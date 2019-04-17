هل تعبت من غسل الصحون؟ الآن يمكنك أكلها أيضا!

غالباً ما نضع الأكل في الصحون، وبعد الانتهاء، يجب علينا غسل هذه الصحون لاستعمالها مرة أخرى. هي عملية تتكرر تقريباً بشكل يومي وسط شكاوى دائمة من كثرة الأواني التي تنتظر الغسل، والحل أحيانا لا يكون سوى باقتناء الأواني الكرتونية أو البلاستيكية ذات السمعة البيئية السيئة.
بيد أن مصنعاً في مدينة زامبرو في شمال شرقي بولونيا، ابتكر طريقة للتخلص من هذه الصحون عبر أكلها، وذلك بصناعة صحون من نخالة القمح. صاحب المصنع، جيرسي ويسوكي، ابتكر هذه الطريقة منذ سنوات، واليوم منتجاته منتشرة في الكثير من المناطق، إذ يصل الإنتاج السنوي من هذه الصحون، القابلة للتحلل عبر الأكل، إلى 15 مليون وحدة تقريباً.
وحسب صحافي وكالة فرانس برس الذي تذوق واحداً من هذه الصحون، فمذاقه يمتزج بين الكرتون وبين شريط الحبوب الصلبة الخالي من الإضافات. ومن المنتظر أن يحقق المصنع أرقام مبيعات ضخمة بعد قرار الاتحاد الأوروبي بمنع الصحون البلاستيكية ابتداء من عام 2021.
وجاءت الفكرة لصاحب المصنع، الذي ترعرع وسط أسرة تبيع الطحين، عندما كان يبحث عن حل للتخلص من مخلفات الطحين، التي كان صعبا حفظها، ومع اهتمامه بحماية البيئة، اهتدى إلى هذه الفكرة. ويَستخدم المصنع حالياً نخالة القمح بعد ضغطها ثم طهيها في الفرن.
غير أن ما قد يواجه المصنع هو ارتفاع أسعار هذه الصحون مقارنة بالبلاستيكية، إذ يصل ثمنها في بولندا إلى 15 سنت، وهو رقم يرتفع بعشرين في المئة في حال التصدير. إلّا أنه كذلك، يبقى هذا السعر أقل إن تم احتساب ما تكلفه عملية التخلص من البلاستيك.
ووصلت هذه الصحون الغريبة إلى عدة مدن في أوروبا وكذلك آسيا وأمريكا الشمالية واستراليا، ويخطط المصنع لخفض أسعار هذه الصحون في حال ارتفاع نسبة المبيعات، وكذلك تصنيع صحون أخرى من الذرة والشعير والشوفان وحتى الأعشاب البحرية!
إ.ع/ ع.ج (أ.ف.ب)
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أطباق تزين موائد العرب في رمضان
الحريرة:
يقال إن أصلها يعود إلى الأندلس وتشهد رواجا كبيرا كأول وجبة عند الإفطار في المغرب وغرب الجزائر. مكوناتها الأساسية الحمص والعدس ولحم البقر أو الغنم والطماطم والقسبر ومزيج من التوابل يعرف في المنطقة المغاربية برأس الحانوت.
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أطباق تزين موائد العرب في رمضان
التمر:
يفطر الكثير من الصائمين بحبة تمر، اتباعا لسنة تعود للنبي محمد، مما يزيد من استهلاك هذه الثمرة حتى في البلدان التي لا تعرفها تقليديا كجنوب شرق آسيا وأوروبا. يتمتع التمر بنسبة عالية من الفيتامينات والأملاح المعدنية وتساهم نسبة السكريات فيه التي تصل 66 في المائة في رفع مستوى السكر في الدم المتدني جراء الامتناع عن الأكل والشرب.
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أطباق تزين موائد العرب في رمضان
البوراك:
أكلة خاصة بالمطبخ العثماني لا يستغنى عنها على موائد الإفطار في تونس وشرق الجزائر. تحشى أوراق البوراك أو البريك بالبطاطا واللحم المفروم والجبن والبيض، ويمكن استبدال اللحم بالجمبري أو سمك التونة. وبعد لف الأوراق إلى مثلثات أو أصابع تقلى في الزيت حتى يصبح لونها ذهبيا. شهية طيبة!
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أطباق تزين موائد العرب في رمضان
القطايف:
القطايف من الحلويات العربية الشهيرة والتي تعتبر ملازمة لشهر رمضان. وتنتشر في بلاد الشام بشكل رئيسي. وهي عبارة عن عجينة يتم خبزها، ثم حشوها بالقشطة أو الجبنة أو الجوز. ثم يتم قليها أو تؤكل بدون قلي. وأخيرا يضاف لها القطر.
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أطباق تزين موائد العرب في رمضان
الزلابيا:
تتمتع هذه القنبلة السكرية بشعبية كبيرة في رمضان من المحيط إلى الخليج، بل وحتى في جزر المحيط الهندي والهند والهيمالايا حيث تسملى جاليبي. طريقة تحضيرها سهلة، إذ تقوم في الأساس على إعداد عجينة الطحين أو السميد التي تنكه بالهيل أو الفانيلا ثم تقلى في الزيت وتغطس في ماء السكر أو العسل.
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أطباق تزين موائد العرب في رمضان
شراب التمر الهندي:
لتحضير الشراب يغلى التمر الهندي في الماء ثم ينكه بماء الورد ويحلى بكميات هائلة من السكر. التمر الهندي غني بمضادات الأكسدة ويساعد على الهضم. خاصية مهمة جدا لمقاومة التخمة في ليالي رمضان.
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أطباق تزين موائد العرب في رمضان
فتوش:
تتمتع الوجبة بشعبية كبيرة في بلاد الشام خاصة في رمضان. يعود اسم الوجبة إلى فتات الخبز المحمص الذي يضاف إلى سلطة تصنع من الخيار والطماطم والخس والبقدونس.
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أطباق تزين موائد العرب في رمضان
الخشاف:
مشروب خاص برمضان في مصر وبلاد الشام يقال أن أصوله عثمانية. يعتمد في تحضيره تقليديا على الفواكه الجافة كالبرقوق والمشمش والزبيب والتمر، بالإضافة للمكسرات وماء الزهر وماء الورد. يساعد بفضل الكمية الكبيرة من الألياف المتوفرة فيه على الهضم.
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أطباق تزين موائد العرب في رمضان
الهريس:
أكلة شائعة جدا في دول شبه الجزيرة العربية، لكنها تعرف رواجا كبيرا أيضا في أرمينيا والهند. وصفتها الأساسية معروفة منذ القرن العاشر وتعتمد على القمح المهروس والسمن ولحم الغنم أو الدجاج. وتوجد أيضا وصفات حلوة للهريس خالية من اللحوم.