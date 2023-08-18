 هل تصبح شمال إفريقيا المصدّر الرئيسي للهيدروجين الأخضر؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 18.08.2023

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سياسة واقتصاد

هل تصبح شمال إفريقيا المصدّر الرئيسي للهيدروجين الأخضر؟

بحلول العام 2050، قد تصبح شمال إفريقيا مصدّرا رئيسيا للهيدروجين الأخضر، فيما تكون أوروبا سوقها الرئيسي، بحسب تقرير حديث شركة ديلويت للاستشارات يتوقّع مستقبل صناعة لا تزال في مهدها.

بحلول العام 2050، قد تصبح شمال إفريقيا مصدّرا رئيسيا للهيدروجين الأخضر، فيما تكون أوروبا سوقها الرئيسي.

بحلول العام 2050، قد تصبح شمال إفريقيا مصدّرا رئيسيا للهيدروجين الأخضر، فيما تكون أوروبا سوقها الرئيسي.

يتوقّع أن يعيد الهيدروجين الأخضر "رسم خريطة الطاقة والموارد العالمية في وقت مبكر من العام 2030، وإنشاء سوق قيمتها 1,4 تريليون دولار سنويا بحلول العام 2050"، وفقا لتقرير صادر عن شركة ديلويت للاستشارات.

يعدّ وقود الهيدروجين الذي يمكن إنتاجه من الغاز الطبيعي أو الكتلة الحيوية أو الطاقة النووية، "أخضر" عندما تنفصل جزيئات الهيدروجين عن الماء باستخدام كهرباء مستمدة من مصادر طاقة متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي لا تنتج انبعاثات كربونية. وأقل من واحد في المئة من إنتاج الهيدروجين في العالم مؤهل حاليا ليصنّف أخضر.

نمو سريع للقطاع

لكن أزمة المناخ مقترنة بالاستثمارات الخاصة والعامة، تسببت في نمو سريع في هذا القطاع. وأشارت مجموعة الضغط "هايدروجين كاونسل" إلى أن هناك أكثر من ألف مشروع هيدروجين قيد التنفيذ في كل أنحاء العالم.

وأوضحت أن المشاريع التي أطلقت قبل العام 2030 ستتطلب استثمارات بحوالى 320 مليار دولار.  وبحلول العام 2050، بحسب شركة ديلويت، من المرجح أن تكون المناطق الرئيسية المصدّرة للهيدروجين الأخضر شمال إفريقيا (110 مليارات دولار سنويا) وأميركا الشمالية (63 مليارا) وأستراليا (39 مليارا) والشرق الأوسط (20 مليارا).

ارتفاع الطلب على الطلقة النظيفة

ويمكن افتراض أن تقارير الاستشارات الإدارية تعكس مصالح عملائها من الشركات، بما فيها بعض أكبر الجهات الملوثة بالكربون. لكن الحاجة إلى تلبية الأهداف المناخية والإعانات السخية، ترفع الطلب على الطاقة النظيفة بكل أنواعها، بما فيها الهيدروجين الأخضر. كما تسعى صناعات الطيران والشحن لمسافات طويلة التي لا يتوافر فيها نوع البطاريات الكهربائية التي تستخدم في المركبات البرية، لاستخدام الهيدروجين بديلا للوقود الأحفوري.

كذلك، يمكن ظهور سوق هيدروجين نظيف من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، أن يجعل الصناعة أكثر شمولا للبلدان النامية، بحسب التقرير. كما سيسمح لصناعات الصلب في بلدان الجنوب، على سبيل المثال، بوقف استخدام الفحم. ورغم ذلك، في الوقت الحالي، ما زال 99 في المئة من الإنتاج العالمي "رماديا"، أي أنه يتم إنتاج الهيدروجين عبر فصل جزيئات الميثان، ما يتسبب في إطلاق غازات دفيئة بغض النظر عن نوع الطاقة المستخدمة لإتمام العملية.

يطلق الهيدروجين الأخضر الهيدروجين من جزيئات الماء الخالية من الكربون (إتش20) باستخدام تيار كهربائي من مصدر طاقة متجددة. وقال سيباستيان دوغيه مدير فريق ديلويت للطاقة والنمذجة والمؤلف المشارك للتقرير الذي يستند إلى بيانات للوكالة الدولية للطاقة، إن هذا هو المكان الذي قد يكون لشمال إفريقيا دور رئيسي لتأديته.

اهتمام مغربي مصري بالهيدروجين

وأوضح لوكالة فرانس برس "نحن نرى أن عددا من دول شمال إفريقيا مثل المغرب ومصر مهتمة بمسألة الهيدروجين، وأن (استراتيجيات هيدروجين) تعلن هناك بعد بضع سنوات فقط من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".

وأشار إلى أن "المغرب لديه إمكانات قوية جدا لطاقة الرياح التي غالبا ما تكون متجاهلة، وإمكانات كبيرة للطاقة الشمسية، ومصر لديها الوسائل اللازمة لتصبح المصدّر الرئيسي للهيدروجين إلى أوروبا في العام 2050 بفضل خط أنابيب قائم للغاز الطبيعي" يمكن تكييفه لنقل الهيدروجين.

ويمكن السعودية أيضا الاستفادة من أشعة الشمس مع إمكان إنتاج 39 مليون طن من الهيدروجين الأخضر المنخفض الكلفة في العام 2050، ما يعادل أربع مرات طلبها المحلي، ما سيساعد في تنويع اقتصادها بعيدا عن البترول، وفق التقرير.

وتوقّع التقرير أن ينتهي الاستثمار بحلول العام 2040 لاحتجاز الكربون وتخزينه كحل لانبعاثات الهيدروجين القائم على الميثان، وهي الاستراتيجية الحالية لدول الخليج الغنية بالنفط، وكذلك الولايات المتحدة والنرويج وكندا.

ع.ش/ ف.ي (أ ف ب)

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  • Flash-Galerie BMW erweitert Leipziger Werk für E-Auto

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    هل تبحث عن سيارة جديدة؟

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    تغييرات في نمط الحياة لحل مشكلة التقلب المناخي

    زيادة فعالية البنية التحتية

    وبالإضافة إلى الحلول الفردية، تلعب المدن والولايات والحكومات دوراً حيوياً في تخفيض انبعاث الغازات المضرة بالبيئة، وذلك من خلال رفع كفاءة شبكات المواصلات وترميم البنايات القديمة وعزلها بشكل أفضل.

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    تغييرات في نمط الحياة لحل مشكلة التقلب المناخي

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    تنتج عمليات الإنتاج ثُلث غازات الاحتباس الحراري حول العالم، ولهذا يمكن تخفيض البصمة الكربونية للمباني من خلال تركيب ألواح شمسية على سطوحها. وفي المستقبل، ينبغي تحسين عمليات البناء بالإسمنت بهدف التقليل من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون.

  • Symbolbild Hydrokultur Gemüseanbau Bangladesch

    تغييرات في نمط الحياة لحل مشكلة التقلب المناخي

    تناول الطعام المحلي

    طريقة أخرى لتقليص البصمة الكربونية هي تناول المواد الغذائية المٌنتجة محلياً، وذلك لتقليل كمية الغازات المنبعثة من عملية نقل المواد الغذائية المستوردة من الخارج. كما أن تجنب تناول اللحم يساهم في الحفاظ على البيئة، وذلك لأن الأبقار، التي تربى للحومها، تطلق كميات كبيرة من غاز الميثان الضار بالبيئة.

  • Symbolbild Energie Grün Strom Stecker Netzstecker Stromspannung Umwelt Ökostrom

    تغييرات في نمط الحياة لحل مشكلة التقلب المناخي

    التخلي عن مصادر الطاقة الحجرية

    تسعى حكومات كثيرة حول العالم إلى مستقبل خال من مصادر الطاقة الحجرية وذلك من خلال الاعتماد بشكل متزايد على الطاقات المتجددة. وتعتبر ألمانيا رائدة في هذا المجال، إذ وصلت نسبة الاعتماد على الطاقات المتجددة العام الماضي إلى 25 في المائة من إجمالي استهلاك البلاد للطاقة.

  • Windenergieanlagenbauer Fuhrländer

    تغييرات في نمط الحياة لحل مشكلة التقلب المناخي

    فرص عمل من خلال الطاقات المتجددة

    تنتشر مزارع الطواحين الهوائية في أنحاء ألمانيا الآن، كما يتم إنتاج كميات كبيرة من الطاقة عبر الألواح الشمسية. إضافة إلى ذلك، تنتج البلاد الطاقة من الكتل العضوية والطاقة الكهرومائية. هذا كله ساهم في خلق نحو 350 ألف فرصة عمل في مجال الطاقات المتجددة.

  • Yasuni National Park in Ecuador

    تغييرات في نمط الحياة لحل مشكلة التقلب المناخي

    فوائد ترشيد استهلاك الطاقة

    تحظى فكرة حصول الدول النامية على مبالغ مالية من أجل عدم استخدام موارد الطاقة الحجرية المخزونة لديها بقبول واسع حول العالم، فهذا لا يساعد فقط على الحفاظ على النظم الحيوية هناك فحسب، بل وتساهم الأشجار التي لا تقطع في التقليل من نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث.

  • Teaser / Global Ideas / Yasuni Nationalpark / Ecuador für die Globalideas Webseite

    تغييرات في نمط الحياة لحل مشكلة التقلب المناخي

    أمل في المستقبل

    وتأمل منطقة ياسوني في الإكوادور في الاستفادة من هذا البرنامج، إذ أن التنقيب عن النفط في هذه المنطقة من شأنه أن يدر أرباحاً هائلة على الإكوادور، ولكنه سيؤدي في نفس الوقت إلى تدمير الغطاء النباتي والحيواني هناك، مما سيعني ارتفاعا في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

    الكاتب: أريانا غاليندو غونزاليس/ ياسر أبو معيلق


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