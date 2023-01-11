 هل تعلم كم تنتج الطائرات الخاصة من غازات الاحتباس الحراري؟ | التغيرات المناخية | DW | 13.01.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

بيئة ومناخ

هل تعلم كم تنتج الطائرات الخاصة من غازات الاحتباس الحراري؟

من خلال استثماراتهم، يصدر المليارديرات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بملايين المرات أكثر من المتوسط العالمي. وفي ألمانيا يرتفع عدد رحلات الطائرات الخاصة لمستوى قياسي ما يتسبب في المزيد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

طائرة ألمانية خاصة، دورتموند.

رحلات الطائرات الخاصة مسؤولة عن الاحتباس الحراري بامتياز .

125 مليارديرة وملياردير مسئولون من خلال رحلاتهم الخاصة عن غازات الاحتباس الحراري كالتي تخلفها الرحلات الجوية في فرنسا بأكملها، 393 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا وفقا لتحليل منظمة التنمية أوكسفام وما ذكره موقع صحيفة "تاتس Taz" الألمانية. أي حوالي 3 ملايين ومائة ألف طن للميليادير سنويا، وللمقارنة​​ يصدر الشخص في المتوسط حوالي 6 أطنان سنويا.

مختارات

الأشخاص الأكثر ثراء في العالم مسؤولون عن نسبة كبيرة من انبعاثات الكربون على مستوى العالم مقارنة بفئات المجتمع الأخرى. وبدون فرض قيود عليهم، فإن إضرارهم بالبيئة سيزداد.

تصدر بيل غيتس قائمة مجلة فوربس السنوية لأغنى أغنياء العالم في حين انضم مارك زوكربرغ مؤسس شركة فيسبوك إلى قائمة العشرين الأكثر ثراءً، ودخل نجم كرة السلة الأمريكي مايكل جوردان إلى قائمة الأكثر ثراء للمرة الأولى.

وتقول نافكوت دابي، رئيسة قسم التغير المناخي في منظمة أوكسفام: "الانبعاثات التي يخلفها المليارديرات غير مقبولة تماما بالفعل بسبب استخدامهم للطائرات الخاصة واليخوت الفاخرة". ففي عام 2021 توصلت دراسة إلى أن 20 مليارديرا خلفوا في المتوسط ​​8 آلاف طن من ثاني أكسيد الكربون عام 2021.

وقد أقلعت العام الماضي طائرات خاصة من المطارات الألمانية أكثر من أي وقت مضى. وسجلت منظمة المراقبة الجوية "Eurocontrol" ما مجموعه أكثر من 94 ألف إقلاع للطائرات من قطاع الأعمال، أي حوالي 260 رحلة في اليوم، بزيادة قدرها 9 في المائة مقارنة بالعام السابق، حسب ما جاء في موقع القناة الألمانية الأولى ARD.

وحسب نفس المصدر فإن رحلات الطائرات الخاصة قد شكلت حوالي 12 في المائة من إجمالي حركة النقل الجوي في ألمانيا. ستيفان غوسلينغ من جامعة Linnaeus في السويد، والذي قام بإجراء أبحاث حول آثار السفر الجوي على تغير المناخ لسنوات عديدة، توصل في أبحاثه إلى أننا "نشهد زيادة قوية في الرحلات الجوية الخاصة، وهي كثيفة الاستخدام لثاني أكسيد الكربون، وبالتالي تساهم بشكل متزايد في تغير المناخ".

وليست الرحلات الجوية ضارة فقط بالمناخ بسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وإنما تنبعث من النفاثات أيضا أكسيد النيتروجين والسخام وبخار الماء.

ويفترض العديد من العلماء أن الضرر الإجمالي للمناخ يبلغ حوالي ثلاثة أضعاف كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة. على سبيل المثال، يُستهلك حوالي 760 كيلوغراما من الكيروسين في الساعة الأولى من الرحلة. بهذه الطريقة، يتم إطلاق أكثر من ثلاثة أطنان من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

زعيم الاتحاد المسيحي فريدريش ميرتس يقود طائرته الخاصة برفقة زوجته لحضور زفاف وزير المالية الحالي كريستيان ليندنر (8 يوليو 2022).

زعيم الاتحاد المسيحي فريدريش ميرتس يقود طائرته الخاصة برفقة زوجته لحضور زفاف وزير المالية الحالي كريستيان ليندنر (8 يوليو 2022).

غالبا ما تقلع الطائرات من مطارات صغيرة في مكان ما في البلاد إلى نقطة المغادرة التي يختارها الزبون. هذا يعني أيضا أن الطائرات تطير بدون ركاب على متنها لتصل إلى هناك أولا.

ويُفترض أن هذه الرحلات الجوية بين المطارات للوصول إلى الزبون تشكل نسبة أكبر من الرحلات القصيرة، ما يرفع أيضا من ثاني أكسيد الكربون المنبعث والتأثير على المناخ.

ع.اع. / أ.ح

  • A file photo dated November 18, 2017, shows the SY A yacht, owned by Russian billionaire Andrey Igorevich Melnichenko

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    اليخت الشراعي

    تبلغ قيمة هذا اليخت الشراعي الذي يُطلق عليها اسم "Sailing Yacht A" حوالي 530 مليون يورو لذا يعد من أغلى اليخوت الشراعية في العالم. وقامت السلطات الإيطالية بمصادرة اليخت البالغ طوله 143 مترا بعد التأكد من أن ملكيته تعود إلى الملياردير الروسي أندريه ميلنيشينكو الذي يمتلك مجموعة يوروكيم الكبرى لإنتاج الأسمدة وشركة الفحم سويك. وعلى وقع العقوبات، أعلنت الشركتان أن ميلنيشينكو قد ترك مجلس الإدارة.

  • The Lena yacht pictured in the port of Sanremo

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    اليخت "لينا"

    فيما كان يرسو اليخت "لينا" في ميناء سانريمو شمال غرب إيطاليا، قررت السلطات مصادرة هذا اليخت الفخم الذي يبلغ ارتفاعه 52 مترا وتصل قيمته إلى قرابة 50 مليون يورو. وتعود ملكية اليخت إلى جينادي تيمشينكو، أحد أقطاب روسيا ورئيس اتحاد الهوكي والشخصية المقربة من الرئيس فلاديمير بوتين. ويمتلك تيمشينكو الذي شارف على السبعين عاما حصصا في العديد من شركات النفط والغاز.

  • The Dilbar superyacht in Hamburg

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    اليخت "دلبار" في هامبورغ

    هذا اليخت الفخم مزود بمهبطين للطائرات الهليكوبتر ومسبح بطول 25 مترا فيما يبلغ ارتفاعه 150 مترا. أثيرت تكهنات حول اليخت "دلبار" في ألمانيا حيث أفادت تقارير بمصادرته من قبل السلطات في هامبورغ حيث كان يرسو للإصلاح. ورسميا، امتنع بعض المسؤولين عن التعليق فيما نفى آخرون المصادرة لعدم التأكد من هوية مالك اليخت.

  • Luxury yacht Dilbar pictured in Bremen

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    نقل ملكية دلبار

    لم تنته قصة اليخت "دلبار" عند هذا الجدل إذ قِيل أن ملكيته تعود إلى أحد أثرياء روسيا وهو الملياردير أليشر عثمانوف الذي طالته عقوبات الاتحاد الأوروبي. ونقلت صحيفة "دير شبيغل" عن الناطق باسم عثمانوف قوله إن ملكية اليخت قد نُقلت إلى مؤسسة تابعة لأقارب رجل الأعمال الروسي منذ زمن بعيد.

  • Luxury yacht Eclipse

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    الهروب إلى تركيا

    يعد "إكليبس" ثاني يخت فاخر يرتبط باسم الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي الإنجليزي. وترددت الأنباء أن اليخت يرسو في منتج تركي لتفادي الإبحار في مياه الاتحاد الأوروبي خشية مصادرته. يعد إكليبس أحد أكبر اليخوت في العالم حيث يصل طوله إلى 162 مترا ويحتوي على مهبطي طائرات مروحية ويتألف من 9 طوابق ومسبح فضلا عن أنه مزود بنظام دفاعي صاروخي.

  • Mega yacht Scheherazade sails next to several smaller boats

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    "شهرزاد".. هل يملكه بوتين؟

    يبلغ طول هذا اليخت الفاخر 140 م وتصل قيمته إلى حوالي 700 مليون يورو ويعد من أكثر اليخوت شهرة في إيطاليا. قالت "نيويورك تايمز" إن الاستخبارات الأمريكية عثرت على مؤشرات أولية على ارتباط اليخت بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن نفت تقارير صحافية أخرى ملكية بوتين لليخت، فيما تجرى إيطاليا تحقيقات حيال هوية المالك الحقيقي لليخت الذي يخضع حاليا للإصلاحات في ميناء مارينا دي كارارا بتوسكانا. فرح بهجت/ م.ع


مختارات

غابت السعودية وحضرت مصر في قائمة أغنى أغنياء العالم!

نشرت مجلة "فوربس" الأمريكية قائمتها السنوية لأغنى أغنياء العالم للعام الجاري. وضمت القائمة 2208 مليارديراً من 72 دولة بما فيها عربية، بثروة بلغ حجمها 9.1 تريليون دولار، بزيادة 18 % مقارنة مع العام الماضي.