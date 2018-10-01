هل تعرف كم مرة يذهب ميسي إلى الحمام قبل المباراة؟

حاول الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا الدفاع عن ليونيل ميسي الذي حاز لقب أفضل لاعب في العالم خمس مرات، لكنه اعتبر أن اللاعب الذي يذهب "إلى الحمام 20 مرة قبل المباراة" لا يصلح أن يكون قائدا.

وفشل ميسي أكثر من مرة في قيادة الأرجنتين إلى لقب عالمي كبير، برغم تألقه الكبير مع برشلونة الإسباني وسيطرته على الجوائز الفردية مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في الأعوام العشرة الأخيرة.

وقال مارادونا لقناة "لا أولتيما بالابرا" (الكلمة الأخيرة)، المكسيكية، "ميسي لاعب رائع، لكنه ليس قائدا". وأضاف: "قبل التحدث مع المدرب واللاعبين، سيلعب البلاي ستايشن (لعبة ألكترونية). ثم على أرض الملعب، يريد أن يكون قائدا. هو الأفضل في العالم مع كريستيانو (رونالدو)".

وتابع مارادونا (57 عاما) الذي يعتبر كثيرون أن ميسي (31 عاما) خليفته في الملاعب، "من الصعب أن تصنع قائدا من رجل يذهب إلى الحمام 20 مرة قبل المباراة".

وأردف اللاعب الذي قاد بلاده إلى الفوز بمونديال 1986 في المكسيك قبل أن يدربه في فترة لاحقة "دعونا نتوقف عن تأليه ميسي. ميسي هو مجرد لاعب آخر من الأرجنتين".

وعن ابتعاد ميسي عن المنتخب بعد الفشل الأخير في مونديال روسيا والخروج من الدور الثاني أمام فرنسا، قال "لا أحبذ استدعاءه الآن.. يجب أن نبعد الضغوط عنه. يجب أن نبعد القيادة عن ميسي كي يصبح ميسي الذي نريده".

وكان مارادونا الذي يشرف على تدريب نادي سينالوا المكسيكي من الدرجة الثانية، قد نصح ميسي مطلع الشهر الحالي بترك المنتخب الوطني، معتبرا بأنه حُمل بشكل غير عادل مسؤولية فشل الأرجنتين في مونديال روسيا.

م.م/ ع.ج (أ ف ب)