هل تتجه ألمانيا نحو إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات؟

بعد إعطاء أكثر من 60 مليون ومائة ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى يوم الأحد (13 يونيو/ حزيران 2021)، وفقا لبيانات رسمية، فتح النقاش في ألمانيا على مصرعيه حول مستقبل الكمامات مع ظهور أصوات تطالب بالاستغناء عنها.

ويعلّل هذا الفريق مطالبه بالتراجع الكبير لأعداد الإصابات اليوم من حدود ثلاثين ألف إصابة إلى أقل من ألفي إصابة يوميا.

وبالفعل في أرقام جديدة لمعهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأوبئة، بلغت آخر أرقام الإصابات المعلن عنها الأحد 1489 حالة جديدة. وبلغ معدل الإصابة لسبعة أيام في ألمانيا 17,3 لكل مئة ألف من السكان، طبقا لما ذكره المعهد الحكومي، بينما بلغ المعدل 24,7 في مثل هذا اليوم من الأسبوع الماضي.

كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة أجهزة تنفس مبتكرة في نيروبي الكينية يجرب طلبة طب جهاز تنفس موجه بالكومبيوتر مبتكر بجامعة كينياتا. وباحثون كل جميع أنحاء افريقيا يبحثون عن إمكانيات إنتاج أجهزة التنفس والألبسة الوقائية ومواد تعقيم اليد، لأن بلدانا مثل الولايات المتحدة استنفدت مخزونا عالميا.

كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة حلول رخيصة فانسان سيمباتيا، أستاذ بجامعة ماكيريري في كامبالا بأوغندا طور أجهزة تنفس رخيصة لتزويد نظام الصحة الضعيف من الناحية المالية. وتعاون في ذلك مع شركة إنتاج السيارات كيرا موتورز. "الجميع يطالب بنفس المنتوج، ولذلك لافريقيا فرصة ضعيفة في الحصول عليه" من الأسواق العالمية، كما قال سيمباتيا لـدويتشه فيله.

كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة دفعة الابتكار في السنغال طلبة الهندسة في السنغال أشتركوا في مكافحة بلادهم لوباء كورونا: غيانا أندجيمبي، طالب في تقنية الالكترونيات يعرض جهاز مواد تعقيم اليد ابتكره هو. ويريد الطلبة توظيف إمكانياتهم الفنية لتقليص الضغط الحاصل على أقسام المرضى.

كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة "الدكتور كير" يتولى التواصل مع المرضى وحتى الروبوت الصغير "الدكتور كير" هو من ابتكار الطلبة من السنغال. ويُراد له أن يقيس ضغط الدم ودرجة الحرارة لدى المرضى بكورونا. والأطباء بإمكانهم توجيه "الدكتور كير" بمساعدة كاميرا مثبتة وتطبيق ومن تم التواصل مع المرضى دون التعرض للخطر. وحتى الأشخاص في مناطق ريفية وعرة يمكن الوصول إليهم.

كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة جاهز لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي في إثيوبيا طور المخترع الشاب عزالدين جهاز تنفس ميكانيكي وآلة غسيل. و13 من بين ابتكاراته الـ 20 حاصلة على براءة اختراع. وموزع الصابون الالكتروني يحمل مجسا يمكن تشغيله بدواسة ميكانيكية في حال انقطاع التيار الكهربائي.

كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة نماذج مزركشة قوة الإبداع ليس لها حدود في افريقيا. من لاغوس إلى نيروبي يستخدم فنانون جدران البيوت في مدنهم للتذكير بقواعد الحفاظ على التبعاد الاجتماعي وغسل اليدين واستخدام الكمامة. وهذه التحفة الفنية موجودة في حي الصفيح كيبيرا في نيروبي.

كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة تسريحة الشعر كورونا بهذه الجدائل يتم التوعية والتحذير من كورونا: " بتسريحة كورونا نرغب أن نطلب من الناس الحفاظ على التباعد ووضع الكمامة وغسل اليدين بانتظام أو استخدام مواد التعقيم لضمان الحماية"، تقول المخترعة مابله ايتامبو من كيبيرا. وهي تستخدم في ذلك أيضا ألوان الفيروس.

كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة تغذية صحية حتى البيت وتصعِب إجراءات حظر التجول على الناس الحصول على القوت اليومي. فشركة ناشئة في هاراري بزيمبابوي تنقل مواد طازجة من المزارع إلى باب المنزل. والشركة تستخدم تطبيقا ودراجات نارية تسير على عجلات ثلاثية توزع صناديق المواد الغذائية: أكل متوازن مع تفادي التواصل. ومن يرغب في ذلك يطلب كمامة.

كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة إيصال المعرفة في زمن الحجر الصحي بسبب إعلاق كثير من المدارس في جميع أنحاء افريقيا توقف التعليم، فوجب البحث عن حلول: ففي تانزانيا مثلا يمكن للتلاميذ في استقلالية العمل من خلال منصة الانترنيت „Smartclass“. والمنصة تربط التلاميذ مع 5000 معلم حتى يتمكن الشباب رغم الحجر الصحي من مواصلة التعلم.

كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة تتبع الوباء في كل مكان تتحول مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات إلى سلاح ضد كورونا. في نيجيريا وغانا يمكِن تطبيق كوفيد 19 Triage Tool من معرفة خطر الإصابة بكورونا. والحكومة الجنوب افريقية تستخدم عبر واتس آب روبوت دردشة تفاعلي يجيب على أسئلة حول كوفيد 19. وطلبة سابقون في مدينة كابشتات ابتكروا تطبيقا لمحاربة الأخبار الزائفة.



ومنحت وزيرة العدل الألمانية، كريستينا لامبرشت، النقاش صبغة قانونية بمطالبة رؤساء الولايات، في البحث حول مدى أحقية إبقاء الكمامات إجبارية في ظل تحسن الوضعي الوبائي في البلاد.

وذكرت في حوار لصحيفة "بيلد أم سونتاغ" الصادرة اليوم الأحد، أنه "حان الوقت للزعماء السياسيين للبدء في النظر حول كمامات الوجه، حول ما إذا كان ينبغي إبقاؤها إجبارية أم لا".

وأضافت الوزيرة أنه سيتعين على زعماء الولايات توضيح الأمر إذا ما استمرت الأرقام في الانخفاض، خاصة إذا ما تعلق الأمر بالمدارس، حيث يتضرر التلاميذ الصغار بشكل خاص منها.

من جهته، ذهب نائب رئيس البرلمان الألماني (بوندستاغ)، فولفغانغ كوبيكي، إلى أبعد مما قالته لامبرشت، مطالبا بإنهاء كامل للكمامات الإجبارية، مذكرا بأنه ومع "تراجع معدل الإصابة بأقل من 35، لا يمكن للولاية فرض قيود شاملة على الحقوق الأساسية لجميع المواطنين".

يذكر أنه وفي إسرائيل لا زالت الكمامة في الأماكن العامة إجبارية رغمالنجاح القياسي لحملة تطعيم البالغين، بينما واعتبارا من يوم الغد الاثنين، سيتم بشكل شبه نهائي وقف إلزامية وضع الكمامات، باستثناء النقل العمومي حيث سيتم الإبقاء على ارتداء الكمامات في الحافلات والقطارات، لكن حين يكون الانسان واقفا وعند الجلوس يمكنه تنحية الكمامة.

و.ب/إ.ف (د ب أ، ب د أ)