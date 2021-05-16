 هل تسبب عدوى كورونا الإصابة بمرض السرطان؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 26.05.2021

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صحة

هل تسبب عدوى كورونا الإصابة بمرض السرطان؟

بعدما توصلت آخر الأبحاث إلى أن مرض كوفيد 19 ليس مرضا للجهاز التنفسي، بل يجب تصنيفه في الأساس كمرض للأوعية الدموية، توصل علماء إلى أن العدوى بفيروس كورونا قد ترفع خطر الإصابة بمرض السرطان. كيف ذلك؟

الصورة من أحد مختبرات الدنمارك

توصل علماء إلى أن العدوى بفيروس كورونا قد ترفع خطر الإصابة بمرض السرطان.

يواصل العلماء البحث في جميع الأعراض المترتبة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث من المعروف أن الإصابة بكوفيد 19 تتسبب في ظهور العديد من الأمراض الأخرى التي يكون بعضها خطيرا ويستمر حتى بعد الشفاء من كورونا.

مختارات

كشفت دراسة حديثة أن "بروتين سبايك" الموجود على سطح فيروس كورونا أكثر خطورة مما كان يعتقد وأنه وحده كافٍ للتسبب في حدوث مضاعفات خطيرة. الجديد هو أن كوفيدـ19 هو مرض للأوعية الدموية في المقام الأول وليس مرضاً تنفسياً.

الإصابة بفيروس كورونا المستجد لا تؤثر على الجهاز التنفسي فقط، بل قد يصل تأثير ذلك إلى الجسم بأكمله حسبما أظهرت عدة دراسات، كان آخرها لجامعة أولم الألمانية، والتي أظهرت كيفية تأثير الفيروس على عملية التمثيل الغذائي.

تتراكم المعارف العلمية يوما بعد يوم التي تكشف أسرار فيروس كورونا، من بينها دراسة أكدت أن الوباء ليس مرضا للجهاز التنفسي، في وقت تنتشر فيه أخبار كاذبة مشككة في كل شيء، ولا يزال ثلث الأوروبيين مرتابون من جدوى التلقيح.

وتتراكم المعارف العلمية يوما بعد يوم، التي تكشف أسرار فيروس كورونا، ومن بينها دراسة أكدت أن الوباء ليس مرضا للجهاز التنفسي، حيث أكدت الدراسة أن ما يسمى بـ"بروتين سبايك" لفيروس كورونا يلعب دورًا أكبر بكثير مما كان يُعتقد في الإصابة بكوفيدـ19. فقد كشف باحثون من "معهد سولك للدراسات البيولوجية" في إحدى ضواحي سان دييغو بولاية كاليفورنيا، أن هذا الفيروس يجب تصنيفه في الأساس كمرض للأوعية الدموية وليس للجهاز التنفسي.

وفي دراسة أخرى نشرت في مجلة "Oxford Academic Peer-Review-Journal"، كشف باحثون أن الإصابة بفيروس كورونا يمكن أن تزيد أيضا من خطر الإصابة بسرطان الرئة، حسبما نقل موقع "اندرويد كوسموس" الألماني.

وركز الباحثون في هذه الدراسة على الدور الذي يلعبه الحمض النووي الريبي الدائري (CircRNAs) وعلاقته بفيروس كورونا المرتبط بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية المعروف اختصارا بـ (MERS) وكذلك بفيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة من النوع 1و2. (SARS-COV 1/ SARS-COV 2).

ويقول العلماء إنهم بحاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث لمعرفة تأثير الحمض النووي الريبي الدائري في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

بيد أن دراسات سابقة أظهرت بالفعل أن الحمض النووي الريبي الدائري يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسرطان. وقد تم تحديده والتعرف عليه من طرف العلماء في الفيروسات المرتبطة بأمراض السرطان، وبالتحديد في فيروس إبشتاين بار وفيروس ساركوما هربس كابوزي.

ووفقًا للباحثين، فإن الحمض النووي الريبي الدائري في الفيروسات هو أيضًا مؤشر حيوي لسرطان الرئة لأنه يقلل من بعض خطوط الخلايا في أنسجة الرئة التي يمكن أن تشير إلى الإصابة بالسرطان.

ع.ش/ص.ش

مشاهدة الفيديو 02:55

كورونا والمعاناة الطويلة

 

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