البروباغاندا" على جميع الجبهات هي أيضًا جزء منها. وسواء كان ذلك عبر تويتر أو فيسبوك أو إنستغرام، فإن شبكات التواصل الاجتماعي هي وسيلة مذهلة لنشر الأخبار المزيفة بين الناس، بحسب ما يعتقد الكوبي ميغيل موراليس. وأسوأ ما في الأمر هو أنه عادة لا يجري التحقق من صحة الحقائق المزعومة التي تنتشر في وسائل التواصل.

  • Ein Fischskelett in Russlands Farben verspeist die Ukraine-Flagge.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    "روسيا الجائعة"

    مثل أوكرانيا، كانت ليتوانيا ذات يوم جزءا من الاتحاد السوفيتي القوي حتى أعلنت استقلالها في عام 1990. لكن "الدول الشقيقة" السابقة تعرف المزاج الذي يحرك روسيا. ورسام الكاريكاتير كازيس كِستوتيس شياوليتيس ليس هو فقط من يخشى من أن يتمدد جوع بوتين ونهمه للسلطة إلى دول أخرى.

  • Munchs Gemälde Der Schrei schwebt über einem explodierenden Haus.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    "الصرخة" .. لا للحرب

    من خلال تجربة مؤلمة، يعرف الأفغان بأنفسهم ما تعنيه الحرب في بلد الإنسان ذاته. وفي رسمه الكاريكاتوري، استعار شهيد عتيق الله من الفنان النرويجي إدوارد مونش لوحته الشهيرة "الصرخة" التي تعود لعام 1893. هنا يُفهم الوجه المرعوب على أنه رد فعل على مشاهد المدن التي تعرضت للقصف في أوكرانيا.

  • Zerbombte Häuser, auf dem obersten steht ein Mann und schwenkt die ukrainische Fahne.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    آفاق المستقبل

    للوهلة الأولى، هذا الكاريكاتير للرسام الروماني ماريان أفراميسكو يذكرنا أيضا بفنان مشهور، هو الهولندي إم. سي. إيشر، الذي كان يرسم أشياء تتعارض مع أي منطق ولا تحمل أي أفق. ويبدو أيضًا أن أوكرانيا ليس لديها أي آفاق في ضوء التفوق الروسي، لكن أوكرانيا أعطت العالم درسا أفضل.

  • Der Tod spielt mit einer Sichel Golf, auf der anderen Seite des Zaunes protestieren Menschen Make love not war.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    الحب بدلا من الحرب

    منذ أن غزا الجيش الروسي أوكرانيا، والناس في جميع أنحاء العالم تقوم بمظاهرات ضد الحرب العدوانية الوحشية، لكن بلا فائدة، بحسب الرسامة التركية منكشي جام. فلا الطغاة ولا الموت يسمحون لنشطاء السلام بالتأثير عليهم؛ وهذا ما أظهره التاريخ بما يكفي في كثير من الأحيان.

  • Ein Kind zwischen einer Frau mit einem Luftballon (Russland) und einer mit vielen bunten Luftballons, auf denen NATO steht.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    أوكرانيا تفضل الناتو

    لفترة طويلة، كانت أوكرانيا قريبة من "الشعب الشقيق" في روسيا. لكن استقلال البلاد لم يعد يتناسب مع نظرة بوتين للعالم، فهو يعتبر أوكرانيا جزءً من إمبراطورية روسية كبرى. وبالنسبة إلى الرسام عامر من دولة الإمارات، فلا عجب أن أوكرانيا الصغيرة تتطلع بشغف إلى الناتو. لكن روسيا لا تريد أن تسمح لها بالسير وراء هذه الرغبة.

  • Ein Mann mit einem US-Shirt und einer mit einem Russland-Shirt sitzt auf einer Atembombe, die auf der ächzenden Erdkugel liegt.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    تهديد عالمي

    من وجهة نظر الرسام التنزاني "بوبا"، هذه الحرب لا تتعلق فقط بأوكرانيا، وإنما تتعلق بالسلطة والقوة في العالم. فروسيا تهدد العالم الغربي بشن حرب نووية إذا استمر في التدخل. وهذا لا يحظى بالرضا من جانب الولايات المتحدة، التي يمكنها على الفور توجيه ضربة انتقامية. وهناك خوف في جميع أنحاء العالم من قيام شخص ما بالضغط على الزر الأحمر، الزر النووي.

  • Putin sitzt an einem langen Tisch, ihm Gegenüber ein Spiegel, in dem er auch zu sehen ist. Auf dem Boden blutige Fußspuren.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    التفاوض على طريقة بوتين

    على المسرح الدبلوماسي، يحاول سياسيون غربيون عمل كل شيء من أجل إحضار الرئيس الروسي إلى طاولة المفاوضات. طاولة بوتين الطويلة، التي يجلس إليها على مسافة بعيدة من زواره الدوليين تسببت في إثارة الاستغراب في جميع أنحاء العالم. ومن وجهة نظر رسام الكاريكاتير الألماني أغوستينو تاله، فإن ما يهم بوتين النرجسي هو اعتقاده بأنه: يجب ألا تكون أوكرانيا موجودة.

  • Putin mit einem Gürtel, aus dem Gasschläuche ragen.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    الدكتور "أوكتوبوتين" يتحكم في الطاقة

    في مفاوضاته مع الغرب، لدى الرئيس الروسي حجة قوية: العديد من الدول الأوروبية تعتمد على الغاز والنفط الروسيين. "دكتور أوكتوبوتين"، كما يراه رودريغو من ماكاو / الصين، له اليد العليا. فعلى الرغم من كل العقوبات، لا تزال ألمانيا ودول أخرى تحصل على الطاقة من روسيا، وبذلك تقوم بتمويل صندوق حرب بوتين.

  • Unter einem Labyrinth steht: Doppelter Standard für Flüchtlinge. Helle Punkte haben den direkten Weg zum Ausgang EU, dunkle landen in einer Sackgasse.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    لاجئون من الدرجة الأولى؟

    بأعداد هائلة، فر الأوكرانيون من الحرب، وأوروبا ترحب بهم بأذرع مفتوحة، حيث يجدون ببساطة من يلوح لهم مرحبا عند الحدود. وعلى الرغم من كل التعاطف مع اللاجئين، يتساءل رسام الكاريكاتير الفلبيني "زاك" عما إذا كانت هناك معايير مزدوجة؟ وأنه يُسمح لهم بدخول البلاد بسبب لون بشرتهم الفاتح؟ لأن الاتحاد الأوروبي عادة ما يغلق حدوده بإحكام.

  • Ein Bär hat die Pfote in einem Honigtopf mit der Aufschrift Ukraine und wird gestochen. Ein Panda beobachtet ihn.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    حسابات صينية

    منذ سنوات وأستراليا تشعر بالتهديد من الصين، التي تسعى جاهدة للسيادة في جنوب المحيط الهادئ، وقد ألمحت مرارًا إلى نيتها في ضم تايوان. وفقًا لرسام الكاريكاتير الأسترالي "برولمان"، يراقب الباندا عن كثب ما إذا كان الدب الروسي سيبلع العسل الأوكراني، أم أن مستعمرة النحل ستقوم بطرده. وإذا لم ينجح الدب، فإن الباندا بإمكانه أن يجرب حظه في وعاء آخر. إعداد: سوزانه كوردس/ صلاح شرارة


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