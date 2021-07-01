هل تحمي جرعتان من لقاح كورونا من متحورة "دلتا"؟

يبدو أن جرعتين من لقاح مضاد لكوفيد تحميان من المتحورة دلتا لفيروس كورونا المستجد سريعة الانتشار، حسب ما أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية الخميس (الأول من تموز/يوليو 2021). وقال مسؤول استراتيجية اللقاح في الوكالة، ماركو كافاليري، خلال مؤتمر صحافي إن الوكالة ومقرها أمستردام "تدرك المخاوف التي يسببها الانتشار السريع للمتحورة دلتا".

وأضاف "حاليا يبدو أن اللقاحات الأربعة التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي تحمي من جميع المتحورات المنتشرة في أوروبا، ومنها المتحورة دلتا". وأكد أن "المعطيات النابعة عن أدلة واقعية تظهر أن جرعتين من لقاح تحميان من المتحورة دلتا".

وتأتي المعلومات المتفائلة في وقت حذرت منظمة الصحة العالمية من أن المتحورة التي رصدت للمرة الأولى في الهند، يمكن أن تتسبب بموجة إصابات جديدة في أوروبا.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانس كلوغه، أثناء مؤتمر صحافي عبر الأنترنت: "ستكون هناك موجة جديدة في المنطقة الأوروبية، إلا في حال بقينا منضبطين".

ورداً على سؤال حول القلق المرتبط بالمباريات الأخيرة لكأس أوروبا لكرة القدم فيما تتزايد الحالات في المدن المنظمة (لندن وباكو وسان بطرسبرغ)، دعت منظمة الصحة العالمية فرع أوروبا الى تتبع المشجعين بشكل أفضل وليس فقط في الملاعب.

واللقاحات الأربعة التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي هي: بيونتيك/ فايزر وموديرنا وأسترازينيكا وجونسون أند جونسون.

خ.س/أ.ح (أ ف ب)