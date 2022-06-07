 هل تجد ألمانيا في جوف إفريقيا بديلا ″نظيفا″ للطاقة الروسية؟ | التغيرات المناخية | DW | 07.06.2022

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بيئة ومناخ

هل تجد ألمانيا في جوف إفريقيا بديلا "نظيفا" للطاقة الروسية؟

تبحث ألمانيا ومعها عدة دول أوروبية عن بدائل لروسيا للحصول على الغاز الطبيعي، وكذلك في خلق فرص جديدة للطاقة النظيفة والمتجددة. يظهر جزء من الحل في إفريقيا، لكن الطريق ليست مفروشة بالورود.

المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس السنغالي ماكي سال في دكار (23/5.2022)

المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس السنغالي ماكي سال في دكار حلال زيارة شولتس الشهر الماضي لأفريقيا

واحد من أكبر المحاور في منتدى الطاقة الألماني-الإفريقي لعام 2022، الذي أنعقد في هامبورغ الألمانية من الأول وحتى الثاني من الشهر الحالي، هو ما يخصّ احتياطيات إفريقيا الضخمة من النفط والغاز، فقد تحدثت تقارير عام 2017 عن وجود 148.6 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز في إفريقيا، أي أكثر من 7 بالمئة من الاحتياطيات العالمية.

تصدرت نيجيريا عام 2019 صادرات النفط الخام في إفريقيا، حيث باعت أكثر من مليوني برميل بشكل يومي من النفط، وفي العام نفسه، بلغ إجمالي إنتاج النفط والغاز في إفريقيا 327.3 مليون طن متري، وتقترب حاليا مساهمة إفريقيا في صادرات النفط العالمية من 9 بالمئة.

طموح كبير

وتنظر ألمانيا اليوم إلى الغاز الإفريقي كبديل عن الغاز الروسي، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ أصدر الاتحاد الأوروبي عقوبات كبيرة على روسيا، وتخطط ألمانيا للتخلص من النفط والغاز الروسيين، لذلك كان اجتماع هامبورغ  فرصة كبيرة للفاعلين في قطاعي الطاقة، الألماني والإفريقي، لأجل خلق شراكات مربحة للجانبين.

ولأجل الوصول إلى هذا الهدف، تحرص العديد من الشركات الألمانية على تمويل مبادرات في القارة السمراء لأجل إنتاج الطاقة الهيدروجينية، ثم تصديرها إلى أوروبا. كما يجذب الغاز الإفريقي الشركات الألمانية لأن الغاز الطبيعي ينتج انبعاثات كربونية أقل من الوقود الأحفوري.

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كهرباء خضراء لأفريقيا

الشهر الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية عن خطط لاستيراد 10 ملايين طن سنوياً من الهيدروجين المتجدد لتحل محل الوقود الأحفوري في العديد من الصناعات والمركبات، وترغب الدول الإفريقية بأن تكون مساهمة في هذا التحول.

تقول أماني أبو زيد، مفوضة الاتحاد الأفريقي للطاقة والبنية التحتية، إنه لكي تتغلب أوروبا على تحدياتها الأمنية الحالية، فإنها بحاجة إلى التعامل أولاً مع أزمة الطاقة، ما يعني بناء شراكات قوية مع إفريقيا. وتابعت أن أمن أوروبا الآن لا يقتصر فقط على الأسلحة، بل كذلك بالوقود والطاقة والطعام، مضيفة لا أحد في أوروبا آمن حتى نكون جميعا آمنين.

تحديات واسعة

مختارات

بعد مرور مئة يوم على بدء روسيا غزوها العسكري لأوكرانيا، وصلت تبعات الحرب إلى كل أصقاع العالم، خاصة وأن التوغل الروسي كان أول غزو لدولة أوروبية ذات سيادة منذ 80 عاما. غلاء، جوع، وتغيرات سياسية كبرى.

على خلفية غزو أوكرانيا، تصاعد الخلاف حول قطاع الطاقة بين روسيا والاتحاد الأوروبي بعد حزمة عقوبات جديدة تختلط فيها حسابات الربح والخسارة وفق خبراء ألمان، وذلك في سعي بروكسل لحرمان موسكو من تمويل عدوانها على أوكرانيا.

في جولة المستشار الألماني، أولاف شولتس الأولى إلى أفريقيا، كانت قضية تزويد أوروبا بالنفط والغاز ومحاربة الإرهاب على رأس جدول الأعمال. كما تحدث شولتس عن توثيق التعاون مع القارة السمراء ومساعدتها في مكافحة الجوع.

لكن رغم هذه النظرة الطموحة لإفريقيا، والتعويل عليها لتوفير الهيدروجين المتجدد لأوروبا، فنصف السكان يفتقرون إلى الوصول إلى الطاقة النظيفة، ونتيجة لذلك تعتمد الكثير من الأسر على حرق الكتلة الحيوية (النفايات أو المواد من أصل طبيعي) لأجل الحصول على الطاقة.

ومثال ذلك أن جل الأثيوبيين يعتمدون على وقود الكتلة الحيوية، ما يؤثر بشكل مباشر على إنتاج الأراضي، وفق ما يؤكده مسؤول إثيوبي لـDW، لكنه يؤكد أن بلاده تسعى إلى التحول نحو الطاقة المتجددة، وذلك من خلال الانتقال من الطاقة الكهرومائية حصراً إلى مصدر طاقة متنوع كالطاقة الشمسية والطاقة الريحية والطاقة الحرارية الجوفية ومصادر أخرى. وما يسهل الأمر لإثيوبيا أنها تحظى بخزانات المياه الجوفية والسطحية الضخمة، الأمر الذي يتيح التفاوض لإنتاج طاقة الهيدروجين.

تتحدث غرفة الطاقة الإفريقية، وهي منظمة غير ربحية تدعم الشراكة الألمانية-الإفريقية، عن أن القارة الإفريقية تحتاج إلى حلول مبتكرة لأجل إنهاء الفقر الطاقي بحلول عام 2030. كما ذكرت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، في بيان صحفي صدر قبل  زيارة المستشارة الألماني أولاف شولتز لإفريقيا  نهاية الشهر الماضي، أن انقطاع الكهرباء أصبح حدثاً يومياً على الرغم من احتواء القارة على إمكانات كبيرة للغاز الطبيعي والهيدروجين.

ومن المتوقع أن تزداد الأمور سوءا ما لم يتم اتخاذ تدابير استباقية لزيادة قدرة التوليد. وجاء في البيان كذلك أن حوالي 900 مليون شخص يفتقرون إلى حلول الطهي النظيف بسبب ضعف الاستثمار ومشاكل الانتقال الطاقي.

وفي جنوب إفريقيا، ورغم أن حكومة الرئيس سيريل رامافوزا طورت سياسة لتشجيع استخدام الهيدروجين، إلا أن الشركات الصغيرة التي ترغب في دعم انتقالها إلى الطاقة المتجددة تفتقر إلى رأس المال اللازم، وفق ما تؤكده مستثمرة جنوب إفريقية، اسمها زانبيل مافوسو.

ويظهر التناقض صارخا، ففي حين أن معظم الدول الأفريقية تنتج القليل من الكربون، فهي تعدّ الأكثر تضرراً من عواقب تغير المناخ، وفي الآن ذاته، تعدّ الشريك الرئيسي في التخلص من الكربون من الاقتصاد العالمي.

 فهل تنجح القارة الإفريقية في ربح الرهان؟ الأمر لا يخصها لوحدها، فأوروبا مدعوة كذلك لبناء شراكة أكثر قوة تدعم الدول الإفريقية وتجعلها على خط المساواة في الانتقال نحو الطاقة الخضراء.

إسحاق موغابي/ع.ا

  • Agrophotovoltaik-Anlage in Heggelbach am Bodensee (Foto: Fraunhofer ISE )

    الأماكن الأكثر غرابة لنصب ألواح الطاقة الشمسية

    حصاد مزدوج

    فوق طاقة كهربائية شمسية وتحت زراعة الحبوب أو البطاطس (انظر الصورة)، إذ يربح المزارعون مرتين هنا. الأولى هي إنتاج كهرباء رخيصة الثمن. أما الثانية فهي حصاد نوعية من البطاطس أفضل من تلك التي تزرع في حقول لا تعتمد على هذه التقنية، التي تُعتبر مثالية بالنسبة للمناطق الجافة.

  • LichtBlick Energie in Berlin Hellersdorf (für Bildergalerie freigegeben)

    الأماكن الأكثر غرابة لنصب ألواح الطاقة الشمسية

    سقف المنزل كمحطة للطاقة

    من سقف المنازل، يحصل السكان على الكهرباء في بعض منازل العاصمة الألمانية برلين. وتعد الطاقة الشمسية المُحصل عليها من سقف المنازل أرخص بنحو 60 في المائة من تلك التي توفرها شركات الكهرباء، فهي لا تتجاوز 10 سنتات لكل كيلوواط ساعي.

  • Drei Menschen vor einem Elektroauto mit Solarzellen (Foto: Sono Motors 2019)

    الأماكن الأكثر غرابة لنصب ألواح الطاقة الشمسية

    سيارة تنتج الكهرباء الخاصة بها

    تحتاج السيارات الكهربائية إلى محطات شحن. في هذه السيارة الخاصة (الصورة) دمجت خلايا شمسية في جسم السيارة، حيث تنتج كهرباء خاصة بها تساعد في القيام برحلة تصل إلى 30 كيلومتراً في اليوم.

  • Eine Anreihung von Solarzellen des Solarparks Villanueva Solar in Mexiko (Foto: Enel Group)

    الأماكن الأكثر غرابة لنصب ألواح الطاقة الشمسية

    كهرباء من حقول طاقة شمسية كبيرة

    يُعد حقل الطاقة الشمسية هذا في المكسيك (الصورة) واحداً من أكبر الحقول في العالم. فبقدرة إنتاج تصل إلى 828 ميغاواط، يتم إنتاج كهرباء يُعادل ما تنتجه محطة طاقة متوسطة الحجم تعمل بالفحم. وبالمقارنة مع الكهرباء المُحصل عليها من الفحم، فإن الكهرباء التي تنتج عن طريق الطاقة الشمسية لا تكلف سوى نصف المبلغ.

  • Supermarkt in Conil Spanien (DW/G. Rueter)

    الأماكن الأكثر غرابة لنصب ألواح الطاقة الشمسية

    الكهرباء والظل

    في بلدية كونيل الإسبانية، تُستخدم الطاقة الشمسية لتشغيل مكيفات الهواء والثلاجات في السوبر ماركت. كما أن أسطح الطاقة الشمسية لا تُغطي فقط جزءا كبيراً من احتياجات الكهرباء في المكان، بل يمكن أيضاً أن تُوفر الظل لبعض السيارات هناك.

  • Menschen stehen auf dem Katamaran Race for Water (Foto: Race for Water/Peter Charaf)

    الأماكن الأكثر غرابة لنصب ألواح الطاقة الشمسية

    طاقة شمسية على متن قارب

    يُظهر هذا القارب ما هو ممكن حاليا. باستخدام الطاقة الشمسية يتم تشغيل المحرك وشحن البطاريات خلال الليل وإنتاج الهيدروجين وتخزينه. ويطوف هذا القارب "سباق من أجل الماء" من أجل دعم التحول في سياسة الطاقة في جميع أنحاء العالم، وكذلك ضد النفايات البلاستيكية.

  • Abu Dhabi Solar Impulse 2 startet zur Weltumrundung (Foto: Getty Images/J. Revillard)

    الأماكن الأكثر غرابة لنصب ألواح الطاقة الشمسية

    بالطاقة الشمسية حول العالم

    في عدة مراحل، طارت هذه الطائرة التي تعمل بالطاقة الشمسية حول العالم بين عامي 2015 و 2016. وتعمل الشركات المصنعة لهذه الطائرة خفيفة الوزن على صناعة أخرى أكبر حجماً. وإذا ما سارت الأمور وفق المخطط له، يُمكن للناس أن يطيروا باستخدام هذا النوع من الطائرات خلال 10 سنوات.

  • Ein Mann fährt ein Fahrrad mit Solardach in Nairobi, Kenia (Foto: DW/Sophie Mbugua)

    الأماكن الأكثر غرابة لنصب ألواح الطاقة الشمسية

    تنقل من نوع مختلف

    طورت جامعة كينية هذه الدراجة التي تعمل باستخدام لوح شمسي، وذلك للمساعدة على تقليل التلوث في العاصمة نيروبي، والمُنبعث من السيارات والدراجات البخارية. ويغطي اللوح الشمسي متطلبات الكهرباء للرحلات باستعمال هذه الدراجة في النهار.

  • Mobisol Photovoltaik Technologie in Ruanda (Mobisol)

    الأماكن الأكثر غرابة لنصب ألواح الطاقة الشمسية

    لأول مرة كهرباء في المنزل

    أكثر من مليار شخص يعيشون من دون موصل للطاقة. وبما أن تكنولوجيا الطاقة الشمسية صارت أرخص، فإن المزيد من الناس يُمكنهم الحصول على الكهرباء. وفي (الصورة) يتم تركيب لوح يعمل بالطاقة الشمسية على أسطح أحد المنازل في رواندا. إعداد: غيرو رويتر/ر.م


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