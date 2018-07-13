 هل تؤثر اﻟﻧﺗرات في ماء الشرب على الصحة؟ | عالم المنوعات | DW | 13.07.2018

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منوعات

هل تؤثر اﻟﻧﺗرات في ماء الشرب على الصحة؟

تعتمد ألمانيا على إمدادات المياه الجوفية في سد حاجتها من ماء الشرب، هذه المياه تحتوي كميات عالية من اﻟﻧﺗرات. فهل ارتفاع مستوى النترات في ماء الشرب ضار حقاً بالصحة؟

EU-Bericht - Deutschland Grundwasser mit Nitrat belastet (picture-alliance/dpa/U. Deck)

صنفت الوكالة الأوروبية للبيئة، في تقرير أصدرته مؤخراً عن جودة المياه الجوفية في أوروبا، الوضع الكيميائي على أنه جيد في 74 في المائة من الحالات. لكن عكس هذا التصنيف، يعتبر المعهد الاتحادي الألماني لمعاينة الثروة المائية أن جودة إمدادات المياه الجوفية "سيئة" في مدن ألمانية كبرى مثل هامبورغ ودريسدن وشتوتغارت. وتقول بياتريس كلاوس، المتخصصة في ملفات متعلقة بالبحر الوحلي ومصبات المياه والمحميات في الصندوق العالمي للطبيعة (WWF)، إن 37.5 في المائة من إمدادات المياه الجوفية في ألمانيا ملوثة بشدة بمركبات النيتروجين والأكسجين الضارة.

ارتفاع مستوى النترات يؤدي إلى الإصابة بأمراض

يتم الحصول على 70 في المائة من مياه الشرب في ألمانيا من المياه الجوفية. لهذا تنص تعليمات الاتحاد الأوروبي فيما يخص ماء الشرب على أن لا يتعدى مستوى النترات في لتر واحد من الماء 50 مليغراماً، وهو مستوى يعتبره الاتحاد الأوروبي "آمناً" بالنسبة لصحة المستهلك. لكن تحويل النترات بواسطة عمليات كيمائية إلى نيتريت يسبب مشاكل عدة. فمعدة الرضيع لا تستطيع معالجة النيتريت عند وصول هذه المادة إلى جسمه ويصعب عليه في نفس الوقت استنشاق الأكسجين، ما يؤدي حتماً إلى الإصابة بمرض الزرقة.

Wasserglas wird am Wasserhahn gefüllt, vor weißem Hintergrund (Fotolia/Artusius)

70 في المائة من مياه الشرب في ألمانيا يتم الحصول عليها من إمدادات المياه الجوفية

ولا يسلم البالغون أيضاً من أضرار النترات، إذ أن تفاعل النترات مع البروتين في الجسم يؤدي إلى إنتاج مادة النتروزامين، ووفقاً للمركز الألماني لأبحاث السرطان، فإن هناك تجارب على الحيوانات تظهر وجود صلة بين النتروزامين وسرطان المعدة. لكن حتى الآن، لم تظهر أي علاقة بين النتروزامين والسرطان لدى البشر. من ناحية أخرى، ليست هناك براهين أو نتائج لأبحاث تنفي عدم تأثير النتروزامين على الصحة. أما المناطق التي يُحتمل أن تكون فيها مستويات النترات مرتفعة فهي المناطق ذات الاستخدام الزراعي العالي والاستخدام المتكرر للأسمدة.

تلوث مياه الشرب بالنترات يثقل كاهل المستهلك

تتعرض المياه الجوفية للتلويث العالي بالنترات عن طريق الزراعة، ذلك أن الاستخدام المفرط للأسمدة في الحقول يجعل التربة غير قادرة على الاستفادة من هذا الكم من المواد. وكلما كثرت الأراضي الزراعية في منطقة معينة، ارتفعت مستويات النترات فيها. على سبيل المثال، تم قياس قيم تصل إلى 100 مليمغرام من النترات لكل لتر من الماء على الحدود بين هولندا وألمانيا في غرب منطقة مونسترلاند، وهو مستوى يفوق الحد الذي وضعه الاتحاد الأوروبي بنسبة 100 في المائة.

وإذا لم يتم خفض مستويات النترات في المياه الجوفية، سترتفع تكلفة ثمن مياه الشرب في ألمانيا. فعمليات معالجة المياه الجوفية أصبحت أكثر تعقيداً من أي وقت مضى بسبب تلوثها المفرط بالنترات. وتقول بياتريس كلاوس، من الصندوق العالمي للطبيعة (WWF)، إنه "كلما كانت المياه الجوفية أكثر تلوثاً، ارتفعت تكلفة مياه الشرب بالنسبة للمستهلك".

ع.اع/ ي.أ (DW)

  • Umweltprojekt-Trinkwasser aus Nebel in Marokko (Darsihmad Assiciation)

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  • Umweltprojekt-Trinkwasser aus Nebel in Marokko (Darsihmad Assiciation)

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    تشتغل جمعية "دار سي حماد" على هذا المشروع في منطقة سيدي افني بجنوب المغرب منذ أكثر من عشر سنوات بشراكة مع "مؤسسة ميونخ ري " الألمانية. وبفضل مشروعها الرائد هذا، حصلت الجمعية على جائزة تشجيعية من الأمم المتحدة على هامش قمة المناخ بالمغرب.

  • Umweltprojekt-Trinkwasser aus Nebel in Marokko (Munich Re Foundation)

    "حصاد الضباب" مشروع رائد في جنوب المغرب لحل مشكلة المياه

    مشروع حصاد الضباب أنقذ السكان من معاناة نقص المياه وساهم في استقرارهم وتوقف الهجرة إلى القرى والمدن المجاورة. وخفف عن النساء والأطفال عبء إحضار الماء من مناطق بعيدة.

  • Umweltprojekt-Trinkwasser aus Nebel in Marokko (DW/M. Akinou)

    "حصاد الضباب" مشروع رائد في جنوب المغرب لحل مشكلة المياه

    محمد سوسان سعيد بربط قريته بشبكات مياه الشرب، وهو ما سمح له بالاستفادة من حماره في الحرث بدلا من استخدامه طول الوقت في جلب المياه من منحدرات الجبل وفي الآبار البعيدة عن قريته .

  • Umweltprojekt-Trinkwasser aus Nebel in Marokko (Darsihmad Assiciation)

    "حصاد الضباب" مشروع رائد في جنوب المغرب لحل مشكلة المياه

    جمعية "دار سي حماد" طورت مشروع "حصاد الضباب"، حيث تم وتم تنصيب أكثر من 600 متر مربع من الجيل الجديد للشبابيك " كلاود فيشر " التي صممتها المؤسسة الألمانية wasserstiftung. وتعطي هذه الشبابيك مردودية مضاعفة وتقاوم سرعة الرياح التي تصل الى 120 كلم في الساعة.

  • Umweltprojekt-Trinkwasser aus Nebel in Marokko (DW/M. Akinou)

    "حصاد الضباب" مشروع رائد في جنوب المغرب لحل مشكلة المياه

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  • Marokko Marrakesch Weltklimakonferenz UN Climate Change Conference COP22 (picture-alliance/dpa/M. Messara)

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