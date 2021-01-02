 هل تشارك فرونتكس في صد وترحيل المهاجرين خارج حدود الاتحاد الأوروبي؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 08.01.2021

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سياسة واقتصاد

هل تشارك فرونتكس في صد وترحيل المهاجرين خارج حدود الاتحاد الأوروبي؟

يزداد عدد المهاجرين الذين يحاول العبور من اليونان إلى ألبانيا ومنها إلى أوروبا الغربية. ويتحدث بعضهم عن إجراءات غير قانونية لردهم وإعادتهم للجانب اليوناني من الحدود بمشاركة وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتيكس".

صورة لأحد موظفي فرونتكس في اليونان يحمل شعار الوكالة على ذراعه

فرونتيكس تنفي مشاركة موظفيها في عمليات صد وترحيل غير قانونية للمهاجرين

السوري علي الابراهيم (22 عاما) الذي هرب 2018 من الحرب في بلدة منبج، بالقرب من حلب والتي حررتها قوات سوريا الديمقراطية من "داعش". يقول إنهم أرادوا إجباره على المشاركة في القتال، لكنه رفض وهرب إلى تركيا. 

مختارات

ثلاث أخوات نزحن مع عائلاتهن من مدينة إدلب السورية إلى ألمانيا بحثا عن الأمن ومستقبل أفضل. الأخوات الثلاث نجحن في الحصول على شهادة الثانوية العامة بمعدل جيد رغم أنه لم يمض سوى خمس سنوات على وصولهن إلى ألمانيا.

تتحدث منظمات غير حكومية عن حالات لجأ فيها رجال شرطة كروات إلى إجبار مهاجرين بالقوة والعنف على العودة إلى البوسنة والهرسك، إلا أن قيادة الشرطة في عاصمة كرواتيا زغرب تنفي الاتهامات ولها رأي آخر.

قرارات جديدة وتفعيل أخرى قديمة وتشديد في تطبيق قرارات أخرى، تطورات قد تنبئ بانعكاسات قريبة على وضع السوريين في تركيا وخاصة فيما يتعلق بالإقامة والعمل والرعاية الطبية. كيف أصبح "كرم الضيافة" التركي على المحك؟

حين وصل إلى مدينة أنطاكيا، المدينة الأولى وراء الحدود السورية، حيث سجلت السلطات التركية بياناته الشخصية وأعادته بدون ذكر الأسباب إلى سوريا، يقول علي متحدثا بلغة انجليزية جيدة. وإعادته إلى سوريا تعني أنه ممنوع من الدخول إلى تركيا بصورة شرعية لمدة خمسة أعوام. وبالرغم من ذلك قرر علي المحاولة الثانية، لكن هذه المرة في اتجاه اليونان، ووصل إلى الساحل التركي من بحر إيجه، وانتقل بقارب مطاطي إلى جزيرة ليروس اليونانية حيث قدم طلبا للجوء تم رفضه لكون تركيا بلدا ثالثا آمنا. لكن علي الابراهيم لا يمكن له العودة إلى تركيا ولا إلى سوريا، فقرر التوجه إلى البانيا، وقال بأنه انتقل في سبتمبر/ أيلول 2020 مع خمسة آخرين على متن حافلة إلى بلدة يوانينا في شمال اليونان ومن تم انطلقوا إلى الحدود الألبانية. وفي ألبانيا اعترضهم موظفو وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتيكس" وسلموهم للسلطات المحلية في الموقع الحدودي كاكافيا. وجوابا على السؤال كيف عرف بأنهم موظفو فرونتيكس، قال "تعرفت عليهم من خلال شاراتهم على ذراعهم"، حيث أن موظفي فرونتيكس يضعون شارة ذراع زرقاء مع العلم الأوروبي.

المهاجر السوري علي الابراهيم في اليونان

المهاجر السوري علي الابراهيم يتهم موظفي وكالة فرونتيكس والسلطات الالبانية بإبعاد اللاجئين بصورة غير قانونية

التهريب إلى النمسا مقابل 5 آلاف يورو!

يقول علي الابراهيم إنه طلب مع المهاجرين الآخرين من السلطات الألبانية الحصول على اللجوء، لكن قيل لهم بأنه بسبب جائحة كورونا لا يمكن قبول طلبات لجوء جديدة. ثم تم إرسالهم مجددا إلى اليونان ـ دون إبلاغ السلطات اليونانية بذلك. وأثناء المحاولة الثانية للعبور إلى ألبانيا كان للسوري حظ أكبر. فعبر العاصمة الألبانية تيرانا وكوسوفو نجح في الوصول إلى صربيا كما يقول في حديث مع دويتشه فيله DW في معسكر للاجئين بمدينة سومبور بالقرب من الحدود الهنغارية. ومن هناك يعتزم مواصلة الطريق إلى النمسا. لكن المهربين يطلبون أموالا طائلة: 5000 يورو لكل شخص لتهريبهم إلى النمسا!

الاعتقال عوض اللجوء

الانجليزية، هوبه باركير، تعرف هذا النوع من القصص، وهي تنسق مشروع Wave Thessaloniki في مدينة سالونيكي اليونانية، حيث يقدم المشروع للمهاجرين على طريق البلقان الطعام والرعاية الصحية والمشورة القانونية. وكانت سالونيكي منذ مدة ملجأ آمنا، كما تقول باركير لـ DW، إلا أنه في نهاية عام 2019 تولت السلطة حكومة محافظة. وفي يناير 2020 دخل قانون حيز التنفيذ تم بموجبه تشديد التعامل مع المهاجرين: "فعوض منح طالبي اللجوء أوراقا ثبوتية، يمكن حبسهم حتى 18 شهرا دون التحقق من حالتهم" تقول باركير، وضيف بأنه "يمكن تمديد الحبس 18 شهرا آخر".

فرونتكس تشارك في صد المهاجرين وردهم!

وليس فقط على الحدود تحصل إجراءات الترحيل غير القانونية، بل حتى في الداخل. وخوفا من ذلك يحاول المهاجرون في طريقهم نحو أوروبا الغربية تفادي السلطات اليونانية. وحتى على الحدود مع مقدونيا الشمالية وألبانيا يلاحظ مساعدو اللاجئين حصول إجراءات الترحيل عبر الحدود. وتزداد الدلائل على مشاركة موظفي فرونتيكس في ذلك. وتقول باركير: "لدينا تقارير عن شهود عيان يقولون فيها إن الموظفين يتكلمون مثلا الألمانية ويحملون شارة ذراع زرقاء مع العلم الأوروبي".

مارة بكمامة وسط العاصمة الالبانية تيرانا

ألبانا ترفض النظر في طلبات لجوء جديدة بحجة جائحة كورونا كما يفيد مهاجرون!

فرونتيكس تنفي الاتهامات

ونظرا للوضع غير الواضح على الحدود اليونانية فإنه من الصعب البرهنة على حصول إجراءات ترحيل عبر الحدود بمشاركة موظفي فرونتكس. "نحن نعلم بأن فرونتيكس ناشطة في ألبانيا"، تقول باركير. وردا على سؤال من DW قال متحدث باسم وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتيكس": " تحققت فرونتيكس من بعض الاتهامات ولم تجد أدلة ذات مصداقية تدعم تلك الاتهامات". كما أن فرونتيكس مصممة على الالتزام بأعلى المستويات في مراقبة الحدود في إطار تدخلاتها، علما أن موظفي فرونتيكس ملتزمون بميثاق سلوك يتضمن فقرة تخص تفادي عمليات الترحيل غير القانونية والالتزام بحقوق الإنسان.

حماية الحدود من الخارج

ولماذا تحمي وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتيكس" حدودا خارجية للاتحاد الأوروبي من الجانب الألباني، أي من بلد غير عضو في الاتحاد؟ المتحدث باسم فرونتيكس يقول DW بأن الهدف يتمثل في "دعم حماية الحدود والتصدي للهجرة غير القانونية ومواجهة الجريمة عبر الحدود بما يشمل تهريب البشر والإرهاب إضافة إلى مخاطر وتهديدات ممكنة على الأمن" بالإضافة إلى أن "التعاون مع بلدان غرب البلقان لها أولوية من قبل فرونتيكس التي تدعم الحفاظ على المستويات الأوروبية والمعاملة الجيدة في إدارة الحدود والأمن".

الانجليزية هوبه باركير منسقة مشروع لإغاثة ومساعدة المهاجرين في سالونيكي

الانجليزية هوبه باركير تنسق مشروع لإغاثة ومساعدة المهاجرين في سالونيكي لا تستبعد مشاركة فرونتيكس في صد المهاجرين

الطريق نحو الغرب

الكثير من المهاجرين ينتقلون من سالونيكي إلى كاستوريا، المدينة الجميلة الصغيرة التي تبعد بـ 30 كلم عن ألبانيا. "من هناك تأخذنا الشرطة بالحافلة وتقودنا إلى الحدود الألبانية"، يقول المغربي زكريا في مركز العناية في سالونيكي. وتروج مثل هذه الشائعات كثيرا بين المهاجرين، وفي الغالب ليست حقيقة. وبالرغم من ذلك يجلس الرجال في فترة ما بعد الظهر في الحافلة باتجاه الحدود الألبانية وبينهم صالح روزه المنحدر أيضا من المغرب. وهو موجود منذ سنة في اليونان، وكان بدون مأوى في سالونيكي ويقول "اليونان بلد جيد، لكن لا يمكن لي العيش هنا"، ويضيف صالح بأنه يريد الانتقال عبر ألبانيا وكوسوفو وصربيا وهنغاريا إلى أوروبا الغربية.

سفيري فلوريان/ م.أ.م

  • Syrische Familie mit Baby in Griechenland (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    "نتواجد في اليونان منذ ستة أشهر، وطفلنا ولد في تركيا". يقول أحمد وفينوس النازحان من قرية قرب اللاذقية في سوريا. وبسبب القصف الروسي فقدوا كل ما يملكون.

  • Irakischer Flüchtling in Bulgarien (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    العراقي عبد الأمير (49 عاماً)، قضى العقد الأخير كنازح من بلده. في فبراير/ شباط 2016 وصل إلى اليونان. "على بعد لحظات من الساحل اليوناني ظهرت سفينة لخفر السواحل التركية، تسببت في موجات كبيرة، وأُصبنا بخوف كبير".

  • Pakistanischer Flüchtling in Bulgarien (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    أما الباكستاني فرمان (18 عاماً) فيقول: "وصلت أمس قادماً من بلغاريا عبر تركيا ويجب أن أصل إلى ألمانيا مثل الآخرين". ويضيف: "ألمانيا بلد جميل جداً، وهناك يمكنني أن أعمل طباخاً، فأنا أطبخ بشكل جيد جداً".

  • Gruppe pakistanischer Flüchtlinge in Bulgarien (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    "تم إعادتي ثلاث مرات من قبل الصرب إلى بلغاريا. لكن سأحاول مرة أخرى الوصول إلى ألمانيا..الكثيرون نجحوا في ذلك وسأنجح أيضاَ"، يوضح الباكستاني وسيم بالقميص الأبيض (28 عاماً).

  • zwei mongolische Familien aus China in Bulgarien (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    الغالبية في مخيم اللاجئين " باستروغور" ببلغاريا شبان أفغان وباكستانيون، إلى جانب عائلتين منغوليتين من الصين يريدون الوصول إلى ألمانيا. جاؤوا من شيلين التي تتمتع بالحكم الذاتي. ويقولون إن "المنغوليين يتعرضون باستمرار للقمع".

  • Drei Flüchtlinge im Lager Pastrogor (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    تكلف الرحلة من باكستان إلى ألمانيا 6 آلاف دولار أمريكي. علي (يسار الصورة) يتواجد في" باستروغور" منذ أسبوعين، وينتظر مكالمة من أحد المهربين لمواصلة الرحلة. " يجب أن أصل إلى ألماني لدعم عائلتي ماليا. وأستطيع العمل كسائق تاكسي".

  • Iranischer Christ im Lager Pastrogor (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    "أنا مسيحي والمسلمون في هذا المخيم يهينوني باستمرار"، يروي هذا الطبيب من إيران (22 عاماً). ويضيف:"أتصور أن أبقى في بلغاريا، لكن أنا بحاجة للعيش بعيداً عن أصحاب الأديان الأخرى، لأنهم يتحرشون بي."

  • Leiter des Lagers Patrogor und pakistanischer Flüchtling (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    يطلب هذا النازح الباكستاني (يمين الصورة) من مدير مأوى اللاجئين "باستروغور" ببلغاريا إعادته إلى بلده بسبب مرض ابنه. "الرحلة إلى أوروبا كانت خطأ"، كما يوضح. لكنه ليس الوحيد الذي يعتقد ذلك. فهناك بعض الأفغان يريدون الرجوع أيضاً.

  • Pakistanischer Flüchtling in Serbien (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    وصل الباكستاني "هرام" منذ بضعة أيام إلى أحد مخيمات اللاجئين في صربيا. وسبق له أن حاول عبور الحدود إلى المجر، لكنه تعرض للضرب بوحشية من قبل الشرطة المجرية، دون أن يفهم السبب، على حد تعبيره.

  • Pakistanischer Flüchtling in Serbien (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    يوجد الباكستاني عمر شيداد (23 عاما) منذ أحد عشر شهرا في حالة فرار. وهو الآن في صربيا ويريد مغادرتها إلى إيطاليا. "في إيطاليا نحصل بسرعة على اللجوء. بعدها نذهب حيث نريد" يوضح عمر.

  • Syrischer Flüchtling in Serbien (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    "أنا منذ أسبوعين هنا وأتمنى أن أستطيع تقديم طلب اللجوء في المجر"، يقول هذا الشاب السوري في الحدور الصربية المجرية. ويضيف "إذا انتهت الحرب في سوريا سأعود. سوريا هي وطني. وقلبي ملك لها".

  • Afghanischer Flüchtling in Serbien (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    يتساءل هذا الشاب الأفغاني "ماذا فعلت السيدة ميركل؟..هي وجهت لنا الدعوة جميعا. والآن أغلقت الحدود في وجهنا". فهو يتواجد منذ أسبوع في منطقة العبور الحدودية بين صربيا والمجر. وعينه على ألمانيا.

    الكاتب: ماريا إلشيفا/ عبد الرحمان عمار


 

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