 هل تحمي جرعتان من لقاح كورونا من متحورة ″دلتا″؟ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.07.2021

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هل تحمي جرعتان من لقاح كورونا من متحورة "دلتا"؟

في وقت حذرت منظمة الصحة العالمية من أن متحورة "دلتا" يمكن أن تتسبب بموجة إصابات جديدة في أوروبا، أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي أنه يبدو أن جرعتين من اللقاح تحميان من المتحورة سريعة الانتشار.

تثير متحورة دلتا الرعب في عدة دول

تثير متحورة دلتا الرعب في عدة دول

يبدو أن جرعتين من لقاح مضاد لكوفيد تحميان من المتحورة دلتا لفيروس كورونا المستجد سريعة الانتشار، حسب ما أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية الخميس (الأول من تموز/يوليو 2021). وقال مسؤول استراتيجية اللقاح في الوكالة، ماركو كافاليري، خلال مؤتمر صحافي إن الوكالة ومقرها أمستردام "تدرك المخاوف التي يسببها الانتشار السريع للمتحورة دلتا".

مختارات

أطلقت منظمة الصحة العالمية أسماء جديدة على متحوّرات فيروس كورونا المستجّد ليتحول "المتحوّر البريطاني" إلى "ألفا"، والـ"جنوب أفريقي" إلى "بيتا" و"الهندي" إلى "دلتا". فما السبب الذي دعا المنظمة الدولية لهذه الخطوة؟

حتى الآن كانت معظم الأبحاث تتحدث عن فترة زمنية قد تمتد إلى 12 أسبوعا بين جرعتي لقاح أسترازينيكا الأولى والثانية. بيد أن دراسة حديثة أظهرت أن فترة أطول تمتد لـ45 أسبوعا بين الجرعتين تعزز المناعة ضد كورونا ونسخه المتحورة.

وأضاف "حاليا يبدو أن اللقاحات الأربعة التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي تحمي من جميع المتحورات المنتشرة في أوروبا، ومنها المتحورة دلتا". وأكد أن "المعطيات النابعة عن أدلة واقعية تظهر أن جرعتين من لقاح تحميان من المتحورة دلتا".

وتأتي المعلومات المتفائلة في وقت حذرت منظمة الصحة العالمية من أن المتحورة التي رصدت للمرة الأولى في الهند، يمكن أن تتسبب بموجة إصابات جديدة في أوروبا.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانس كلوغه، أثناء مؤتمر صحافي عبر الأنترنت: "ستكون هناك موجة جديدة في المنطقة الأوروبية، إلا في حال بقينا منضبطين".

ورداً على سؤال حول القلق المرتبط بالمباريات الأخيرة لكأس أوروبا لكرة القدم فيما تتزايد الحالات في المدن المنظمة (لندن وباكو وسان بطرسبرغ)، دعت منظمة الصحة العالمية فرع أوروبا الى تتبع المشجعين بشكل أفضل وليس فقط في الملاعب.

واللقاحات الأربعة التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي هي: بيونتيك/ فايزر وموديرنا وأسترازينيكا وجونسون أند جونسون.

خ.س/أ.ح (أ ف ب)

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  • Tunesien | Coronavirus Infektionen steigen rasant

    تونس ـ وضع وبائي متدهور يفاقمه ظهور سلالة "دلتا"

    حظر التجول والإغلاق

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  • Tunesien | Coronavirus Infektionen steigen rasant

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    القيروان مغلقة

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  • Tunesien | Coronavirus Infektionen steigen rasant

    تونس ـ وضع وبائي متدهور يفاقمه ظهور سلالة "دلتا"

    العيادات الخارجية

    ولا يزال عدد قليل فقط من الباعة المتجولين وبعض المحلات التجارية تستقبل الزبائن. فيما تقف سيارات الإسعاف على أهبة الاستعداد لنقل المصابين بالفايروس إلى مستشفيات القيروان التي أصبحت تواجه عبئا طبيا متزايدا مع ارتفاع أعداد الإصابات. وتم فتح عيادات خارجية لتسع الأعداد المتزايدة.

  • Tunesien | Coronavirus Infektionen steigen rasant

    تونس ـ وضع وبائي متدهور يفاقمه ظهور سلالة "دلتا"

    إنشاء مناطق عزل خاصة

    ومع ارتفاع معدل الإصابات، تحاول المستشفيات التونسية توفير أجنحة خاصة أو أماكن معزولة لاستقبال مرضى كورونا وذلك منعا لانتشار العدوى بين المرضى. وحذر أطباء في مستشفيات داخلية من أن وضع النظام الصحي مهدد بالانهيار بسبب النقص الشديد في أسرة الإنعاش والأكسجين.

  • Tunesien | Coronavirus Infektionen steigen rasant

    تونس ـ وضع وبائي متدهور يفاقمه ظهور سلالة "دلتا"

    نقص في أعداد العاملين في الرعاية الصحية

    وأصيب بعض الأطباء وبعض أطقم التمريض بالفايروس، ما أدى إلى نقص في أعداد العاملين في الرعاية الصحية. وتعاني المستشفيات من ضغط شديد ونسبة إشغال تجاوزت طاقة الاستيعاب القصوى في معظم الولايات، وفق بيانات وزارة الصحة.

  • Tunesien | Coronavirus Infektionen steigen rasant

    تونس ـ وضع وبائي متدهور يفاقمه ظهور سلالة "دلتا"

    ارتفاع عدد الوفيات

    وفاقت نسبة الضغط على الأسرّة التي توفر الأكسجين 73 % وعلى أسرّة الإنعاش 89 % في المستشفيات الحكومية في كامل البلاد، وبلغ معدل الوفيات اليومي خلال الأسبوع الفائت 83 وفاة، حسب وزارة الصحة. وقامت السلطات الصحية بتوزيع المرضى بين المستشفيات المكتظة في بعض المناطق وأقامت مستشفيات ميدانية. معدل الوفيات اليومي الناتج عن الفايروس بلغ من 8ـ 10 يوميا.

  • Tunesien | Coronavirus Infektionen steigen rasant

    تونس ـ وضع وبائي متدهور يفاقمه ظهور سلالة "دلتا"

    متحور "دلتا"

    تم حتى الآن رصد 18 حالة إصابة بمتحور دلتا في تونس، وهو ما أثار القلق في الأوساط الصحية. سبع من هذه الإصابات موجودة في القيروان، منهم أطفال، فيما تتوزع الإصابات الأخرى بالمتحور، شديد العدوى، عل كامل التراب التونسي.

  • Tunesien | Coronavirus Infektionen steigen rasant

    تونس ـ وضع وبائي متدهور يفاقمه ظهور سلالة "دلتا"

    حملة التطعيم البطيئة

    تواجه الحكومة انتقادات واسعة النطاق لبطء وتيرة حملة التطعيم وامتلاء وحدات الرعاية الفائقة بالمستشفيات عن آخرها، فمن بين حوالي 11.5 مليون نسمة في البلاد، لم يتم تطعيم سوى أقل بقليل من 1.8 مليون شخص حتى الآن، وحصل 500,000 منهم على حماية كاملة من التطعيم، وفقا لوزارة الصحة التونسية. (ديانا الهودلي/ علاء جمعة)


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بتوقيت برلين - طفرة كورونا الحديثة: ما مدى خطورة سلالة دلتا؟  

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