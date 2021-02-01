 هل تأتي العلاقات الخليجية-العراقية على حساب إيران؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 01.02.2021

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سياسة واقتصاد

هل تأتي العلاقات الخليجية-العراقية على حساب إيران؟

لقاءات متوالية بأعلى المستويات، اتفاقات تعاون اقتصادي، إعادة فتح معابر حدودية، خطط للربط الكهربائي. بعض أوجه الحيوية التي تدب منذ فترة بأوصال العلاقة بين مجلس التعاون الخليجي والعراق فهل تخرج طهران من بغداد خالية الوفاض؟

المؤتمر الصحفي للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح الحجرف ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين

المؤتمر الصحفي للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح الحجرف ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين

العلاقات العراقية-الخليجية "استراتيجية". كلام جاء على لسان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح الحجرف الاثنين (الأول من شباط/فبراير 2021) في مستهل زيارته للعاصمة العراقية بغداد وبعد لقائه بوزير خارجيتها فؤاد حسين. وأكد الحجرف "وقوفنا إلى جانب العراق في محاربة الإرهاب وبسط الأمن الاستقرار في البلاد". وأضاف أنه تمت مناقشة ملف الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق ومناقشة عقد مؤتمر لرجال الأعمال بين الجانبين.

مختارات

تاريخ طويل من الحروب، الانتصارات، الانتكاسات والانقلابات. الحديث عن جيش عمره مائة عام هو حديث طويل. فقد مر عليه أربعة أجيال على الأقل. ولكل جيل إرثه، نجاحاته وإخفاقاته.

سامان المولود في بغداد لا توقفه عوائق الدوائر الحكومية الألمانية ولا تحفظ الألمان. يأخذ زمام المبادرة ويخترق الحواجز بين الثقافات، بالموسيقى، الطعام، الحفلات واللغة. عراقي متعدد الجذور ومنفتح على العالم يعيش في بون.

من جانبه، قال الوزير العراقي إنه تم بحث موضوع الانتخابات العراقية المقبلة، وإمكانية دعم دول الخليج والمنطقة لهذه الانتخابات.

الكاظمي "صديق شخصي" لابن سلمان

ومن جهته، دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين إلى الإسراع بملف الربط الكهربائي وتعزيز التبادل التجاري بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي. وأكد الكاظمي خلال استقباله هو الآخر للحجرف: "سعي العراق لتمتين العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي، وإلى تحقيق التكامل مع دول المجلس بمختلف المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والتجارية، لاسيما وأن تلك العلاقات لم تصل بعد إلى ما يتطلع له العراق"، وذلك بحسب بيان عراقي. 

ووقع العراق قبل سنة اتفاقية مع دول مجلس التعاون الخليجي لاستيراد حوالى 500 ميغاواط من الكهرباء لمعالجة النقص الحاد في التيار الكهربائي الذي يفتقر إليه العراقيون. وتصل ساعات انقطاع التيار أحيانا الى 20 ساعة في اليوم الواحد.

وفي السادس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي التقى وزير الخارجية العراقي والأمين العام لمجلس التعاون في البحرين على هامش أعمال مؤتمر حوار المنامة للأمن. واعتبر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن الكويت والسعودية هما بوابتا  بلاده إلى الخليج، مشددا على ضرورة إيجاد آلية عمل مع مجلس التعاون الخليجي.

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وقال الوزير إن العراق يبني علاقاته على مبدأ التوازن، وتفعيل المصالح المُشترَكة، والاحترام المُتبادَل. وأكد ضرورة أن تضطلع الشركات الخليجيّة بدور في عمليّة إعمار العراق عبر الاستثمار في مجال البنى التحتية، وضرورة تشكيل لجنة لمُتابَعة مُخرَجات مُؤتمَر الكويت للمانحين، والتنسيق مع البنك الدولي.

واليوم الاثنين شدد الكاظمي على أهمية متابعة الملف الاستثماري وتعهدات مؤتمر المانحين، لما لها من أثر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني في العراق.

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الموازنة الإنفجارية

مجلس تنسيقي عراقي-سعودي

سجلت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق والسعودية في الربع الأخير من العام الفائت قفزات كبيرة بعد التوصل إلى سلسلة اتفاقات في إطار اجتماعات المجلس التنسيقي العراقي-السعودي، التي عقدت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي. والمجلس يعمل على تنسيق التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية. وتوج التعاون المستجد في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر بافتتاح معبر عرعر الحدودي المغلق منذ ثلاثين عاما، أمام التبادل التجاري بين البلدين.

وقطعت السعودية علاقاتها مع نظام صدام حسين إثر غزوه الكويت عام 1990، واستأنفتها فعليا في 2017. وتسعى الرياض على الأرجح إلى العودة الى السوق العراقية الذي تجتاحه السلع الإيرانية والتركية.

وتأتي خطوة فتح المعبر كمؤشر على توجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لتعزيز علاقات بلاده مع الرياض. وكانت أول زيارة خارجية مقررة للكاظمي بعد توليه منصبه في أيار/ مايو إلى الرياض لكنها ألغيت في اللحظة الأخيرة بسبب مشاكل صحية تعرض لها ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز حينها.

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عرعر "بوابة" الأمل

يقع منفذ عرعر الحدودي في محافظة الأنبار التي تمتد في غرب وجنوب غرب العراق، وتشترك بحدود مع الأردن وسوريا والسعودية. وتهدف الخطوة الى السماح بمرور البضائع والمسافرين، ما يعني بوابة أخرى للواردات التي تدخل العراق الذي يستورد القسم الأكبر من حاجاته من إيران، ثاني أكبر بلد من حيث التبادل التجاري مع العراق.

الصحفي العراقي فاروق يوسف ذهب بتاريخ 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 في مقال بصحيفة العرب اللندنية يحمل عنوان "إيران في حاجة للسعودية في العراق" إلى أنه "ليس هناك شيء غير طبيعي في التقارب العراقي السعودي (...) من غير الاستثمارات السعودية فإن العراق قابل للانفجار. ذلك ما صارت إيران على يقين منه منذ سنوات (...) ليس من المستبعد أن تتوجه عيون العراقيين إلى عرعر باعتبارها بوابة الأمل".

والتقى رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي المسؤولين السعوديين خلال زيارة للمملكة العربية السعودية في حزيران/يونيو 2017، بعد أربعة أشهر من زيارة قام بها وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إلى بغداد آنذاك، وكانت الأولى على هذا المستوى منذ عام 2003. وأعقب ذلك تنظيم رحلة طيران تجارية كانت الأولى بين بغداد والرياض وساهمت بتسريع التقارب بين البلدين.

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إعادة الإعمار المتوقفة في الموصل تدفع المواطن للسكن على أطرافها

"استعمار" سعودي

أثارت إعادة فتح المعبر وبشكل واضح حفيظة الفصائل المسلحة العراقية الموالية لإيران التي تتهم السعودية بمحاولة "استعمار" العراق تحت ستار الاستثمارات. ورفض بشدة بيان، صادر عن ميليشيا شكلت حديثا، التقارب بين العراق والسعودية. وهدد البيان الصادر عن "أصحاب الكهف" بأن "استخبارات المقاومة الإسلامية (محور الفصائل الموالية لإيران) تتابع بدقة كل حركة للعدو السعودي على الحدود العراقية وكذلك الاتصالات الهاتفية بين محمد بن سلمان ومصطفى الكاظمي".

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لكن الكاظمي دافع عن الخطوة، وقال خلال مؤتمر صحافي "هناك من يروج لكذبة الاستعمار السعودي! وهذا عيب، وعيب على من يقول إن هناك استعمارا في بلده. فالعراقي لا يقبل الضيم ولا يقبل بأن يتحكم به أجنبي". وأضاف "هل تحول الاستثمار إلى استعمار؟ وهل إيجاد مئات الآلاف من فرص عمل لأبنائنا عن طريق الاستثمار يعد استعمارا؟".

وكان منفذ عرعر خلال السنوات الماضية يفتح فقط أمام مرور الحجاج العراقيين المتوجهين إلى مكة لأداء مناسك الحج. ويسعى البلدان أيضا إلى إعادة فتح معبر الجميمة، وهو منفذ بري ثان في جنوب العراق.

خ.س/ص.ش

  • Symbolbild Iran Irak (DW-Montage)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    أهمية العراق بالنسبة لإيران

    ظلت إيران تاريخياً تحاول بسط نفوذها على العراق بسبب أهمية موقعه الاستراتيجي، فهو يشكّل بوّابة إيران الشرقية على العالم العربي ومنه إلى البحر المتوسط مروراً بسوريا ولبنان. وتستغل إيران الروابط التاريخية والمذهبية بين البلدين في سبيل تحقيق ذلك، خاصة بعد تحولها للمذهب الشيعي في عهد الدولة الصفوية.

  • Schiiten am Hussein-Schrein in Kerbala (picture-alliance/dpa)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    المذهبية.. "أداة التدخّل الشرعي"

    تتخذ إيران من المذهب الشيعي وسيلة لاعتبار تدخّلها في العراق "شرعياً". فبالإضافة إلى الوجود الشيعي الكبير في العراق، يرتبط اسم العراق ارتباطاً وثيقاً بأحداث "التاريخ الشيعي"، حيث توجد فيه مدينتنا النجف وكربلاء، المقدّسة لأتباع المذهب الشيعي، كما أن مراقد ستة من الأئمة الاثني العشر توجد فيه، ولذلك يحج إليه ملايين الناس سنوياً.

  • Flash-Galerie Historisches Haus in Shiraz (DW/Helbig)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    الصراع الصفوي العثماني

    يشكل الصراع بين الدولة الصفوية، والتي قلبت بلاد فارس (إيران) إلى المذهب الشيعي، والدولة العثمانية، إحدى المحاولات الواضحة لحكّام بلاد فارس للسيطرة على بلاد الرافدين (العراق). فبعد أن بسط الشاه سليمان الصفوي نفوذه في إيران، سيطر على العراق، إلا أن الدولة العثمانية تمكّنت من إخراجه من يد الحكم الصفوي. واستمر التوتر بين الطرفين للسيطرة على العراق حتى سقوط الصفويين ومجيء الأفشاريين ثم القاجاريين.

  • Bildergalerie Naser al-Din Schah und Frauen (iichs)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    معاهدة أرضروم

    بعد انتصار القاجاريين على العثمانيين في معركة أرضروم 1823، وقّع الطرفان معاهدة حملت اسم المعركة، والتي اعترفت الدولة العثمانية بموجبها بحق إيران في مدينة وميناء المحمرة "خرم شهر" وجزيرة عبدان، وكذلك الأراضي التي هي على الضفة الشرقية لشط العرب. إلا أن تلك المعاهدة لم تكن قادرة على حد الخلاف على الحدود بين الطرفين.

  • Symbolbild Iran Irak Grenzkonflikt arabisch (DW-Grafik)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    الخلاف على الحدود عند شط العرب

    ورغم توقيع العراق وإيران معاهدة لرسم الحدود بين الطرفين في عام 1937، تعترف فيه طهران بحق بغداد في مياه شط العرب وتنظيم الملاحة فيه، ما عدا مناطق محددة، إلا أن الشاه الإيراني قام بإلغاء المعاهدة من طرف واحد في عام 1969 مستغلاً ضعف نظام البعث الذي كان قد وصل إلى السلطة قبل عام من ذلك، وقامت إيران بحشد قواتها العسكرية البرية والجوية والبحرية على طول خط الحدود بين العراق.

  • Saddam Hussein mit Thumbnail (AP)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    الثورة الإيرانية وقدوم صدام.. في نفس العام

    وفي عام الثورة الإيرانية 1979، تولّى صدام حسين زمام الأمور في العراق بإزاحة الرئيس أحمد حسن البكر، ليشتد العداء بين الطرفين، واللذين كانا يتبادلان التهم، طهران تتهم بغداد بإعدام الرموز الشيعية المعارضة، ومن أبرزهم محمد باقر الصدر، والعراق يتهم إيران بمحاولة تصدير الثورة الإسلامية إلى الدول المجاورة وخصوصاً تلك التي فيها شيعة. يضاف إلى ذلك الخلاف على الحدود بين البلدين عند شط العرب.

  • Krisen Iran Irak Irakische Schiiten im Iran (picture-alliance/dpa)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    الحرب العراقية الإيرانية

    شكّلت الحرب العراقية الإيرانية التي نشبت بين 1980 و 1988 أوج التصعيد والتوتر بين البلدين، وخلّفت الحرب مئات آلاف القتلى والمصابين وعشرات آلاف الأسرى.

  • Irakische Flüchtlinge (AP)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    انتفاضة عام 1991 في العراق

    ورغم انتهاء الحرب بعد أن أعلن المرشد الأعلى الخميني قبول قرار مجلس الأمن الداعي لوقف القتال، إلا أن العلاقات بين البلدين لم تشهد تقارباً واضحاً، بل إنها عادت للتوتر مع اندلاع انتفاضة عام 1991 في العراق، حيث اتّهمت بغداد أن لطهران يد فيها، وهو ما أعاق تطبيع العلاقات بين البلدين.

  • DW 60 Jahre Irak Saddam Hussein Statue 09.04.2003 (picture alliance/AP Photo)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    الغزو الأمريكي للعراق – نقطة تحوّل

    يشكل الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 نقطة تحوّل جذرية في تاريخ العلاقات العراقية الإيرانية. حيث استأنف البلدان علاقاتهما الدبلوماسية في العام الذي تلا سقوط نظام صدام حسين، كما قام وفد عسكريّ عراقيّ - برئاسة وزير الدفاع آنذاك سعدون الدليمي- بزيارة إلى طهران وقدّم اعتذاراً لإيران عما وصفه بجرائم صدام بحق إيران، ووقّع الطرفان حينها اتفاقاً للتعاون العسكري في مجالات الدفاع ومحاربة الإرهاب.

  • Symbolbild USA Irak Truppen (Lucas Jackson/AFP/Getty Images)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    هيمنة إيرانية بعد الانسحاب الأمريكي

    واستمرت العلاقات بالتحسن بدءاً من عهد رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري، وتوثقت العلاقات في عهد المالكي، إلى أن وصلت إلى هيمنة إيرانية على العراق، وخاصة بعد الانسحاب الأمريكي عام 2011، قبل أن يعود جزء من قواتها بطلب من الحكومة العراقية لمحاربة تنظيم الدولة.

  • Iran Haider al-Abadi, Irak & Hassan Rohani (Irna)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    في عهد العبادي

    رغم استمرار الضغوط الإيرانية، إلا أن رئيس الوزراء حيدر العبادي تمكّن –ولو نسبياً- من إعادة نوع من التوازن إلى علاقات العراق مع كل من أمريكا وطهران، وقد كشف العبادي أن بلاده تسعى أن تنأى بنفسها عن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، لكن التساؤلات ماتزال تطرح نفسها حول إمكانية ذلك بالفعل، وسط التأثير الذي مازال يمارسه الطرفان في كل انتخابات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام.

  • Imam-Ali-Schrein in Nadschaf (picture-alliance/dpa)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    خلاف المرجعيات

    وتجدر الإشارة إلى وجود صراع حول مرجعية شيعة العراق بين الحوزتين الشيعيتين (المدرستان الرئيسيتان): حوزة النجف في العراق، وهي المقر التاريخي للحوزة من القرن الخامس، وحوزة قُمْ في إيران، وهي المقر المستحدث في أعقاب الثورة الإيرانية. بالإضافة إلى رفض الشيعة في العراق إلى جانب المرجع الأعلى للشيعة في العالم آية الله علي السيستاني لمبدأ ولاية الفقيه، وهو اساس نظام الحكم في إيران. الكاتب: محيي الدين حسين

    الكاتب: محي الدين حسين


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