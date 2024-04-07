ألمانيا ـ نهاية القطيعة بين "صديق بوتين" شرودر وقيادة حزبه؟

قالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية في جواب على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية اليوم الأحد (السابع من نيسان/أبريل 2024): "المستشار الألماني يهنئ المستشار الأسبق (غيرهارد شرودر) بعيد ميلاده المميز كالعادة عبر رسالة تهنئة".

وأوضح متحدث باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن رئيسي الحزب زاسكيا إسكين ولارس كلينغبايل "هنآ سلفهما غيرهارد شرودر كتابياً" بمناسبة عيد ميلاده الثمانين.

ولد شرودر في 7 نيسان/أبريل 1944 في مدينة موسنبيرغ بولاية شمال الراين-ويستفاليا، وكان مستشاراً لألمانيا خلال الفترة من عام 1998 حتى عام 2005 ورئيساً للحزب الاشتراكي الديمقراطي من عام 1999 حتى عام 2004.

وأقدمت قيادة الحزب على قطيعته، لأنه لم يقطع صداقته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، واستمر في العمل كعنصر ضغط لصالح قطاع الطاقة الروسية. ومع ذلك، فإن إجراءات طرده من الحزب، التي شرعت فيها عدة فروع للحزب الاشتراكي الديمقراطي، باءت بالفشل العام الماضي.

وكان شرودر هاجم بشدة قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي قبل عيد ميلاده. وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في منتصف آذار/مارس الماضي وصف قيادة الحزب بأنهم "أشخاص لا أستطيع أن آخذهم على محمل الجد سياسياً إلا على نحو محدود". وفي تصريحات لاحقة لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية قال: "ما يحزنني حقا هو النزعة الريفية التي تتسم بها الشخصيات القيادية الحالية"، وأضاف في إشارة إلى أرقام الاستطلاعات: "لو كنت حصلت على 15%، لكنت أستقلت على الفور".

هل يفصل الحزب الاشتراكي رئيسه الأسبق شرودر؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وفي عام 2014 كرم الحزب الاشتراكي الديمقراطي مستشاره ورئيسه الأسبق في عيد ميلاده السبعين ــ بعد وقت قصير من ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية ــ في حفل أقيم في متحف "هامبورغ بانهوف" للفنون في برلين.

وهذا لن يحدث هذه المرة. وبدلا من ذلك، سيحتفل شرودر في إطار خاص بعيد ميلاده في برلين يوم 27 نيسان/أبريل. ولا تزال قائمة الضيوف طي الكتمان. وقال شرودر في مقابلته مع (د.ب.أ): "زوجتي تتولى الأمر، وهذا سر... أعلم أنه سيتم دعوة أصدقاء بالتأكيد، لكنني لا أعرف المزيد من التفاصيل".

ووفقاً لتقرير إعلامي، هنأ الرئيس الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير، شرودر برسالة رسمية قصيرة. وكتبت صحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية الصادرة اليوم الأحد استناداً إلى رسالة شتاينماير: "أرسل التهاني القلبية وأطيب تمنياتي لصحتك وصحة عائلتك... أتمنى لك احتفالاً جميلاً ومحادثات جيدة مع العائلة والأصدقاء في يومك المميز هذا".

يُذكر أن شتاينماير كان رفيقاً لشرودر لفترة طويلة خلال الفترة التي قضاها الأخير كرئيس لحكومة ولاية سكسونيا السفلى ثم كمستشار اتحادي. وشغل شتاينماير منذ عام 1999 حتى عام 2005 منصب وزير شؤون المستشارية في عهد شرودر. وبعد بداية الحرب الروسية ضد أوكرانيا، نأى شتاينماير بنفسه علناً عن شرودر.

خ.س/ع.ج.م (د ب أ)