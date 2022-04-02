 هل تستضيف تركيا محادثات السلام بين بوتين وزيلينسكي؟ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.04.2022

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أخبار

هل تستضيف تركيا محادثات السلام بين بوتين وزيلينسكي؟

قال الكرملين إن محادثات روسيا مع أوكرانيا ليست سهلة، بينما نقل عن مفاوض أوكراني قوله إن موسكو تعتبر أن وثائق مسودة اتفاقية سلام قد وصلت إلى مرحلة متقدمة بما يسمح بإجراء محادثات مباشرة بين بوتين وزيلينسكي.

صورة مركبة للرئيس الأوكراني زيلينسكي والرئيس الروسي بوتين

صورة مركبة للرئيس الأوكراني زيلينسكي والرئيس الروسي بوتين

نقلت وكالة إنترفاكس أوكرانيا عن المفاوض الأوكراني ديفيد أراخاميا قوله السبت (2 أبريل/ نيسان 2022) إن تركيا هي المكان الأكثر ترجيحا لاجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

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وقالت الوكالة إن أراخاميا صرح للتلفزيون الأوكراني بأن مكان وزمان عقد اجتماع بين الرئيسين لم يتحدد بشكل نهائي.

ووصف كل من الجانبين المحادثات في الأيام الماضية بأنها صعبة. والمحادثات مزيج من جلسات مباشرة واجتماعات افتراضية.

وقال أراخاميا إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصل ببوتين وزيلينسكي أمس الجمعة "ويبدو أنه يؤكد من جانبه أنهما مستعدان لترتيب اجتماع في المستقبل القريب". وقال "لا الزمان ولا المكان معروفان لكن نعتقد أن لأكثر ترجيحا أن يعقد (الاجتماع) في إسطنبول أو أنقرة".

 ونقلت وكالة إنترفاكس الأوكرانية عن مفاوض أوكراني قوله السبت إن موسكو تعتبر أن وثائق مسودة اتفاقية سلام قد وصلت إلى مرحلة متقدمة بما يسمح بإجراء محادثات مباشرة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقالت الوكالة إن ديفيد أراخاميا أبلغ التلفزيون الأوكراني بأن روسيا قبلت بموقف أوكرانيا في مجمله باستثناء موقفها من القرم.

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تفاؤل حذر بعد المحادثات الروسية الأوكرانية في اسطنبول

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف قوله السبت إن محادثات روسيا مع أوكرانيا ليست سهلة لكن الشيء المهم أنها مستمرة.

وقال بيسكوف إن روسيا تود مواصلة المحادثات مع أوكرانيا في بيلاروسيا المجاورة لكن كييف تعترض على ذلك.

وعقدت روسيا وأوكرانيا عدة جولات من المحادثات في بيلاروسيا الشهر الماضي قبل أن يجتمع وفدا البلدين في إسطنبول الأسبوع الماضي.

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن بيسكوف أدلى بهذه التصريحات في مقابلة مع تلفزيون بيلاروسيا من المقرر أن تذاع اليوم السبت.

ص.ش/ع.ج (رويترز)

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زيلينسكي يدعو إلى محادثات سلام جديدة مع موسكو

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