 هل تخطط حكومة بريطانيا للمزيد من عمليات الترحيل إلى رواندا؟ | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 18.07.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

ثقافة ومجتمع

هل تخطط حكومة بريطانيا للمزيد من عمليات الترحيل إلى رواندا؟

أبدت مؤسسات خيرية في بريطانيا قلقها من إحتمال إقدام الحكومة البريطانية على احتجاز العديد من الأشخاص بهدف ترحيلهم إلى رواندا، وربما قبل المراجعة القانونية المقرر إجراؤها في 19 يوليو تموز/ الجاري.

محكمة اوروبية أوقفت قرار الترحيل إلى رواندا

متظاهرون في لندن ضد نقل اللاجئين إلى رواندا

هل يمكن أن تخطط الحكومة البريطانية إلى ترحيل "أكثر من 50 شخصاً من بينهم أطفال" إلى رواندا من أجل التقدم بطلب للحصول على اللجوء هناك، كما ذكرت صحيفة "التايمز"؟ تخشى المؤسسات الخيرية، التي قدمت أدلة إلى لجنة الشؤون الداخلية المختارة في السادس من يوليو/ تموز، من أن تقدم الحكومة البريطانية على هذه الخطوة.

غردت منظمة "أوقفوا الترحيل" الخيرية في 24 يونيو / حزيران بأنها "علمت أن وزارة الداخلية بدأت في احتجاز عشرات الأشخاص من أجل ترحيلهم إلى رواندا".اعترفت المؤسسة الخيرية في ذلك الوقت بأنه "لم يحدد موعد لرحلات الترحيل التالية". ومع ذلك، خلال جلسة استماع للمحكمة في بريطانيا بشأن رحلة 14 يونيو/ حزيران التي تم إيقافها لاحقاً، صرح محامي وزارة الداخلية في المحكمة أن "وزارة الداخلية تعتزم اتخاذ ترتيبات للمزيد من الرحلات هذا العام. وذكرت صحيفة "الغارديان" أنه "قد تكون هناك رحلة أخرى مقررة خلال يوليو/ تموز، وستتطلب موافقة الحكومة الرواندية".

رحلات ترحيل "وشيكة"؟

من جهتها زعمت صحيفة "التايمز" الصادرة في السابع من يوليو / تموز أن الحكومة البريطانية قد تكون على وشك "مواجهة صدام جديد مع القضاة في ستراسبورغ بعد أن كشفت جمعيات خيرية تعنى بشؤون اللاجئين على أن أكثر من 50 مهاجر على وشك الترحيل إلى رواندا".أثناء تقديم الأدلة التي إلى لجنة الشؤون الداخلية المختارة في السادس من يوليو/ تموزالجاري، قال ممثلون من ثلاث مؤسسات خيرية - "مجلس اللاجئين" و"مساعدة اللاجئين" و"ميديكال جستس" - إنهم قلقون بشأن "زيادة أعداد" الأشخاص المحتجزين و بلغوا عبر إخطارات عن ترحيلهم إلى رواندا، وإن هناك "العشرات" قد يكونون في خطر.

لم تكن الأرقام دقيقة بشكل واضح، غير أن تيريزا شلايشر، من "ميديكال جستس"، إحدى المؤسسات التي قدمت أدلة، قالت إنهم كانوا يتابعون حالات حوالي 40 شخص. وأنها قد علمت من مؤسسات خيرية أخرى، من أن العدد قد يصل إلى 100 شخص متضرر، وأضافت أنهم غير متأكدون من الرقمين المذكورين، وما إذا كان رقم 40 قد يكون جزءاً من المائة حالة.

أدلة تمنع الترحيل

أوضح ممثلو الجمعيات الخيرية الثلاث، إنفر سولومون من "مجلس اللاجئين" ، وأليسون بيك آب من "مساعدة اللاجئين"، وتيريزا شلايشر المذكورة أعلاه من منظمة "ميديكال جستس" ، لأعضاء اللجنة أن العديد من المحتجزين بعد وصولهم إلى المملكة المتحدة  كانوا يبلغون بإخطارات ترحيلهم إلى رواندا. وقالت المؤسسات الخيرية إنه بمجرد تقديم الإخطار، كان أمامهم سبعة أيام بموجب القواعد الحالية من أجل طلب المشورة القانونية بشأن قضيتهم وتقديم أدلة تمنع ترحيلهم إلى رواندا.

 

غير أن العديد ممن تلقوا هذه الإخطارات اعتقدوا أنهم يجب أن ينتظروا أولاً حتى يتم إرسال القرار الرسمي، والذي يأتي بعد حوالي خمسة أو ستة أيام من انقضاء السبعة أيام الأولى. هذا هو السبب في أن العديد من المتضررين لم يحصلوا على المشورة القانونية المناسبة، أو لم يدركوا حتى أنها كانت متاحة لهم.وانتقد الممثلون الثلاثة ما اعتبروه الطبيعة "العشوائية" للكيفية التي يقرر بها المسؤولون من يجب أن يُحتجز أولاً ثم يُِرحل إلى رواندا. وأشاروا إلى إن الحكومة تتحمل مسؤولية تقييم حيثيات القضية، وقالوا إن عليهم التركيز على الحالات الفردية بدلاً من احتجاز شخص قبل التقييم المناسب.

مشاكل صحية جسدية ونفسية

قالت تيريزا شلايشر إنه بسبب ما بدا وكأنه اختيار عشوائي، انتهى الأمر بالعديد من اللاجئين إلى الشعور "بالارتباك ... والعديد منهم يعانون من مشاكل صحية جسدية ونفسية." وأضافت أن البعض كانوا بالكاد يتناولون الطعام ولديهم أفكار انتحارية.

وأضاف أنور سولومون، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين في بريطانيا، أنه قد صادف حالات لأطفال كانوا قلقين للغاية بشأن ترحيلهم إلى رواندا لدرجة أن لديهم أفكاراً انتحارية. كما قال إنه وآخرون كانوا قلقين من أن عددًا من الأشخاص قد تم تقييم أعمارهم بشكل غير صحيح وأن الحكومة قد تكون على وشك ترحيل أطفال إلى رواندا.

من جانبها قالت الحكومة البريطانية إنها لن ترحل الأطفال أو القصر غير المصحوبين بذويهم إلى رواندا. غير أن كلا سولومون وأليسون بيك آب من "مساعدة اللاجئين" أكدوا أن أن ما بين 75 إلى 94 في المائة من الحالات التي تم تقييمها قد تم تقييمها بشكل غير صحيح في البداية. وأوضح الممثلون الثلاثة أيضاً أن عند وصول مهاجرين عبر القناة، لم يكن هناك "فحص لنقاط الضعف" في المراكز الأولى ، وأن هذا لم يحدث إلا أثناء مقابلة فحص اللجوء، غالبًا بعد وضعهم قيد الاحتجاز. وقالت شلايشر إنلديها لاجئين في هذا المأزق من إيران والعراق والسودان وفيتنام وإريتريا ومصر.

تجارة البشر في القرن الحادي والعشرين!

وقال سولومون إن سياسة رواندا في رأيه "فشلت في اختبار العدالة وفشلت في حل مشكلة تهريب البشر". وأضاف أن هذه السياسة أدت بالفعل وستظل تؤدي إلى "معاناة إنسانية كبيرة".

ووصف سولومون السياسة بأنها "في الواقع تجارة بين بريطانيا وأفريقيا في القرن الحادي والعشرين في طالبي اللجوء". وقال إن "الرجال والنساء والأطفال المعرضين بشدة إلى صدمات نفسية" سيتم "ترحيلهم" أو "نقلهم مقابل المال".

وأضاف سولومون أن المملكة المتحدة كانت تدفع "مبلغاً كبيراً من المال لرواندا، ملايين الجنيهات، من أجل قبول الأشخاص الذين يتم ترحيلهم إلى هناك ضد رغباتهم وبشكل حاسم دون الحصول على جلسة استماع عادلة في المملكة المتحدة".

المؤسسات الخيرية أبدت قلقها أيضاً من أن إرشادات وزارة الداخلية قد تؤدي إلى مهاجرين لا يمكن إعادتهم بسهولة إلى دولة ثالثة وينتهي بهم الأمر في الاحتجاز وتقييم طلبات لجوئهم في رواندا، بدلاً من منحهم جلسة استماع عادلة في المملكة المتحدة. وزعمت المؤسسات الخيرية أن المشورة القانونية للمحتجزين لم تكن كافية في جميع الحالات.

مهاجر نيوز 2022

  • Deutschland PK Merkel (Reuters/H. Hanschke)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    بداية الموجة

    في 25 آب/ أغسطس 2015، علقت ألمانيا تنفيذ اتفاق دبلن تجاه اللاجئين السوريين. وينص الاتفاق على إعادة اللاجئين إلى بلد دخلوه في الاتحاد الأوروبي. وبعدها بأيام قالت المستشارة ميركل إن التغلب على موجة اللجوء؛ "مهمة وطنية كبيرة"، كما أصرت على أن "ألمانيا ستنجح في هذه المهمة". وخشيةً من مأساة تحل بآلاف اللاجئين، قررت ميركل إلى جانب النمسا استقبال اللاجئين، وكان ذلك في الخامس من أيلول/ سبتمبر 2015.

  • Deutschland Sarah Tkotsch hilft Flüchtlingen in Berlin (picture alliance/dpa/J. Carstensen)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    استقبال وترحيب

    مثلت ""ثقافة الترحيب" عنصراً مهماً في استقبال اللاجئين في خريف 2015. وقد حظي اللاجئون عند وصولهم إلى عدد من المدن الألمانية بترحيب منقطع النظير من جانب المتطوعين من المواطنين الألمان والأجانب المقيمين في ألمانيا. وبادر هؤلاء المتطوعون إلى تقديم المساعدة المعنوية والمادية للعديد منهم. ففي ميونيخ مثلاً، تم إنشاء مطاعم مؤقتة للاجئين المنتظرين تسجيل أسماءهم لدى الشرطة، ونقلهم إلى مراكز الإيواء.

  • Bildergalerie Wie wohnen Flüchtlinge in Deutschland Alfred-Fischer Halle in Hamm (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    أزمة السكن

    عدد كبير من اللاجئين قصد ألمانيا بعد قرار ميركل عام 2015. الأرقام المتزايدة للاجئين شكلت تحديا كبيراً للألمان. وبدأت مدن ألمانية باستعمال المباني الخالية أو المهجورة كمراكز إيواء للاجئين، فيما استدعت السلطات الحكومية المختصة الموظفين المتقاعدين للعمل من جديد في مراكز اللاجئين. ويعتبر هذا المعطى واحداً من المؤشرات الأخرى التي فرضت على ألمانيا دخول تحدٍ جديدٍ، بسبب اللاجئين.

  • Deutschland Silvesternacht vor dem Hauptbahnhof in Köln (picture-alliance/dpa/M. Böhm)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    بداية أحداث قلبت الموازين

    كانت أحداث كولونيا، التي وقعت في ليلة رأس السنة الجديدة 2016/2015 بداية فاصلة لتغير مزاج الألمان تجاه اللاجئين. حيث شهدت تلك الليلة عملية تحرش جماعي كبرى لم تشهدها ألمانيا من قبل. تلقت الشرطة مئات البلاغات من نساء تعرضن للتحرش والسرقة وفتحت الشرطة أكثر من 1500 تحقيق لكن السلطات لم تنجح في التعرف إلا على عدد قليل من المشتبه بهم، الذين كانت ملامحهم شرق أوسطية وشمال إفريقية، طبقا لشهود.

  • Deutschland Pegida Kundgebungen zum Pediga-Jahrestag in Dresden (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    مطالب بالترحيل

    أعمال التحرش الجنسي في كولونيا، ليلة رأس السنة، تسببت في موجة استياء واسعة في ألمانيا بداية من عام 2016، وقد دفعت كثيرين للمطالبة بتشديد القوانين لترحيل الجناة وجعلت آخرين يطالبون بتفادي تجريم فئة معينة في المجتمع. وكانت حركة "بغيدا" أهم الأطراف، التي دعت إلى وقف تدفق اللاجئين على ألمانيا. وتعارض هذه الحركة الشعبوية بوجه خاص إيواء لاجئين من دول إسلامية بدعوى أن ثقافتهم لا تنسجم مع القيم الغربية.

  • CDU Obergrenze für Flüchtlinge (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    تحديد سقف لعدد اللاجئين

    على خلفية اعتداءات كولونيا ليلة رأس السنة، وجد زعيم الحزب الاجتماعي المسيحي المحافظ آنذاك هورست زيهوفر في الواقعة فرصة للتأكيد على طلبه الرئيسي المتمثل في تحديد سقف أعلى لعدد اللاجئين المسموح لهم بدخول ألمانيا. لكن ميركل كانت قد رفضت الأمر في مؤتمر حزب "الاتحاد الاجتماعي المسيحي" (البافاري) في ميونيخ.

  • Die Polizei sichern das Gebiet nach einer Explosion in Ansbach bei Nürnberg (Reuters/M. Rehle)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    هجمات متفرقة ينفذها لاجئون

    وقام بعض اللاجئين بأعمال عنف و"إرهاب" جعلت مؤيدين كُثراً يسحبون دعمهم لسياسة الترحيب. ومن أبرز هذه الاعتداءات، ما حصل بمدينة أنسباخ جنوبي ألمانيا. فقد فجَّر طالب لجوء سوري عبوة ناسفة من صنعه وهو ما أدى إلى مقتله وإصابة 12 شخصاً. كما أصاب طالب لجوء آخر (2016) خمسة أشخاص بجروح بفأس وسكين على متن قطار في فورتسبورغ.

  • Wertheim Brandanschlag Notunterkunft Flüchtlinge (picture-alliance/dpa/R. Engmann)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    هجمات معادية للاجئين

    وفي المقابل قام أشخاص بالاعتداء على مجموعة من مراكز إيواء اللاجئين مثل إضرام الحريق في مركز فيرتهايم. كما شهدت بعض المدن الألمانية مظاهرات معادية لاستقبالهم. هذه التصرفات دفعت المستشارة ميركل للقول إنه لا تسامح مع اليمينيين المتطرفين الذين يقومون بهجمات ضد اللاجئين.

  • Berlin LKW nach Anschlag am Breitscheidplatz (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    عملية دهس وراءها داعش!

    في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2016 اهتزت برلين لفاجعة الدهس بشاحنة، التي أدت لمقتل 12 شخصاً وإصابة 48 آخرين. هذا العمل الإرهابي قام به لاجئ في ألمانيا، فقد وُجهت التهمة لأنيس العامري، وهو تونسي الجنسية، كان يبلغ حينها 24 عاماً، باختطاف شاحنة بولندية ضخمة، ودهس بها تجمعاً بشرياً بأحد أسواق أعياد الميلاد في قلب برلين، قبل أن تقتله الشرطة الإيطالية. وقد أعلنت "داعش" فيما بعد تبنيها للاعتداء.

  • Deutschland Grenzkontrollen an der Grenze zu Österreich (Getty Images/J. Simon)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    سياسة ميركل في مرمى الانتقادات

    تصاعد الأزمات، وتفاقم المشاكل جعل شعبية المستشارة ميركل تقل، فقد اتهمها منتقدوها بأن سياسة "الباب المفتوح" التي اتبعتها فاقمت الأوضاع من خلال تشجيع المزيد من اللاجئين على الدخول في رحلاتهم الخطرة نحو أوروبا. وفي سبتمبر 2016 بدأت ألمانيا أيضا بعمليات مراقبة مؤقتة على حدودها مع النمسا.

  • Brüssel, Dimitris Avramopoulos, EU-Kommissar Migration (picture-alliance/V.Mayo)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    هل ستستقبل ألمانيا لاجئين جدد؟

    أعلنت المفوضية الأوروبية لشؤون اللاجئين موافقة الحكومة الألمانية على استقبال 10 آلاف لاجئ ضمن برنامج "إعادة التوطين" التابع للاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يحاول وزير الداخلية الألمانية الإسراع بفتح مراكز جديدة للاجئين تتولى استقبال اللاجئ والبت في قراره ثم ترحيله في حالة رفض طلبه. بالإضافة إلى توجهه نحو التشدد حيال لمّ شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية. إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


 

مختارات

بعد وقف الترحيل.. رواندا تؤكد التزامها استقبال مهاجريها من بريطانيا  

دوامة "الترحيل القسري" تهدد باصطياد السوريين في تركيا  

مواضيع ذات صلة

AMESBURY, WILTSHIRE - JUNE 14: Rwanda deportation flight EC-LZO Boeing 767 at Boscombe Down Air Base, on June 14, 2022 in Boscombe Down. The Court of Appeal yesterday rejected a legal bid to stop a Home Office flight taking asylum seekers from the UK to Rwanda. (Photo by Finnbarr Webster/Getty Images)

بريطانيا تدين قرار المحكمة الأوروبية بمنع ترحيل لاجئين إلى رواندا 18.06.2022

بعد إرغام المحكمة الأوروبية بريطانيا على وقف ترحيل لاجئين لرواندا، وجه سياسيون بريطانيون انتقادات شديدة اللهجة للمحكمة وقضاتها. وبينما وصف جونسون القرار بـ"عقبة غريبة في آخر اللحظات"، قالت وزيرة الداخلية إنه "مخزٍ جدا".