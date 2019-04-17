 هل تعبت من غسل الصحون؟ الآن يمكنك أكلها أيضا! | عالم المنوعات | DW | 01.06.2019

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منوعات

هل تعبت من غسل الصحون؟ الآن يمكنك أكلها أيضا!

ابتكر مصنع طريقة فريدة للتعامل مع الصحون، فبدلا من غسلها، أو حتى رميها مع القمامة إن تعلّق الأمر بالصحون البلاستيكية أو الكرتونية، يوجد حل آخر أفضل للبيئة وأكثر توفيراً للوقت حيث هناك صحون يمكن أكلها!

Küchenschwamm (Colourbox)

غالباً ما نضع الأكل في الصحون، وبعد الانتهاء، يجب علينا غسل هذه الصحون لاستعمالها مرة أخرى. هي عملية تتكرر تقريباً بشكل يومي وسط شكاوى دائمة من كثرة الأواني التي تنتظر الغسل، والحل أحيانا لا يكون سوى باقتناء الأواني الكرتونية أو البلاستيكية ذات السمعة البيئية السيئة.

بيد أن مصنعاً في مدينة زامبرو في شمال شرقي بولونيا، ابتكر طريقة للتخلص من هذه الصحون عبر أكلها، وذلك بصناعة صحون من نخالة القمح. صاحب المصنع، جيرسي ويسوكي، ابتكر هذه الطريقة منذ سنوات، واليوم منتجاته منتشرة في الكثير من المناطق، إذ يصل الإنتاج السنوي من هذه الصحون، القابلة للتحلل عبر الأكل، إلى 15 مليون وحدة تقريباً.

مختارات

سلطت دراسة أوروبية مقارنة الضوء على المشاكل التي تواجهها عدد من الدول الأوروبية مع البكتيريا المقاومة للمضادات الحوية من بينها ألمانيا. الدراسة أظهرت قدرة محطات معالجة مياه الصرف الصحي على الحد من مخاطر هذه البكتريا. (29.03.2019)

قد يعتقد البعض أن أكل الأرز من أجل الحصول على قوام جميل ما هي إلا دعابة طريفة، طالما حلم بها من أثقل الوزن كاهلهم وجربوا الحمية دون جدوى، بيد أن دراسة يابانية أكدت هذا الأمر بالرغم من غرابته، فكيف ذلك؟ (01.05.2019)

وحسب صحافي وكالة فرانس برس الذي تذوق واحداً من هذه الصحون، فمذاقه يمتزج بين الكرتون وبين شريط الحبوب الصلبة الخالي من الإضافات. ومن المنتظر أن يحقق المصنع أرقام مبيعات ضخمة بعد قرار الاتحاد الأوروبي بمنع الصحون البلاستيكية ابتداء من عام 2021.

وجاءت الفكرة لصاحب المصنع، الذي ترعرع وسط أسرة تبيع الطحين، عندما كان يبحث عن حل للتخلص من مخلفات الطحين، التي كان صعبا حفظها، ومع اهتمامه بحماية البيئة، اهتدى إلى هذه الفكرة. ويَستخدم المصنع حالياً نخالة القمح بعد ضغطها ثم طهيها في الفرن.

غير أن ما قد يواجه المصنع هو ارتفاع أسعار هذه الصحون مقارنة بالبلاستيكية، إذ يصل ثمنها في بولندا إلى 15 سنت، وهو رقم يرتفع بعشرين في المئة في حال التصدير. إلّا أنه كذلك، يبقى هذا السعر أقل إن تم احتساب ما تكلفه عملية التخلص من البلاستيك.

ووصلت هذه الصحون الغريبة إلى عدة مدن في أوروبا وكذلك آسيا وأمريكا الشمالية واستراليا، ويخطط المصنع لخفض أسعار هذه الصحون  في حال ارتفاع نسبة المبيعات، وكذلك تصنيع صحون أخرى من الذرة والشعير والشوفان وحتى الأعشاب البحرية!

إ.ع/ ع.ج (أ.ف.ب)

  • Harira Suppe Tomatensuppe Marokko (Fotolia/Yahia Loukkal)

    أطباق تزين موائد العرب في رمضان

    الحريرة:

    يقال إن أصلها يعود إلى الأندلس وتشهد رواجا كبيرا كأول وجبة عند الإفطار في المغرب وغرب الجزائر. مكوناتها الأساسية الحمص والعدس ولحم البقر أو الغنم والطماطم والقسبر ومزيج من التوابل يعرف في المنطقة المغاربية برأس الحانوت.

  • Deutschland Tunesien Geschenk Datteln (Farjana K. Godhuly/AFP/Getty Images)

    أطباق تزين موائد العرب في رمضان

    التمر:

    يفطر الكثير من الصائمين بحبة تمر، اتباعا لسنة تعود للنبي محمد، مما يزيد من استهلاك هذه الثمرة حتى في البلدان التي لا تعرفها تقليديا كجنوب شرق آسيا وأوروبا. يتمتع التمر بنسبة عالية من الفيتامينات والأملاح المعدنية وتساهم نسبة السكريات فيه التي تصل 66 في المائة في رفع مستوى السكر في الدم المتدني جراء الامتناع عن الأكل والشرب.

  • Ramadan in Tunesien 2012 (ben Belgacem / DW)

    أطباق تزين موائد العرب في رمضان

    البوراك:

    أكلة خاصة بالمطبخ العثماني لا يستغنى عنها على موائد الإفطار في تونس وشرق الجزائر. تحشى أوراق البوراك أو البريك بالبطاطا واللحم المفروم والجبن والبيض، ويمكن استبدال اللحم بالجمبري أو سمك التونة. وبعد لف الأوراق إلى مثلثات أو أصابع تقلى في الزيت حتى يصبح لونها ذهبيا. شهية طيبة!

  • Gazastreifen Verkauf von Qatayef (Imago/Zuma Press)

    أطباق تزين موائد العرب في رمضان

    القطايف:

    القطايف من الحلويات العربية الشهيرة والتي تعتبر ملازمة لشهر رمضان. وتنتشر في بلاد الشام بشكل رئيسي. وهي عبارة عن عجينة يتم خبزها، ثم حشوها بالقشطة أو الجبنة أو الجوز. ثم يتم قليها أو تؤكل بدون قلي. وأخيرا يضاف لها القطر.

  • Algerien - Zlabia (picture-alliance/Photoshot)

    أطباق تزين موائد العرب في رمضان

    الزلابيا:

    تتمتع هذه القنبلة السكرية بشعبية كبيرة في رمضان من المحيط إلى الخليج، بل وحتى في جزر المحيط الهندي والهند والهيمالايا حيث تسملى جاليبي. طريقة تحضيرها سهلة، إذ تقوم في الأساس على إعداد عجينة الطحين أو السميد التي تنكه بالهيل أو الفانيلا ثم تقلى في الزيت وتغطس في ماء السكر أو العسل.

  • Tamarind Getränk (picture-alliance/Bildagentur-online/AGF-Foto)

    أطباق تزين موائد العرب في رمضان

    شراب التمر الهندي:

    لتحضير الشراب يغلى التمر الهندي في الماء ثم ينكه بماء الورد ويحلى بكميات هائلة من السكر. التمر الهندي غني بمضادات الأكسدة ويساعد على الهضم. خاصية مهمة جدا لمقاومة التخمة في ليالي رمضان.

  • Fattoush (Imago/ZUMA Press)

    أطباق تزين موائد العرب في رمضان

    فتوش:

    تتمتع الوجبة بشعبية كبيرة في بلاد الشام خاصة في رمضان. يعود اسم الوجبة إلى فتات الخبز المحمص الذي يضاف إلى سلطة تصنع من الخيار والطماطم والخس والبقدونس.

  • Ramadanspezialität Khoshaf (DW/S. Fotouh)

    أطباق تزين موائد العرب في رمضان

    الخشاف:

    مشروب خاص برمضان في مصر وبلاد الشام يقال أن أصوله عثمانية. يعتمد في تحضيره تقليديا على الفواكه الجافة كالبرقوق والمشمش والزبيب والتمر، بالإضافة للمكسرات وماء الزهر وماء الورد. يساعد بفضل الكمية الكبيرة من الألياف المتوفرة فيه على الهضم.

  • Harees (Krista Garcia)

    أطباق تزين موائد العرب في رمضان

    الهريس:

    أكلة شائعة جدا في دول شبه الجزيرة العربية، لكنها تعرف رواجا كبيرا أيضا في أرمينيا والهند. وصفتها الأساسية معروفة منذ القرن العاشر وتعتمد على القمح المهروس والسمن ولحم الغنم أو الدجاج. وتوجد أيضا وصفات حلوة للهريس خالية من اللحوم.


 

مختارات

أطباق تزين موائد العرب في رمضان

تكمن فكرة شهر الصيام في أصلها في الزهد والتعبد والتركيز على الروحانيات. إلا أن هذا لم يمنع المجتمعات المسلمة من تطوير تقاليد مطبخية خاصة بهذا الشهر، توفر ما لذ وطاب مباشرة بعد مغيب الشمس. (06.05.2019)  

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