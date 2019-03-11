 هل بوينغ MAX 737 طائرة آمنة؟ | عالم المنوعات | DW | 11.03.2019

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منوعات

هل بوينغ MAX 737 طائرة آمنة؟

أثار سقوط الطائرة الإثيوبية الشكوك حول سلامة أحدث نسخة من طائرة بوينغ الأمريكية. سقوط هذا النوع من الطائرات هو الثاني في أقل من 6 أشهر بعد سقوط طائرة تابعة لشركة طيران إندونيسية. فما قصة هذه الفئة من بوينغ؟

Boeing 737 (Imago/A. Hettrich)

طائرة بوينغ 737، صورة من الأرشيف.

لقي 157 شخصاً حتفهم يوم الأحد (العاشر من أذار/ مارس 2019)، عقب سقوط طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية. هذا السقوط المميت هو ثاني حادث لطائرة بوينغ 737 ماكس 8 خلال الشهور الستة الماضية. ففي (أكتوبر/تشرين الأول 2018) سقطت طائرة تابعة لشركة "ليون إير" بعد وقت قصير من إقلاعها من العاصمة الإندونيسية جاكرتا، مما أسفر عن مقتل جميع ركاب الطائرة وعددهم 189 شخصاً. وأثارت الحالتان المخاوف بشأن طائرة ماكس، التي أطلقتها شركة بوينغ قبل أقل من عامين.

طائرة بوينغ MAX 737

تعد ماكس أحدث نسخة من طائرة بوينغ 737 ثنائية المحركات. ويعتبر هذا الطراز الجديد من الطائرات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود، وانتج هذا الطراز من الطائرات على فئات MAX 7، MAX 8، MAX 9 و MAX 10. ويمكن لهذه الطائرة نقل ما بين 138 و 204 من الركاب، كما أنها مصممة للرحلات قصيرة ومتوسطة المدى.

الخطوط الجوية التي تملك هذه الطائرة

طلبت حتى الآن أكثر من 60 خطوط طيران الحصول على طائرة بوينغ من طراز ماكس ووصل إلى نحو 5000 طلب. ومن بين أبرز الزبائن في القارة الأوروبية، هناك شركات الطيران المنخفضة الثمن على غرار "راين إير" و "نرويجيان".

مختارات

للمرّة الثانية خلال أشهر، تتحطّم طائرة بوينغ 737 ماكس 8 بعد دقائق من إقلاعها. وبعد سقوط الطائرة الإثيوبية، قررت شركة الطيران الإثيوبية تعليق استخدام طائراتها من ذلك الطراز، وهي نفس الخطوة التي قامت بها الصين أيضا. (11.03.2019)

الحقيقة البديهية هي أنّ السفر بالطائرة هو الأسرع، كما أنه نسبياً الأكثر أمناً مقارنة بحوادث السيارات المميتة وحودث القطارات وكوارث غرق السفن. لكنّ التحليق مع الطيور وفوق السحاب والمطر يمر بلحظات خطر كما كشفت شركة بوينغ. (10.03.2019)

ماذا وقع للرحلة 302؟

تقول الخطوط الجوية الاثيوبية إنها لا تزال بحاجة للتحقيق في سبب سقوط الطائرة MAX 737، التي أقلعت في طقس صاف عند حوالي الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي. وبعد ست دقائق تحطمت الطائرة بالقرب من بلدة بشوفتو، على بعد 50 كيلومتراً جنوب شرق أديس أبابا.

وقبل دقائق من سقوط الطائرة، واجه ربان الطائرة صعوبات أثناء القيادة، فيما قال شاهد عيان لوكالة الأنباء الفرنسية إن الطائرة كانت مشتعلة بالفعل قبل سقوطها على الأرض.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الاثيوبية إن الطائرة، حلقت من جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا في وقت سابق من يوم الأحد، وذلك من دون أي حوادث. وحلقت الطائرة المنكوبة منذ استلامها في (نوفمبر/ تشرين الثاني) الماضي حوالي 1200 ساعة.

Äthiopien Flugzeugabsturz Ethiopian Airlines Flight ET 302 (Reuters/T. Negeri)

حطام الطائرة الإثيوبية.

ماذا حدث للطائرة "ليون آير" الرحلة 610؟

تحطمت الطائرة التابعة لشركة "ليون آير" من طراز (بوينغ 737 MAX 8) في البحر بعد حوالي 12 دقيقة من إقلاعها، حيث أقلعت الطائرة من مطار سوكارنو هاتا في الساعة 06:20 صباحا بالتوقيت المحلي، وكان من المفترض أن تنزل في بانجكال بيانج في إقليم بانجكا.

وأشار موقع" Flightradar24" الخاص بتتبع الرحلات الجوية أن سرعة الطائرة المنكوبة وارتفاعها كانا غير طبيعيين (عشوائي) أثناء الصعود. ورغم عدم اكمال المحققين التقرير النهائي الخاص بسقوط الطائرة، غير أنهم أشاروا إلى أن الطائرة عانت من مشاكل في مؤشر السرعة الجوية قبل أيام من سقوطها. وكانت شركة "ليون آير" قد حصلت على  طائرة بوينغ 737 MAX 8 في (أغسطس/ آب 2018)، إذ حلقت هذه الطائرة المنكوبة قبل سقوطها حوالي 800 ساعة.

بماذا ردت شركة بوينغ؟

تعمل شركة "بوينغ" مع السلطات الإندونيسية، التي تُحقق في حادث تحطم الطائرة التابعة لشركة "ليون آير"، فضلاً عن ذلك، تعهدت الشركة الأمريكية بإرسال فريق خاص إلى إثيوبيا، من أجل المساعدة في معرفة ملابسات الطائرة التي سقطت قبل أيام هناك.

وبعد سقوط الطائرة التابعة لشركة "ليون آير"، أرسلت الشركة تحذيرات إلى شركات الطيران أن الطائرة من طراز MAX 737 قد تتحرك مقدمتها إلى الأسفل بعد الإقلاع بشكل أوتوماتيكي، وذلك بسبب تلقي أجهزة استشعار الطائرة معلومات خاطئة . وقالت شركة "بوينغ" إن بإمكان الطيارين الحد من هذة المشكلة عن طريق إغلاق مؤقت للنظام المسؤول عن ذلك.

ر.م/ع.خ (  DW )

  • Flugzeugunglück in Russland September 2008 (AP)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    الطيران الروسي في المقدمة

    حدث ذلك يوم الأحد 14 أيلول/ سبتمبر 2008، إذ تحطمت طائرة روسية من طراز بوينغ 737-500، بالقرب من مدينة بيرم في منطقة الأورال. مات جراء ذلك 88 شخصا، ستة منهم أفراد طاقمها. الطائرة انفجرت في الجو قبل سقوطها، وكانت تديرها شركة الطيران الوطني الروسية إيروفلوت.

  • Boeing 737 der Turkish Airlines (picture-alliance/dpa)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    تركيا تنعي طائراتها أيضا

    سقطت الطائرة التابعة للخطوط التركية من نوع بوينغ 800-737 في 25 فبراير/ شباط 2009. حيث تحطمت قريبا من مطار سكيبول في أمستردام بهولندا، بعد هبوط اضطراري للطائرة نتيجة توقف محركها عن الاشتغال. وصل عدد القتلى فيها 9 وتجاوز عدد الجرحى 86.

  • Bahia Bakari, einzige Überlebene des Flugzeugabsturzes vor den Komoren (AP)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    رحلة يمنية إلى جزر القمر

    طفلة واحدة استطاعت النجاة في هذه الرحلة، في حين لقي 152راكبا آخرا حتفهم. الرحلة انطلقت من مطار صنعاء الدولي في 30 يونيو/ حزيران 2009، وكانت متجهة إلى مطار الأمير سعيد ابراهيم بمدينة موروني في جزر القمر. لكنها لم تتمكن من الوصول إلى وجهتها وسقطت قبل وصولها إلى المطار.

  • Trauer nach Flugzeugabsturz in Russland (picture-alliance/dpa)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    روسيا مرة أخرى

    كان أهم حادث جوي في عام 2011، حيث تحطمت طائرة من نوع ياك-42. وقتل حينها 43 شخصا. وكان على متن الطائرة فريق ومدربي "لوكوموتيف ياروسلافل" لهوكي الجليد، ووقعت هذه الحادثة بالقرب من مدينة ياروسلافل الروسية.

  • Tupolew Tu-154 (picture alliance / dpa)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    الطائرة الداغستانية

    في 4 ديسمبر/ كانون الأول 2010، تحطمت الطائرة الداغستانية من طراز توبوليف 154 وهي متوجهة من موسكو إلى محج قلعة (عاصمة جمهورية داغستان). راح ضحية الحادث شخصان، من بينهما شقيق رئيس جمهورية داغستان حينذاك، كما جرح العشرات من الركاب.

  • Symbolbild Malaysia Airlines Boeing 777-200 (picture alliance / dpa)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    أعقد ألغاز حوادث الطيران في التاريخ

    انقطع الاتصال بالطائرة بعد اقلاعها بساعتين تقريبا وفقدت رحلة الطيران رقم 370 التابعة للخطوط الجوية الماليزية. الطائرة من نوع بوينغ 777-200 إي أر. عرف عام 2014، بعام ألغاز حوادث الطيران في التاريخ. فالرحلة المنظمة بين كوالالمبور(ماليزيا) و بكين (الصين) لم تعرف طريق الوصول وكانت نهايتها غير معروفة لغاية الآن.

  • Absturz Germanwings-Maschine/Trümmerteile (picture-alliance/dpa)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    انتحار أودى بالطيران الألماني

    لم يكتب للطائرة الألمانية من طراز إيرباص إيه 320 والتابعة لشركة " Germanwings" التابعة بدورها للخطوط الأم "Lufthansa"، طريق الوصول إلى وجهتها عام 2015. فقد تحطمت في جنوب فرنسا وبالتحديد في منطقة جبال الألب، مما تسبب في مقتل 150شخصا. أثبتت التحقيقات أن مساعد الطيار Andreas Lubiz أسقطها عمدا، إذ كان يعاني من مرض نفسي وقرر الانتحار وهو على متن الطائرة.

  • EgyptAir MS804 Wrackteil (picture-alliance/abaca)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    رحلة انتهت في البحر

    سقطت الطائرة التابعة لشركة مصر للطيران في البحر المتوسط يوم21 مايو/ أيار 2016، وعلى متنها 66 شخصا. الرحلة كانت قادمة من مطار شارل ديغول في باريس متوجهة نحو مطار القاهرة. ولم تعرف أسباب سقوط الطائرة حتى الحين.

  • Russland - Bergungsarbeiten nach Flugzeugabsturz (picture-alliance/AP Photo/A. Zemlianichenko)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    حادث في روسيا أيضا...

    تحطمت طائرة خطوط ساراتوف الروسية يوم 11 شباط/ فبراير 2018 بعد إقلاعها من مطار دوموديدوفو وعلى متنها 71 شخصا. الرحلة، حسب ما نقلته الأخبار المحلية، انتهت في ضواحي موسكو ولم يكتب لها الوصول إلى وجهتها. وتجدر الإشارة إلى أن الطائرة المحطمة من طراز "أن148".

  • Iran Flugzeugabsturz (Farsnews)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    الطيران الإيراني

    صباح الأحد (18 فبراير/ شباط 2018) تحطمت طائرة إيرانية في محافظة أصفهان وسط إيران على بعد نحو 480 كلم جنوب طهران، وكان على متنها أكثر من 50 راكبا. وتعمل فرق الإنقاذ الإيرانية منذ سقوط الطائرة على تحديد موقع حطامها، غير أن الثلوج والتضاريس الجبلية عاقت جهود البحث ولم يعثر على أي شيء لغاية الآن. إعداد: مريم مرغيش.


مختارات

حوادث في السماء حيرت من في الأرض

هي أسوأ حوادث طيران شهدها العقد الأخير. منها من قتل كل ركابها ومنها من لم يتم العثور عليهم أبدا. بالصور، بعض حوادث طائرات لم يكتب لركابها الوصول إلى وجهتهم. (19.02.2018)  

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من دون أن تحدد العدد، أعلنت الخارجية الألمانية عن وجود ألمان بين ضحايا حادث سقوط الطائرة الاثيوبية التي تحطمت وهي في طريقها إلى نيروبي. الطائرة سقطت بعد دقائق من إقلاعها من أديس أبابا، وقتل كل من على متنها.

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يعتبر سقوط طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية ثاني حادث لطائرات بوينغ 737 ماكس 8 خلال أربعة أشهر. وقررت دول وشركات طيران عالمية تعليق إقلاع طائراتها من هذا الطراز.

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