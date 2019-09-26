 هل تقي مكملات زيت السمك من الإصابة بالنوبات القلبية؟ | عالم المنوعات | DW | 02.10.2019

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منوعات

هل تقي مكملات زيت السمك من الإصابة بالنوبات القلبية؟

أظهرت كثير من الدراسات فوائد زيت السمك الغني بحمض أوميغا ـ3 على صحة الإنسان. تحليل علمي حديث لعدة دراسات سريرية أظهر أيضاً منافع المكملات الغذائية التي تحتوي على زيت السمك في التقليل من خطر أمراض القلب والأوعية الدموية.

Omega 3 Kapseln Fotolia (Robinson / Fotolia)

أظهر تحليل لعدة دراسات سريرية حديثة نٌشرت نتائجها في مجلة "جورنال أوف أميريكن هارت أسوسييشن" المتخصصة أن تناول مكملات زيت السمك يقلل من خطر الإصابة بالنوبة القلبية وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى.

وقد شمل التحليل العلمي 13 دراسة من مناطق مختلفة حول العالم وضمت كل منها أكثر من 120 ألف مشارك بالغ. وكان من بين هذه الدراسات أيضا ما يعرف بالدراسات الحيوية، والتي تضمنت أكبر بحث على الإطلاق حتى الآن حول تأثير أحماض أوميغا ـ 3 الدهنية، حسبما ذكر موقع "ناو" السويسري.

مختارات

يقبل الشباب على تناول البروتينات الصناعية كمكملات غذائية بهدف بناء العضلات. غير أن هذه البروتينات قد تكون خطيرة جداً على الصحة وتسبب مشاكل هائلة، لذا ينصح الخبراء بالتفكير ملياً قبل اللجوء إلى تناول مسحوق البروتين. (27.10.2018)

بين دعايات شركات الأدوية وأبحاث المراكز الطبية يستمر الجدل حول المكملات الغذائية وتأثيرها على صحة الإنسان. فهل تعد المكملات الغذائية مفيدة أم أنها قد تضر الصحة؟ وكيف تمكن تغطية احتياجات الجسم من الفيتامينات بشكل طبيعي؟ (01.08.2019)

وقد توصل الباحثون إلى أن تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على زيت السمك يوميا يقلل من خطر الإصابة بالنوبة القلبية بمعدل ثمانية في المئة، فيما لم يظهر أي تأثير لها على التقليل من الإصابة بالسكتات الدماغية، حسبما أورد موقع "إن فراكن" الألماني.

تجدر الإشارة إلى أن دراسات سابقة، كانت قد أشارت أيضا إلى فوائد صحية لحمض أوميغا – 3. إذ يمكن لزيت السمك الغني بهذا الحمض أن يقلل من مخاطر الربو على الجنين أثناء الحمل، كما أنه يقلل من الالتهابات دون أن يضر بجهاز المناعة.

ع.ش/ع.ج.م

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    نصائح ومحاذير لتحقيق الاستفادة القصوى من الخضروات

    لكل نوع من الفيتامينات تركيبته الخاصة، وتذوب أغلبها في الدهون، هذا يعني أن الجسم يحتاج إلى الدهون لمعالجتها. وهذه الفيتامينات هي فيتامين،CوDوEوFوK، لذا ينصح خبراء التغذية بتناول الأفوكادو أو زيت الزيتون أو زيت جوز الهند والمسكرات إلى جانب الخضروات، فهي تجعل تضاعف من فوائد الخضروات سواء كانت نيئة أم مطبوخة.

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    نصائح ومحاذير لتحقيق الاستفادة القصوى من الخضروات

    ينصح خبراء التغذية بضرورة تناول مختلف أنواع الخضروات وأشكالها. فالاكتفاء بتناول الخضروات الورقية مثل الخس لا يضمن الحصول على كافة المغذيات النباتية كاللوتين والفلافونويد والعفص، علما أن هذه المركبات تساعد على الوقاية من أمراض خطيرة مثل أمراض القلب والسرطان.

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    نصائح ومحاذير لتحقيق الاستفادة القصوى من الخضروات

    تناول الخضروات النيئة مفيد جدا، لكن هناك أنواع من الخضار تكون مغذية أكثر، لو تم تناولها مطبوخة. علما أن خبراء التغذية ينصحون بتجنب طهي الخضار بقليها أو تحميرها، بل سلقها قليلا حتى يتغير لونها دون أن تصبح رخوة. ومن بين الخضار التي ينصح بتناولها مطبوخة: الطماطم والجزر والهليون والفطر والسبانخ، أما أنواع الخضار التي ينصح بتناولها نيئة فهي، الفليلفة والشمندر والبصل والبروكولي.

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    نصائح ومحاذير لتحقيق الاستفادة القصوى من الخضروات

    لاشك أن الخضروات الطازجة هي الأفضل، لكن حفظ الخضروات لمدة طويلة في الثلاجة يجعلها تفقد الكثير من المواد العناصر الغذائية الموجودة بداخلها، يمكن تجنب ذلك بغسل الخضروات وتقطيعها وتجميدها، لاستخدامها لاحقا بعد إذابتها.

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    نصائح ومحاذير لتحقيق الاستفادة القصوى من الخضروات

    عند تقطيع أوراق الخس يتم إنتاج مواد كيميائية نباتية ثانوية كوسيلة دفاع طبيعية، وأظهرت الكثير من الدراسات الحديثة أن ذلك يساعد على مضاعفة كمية المواد المضادة للأكسدة، ما يعني أن الاستفادة القصوى من أوراق الخس تكون بتقطيعه وحفظه في الثلاجة لتناوله في اليوم التالي.

  • Griechischer Salat (Symbolbild)

    نصائح ومحاذير لتحقيق الاستفادة القصوى من الخضروات

    تكثر المواد الحافظة في السلطات المصنعة، فضلا عن أنها مليئة بالسكر والصوديوم والمواد الضارة، حتى لوتم الإشارة إلى أنها خالية من الدسم. لذا ينصح خبراء التغذية بالابتعاد عن استخدام الصلصات الجاهزة واستبدالها بصلصات طازجة.

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    نصائح ومحاذير لتحقيق الاستفادة القصوى من الخضروات

    يحتوي الثوم على مركب مفيد جدا يعرف باسم "الأليسين"، ويتم تنشيط هذه الأنزيم بعد تقشير الثوم وتقطيعه أو طحنه، ما يعني ان الاستفادة القصوى من هذا الأنزيم لاتكون باستخدام الثوم مباشرة بعد فرمه، بل تركه لمدة 15 دقيقة قبل استخدامه.

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    نصائح ومحاذير لتحقيق الاستفادة القصوى من الخضروات

    تحتوي البطاطس على كمية عالية من السكر، ما يعني أن تناولها يرفع مستوى السكر في الدم. ووفقا لموقع "غيزوندهايت تيبس" فإن مرور يوم كامل على طهي البطاطس يساعد على تحويل السكر فيها إلى شكل يمكن هضمه ببطئ. ما يعني أن أفضل طريقة للحفاظ على قيم السكر منخفضة بعد تناول البطاطس، يكون بطهيها قبل يوم كامل من تناولها وحفظها بالثلاجة.

    الكاتب: إعداد: دالين صلاحية


مختارات

نصائح ومحاذير لتحقيق الاستفادة القصوى من الخضروات

لاشك أن للخضروات فوائد جمة لكن الاستفادة منها يتوقف على طريقة إعدادها وحفظها وعلى تحقيق التوازن بينها وبين المواد والمكونات الغذائية الأخرى المكملة، كما أن هناك أخطاء ترتكب أثناء طهيها تفقدها الكثير من فوائدها وخواصها. (01.12.2015)  

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