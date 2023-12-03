هل تزعجك إعلانات اليوتيوب؟ إليك هذه الخطوات!

تبث منصة يوتيوب الكثير من الإعلانات قبل مقاطع الفيديو وأثناءها. وهو ما يزعج الكثيرين بسبب الانقطاع في الفيديو. بيد أنّ هناك حيلا بسيطة لتفادي هذه الإعلانات. هذه بعضها!

منذ مدة بدأ موقع يوتيوب يتخذ إجراءات صارمة ضد أدوات حظر الإعلانات. بحيث قد لا يتمكن المستخدمون الذين يلجأون إلى هذه الأدوات من تشغيل مقاطع الفيديو.

ولكن هناك طريقة لتقصير الفواصل الإعلانية بشكل كبير، على الأقل في متصفح الإنترنت Chrome. ويتم ذلك من خلال تفعيل خيار Ad Speedup الذي يقوم مثلما يوحي بذلك اسمه: بتشغيل الإعلانات بشكل سريع.

على وجه التحديد، يحتوي البرنامج على الميزات التالية: يتعرف تلقائيًا على الإعلانات ويقوم بتشغيلها بسرعة 16 مرة. فعلى سبيل المثال، يؤدي ذلك إلى تقصير مدة إعلان بطول 30 ثانية إلى أقل من ثانيتين. بالإضافة إلى ذلك، يتم كتم الإعلانات تلقائيًا والضغط تلقائيًا على أزرار "التخطي" المحتملة.

ولا تتأثر مقاطع فيديو يوتيوب العادية ببرنامج Ad Speedup. ووفقًا للمطور، يجب ألا تكون هناك مشاكل مع تفعيل أدوات حظر الإعلانات في نفس الوقت.

ليس من الواضح بعد ما إذا كان يوتيوب سيتخذ إجراءً ضد هذا البرنامج في المستقبل، لكن من المرجح أن يلعب وقت المشاهدة، الذي يتم تقليله بشكل كبير بواسطة Ad Speedup، دورًا مهمًا في أسعار الإعلانات. حسب ما جاء على موقع chip.de الألماني.

وهناك أيضا طريقة سهلة لتجاوز الإعلانات التي تظهرعلى منصة يوتيوب، تتمثل فقط في إضافة رمز إلى رابط الفيديو.

فمثلا إذا كان رابط الفيديو هو: https://www.youtube.com/watch?v=CT8DVBXj2Ko فيتم إضافة نقطة بعد com ليصبح الرابط على هذا الشكل: https://www.youtube.com./watch?v=CT8DVBXj2Ko.

وعند تحديث الصفحة، تختفي النقطة مرة أخرى، ولكن الفيديو يستمر في العمل بدون إعلانات. حسب ما جاء في موقعشتوتغارتر ناخريشتن الألماني.

هـ.د/ أ.ح