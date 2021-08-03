هل تتسبب المباني الشاهقة في الإصابة بالصداع؟!

من حين لأخر، غالبا ما ننظر من النافذة أو الشرفة لاستنشاق بعض الهواء أو الحصول على راحة قصيرة من العمل. ولكن قد لا يتمكن البعض من القيام بذلك بسهولة بسبب ما يتواجد حولهم من مباني شاهقة. فقد توصل باحثون بجامعة إيسكس البريطانية في لندن إلى أن مشهد المباني المرصوصة بجوار بعضها البعض، بما تحتوي عليه من نوافذ وشرفات متشابهة، يمكن أن يتسبب للبعض في الشعور بالصداع أو الدوار، وفقا لموقع سي إن إن الأمريكي.
ويري الباحثون أن المشكلة لا تكمن في افتقاد عنصر الجمال فقط، ”وهو ما قد يبدو مشكلة سطحية"، على حد تعبيرهم، وإنما في صعوبة التركيز مع النظر لذلك المشهد ذو العناصر المتكررة على مرمى البصر.
وعلى مدار آلاف السنين، تطور مخ الإنسان بشكل يسمح باستيعاب المناظر الطبيعية، بما يجعل مشهد المباني الأسمنتية ”تحديا أمام المخ بسبب الأنماط المتكررة التي يحتوي عليها كالنوافذ والسلالم".
ولمقارنة قدرة المخ علي استيعاب المناظر الطبيعية مقارنة بمشهد المباني الشاهقة، طور باحثون نماذج إلكترونية توضح طريقة عمل خلايا الأعصاب لاستيعاب ما تراه العين. وتوضح النماذج أن استيعاب الإنسان لمشهد المباني الشاهقة يتطلب بذل مجهود أكبر من المخ حيث يزيد نشاط خلايا الأعصاب بشكل ملحوظ، وهو ما يفسر عدم شعور الكثيرين بالراحة لدى النظر إليها.
وتوجد طريقة أخرى لقياس تأثير المباني الشاهقة علي البشر من خلال حساب نسبة الأكسجين التي يستهلكها الجزء المسؤول عن الرؤية في المخ، والذي يقع بالجزء الخلفي من الدماغ. ووجد العلماء أن استهلاك المخ للأكسجين يزيد لدى النظر للمشاهد الغير مريحة، ومن بينها صور تلك المباني، وهو ما قد يفسر أيضا سبب إصابة البعض بالصداع. وتزيد احتمالات الإصابة بالصداع لدى أصحاب المشاكل الدائمة مع نوبات الصداع النصفي.
ويشرح عالم الرياضات جون-بابتيستا جوزيف أن بسبب كسر المباني الشاهقة لقوانين الطبيعة يصعب على مخ الإنسان استيعاب المشهد ”بنفس الكفاءة" التي يستوعب بها مشاهد الطبيعة، وهو ما يجعل النظر لتلك المباني طويلا أمرا غير مريحيصل لحد تحفيز نوبات الصرع لدى المصابين به.
د.ب.
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المدن الأكثر إضرارا بالبيئة
الرياض - السعودية
يبدو أن أكبر مدينة في السعودية هي أيضا الأكثر تلوثا في البلاد، بسبب الأنشطة الصناعية بالمدينة. بعد دراسة شملت حوالي 13 ألف مدينة في العالم، وجد الباحثون أن المراكز ذات الكثافة السكانية العالية ساهمت بشكل كبير في ارتفاع نسبة انبعاث الكربون في العالم. وتستهلك المناطق الحضرية الكبيرة أكثر من 70 في المائة من إجمالي الطاقة في العالم، وهذا يعني أن المدن الكبرى قادرة تغيير الوضع العالمي للمناخ.
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المدن الأكثر إضرارا بالبيئة
طوكيو - اليابان
لا تتجاوزنسبة السيارات الجديدة والصديقة للبيئة التي تباع في طوكيو 2 في المئة. ويساهم تجمع طوكيو- يوكوهاما الحضري، في إصدار كميات هائلة من إشعاعات ثاني أكسيد الكربون سنويا، وتتسبب طوكيو وحدها في إنتاج حوالي 62 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون كل عام. ويُؤمل أن تنخفض هذه النسب بعد توقيع البلد على اتفاقيات دولية تسعى للحد من انبعاث الغازات الدافئة، والتسويق للمركبات الصديقة للبيئة.
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المدن الأكثر إضرارا بالبيئة
شيكاغو- الولايات المتحدة الأمريكية
هي ثالث أكبر المدن من حيث الكثافة السكانية في أمريكا، كما أنها تحتل المرتبة الثالثة في الولايات المتحدة في الانبعاثات الكربونية. وعرف مستوى التلوث بشيكاغو ارتفاعا كبيرا بين عامي 2014 و2016، وفقا لدراسة أجرتها جمعية الرئة الأمريكية، كما تم تصنيف شيكاغو في المرتبة الثالثة أيضاً بالنسبة للمدن الأمريكية الأكثر "اتساخا".
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المدن الأكثر إضرارا بالبيئة
سنغافورة
تعد الصناعات المتعددة في هذه المدينة الدولة، هي السبب وراء كثير من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. وبحلول عام 2020، من المتوقع أن تصبح 60 في المائة من انبعاثات غاز الكربون ناتجة عن القطاع الصناعي. ويبدو أن الحكومة قد أدركت خطورة الوضع وبدأت في العمل للحد من نسبة التلوث، فأعلنت عام 2018 عام العمل المناخي، كما أعلنت عن فرض ضريبة الكربون على المرافق الشديدة التلوث.
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المدن الأكثر إضرارا بالبيئة
شنغهاي - الصين
ليس غريبا أن تحتل شنغهاي الترتيب الخامس، فهي واحدة من أكثر المدن كثافة سكانية في العالم. وقد أدى الازدحام بالمدينة إلى بروز مشاكل بيئية خطيرة، بما في ذلك تلوث الهواء والماء. وكما هو الحال في العديد من المدن الصينية الأخرى، فإن محطات توليد الطاقة وحركة المرور المستمرة والدائمة هي من الأسباب الرئيسية لانبعاثات الكربون. كما أن هذا الوضع، سبب كافي لرؤية الناس وهم يرتدون كمامات خلال تنقلهم بالمدينة.
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المدن الأكثر إضرارا بالبيئة
لوس أنجلوس - الولايات المتحدة الأمريكية
لوس أنجلوس ليست كما نراها في أفلام هوليوود دائما، فالهواء في المدينة صُنف الأسوأ في الولايات المتحدة كلها. لكن كاليفورنيا وضعت أهدافا طموحة للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 40 في المائة بحلول عام 2030، وذلك من خلال استخدام طاقة نظيفة ودعم السيارات الكهربائية أو الهجينة. وقد اتخذ حاكم ولاية كاليفورنيا "جيري براون" دورا قياديا في مجال مكافحة تغير المناخ، معارضا إدارة ترامب.
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المدن الأكثر إضرارا بالبيئة
هونغ كونغ
تعتبر هونغ كونغ من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في العالم. الآلاف من وسائل النقل تملأ طرقها، كما تسبب محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والصناعات الملوثة في انتشار الضباب في الهواء. بالإضافة إلى ذلك، فإن قطاع الشحن البحري التابع لها يساهم في انبعاث قرابة 50 بالمائة من الكربون الملوث للمدينة، حسب ما كشفت عنه إدارة حماية البيئة التابعة للمنطقة.
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المدن الأكثر إضرارا بالبيئة
نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية
تعتبر نيويورك أكبر مدينة أمريكية من حيث عدد السكان، ويمكن إعطاؤها "الميدالية البرونزية" للبصمة الكربونية. في كانون الثاني/ يناير الماضي، رفعت المدينة دعوى قضائية ضد أكبر خمس شركات نفط في العالم، وهي: " BP وشيفرون وكونوكو فيليبس واكسون موبل ورويال داتش شل، بتهمة مساهمتها في تغير المناخ وآثار ذلك على المدينة. تخصص المدينة جهدا مكثفا لخفض انبعاثاتها، ولكن ما يزال أمامها الكثير من العمل.
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المدن الأكثر إضرارا بالبيئة
غوانزو - الصين
في هذه المدينة التي تحتل المرتبة الثالثة من حيث عدد السكان في الصين، تصدر المصانع والمركبات انبعاثات ملوثة باستمرار. الناس هناك يتعايشون مع الضباب الناتج عن دخان المصانع يوميا. وبعد حملات متعددة قامت بها منظمات حماية البيئة، تعهدت غوانزو باستبدال كل الحافلات وسيارات الأجرة التي تعمل بالوقود بحلول عام 2020 لتستخدم مركبات تعمل بالطاقة النظيفة.
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المدن الأكثر إضرارا بالبيئة
وفي المرتبة الأسوأ...
مدينة سيول في كوريا الجنوبية هي المدينة التي تملك أكبر بصمة كربونية في العالم. تلوث الهواء هو أكبر مخاوفها البيئية والصحية. أكثر من 30 ألف طن من الملوثات الضارة تنبعث فقط من 10 محطات قديمة تعمل بالفحم. وتشكل هذه الانبعاثات حوالي 20 بالمائة من نسبة التلوث في كوريا الجنوبية. في السنوات الأخيرة، أوقفت المدينة هذه الأنشطة في محاولة منها لمعالجة المشكلة. الكاتبة: ايرين بانوس رويز (م.ع)