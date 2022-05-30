 هل تفضل حواء الرجل غير المهتم عن الشخص اللطيف؟ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 31.05.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

هل تفضل حواء الرجل غير المهتم عن الشخص اللطيف؟

يتساءل البعض عن أسرار تفكير المرأة في الارتباط، وقد يصبح الأمر محيرا عندما يلاحظ بعض الرجال ابتعاد المرأة عنه بالرغم من كونه لطيفا وكريما وتنجذب لآخر لا يملك هذه الصفات، لكن هل هذه مشكلة الرجل فقط؟ وما تفسير هذا السلوك؟

رجل امرأة وعلاقة حب

السؤال المتجدد لماذا تبحث عن رجل آخر ؟

  يحتار بعض الرجال بوضعهم العاطفي. فهم لا يألون جهدا من أجل الحفاظ على علاقتهم العاطفية بالشريك، تراهم يقدمون الهدايا ويأتون إلى أي لقاء على الموعد دون تأخير، ويهتمون بكل تفاصيل العلاقة مع الشريك. ولكن يصطدم مثل هؤلاء الرجال برؤية الفتاة التي يسعون إلى كسب ودها وهي تحاول الارتباط برجل آخر، يتصف بصفات مناقضة، فهو لا يهتم بتلك الفتاة ولا يتصل بها ويتأخر عن المواعيد، ومتكبر عليها.

والأمر ذاته قد يحدث مع النساء اللواتي يبذلن كل شيء من أجل الرجل ولكنه يفضل امرأة أخرى، تتصف بكونها أنانية ومستهترة ولا تهتم بمشاعره. هذه الحالة الاجتماعية التي تبدو محيرة، يمكن تفسيرها بالاستعانة ببعض مبادئ علم النفس، كما يقول خبراء اجتماعيون لموقع "فيلت" الألماني.

1- مزيد من التضحية والاستثمار يعني مزيد من الشعور بالارتباط

أثبتت دراسات اجتماعية أنه في العلاقات العاطفية، وخاصة في البدايات، يسود المبدأ التالي: من يستثمر وقتا ومالا في علاقة عاطفية، فإنه يشعر بارتباط أكثر ويصبح الشخص الآخر بالنسبة له هاما جدا. وبالمقابل فإن الشخص الآخر الذي لم يستثمر هنا لا الوقت ولا المال لا يهتم كثيرا بالعلاقة العاطفية.

مشاهدة الفيديو 06:58

أيهما أبرع في الكذب - الرجل أم المرأة؟

2- التواجد الدائم من أجل الشريك يجعلك غير جذاب

ومن الأمور الخطيرة أيضا أن يكون الشخص متواجدا دائما من أجل الشريك ويحيطه بعناية زائدة عن الحد. وهناك عامل نفسي يجعل الناس يتعلقون أكثر بالأشخاص وكذلك الأشياء التي يصعب الحصول عليها، أما الأشخاص الذين يسهل الوصول إليهم في كل وقت فيقل الاهتمام بهم.

مختارات

"صورة كما لو كانت من عالم آخر، لكنها الحقيقة"، هكذا وصفت سياسية ألمانية مشهد اجتماع رؤساء شركات حول مأدبة غداء على هامش مؤتمر ميونخ الدولي، وأثار غياب العنصر النسائي عنها ضجة كبيرة. فلماذا غابت النساء وكيف تم تبرير ذلك؟

3- الأشخاص اللطفاء يكافئون الآخر على قلة احترامه

من يبقى لطيفا مع شريكه العاطفي رغم أن هذا الشريك يتأخر عن المواعيد ولا يتصل ولا يهتم، فإنه يقوم بمكافئة هذا الشريك على أعماله تلك. وهذا يقود إلى حالة نفسية تجعل ذلك الشريك يواصل أفعاله تلك، لأنه لم يرَ احتجاجا عليها، كما يشير موقع "فيلت" الإلكتروني.

- سر الجاذبية القوية بعد اللقاء الأول: عدم الإفصاح + الأمل

أظهرت دراسة لعالم النفس الأمريكي بول إيستفيك، من جامعة نورث ويسترن، أنه بعد الموعد الغرامي الأول يكون الشخص جذابا إذا لم يفصح عن قراره: هل يريد لقاء ثانيا أم لا؟ وبنفس الوقت يبقي الأمل لدى الشخص الآخر بأنه قد يلتقيه مجددا. فهنا يبقى الشخص الثاني مترقبا للموقف وينتظر أي إشارة. هذا المزيج من عدم التأكيد وبنفس الوقت بقاء الأمل يجعل الشخص الآخر جذابا جدا.

اف/ ع.أ.ج

  • Symbolbild Universität Seminar Bibliothek Flirt

    رجال يفتحون خزينة الأسرار: هذا ما يجذبنا في حواء!

    كثيرا ما يقال إن مناطق معينة في المرأة هي التي تجذب انتباه الرجل، لكن استطلاعات للرأي ودراسات مختلفة أظهرت أن الشعر الجميل أو العيون الملفتة ليست وحدها هي التي تجذب الرجل، لكن جمال الشكل كله وتناسق المظهر هي أول ما يجذب الرجل من الناحية الشكلية لامرأة ما.

  • Frau mit roten Haaren und Sommersprossen im Bett

    رجال يفتحون خزينة الأسرار: هذا ما يجذبنا في حواء!

    ومهما اختلف تقييم الخبراء لمواطن السحر في المرأة، فمما لا شك فيه أن نظرة العين هي أول ما يولد شرارة الإعجاب ويثير فضول الرجل للتعرف على المزيد عن صاحبة "النظرة الساحرة".

  • Symbolbild Online Dating

    رجال يفتحون خزينة الأسرار: هذا ما يجذبنا في حواء!

    ولا يقتصر الأمر على الوجه فحسب، بل إن الصوت وطريقة الكلام وحركة اليدين ثم طريقة صياغة الجمل وروح الدعابة هي التي تخلق لحظات الصمت التي يشعر فيها الرجل بالانجذاب للمرأة، كما جاء في تقرير لمجلة "إليه" الألمانية النسائية.

  • Junge Frau Straße Pappbecher Lifestyle

    رجال يفتحون خزينة الأسرار: هذا ما يجذبنا في حواء!

    اهتمام المرأة بثيابها وتنسيق الألوان وقطع الملابس المختلفة، من الأمور المهمة التي تجذب الرجل للمرأة، وفقا لاستطلاع للرأي أجرته مجلة "بريغيته" الألمانية.

  • Schöne Frau mit langen schwarzen Haaren

    رجال يفتحون خزينة الأسرار: هذا ما يجذبنا في حواء!

    احتل الشعر الطويل الكثيف مكانة متقدمة في نتائج استطلاع الرأي، بشأن ما يجذب الرجل في المرأة. وجاء تفضيل الرجل الغربي للشعر الداكن.

  • Bildergalerie Körperpflege in Deutschland

    رجال يفتحون خزينة الأسرار: هذا ما يجذبنا في حواء!

    ووفقا لما جاء في استطلاع "بريغيته" فإن الحواجب الصناعية أو المرسومة من الأمور التي تزعج الكثير من الرجال، الذين يعتقدوا أن الشكل الطبيعي للحواجب يزيد من جاذبية المرأة، على عكس الرسم الصناعي لها.

  • 100 Jahre Dauerwelle

    رجال يفتحون خزينة الأسرار: هذا ما يجذبنا في حواء!

    من أكبر الأخطاء التي تقع فيها المرأة، هي سرد كافة تفاصيل خطوات التجميل التي تقوم بها سواء لوجهها أو شعرها. فالرجل يميل للجمال الطبيعي لذا فهو يفضل الاعتقاد بأن ظهور شعرك بهذه الإطلالة المميزة لم يتطلب منك سوى تمشيطه لدقائق قليلة وأن نضارة وجهك لم تتطلب العديد من مستحضرات التجميل.

  • BFI London Film Festival Suffragette Premiere Meryl Streep

    رجال يفتحون خزينة الأسرار: هذا ما يجذبنا في حواء!

    من المبادئ المهمة التي لا يدركها البعض هو أن الجاذبية تزيد مع العمر، ولعل السينما العالمية تقدم العديد من النماذج لنساء زادت جاذبيتهن وإطلالتهن المميزة كلما تقدم بهن العمر.

    الكاتب: ا. ف