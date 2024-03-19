هل تعقد ساقيك أثناء الجلوس.. توقف عن فعل ذلك فوراً!

بمجرد الجلوس، قد نقدم بشكل تلقائي على عقد الساقين أو وضع ساق فوق أخرى بشكل متقاطع. ولكن هل تؤدى وضعية الجلوس هذه إلى ظهور دوالي الأوردة كما هو شائع؟ أم لها مضار أكثر من ذلك بكثير؟

يحتاج جسم الإنسان إلى الحصول على قسط كافٍ من النوم، وإلى طعام صحي وكذلك للجلوس بشكل صحيح. نعم، كما قرأت. لأن أحد أوضاع الجلوس الأكثر شعبية بين الناس مضر أكثر مما نعتقد للأسف. "عقد الساقين" أو وضع ساق على ساق أخرى بشكل متقاطع وضعية جلوس أصبحت راسخة في المجتمع، على الأقل في الأماكن العامة. فقد أظهرت دراسة ألمانية أن 62 في المائة من الألمان يفضلون وضع ساقهم اليسرى على اليمنى، فيما يفعل 26 في المائة العكس تماما، و12 في المائة لا يفضلون ذلك. غير أن وضعية الجلوس هذه قد تضر على المدى الطويل بصحتك، وفق ما نقل موقع القناة التلفزيونية السويسرية/ SRF.

تضر بالدورة الدموية والأعصاب

من الأحكام الشائعة عن وضعية عقد الساقين أنها تؤدي إلى ظهور دوالي الأوردة. ويوضح أخصائي العلاج الطبيعي من جنوب سويسرا، رون كليسن "إن عقد الساقين ليس جيداً للدورة الدموية"، كما يضيف أن هناك أيضا استعداداً وراثياً للإصابة بدوالي الأوردة: "لكن إذا قمت بالضغط باستمرار على أوعية الساق في نفس المكان، فإن ذلك سيعطل تصريف الدم بالأوردة".

والحقيقة هي أن الجلوس يؤثر سلباً على الأوعية الدموية في الساقين. لكن في حالة قمت أيضاً بوضع وزن إحدى ساقيك على الأخرى، فمن المرجح أن يتجمع الدم في الأوعية، لكن لا يوجد دليل علمي يربط دوالي الأوردة فقط بعقد الساقين. من جهة أخرى أظهرت دراسات مختلفة أن ضغط الدم يرتفع عند وضع الساقين على ارتفاع الركبة. ولذلك يوصي مؤلفو دراسة هولندية بإبقاء كلا القدمين على الأرض عند قياس ضغط الدم. كما يمكن أن تتأثر الأعصاب بعد فترة وجيزة عند عقد ساقيك والنتيجة: تنميل بإحدى الساقين. ويوضح أخصائي العلاج الطبيعي: "هذا التنميل هو إشارة لا لبس فيها من الجسم من أجل تغيير وضعه".

تأثي سلبي على بقية الجسم!

يؤثرعقد الساقين أيضاً على بقية الجسم، وخاصة العمود الفقري بسبب التوازن، كما يوضح أخصائي العلاج الطبيعي. لهذا ينصح بعدم عقد الساقين على الإطلاق. ويقول: "خاصة أولئك الذين يجلسون أثناء العمل، عليهم الاستمرار في تحريك أقدامهم لأعلى ولأسفل في مكانها أو تمديد الساقين أو الأفضل المشي بضع خطوات ما يحفز ضخ العضلاتوعودة تدفق الدم إلى القلب".

لكن هل يمكن التوقف عن عقد الساقين؟ الأمر ليس بهذه السهولة، كما يعرف كليسن من تجربته الخاصة. فهو نفسه غير محصن ضد هذا الفعل، كما قال للقناة السويسرية: "أفضل شيء هو أن تصبح واعياً عندما تعقد ساقيك". لذلك يرى أنه قد يكون "من المفيد أن تطلب ممن حولك أن يبقوا أعينهم ساهرة وأن يحذروك باستمرار وعلى الفور عندما تضع ساقك اليسرى فوق ساقك اليمنى أو العكس".

إ.م