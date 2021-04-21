 هل ″تخطط″ السعودية لموجة إعدامات جديدة؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 13.06.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

هل "تخطط" السعودية لموجة إعدامات جديدة؟

دقت منظمات حقوقية ناقوس الخطر إزاء اعتزام السعودية تنفيذ إعدامات جديدة بحق معارضين ونشطاء بينهم متظاهر قِيل إنه ارتكب جرائم عندما كان مراهقا، ما أثار الكثير من القلق رغم قرار الرياض بإلغاء عقوبة الإعدام بحق القُصر.

USA | Proteste gegen die saudi-arabische Regierung

تظاهرات في الولايات المتحدة ضد أحكام الإعدام بحق القصر في السعودية

قال نشطاء إن المتظاهر السعودي مصطفى آل درويش الذي قِيل إنه ارتكب جرائم خلال مراهقته، يمكن أن يواجه عقوبة الإعدام في أي لحظة.

وأضاف النشطاء أن حالة آل درويش (26 عاما) ليست الوحيدة وسط مخاوف من اعتزام السلطات السعودية تنفيذ موجة إعدامات جديدة .

فقد استنفد مصطفى آل درويش الذي يواجه عقوبة الإعدام في السعودية، في أواخر الشهر الماضي آخر خياراته القانونية. وعلى وقع هذا، ينتظر آل درويش تنفيذ عقوبة الإعدام في أي وقت على خلفية مزاعم ارتكابه جرائم عندما كان مراهقا. ولا يتطلب تنفيذ الحكم سوى توقيع الملك سلمان بن عبد العزيز.

Saudi-Arabien | Mustafa al-Darwish

مصطفى آل درويش

وتم إحالة قضية آل درويش إلى رئاسة أمن الدولة إثر قرار المحكمة العليا بتأييد حكم الإعدام بحقه عقب استنفاد سلسلة من الطعون ضد الحكم.

وتحذر دعاء دهيني، باحثة حقوق الإنسان في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، من تداعيات الأمر.

وفي مقابلة مع DW، قالت دهيني إن هذا القرار "يعني أنه لم يعد هناك أي خطوة قانونية يمكن اتخاذها. وفي الوقت الحالي تشعر عائلة آل درويش في السعودية بالقلق والخوف من تنفيذ حكم الإعدام ضده".

موافقة ملكية

وإزاء ذلك، يعتمد تنفيذ حكم الإعدام بحق آل درويش فقط على "توقيع العاهل السعودي وموافقته"، حسبما ذكر طه الحاجي - المستشار القانوني في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.

ومثل الحاجي في السابق متهمين في قضايا محكوم عليهم بالإعدام في السعودية لكنه يعيش في الوقت الحالي في ألمانيا.

وأضاف الحاجي أن موافقة العاهل السعودي على تنفيذ أحكام الإعدام تحدث خلف الأبواب المغلقة ولا يوجد جدول زمني لموعد تنفيذ الحكم.

Saudi-Arabien | Ashura Feierlichkeiten in Qatif

تشكل الأقلية الشيعية في السعودية ما بين 10 -15 بالمائة من تعداد السكان

وتثير قضية آل درويش الكثير من القلق، بحسب ما ذكرته منظمات حقوقية دولية أبرزها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومنظمة "ريبريف " الحقوقية ومقرها بريطانيا.

يشار إلى آل درويش اعتقل في 2015 لمشاركته في احتجاجات ضد السلطات السعودية بين عامي 2011 و 2012 وكان عمره وقتها يتراوح بين 17 و 18 عاما.

وشملت التهم الموجهة إليه المشاركة في "تمرد مسلح ضد الحكومة وتشكيل شبكة إرهابية مسلحة والسعي إلى زعزعة النسيج الوطني من خلال المشاركة في أعمال شغب بلغت أكثر من عشرة وقائع"، بحسب ما ذكرته السلطات السعودية.

وقال آل درويش إنه أعترف بهذه الجرائم تحت التعذيب فيما تشكو عائلته من أنه لم يُسمح بتمثيل قانوني مناسب حتى وصل الأمر إلى عدم تمكنهم في معرفة ما يحدث له.

وينتمي آل درويش لعائلة من الأقلية الشيعية التي تتعرض للتهميش والاضطهاد من قبل السلطات السعودية، وفقا لما تقوله المنظمات الحقوقية.

قمع المعارضة

وفي مارس / آذار العام الماضي، أصدر العاهل السعودي أمرا ملكيا يحظر إصدار إحكام الإعدام بحق أي مواطن يرتكب جريمة وهو في سن الثامنة عشر واقتصار الأمر على أحكام بالسجن لعشرة أعوام.

بدورها، أكدت لجنة حقوق الإنسان في السعودية على إلغاء عقوبة الإعدام بحق القصر، بيد أن الأمر لا يزال غير رسمي.

Bahrain | Proteste gegen die saudi-arabische Regierung

احتجاجات ضد تنفيذ أحكام الإعدام في السعودية

وبموجب هذا القرار، قررت السلطات السعودية في مارس / آذار الماضي تخفيف عقوبة الإعدام بحق ثلاثة شبان من الأقلية الشيعية وهم علي النمر وداود المرهون وعبد الله الزاهر الذين كانت أعمارهم تتراوح بين 15 و17 عاما عندما أُلقي القبض عليهم لأول مرة.

وقررت السلطات السعودية تخفيف الأحكام بحق الشبان الثلاثة إلى الحكم بالسجن عشر سنوات وبهذا يتوقع أن يتم إطلاق سراحهم عام 2022 بالنظر إلى قضوا فترة العقوبة.

وعود منقوصة

ورغم ذلك، يبدو أن هذا الأمر لا ينطبق على جميع السجناء الأصغر سنا الذين صدر بحقهم عقوبة الإعدام ومن بينهم آل درويش وعبد الله الحويطي الذي أُدين بالقتل والسطو المسلح في عام 2017 عندما كان في عامه الرابع عشر.

ودفع الحويطي البالغ من العمر 18 عاما ببراءته، قائلا إنه اعترف بالجريمة تحت التعذيب.

من جانبه، قال الحاجي إن "الوعود التي أصدرتها السلطات السعودية بوقف إعدام القصر مرحب بها إلا أن هناك قلقا حيال إمكانية الالتفاف عليها".

وأشار إلى أنه في عام 2018 صدر قانون في السعودية من المفترض أن يحظر عقوبة الإعدام في الجرائم التي يرتكبها القصر، لكن عمليا فإن هناك العديد من السبل للتحايل على القانون.

فعلى سبيل المثال، يمكن الاعتماد على كيفية تفسير الجريمة.

وفي هذا الصدد، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن بعض المذنبين القصر توجه إليهم اتهامات مثل السعي "إلى زعزعة النسيج الوطني عبر المشاركة في احتجاجات ومراسم تشييع وترديد شعارات معادية للنظام."

ويصنف الإدعاء هذه الجرائم باعتبارها شديدة الخطورة بموجب الشريعة الإسلامية ولذا يتم المطالبة بعقوبة الإعدام.

تغيير التهم

وفي رده على قضية القصر الذين صدر بحقهم عقوبة الإعدام، قال مايكل بَيْج - نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش– إن "أبواق النظام تعمل على تسويق الإصلاحات القضائية على أنها تقدم فيما يمضي الإدعاء في تجاهل هذه القرارات بشكل صارخ".

وأضاف "إذا كانت السعودية جادة في إصلاح نظام العدالة الجنائية، يتعين عليها في البداية حظر عقوبة الإعدام بحق المذنبين القصر في كل القضايا."

ويشير نشطاء في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى مثال آخر يتعلق بغياب الشفافية في النظام القضائي السعودي ما يعني أن ظروف الاعتقال قد تتغير.

وأوضحت دعاء دهيني، باحثة حقوق الإنسان في المنظمة، ذلك بقولها "على سبيل المثال، يتم الاحتجاز لسنوات وبعد ذلك ربما تضيف السلطات السعودية بعض الأشياء إلى لائحة الاتهامات توضح أن الشخص قد بلغ سن الرشد عندما ارتكب هذه الجريمة".

Deutschland | saudi-arabische Botschaft in Berlin

لم ترد السفارة السعودية في برلين على طلبات للتعليق

تحذير من موجة إعدامات جماعية

وقال نشطاء المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إن الأمر يتجاوز التطورات المثيرة للقلق حيال حالات صدور أحكام بالإعدام في جرائم ارتكبها قاصرون إذ أعربوا عن بالغ قلقهم إزاء مؤشرات مصدرها السعودية بشأن قرب تنفيذ موجة إعدامات جديدة.

ففي أبريل / نيسان عام 2019، أُعدم 37 شخصا في وقت واحد في السعودية من بينهم اثنان كانا طفلين وقت ارتكاب الجريمة أما في يناير / كانون ثان، تم إعدام 47 شخصا في موجة إعدام جماعية.

مختارات

كشفت أغنيس كالامار، المقررة الأممية الخاصة، أن مسؤولاً سعودياً رفيع المستوى أكد في اجتماع تواصله مع أفراد بغرض "التعامل" معها، على خلفية استمرارها في التحقيق في قضية مقتل خاشقجي.

ربما يكون ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان قد أفلت من عقاب مباشر بعد توجيه تقرير للمخابرات الأمريكية أصابع الاتهام له في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، لكن يبدو أن تلك الجريمة ستظل تطارده وتقض مضجعه، برأي محللين.

تعد السعودية من أكبر دول العالم في تنفيذ أحكام الإعدام. بيد أنه خلال العام الماضي، كانت الإعدامات أقل من المتوسط إذ أبلغت لجنة حقوق الإنسان السعودية عن أنه جرى تنفيذ أحكام بالإعدام بحق 27 شخصا في إحصائية تأتي عقب عام سجل رقما قياسيا في تنفيذ أحكام الإعدام في السعودية. فخلال عام 2019، نُفذت عقوبة الإعدام بحق 184 شخصا.

وعزت جييد بسيوني – التي ترأس فريق منظمة ريبريف  المعني بالشرق الأوسط – انخفاض تنفيذ أحكام الإعدام في 2020 إلى عدة عوامل أهمها جائحة  كورونا و"الوقف غير الرسمي في تنفيذ عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات غير العنيفة".

مؤشرات مقلقة

ويخشى نشطاء المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان من عودة تنفيذ أحكام الإعدام إلى الارتفاع مرة أخرى خاصة أنه تم تنفيذ معظم أحكام الإعدام في عام 2020 والبالغ عددها 27 حكما في أواخر العام ذاته.

وفي ذلك، قالت دعاء دهيني إن "هناك العديد من الحالات تقترب من إنهاء كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بها خلال الشهرين المقبلين".

Libanon | Proteste gegen die saudi-arabische Regierung

أثار إعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر في السعودية عام 2016 موجة من الاحتجاجات.

وتشير إحصائيات المنظمة في مارس / آذار إلى أن هناك 53 شخصا حاليا ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام في السعودية من بينهم 16 حالة سوف تستنفد إجراءات الاستئناف الأخيرة، فيما صدرت أحكام إعدام نهائية غير قابلة للطعن أو الاستئناف في ثلاثة حالات منها حالة آل درويش.

وقالت المنظمة إن من الحالات الـ 53 توجد خمس حالات لجرائم كان مرتكبوها دون سن الثامنة عشر، مضيفة أن معظم الحالات تعود إلى منطقة القطيف التي تعد معقل الأقلية الشيعية في السعودية.

بدورها حذرت دهيني من "كافة الخطوات التي يتم اتخاذها الآن ستكون لها عواقب ونشعر بأن ثمة لشيء يتم التحضير له".

أما جييد بسيوني فأشارت إلى أن "المشكلة تكمن في أن هناك دائما فجوة بين ما تقوله السلطات السعودية بشأن الإصلاحات في أنظمة العدالة الجنائية وما تقوم به بالفعل".

وأضافت "في الماضي تلى الحديث عن إنهاء عقوبة الإعدام بحق الأطفال، موجة إعدامات جماعية. وعندما نقول أن مصطفى آل درويش وأقرانه في خطر الإعدام فهذا يرجع إلى أن حكم الإعدام قد ينفذ بجرة قلم".

ولم ترد السفارة السعودية في برلين على طلبات للتعليق على الأمر.

كاثرين شاير / م ع / ا.ف

  • Saudi-Arabien Gipfeltreffen Golf-Kooperationsrat in Riad (picture-alliance/AP Photo/A. Nabil)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    إلغاء عقوبة الإعدام بحق القاصرين

    بعد عدة ساعات على قرار إلغاء عقوبة الجلد في قضايا التعزير، أعلنت السعودية أيضاً إلغاء حكم الإعدام بحكم المدانين القصّر واستبداله بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات في منشأة احتجاز للأحداث. وجاءت هذه القرارات لتساعد "على صياغة قانون للعقوبات أكثر عصرية" بحسب ما تناقلته وسائل إعلامية.

  • Türkei Istanbul | Polizist vor Kashoggi Bild (picture-alliance/AP Photo/L. Pitarakis)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    محاولة للتجميل بعد مقتل خاشقجي؟

    جاء ترحيب الحقوقيون ومنظمات حقوق الإنسان بهذه القرارات بشكل حذر، حيث اعتبر غيدو شتاينبيرغ من مؤسسة العلوم والسياسة (SWP) ببرلين أن هذه القرارات صحيحة، ولكنها لا تعبر بالضرورة عن إتجاه إصلاحي في السعودية وقال: "إنها محاولة لتلميع صورة الدولة". وكانت سمعة المملكة على الساحة الدولية تراجعت بشدة بعد قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

  • Japan Osaka | G20 Gipfel | Donald Trump und Mohammed Bin Salman (Reuters/Courtesy of Saudi Royal Court/B. Algaloud)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    محاولة لكسب الغرب

    ويرى غيدو شتاينبيرغ أن السعودية تهتم بشكل خاص بسمعتها في الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، إلا أن ولي العهد محمد بن سلمان مازال يحكم بقبضة من حديد. فالإصلاحات التي قام بها صاحبتها إجراءات قمعية لكل معارضة داخلية. ولم تسلم العائلة المالكة نفسها من هذه الإجراءات.

  • Saudi-Arabien | Mohammed bin Najef | Mohammed Bin Salman (picture-alliance/abaca)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    شخصيات بارزة رهن الإعتقال

    وطالت الإجراءات القمعية في السعودية أيضاً أفراد بارزين من العائلة المالكة، حيث شهدت أواخر شهر مارس/آذار حملة جديدة من الإعتقالات شملت إبن عم محمد بن سلمان وولي العهد السابق محمد بن نايف (يسار الصورة) بتهمة "الخيانة وتدبير انقلاب". وبحسب شتاينبرغ فإن هذه رسالة للجميع بأن أي معارضة سياسية لن يتم التسامح معها.

  • Saudi Prinz Meteb bin Abdullah (picture-alliance/dpa/M. Yalcin)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    رسالة للعائلة المالكة

    كما قام ولي العهد السعودي بإبعاد أي منافس محتمل له من العائلة المالكة عن طريق حملات توقيف بحق أفراد من العائلة ومنهم متعب بن عبد الله، وهو رئيس الحرس الوطني السعودي السابق. ويقول شتاينبيرغ: "يريد محمد بن سلمان إرسال إشارة للعائلة أن المملكة لديها حاكم جديد، وانهم يستطيعون الحفاظ على إمتيازاتهم بشرط عدم إظهار أي معارضة".

  • USA Atlanta Prinzessin Basmah Bint Saud (Getty Images/M. Ingram)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    الأميرة السجينة بسمة بن سعود

    يعرف عن الأميرة بسمة بنت سعود أنها ناشطة في مجال حقوق الإنسان ومعارضة للممارسات القمعية ضد المرأة في السعودية. في عام 2019 إختفت الأميرة دون أثر، لتظهر منذ فترة قصيرة بنداء استغاثة اطلقته عن طريق خطاب طالبت فيه بإطلاق صراحها. وكتبت الأميرة البالغة من العمر 56 عاماً أنه يتم احتجازها دون موافقتها وبدون سند قانوني في سجن الحاير السعودي.

  • Saudi Arabien Loujain al-Hathloul (Getty Images/AFP/Facebook/Loujain al-Hathloul )

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    الناشطة لجين الهذلول

    قبل إطلاق سراحها في شباط/ فبراير 2021 تعرضت الناشطة السعودية في مجال حقوق المرأة للسجن ثلاث سنوات بتهم من أبرزها "التآمر" مع جهات أجنبية. وبحسب تصريحات أختها لينا، فقد تعرضت لجين للتعذيب والتحرش الجنسي خلال الحبس. وقالت عائلة لجين أنها تلقت خلال السجن عرضاً بإطلاق سراحها بشرط قيامها بنفي التعرض للتعذيب.

  • Right Livelihood Preisträger | Abdullah al-Hamid, Walid Abu al-Chair und Mohammed Fahad al-Kahtani (picture-alliance/dpa/right livelihood award)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    محاولة للإلهاء

    يرى مراقبون أن قرارات إلغاء عقوبتي الجلد والإعدام جاءت كمحاولة لإلهاء الناس عن خبر وفاة الناشط الحقوقي عبد الله الحامد (يسار الصورة) في السجن. وكان الحامد توفي منذ أيام قليلة بسبب جلطة دماغية لم يتلق بعدها العناية الطبية الكافية بحسب ما تناقلته التقارير الإعلامية. ومازال الناشطان الحقوقيان وليد أبو الخير ومحمد فهد القحطاني (يمين الصورة) في السجن بسبب نشاطهما السياسي.

  • Kanada | Saudischer Blogger Raif Badawi (Bild) und seine Frau Ensaf Haidar (picture-alliance/dpa/empics/Canadian Press/P. Chiasson)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    رائف بدوي

    يُعد رائف بدوي أحد أكثر معتقلي الرأي شهرة في السعودية. وكان المدون والناشط الحقوقي أُعتقل في عام 2013 بتهمة "إهانة الإسلام" وحُكم عليه بألف جلدة وبالسجن عشر سنوات. وتسبب تنفيذ حكم الجلد عليه علناً في إثارة انتقادات دولية واسعة للسعودية. يقول شتاينبرغ أن رد الفعل هذا قد يكون سبباً في إلغاء عقوبة الجلد، ولكنه ينبه:" ليس معنى ذلك أنه سيتم إطلاق سراحه الآن".

  • Samar Badawi (picture-alliance/dpa/A. Wiklund )

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    سمر بدوي

    تقبع سمر بدوي، أخت رائف بدوي، ايضاً في السجن منذ 2018، ومعها نسيمة السادة، وهما من الناشطات في مجال حقوق الإنسان في المملكة. وكانت السلطات شنت في 2018 حملة إعتقالات على مجموعة من الناشطات، تم بعدها الإفراج عن بعضهن مثل أمل الحربي وميساء الماعن، بينما تنتظر الأخريات، مثل سمر ونسيمة، البت في قضيتهن.

  • Salman al-Ouda (Creative Commons)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    سلمان العودة

    يعد الداعية سلمان العودة أحد الدعاة الدينيين السلفيين المعتدلين والمعروفين على الساحة، وهو قريب من جماعة الإخوان المسلمين التي تحظرها السلطات السعودية. يعرف عن العودة انتقاده للسياسات الداخلية والخارجية للمملكة، وفي 2017 حُكم عليه بعقوبة الإعدام، إلا أن الحكم لم ينفذ حتى اليوم.

  • Petition Ali Mohammed al-Nimr (picture-alliance/CITYPRESS 24)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    علي محمد النمر

    بعد إلغاء عقوبة الإعدام بحق القُصر تتجه الأنظار لعلي محمد النمر الذي أعتقل وهو في السابعة عشرة من عمره بسبب مشاركته في مظاهرات تطالب بالإصلاح وإطلاق صراح سجناء الرأي في 2012. وكان عمه نمر النمر أحد الدعاة الشيعة البارزين في السعودية. ويتوقع خبير شئون الشرق الأوسط غيدو شتاينبرغ أن حكم الإعدام لن ينفذ بحق علي محمد النمر، لكنه سيبقى في السجن.


مواضيع ذات صلة

Iran Todesstrafe

تقرير: تراجع كبير لعمليات الإعدام بالعالم والسعودية وتضاعفها بمصر 21.04.2021

في حين انخفض عدد عمليات الإعدام عالمياً في 2020 لأقل مستوى منذ بدء التسجيل، ازدادت الإعدامات في دولتين هما مصر وإيران، بحسب منظمة العفو الدولية. بينما شهدت حالات الإعدام في السعودية والعراق خصوصا تراجعا كبيرا، فما السبب؟

Türkei Istanbul | Polizist vor Kashoggi Bild

رئيس مجلس حقوق الإنسان السعودي ينفي تهديد المقررة الأممية بالقتل 25.03.2021

مسؤول سعودي كبير ينفي الخميس ادعاءات أن يكون وجه تهديدا بالقتل للمقررة الخاصة للأمم المتّحدة حول عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، أثناء تحقيقها في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

USA wollen zurück in Menschenrechtsrat der UN | Antony Blinken

بلينكن ينتقد سياسة ترامب.."الصمت على انتهاكات حقوق الانسان صفحة طويت" 31.03.2021

وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن يأسف لوضع حقوق الإنسان في العالم "الذي يستمرّ بالسير في الاتجاه الخاطئ"، متعهدا بالدفاع عنها "في كل مكان" بالعالم حتى لدى "شركاء" واشنطن، في قطيعة مع دبلوماسية الإدارة السابقة.