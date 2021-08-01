 هل تخرج ″حرب الظل″ القائمة بين إسرائيل وإيران إلى العلن؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 06.08.2021

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سياسة واقتصاد

هل تخرج "حرب الظل" القائمة بين إسرائيل وإيران إلى العلن؟

عمليتان خلال أقل من أسبوع، واحدة استهدفت سفينة في خليج عمان والثانية ناقلة نفط في بحر العرب نتج عنها مقتل اثنين من طاقهما، هل يُشعل ذلك حربا أوسع من "حرب الظل" بين إيران وإسرائيل؟ وما حسابات كل طرف منهما بهذا الخصوص؟

ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بالهجوم على الناقلة. وتحدث عن عمل عدواني من جانب طهران، وهو عمل لا يهدد إسرائيل فقط، بل المصالح العالمية حرية الملاحة والتجارة الدولية.

استهدفت الناقلة "أم/تي ميرسر ستريت" قبالة عمان في بحر العرب، تقول الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا ورومانيا إن طهران تقف خلف الانفجار.

عمليات تخريب، وضربات صاروخية، وقتل متعمد، منذ أشهر تقف إسرائيل وإيران على خط المواجهة بطرق مختلفة. وخلال هذا الأسبوع تعرضت السفينة "اسفلت برينسس" إلى عملية قرصنة محتملة، إذ اقتحم مسلحون السفينة حين دخلت خليج عُمان يوم الثلاثاء الماضي، ليجبروها على تغيير تجاهها نحو إيران. وفي فجر اليوم التالي ترك المختطفون السفينة وسمحوا لها بالاستمرار في طريقها. وفي نفس اليوم (الأربعاء) أطلقت صواريخ من لبنان على إسرائيل ولم تعلن إلى جهة مسؤوليتها عن الحادث، لكن إسرائيل وجهت أصابع الاتهام إلى حزب الله اللبناني.

والأمر كذلك غير واضح بالنسبة لمن يقف خلف  اختطاف السفينة "أسفلت برينسس" . فالحكومة البريطانية تقول نقلا عن صحيفة "تايمز"  إن ميليشيات مرتبطة بإيران تقف خلف العملية. أما المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده فقد قال إن "الحوادث المبلغ عنها في الخليج الفارسي والمنطقة الأوسع تبدو مشبوهة".

وبالفعل، فإن اختطاف السفن يتناسب مع تبادل الضربات بين إسرائيل وإيران، حسبما يقول غونتر ماير رئيس مركز دراسات العالم العربي في جامعة ماينتس لـ DW. ويضيف : "الطرفان يخوضان حربا غير معلنة منذ بداية عام 2019، وصارت أكثر وضوحا في شهر مارس الماضي. خلالها حدثت الكثير من المواجهات بين الطرفين".

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بعد أن توعد رئيس الوزراء البريطاني إيران قائلا إنّ عليها تحمل عواقب هجومها "الشائن" على ناقلة نفط تديرها إسرائيل والذي قضى فيه شخصان أحدهما بريطاني، تعهدت واشنطن بـ"رد جماعي" مع حلفائها. لكن إيران تنفي مسؤوليتها.

بُعد جديد للصراع

خلال الأسبوع الماضي دخل إلى حلبة الصراع بين الطرفين بُعد خطير آخر، باستهداف ناقلة النفط أم تي ميرسر ستريت "MT Mercer Street" بطيارة من دون طيار، قتل على إثرها اثنان من طاقهما ، واحد روماني والآخر بريطاني الجنسية. وقد حملت الولايات المتحدة وبريطانيا إيران مسؤولية الحادث. سقوط ضحايا نتيجة هذا الاستهداف منح الصراع دفعة أخرى، حسبما يقول ماير "بهذا ارتفعت حظوظ إسرائيل في الحصول على دعم دولي أكبر، وهو أمر ذو أهمية في القدس".

حتى الآن اقتصر الصراع على وسائل عسكرية، ضمن قواعد لعبة معينة. وليس سرا أن ما يمكن أن يطلق عليه "حربا خفية في الظل" تدور بين إسرائيل وإيران، حسبما تنقل وكالة الأنباء الألمانية عن رئيس المخابرات الإسرائيلية السابق آموس جادين، في إشارة منه إلى التهديد الذي تواجهه إسرائيل من تواجد ميليشيات تابعة لإيران في اليمن والعراق ولبنان.

"حرب الظل"، يوضح جادين منطق الصراع المحتدم بين إسرائيل وإيران، حرب تظهر على كل الجبهات، في البحر في الجو وحتى على الأنترنيت وفي بعض الأحيان على الأرض. يرى جايدن أن مثل هذه الحرب تبقى محدودة ضمن نطاق معين. فرغم أن كلا الطرفين يوجهان الضربات إلى بعضهما ، لكنهما لا يعلنان عن المسؤولية. هذا جزء من اللعبة : "من لا يتحمل المسؤولية لا يجبر الآخر على الرد".

البرنامج النووي الإيراني

بجانب صراعات إقليمية محدودة ، تدور حرب الظل هذه في المقام الأول حول البرنامج النووي الإيراني، كما يقول الباحث في شؤون الشرق الأوسط ماير: "إيران تدفع ببرنامجها واسرائيل عازمة على إيقافه". وظهر هذا بشكل أوضح منذ إجراء محادثات لاستئناف العمل بالاتفاق النووي في فيينا. "إسرائيل مقتنعة بأن إيران تعمل أيضا على صيغة عسكرية لهذا البرنامج، تمكن إيران في النهاية من صنع قنبلة نووية. وترى إسرائيل أن هذا يشكل تهديدا وجوديا لها". وبحسب ماير فإن "إسرائيل تريد منع ذلك بأي طريقة. "

مع حادث الهجوم على الناقلة "ام تي ميرسر ستريت" والذي تُوجه فيه  أصابع الاتهام إلى إيران، تكون إسرائيل قد اقتربت من هدفها خطوة. فاستهداف هذه الناقلة بالذات لم يكن أبدا محل صدفة. فالناقلة تحمل علم ليبيريا، وتملكها شركة يابانية، لكن تديرها شركة زودياك ماريتيم المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال أوفير. وبحسب مصادر أميركية فإن الطائرات المسيرة التي استهدفت الناقلة إيرانية الصنع.

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنه سيدعم أي خطط دبلوماسية تؤدي الى رفع العقوبات الأميركية، لكنه شدد على أن سياسة الضغوط والعقوبات لن تدفع الجمهورية الإسلامية للتراجع عن حقوقها، وذلك بعد أدائه اليمين الدستورية أمام البرلما.

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يقول ماير : "بموت اثنين من طاقم الناقلة يمكن لإسرائيل تبرير عمل عسكري أكثر عدوانية ضد إيران". وإذا ما فعلت ذلك فإنها ستسبب برد فعل إيراني عنيف أيضا - ووفقا للحسابات  في القدس – سينحاز الرأي العام الغربي إلى جانب إسرائيل. "بهذا ستقوى شوكة إسرائيل سياسيا ودبلوماسيا ، وعلى هذا الأساس يمكنها إحباط البرنامج النووي الإيراني بطريقة أكثر فعالية". 

يوم الأحد ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بالهجوم على الناقلة. وتحدث عن "عمل عدواني" من جانب طهران، وهو عمل لا يهدد "إسرائيل فقط، بل المصالح العالمية وحرية الملاحة والتجارة الدولية".

نفي إيراني للمسؤولية عن الهجوم

وفي طهران فهم البعض خطورة استهداف ناقلة نفط نتج عنه وفاة عاملين يحملون جنسيتي طرفين آخرين. فبعد إعلان قناة العالم الإيرانية أن الهجوم جاء ردا على هجمات إسرائيلية على مواقع عسكرية إيرانية في سوريا، جاء النفي يوم الاثنين على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده بالقول إن إيران لا علاقة لها بالهجوم، وإنه يجب على أي شخص تقديم أي أدلة تشير إلى ضلوع إيران في هذه الهجمات، ثم ألقى باللوم على دولة أخرى تتسبب "بانعدام الأمن وبالإرهاب والعنف" ويعني بها: إسرائيل. 

أما كيف ستتطور الأوضاع في الأيام القادمة فأمر سيعتمد على حلفاء إسرائيل الغربيين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة وبريطانيا، وكذلك على حكومة  الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي . يقول غونتر ماير مضيفا: "على المدى القصير، سيعتمد الأمر على فاعلين كثيرين".

كيرستين كنيب/ ع.خ

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