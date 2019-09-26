هل تقي مكملات زيت السمك من الإصابة بالنوبات القلبية؟

أظهر تحليل لعدة دراسات سريرية حديثة نٌشرت نتائجها في مجلة "جورنال أوف أميريكن هارت أسوسييشن" المتخصصة أن تناول مكملات زيت السمك يقلل من خطر الإصابة بالنوبة القلبية وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى.
وقد شمل التحليل العلمي 13 دراسة من مناطق مختلفة حول العالم وضمت كل منها أكثر من 120 ألف مشارك بالغ. وكان من بين هذه الدراسات أيضا ما يعرف بالدراسات الحيوية، والتي تضمنت أكبر بحث على الإطلاق حتى الآن حول تأثير أحماض أوميغا ـ 3 الدهنية، حسبما ذكر موقع "ناو" السويسري.
وقد توصل الباحثون إلى أن تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على زيت السمك يوميا يقلل من خطر الإصابة بالنوبة القلبية بمعدل ثمانية في المئة، فيما لم يظهر أي تأثير لها على التقليل من الإصابة بالسكتات الدماغية، حسبما أورد موقع "إن فراكن" الألماني.
تجدر الإشارة إلى أن دراسات سابقة، كانت قد أشارت أيضا إلى فوائد صحية لحمض أوميغا – 3. إذ يمكن لزيت السمك الغني بهذا الحمض أن يقلل من مخاطر الربو على الجنين أثناء الحمل، كما أنه يقلل من الالتهابات دون أن يضر بجهاز المناعة.
ع.ش/ع.ج.م
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نصائح ومحاذير لتحقيق الاستفادة القصوى من الخضروات
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نصائح ومحاذير لتحقيق الاستفادة القصوى من الخضروات
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نصائح ومحاذير لتحقيق الاستفادة القصوى من الخضروات
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نصائح ومحاذير لتحقيق الاستفادة القصوى من الخضروات
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نصائح ومحاذير لتحقيق الاستفادة القصوى من الخضروات
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نصائح ومحاذير لتحقيق الاستفادة القصوى من الخضروات
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نصائح ومحاذير لتحقيق الاستفادة القصوى من الخضروات
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الكاتب: إعداد: دالين صلاحية