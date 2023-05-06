هل تريد إنقاص وزنك؟ عليك تجنب هذه الأطعمة إذن!

قد لا تناسب الحميات الغذائية وفقدان الوزن كل الأشخاص بنفس الطريقة، بمعنى ما يصلح لك قد لا يناسب شخصا آخر. إذ تؤثر أنماط الحياة، والمورثات، ومستويات التوتر، وأنماط النوم، أو الرياضة وغيرها العديد من العوامل على القدرة في إنقاص الوزن وتجاوب الجسم مع هذا الهدف.
ولكن عندما يتعلق الأمر بالطعام، فمن الممكن تصنيف أسوأ الأطعمة التي يجب على كل من يرغب بخسارة الوزن بتجنبها من أبرزها:
الخبز الأبيض:
على الرغم من أن الخبز الأبيض قد لا يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية بشكل خاص، إلا أنه قد يجعلك تشعر بالجوع بعد الوجبة بوقت قصير بسبب محتواه المنخفض من الألياف.
إذ تشتهر الألياف بزيادة الشعور بالشبع، وتشير الأبحاث إلى أن تناول الألياف الغذائية يرتبط بانخفاض وزن الجسم. لذا ينصح باستبدال الخبز الأبيض بخيارات الحبوب الكاملة أو القمح الكامل. بحسب ما نشره موقع (إيت ذس نات ذات) الأمريكي.
رقائق البطاطا المقلية "الشيبس"
وجبة خفيفة مقرمشة مملحة يعشقها كثيرون، لكنها قد توقف جهودك لفقدان الوزن . فقد وجدت إحدى الدراسات أن رقائق البطاطس ساهمت في زيادة الوزن. إذ إنها تفتقر للألياف لأنها غنية بالدهون، مما يساهم في زيادة محتوى السعرات الحرارية.
بالإضافة إلى ذلك، تشير الأبحاث إلى أن الملح قد يمتلك بعض الخصائص المسببة للإدمان، وقد يؤدي تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم إلى الرغبة في تناول المزيد من الأطعمة المالحة.
معجنات الإفطار
هذا الأمر سيحزن عشاق لفائف القرفة "السينامون" والكرواسون والدوناتس وغيرها. إذ إنها تعتبر العدو اللدود لإنقاص الوزن لاحتوائها على نسبة عالية من السعرات الحرارية القادمة من الزيت والسكر، فيما تفتقد للعناصر الغذائية. ولكن يمكن استبدالها بفطائر النخالة وخبز الموز المصنوع من القمح الكامل. بحسب ما نشره موقع (هيلث لاين) الأمريكي.
السكاكر
السكاكر طبعا هي مصدر آخر مركّز للسكر المضاف الذي يمكن أن يبطئ من عملية فقدان الوزن.
الوجبات الجاهزة
لا شك بأنها أطعمة ومشروبات مغرية وتتمتع بشعبية كبيرة مثل ميلك شيك، أو بطاطا مقلية، وغيرها من الأطعمة المقلية الأخرى، بيد أنّ المتخصصين ينصحون بتجنبها تماما إذا كنت تسعى لإنقاص وزنك.
إذ يمكن أن تحتوي الوجبة الواحدة من البرغر بالجبنة مثلا إلى جانب البطاطا المقلية والصودا ما يقارب الألف سعرة حرارية، أي أكثر بكثير مما يحتاجه الشخص العادي في وجبة واحدة.
ريم ضوا
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احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية
الموز
بلا شك يعد الموز من الفواكه ذات القيمة الغذائية العالية، إذ يحتوي على الأملاح المعدنية والفيتامينات، غير أنه يحتوي على نسبة عالية من السكر، خاصة إذا كان الموز شديد النضج. كل مئة غرام من الموز تحتوي على حوالي 95 سعرة حرارية.
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احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية
الأفوكادو
تعد فاكهة الأفوكادو قنبلة سعرات حرارية فمئة غرام من هذه الفاكهة تحتوي على 217 سعرة حرارية، أي ما يعادل نصف لوح من الشكلاطة. وهي فاكهة عالية الدهون أيضا، إذ تحتوي مئة غرام من الأفوكادو على 25 غرام من الدهون.
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احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية
البازلاء أو الجلبانة
تعد البازلاء أو الجلبانة من الخضروات الغنية بالبروتين وتحتوي كذلك على الكاربوهيدرات والدهون. وتكمن أهميتها أيضا في احتوائها على نسبة مهمة من الألياف الغذائية، لكنها تعد كذلك من الخضروات ذات السعرات الحرارية العالية، إذ أن مئة غرام منها تحتوي على 82 سعرة حرارية.
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احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية
الذرة
كثيرا ما يتم إضافة حبات الذرة في السلطات لطعمها المميز واحتوائها على الفيتامينات والألملاح المعدنية كالكالسيوم وكالكاليوم، لكن الذرة عالية السكر وغنية بالسعرات الحرارية، فمئة غرام من الذرة تحتوي على 90 سعرة حرارية.
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احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية
البطاطا الحلوة
كما هو واضح من اسمها، فإن البطاطا الحلوة تحتوي على نسبة عالية من السكر ومقارنة مع البطاطس العادية، فإنها تحتوي على سعرات حرارية عالية، إذ أن مئة غرام من البطاطا الحلوة تحتوي على 111 سعرة حرارية.
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احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية
الليتشي
يقبل البعض على تناول فاكهة الليتشي لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين C بالإضافة إلى فيتامينات وأملاح معدنية أخرى، لكن داخل القشرة الخشنة توجد فاكهة بيضاء عالية السكر، كما تحتوي على سعرات حرارية ضعف الموجودة في الفراولة، فمئة غرام من الليتشي تحتوي على 76 سعرة حرارية.
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احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية
التمر
يعد التمر من الأغذية الغنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية، ولكنه في نفس الوقت يحتوي على نسبة عالية من السكر بحيث يمكن إمداد عضلات جسم الإنسان بالطاقة بسرعة فائقة. زيادة على ذلك تحتوي مئة غرام من التمر على 114 سعرة حرارية.
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احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية
الثوم
قد لا يعرف البعض أن الثوم من أكثر الخضروات عالية السعرات الحرارية، فمئة غرام من الثوم تحتوي على حوالي 150 سعرة حرارية، غير أنه من النادر جدا أن يستهلك الثوم بكميات كبيرة مثل باقي الخضروات.
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احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية
الزيتون
يصعب استهلاك الزيتون مباشرة بعد جنيه نظرا لمرارته، إذ يحتاج إلى نقعه في الماء المملح أو في الزيت، وهذا ما يرفع من سعراته الحراية. فمئة غرام من الزيتون الأخضر تحتوي على 131 سعرة حرارية، أما الأسود فقد تصل سعراته إلى 351 سعرة حرارية.