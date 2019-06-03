هل تمتلك كل الإناث شامات على معاصم أيديهن؟

أثار سؤال شابة أميركية على وسائل التواصل الاجتماعي ضجة غريبة من نوعها: هل تمتلك حقاً كل النساء في مختلف بقاع الأرض شامة على معصم اليد؟ أم أن وجود الشامات والنمش على اليد أمر اعتيادي؟

فقد نشرت أرين ويتلي، شابة أميركية يعتقد أنها من ولاية فلوريدا، على حسابها في موقع "تويتر" منذ أيام صورة ليدها إلى جانب أيدي ثلاث من صديقاتها. الغريب أن هؤلاء الشابات يمتلكن الشامة ذاتها على معصم اليد أو على مكان قريب منه، ما دفعها إلى طرح سؤال لمعرفة ما إذا كانت جميع النساء لديهن شامة مماثلة، أم أنها مجرد صدفة جمعت بينها وبين صديقاتها، بحسب ما نشر موقع "فوكوس" الألماني.

أثار سؤال أرين تفاعلاً كبيراً بين مستخدمي "تويتر"، لتحليل هذه الظاهرة الغامضة برأيهن. إذ نشرت:

"سيداتي .. هل لديكن شامة في منتصف معصم اليد أم أنها خرافة؟"

بعد هذه التغريدة، قامت آلاف الفتيات من مختلف بلدان العالم بمشاركة صور لأيديهن على موقع "تويتر"، لتظهر تلك الشامة نفسها في المكان ذاته من المعصم أو على محيطه، الأمر الذي اعتبرته كثيرات بين الفكاهة والجدية بمثابة ظاهرة، ودفعهن للتساؤل حول ذلك، إذ حقاً يبدو أن كل امرأة لديها شامة مماثلة على معصم يدها.

تفسير منطقي

من جهة أخرى، لا يوجد تفسير علمي قطعي لهذا القاسم المشترك بين النساء في مناطق مختلفة من العالم، غير أن التفسير المنطقي والعلمي بحسب ما أوضحه موقع مجلة " تايم" الأميركية، يرجع لسبب تشكل النمش أو الشامات على سطح الجلد، إذ أن الشامة تظهر نتيجة ارتفاع نسبة الميلانين في بقعة واحدة من الجلد، بسبب التعرض لأشعة الشمس، مما ينشط إنتاج صبغة الميلانين وبالتالي يؤدي إلى ظهور بقع صغيرة داكنة. ومن المعروف أن الشامات والنمش يكثر ظهورها في فترة الربيع والصيف حين ترتفع درجات الحرارة والتعرض لأشعة الشمس، فتبقى اليد مكشوفة للشمس بينما تهمل معظم النساء تطبيق كريم واق للشمس عليها، ما يؤدي إلى ظهور شامة.

وأنتِ سيدتي هل تمتلكين شامة على معصم يدك؟

ر.ض/ ي.أ