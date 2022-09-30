 هل بوتين جادٌ في استخدام السلاح النووي؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 13.10.2022

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سياسة واقتصاد

هل بوتين جادٌ في استخدام السلاح النووي؟

مع استمرار روسيا في التهديد باستخدام السلاح النووي في حربها على أوكرانيا، هناك تساؤلات عديدة تتعلق بمدى استعداد الرئيس فلاديمير بوتين فعلا لشن هجوم نووي وكيف سيكون هذا الهجوم، وماذا يمكن فعله لمنع وقوع ضربة نووية؟

اختبار صاروخ سارمات الروسي (20/4/2022)

يقول الخبراء أن تهديد روسيا باستخدام السلاح النووي بمثابة "رسالة ردع" لأوكرانيا

تشن القوات الأوكرانية منذ أواخر شهر سبتمبر/ أيلول هجمات مضادة حققت من خلالها نجاحات في مناطق خاركيف ودونيتسك ولوغانسك وخيرسون.

بيد أن هذه الانتكاسات العسكرية التي تكبدتها القوات الروسية على حين غرة زادت من التوترات في الداخل الروسي مع تصاعد القلق الدولي حيال أن تلجأ روسيا إلى استخدام الأسلحة النووية للرد.

وكانت روسيا قد شنت أعمال قصف استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف في أعقاب الانفجار الذي استهدف جسر كيرتش الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014.

وقد نقلت صحيفة "التايمز" البريطانية عن مصادر داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) قولها إن روسيا تستعد لإجراء تجارب نووية في البحر الأسود.

تزامن هذا مع انتشار مقطع مصور على الإنترنت يُظهر قطارا عسكريا روسيا يتجه صوب الحدود الأوكرانية وسط مزاعم أن القطار تابع للمديرية الرئيسية الثانية عشرة بوزارة الدفاع الروسية المسؤولة عن حفظ الترسانة النووية للبلاد.

انفوغراف يتضمن خريطة توضح عدد الرؤوس النووية وتوزيعها في العالم

"انفوغراف" يتضمن خريطة توضح عدد الرؤوس النووية وتوزيعها في العالم

خطوات تصعيدية، ولكن؟

مختارات

قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز إنه لا يمكن الاستخفاف بتهديد روسيا بأنها قد تستخدم أسلحة نووية تكتيكية أو منخفضة القوة في أوكرانيا، لكن الوكالة لم تر الكثير من الأدلة العملية التي تعزز هذا القلق.

اندلع حريق على جسر السيارات والسكك الحديد الواسع الذي يربط شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها موسكو بالأراضي الروسية، هذا في وقت تحدث فيه طرفا القتال عن تحقيق مكاسب ميدانية.

إن التعبئة الروسية الجزئية و"الاستفتاءات" المقررة على عجل في شرق أوكرانيا، هي علامات ضعف، وقد أخطأ بوتين في حساباته. إن عشرات الآلاف من الروس يدفعون حياتهم ثمنا لذلك، كما يرى ميودراغ زوريتش.

غرهارد مانغوت، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة إنسبروك النمساوية، قال إن نشر روسيا أسلحة نووية يعد بالأمر الخطير، مشيرا إلى أن القطار وتعبئة الغواصة "كا-329 بيلغورود" ربما يحملان في طياتهما رسائل نووي، على حد قوله.

وأضاف أن "القيادة الروسية ترغب في بعث رسالة لأوكرانيا و للحكومات الغربية مفادها أن روسيا قادرة بل وربما مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية. ويعد هذا في الوقت الحالي بمثابة رسالة ردع لدفع أوكرانيا إلى الكف عن هجماتها ولدفع الغرب إلى عدم مواصلة تسليح كييف".

لكن مانغوت حذر من أنه إذا فشلت التهديدات الروسية في وقف الهجمات التي تشنها القوات الأوكرانية، فإن بوتين قد ينتقل إلى المرحلة التالية المتمثلة في "إجراء اختبار سلاح نووي تكتيكي فوق البحر الأسود أو في شبه جزيرة كامتشاتكا."

وحذر أيضا من أنه في حالة عدم نجاح هذا السيناريو، فإن روسيا قد تنتقل إلى السيناريو الأخطر وهو استخدام سلاح نووي تكتيكي، مضيفا "لن يُستخدم هذا السلاح في الخطوط الأمامية أو خط المواجهة وإنما في أماكن بعيدة عن المناطق الأوكرانية الحضرية المأهولة بالسكان".

بدوره، يعتقد رالف تيله، الخبير العسكري والكولونيل السابق في الجيش الألماني، أنه إذا فشل سيناريو استخدام روسيا للسلاح النووي في استهداف مناطق غير مأهولة، فإن موسكو قد تقدم على محاولة "مهاجمة أهداف سياسية واقتصادية في أوكرانيا."

وفي ذلك، أوضح "قد يكون ذلك عبارة عن انفجار ينجم عنه نبضة كهرومغناطيسية من القوة بما يكفي لتدمير كل شيء يعمل بالكهرباء في منطقة تبلغ مساحتها مئات الكيلومترات المربعة: السيارات، التلفزيونات، الأقمار الصناعية، أجهزة الكمبيوتر ومحطات الكهرباء... قد يكون هذا خياراً".

منظر مرعب لمدينة هيروشيما اليابانية بعد أقل من شهر من إلقاء القنبلة النووية عليها.

في السادس من أغسطس عام 1945، قامت الولايات المتحدة بإسقاط قنبلة نووية على مدينة هيروشيما اليابانية

تحذيرات أمريكية

لكن معظم الخبراء الدوليين يتفقون على أي اختبار نووي من قبل روسيا سيؤدي إلى عواقب وخيمة على موسكو.

وفي هذا الصدد، قال مانغوت إن أي اختبار سيمثل "في الواقع انتهاكا لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية التي صادقت عليها روسيا مما سيؤدي إلى عقوبات اقتصادية ومالية شديدة".

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، قد شدد في سبتمبر / أيلول الماضي على أن واشنطن أبلغت موسكو أنها ستواجه "عواقب كارثية" إذا اتخذت هذا الخيار، مضيفا: "كنا واضحين معهم وأكدنا أننا سنرد بشكل حاسم، جنبا إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا".

وانضم إلى سلسلة التحذيرات الأمريكية الجنرال الأمريكي المتقاعد، ديفيد بتريوس، الذي قال إن الولايات المتحدة وحلفائها سيدمرون الجيش الروسي في أوكرانيا ويغرقون أسطول البحر الأسود التابع له في حال استخدم روسيا السلاح النووي لضرب الأوكرانيين.

وفي مقابلة مع شبكة "آي بي سي نيوز"، قال بتريوس" لنفترض (أن بوتين استخدم السلاح النووي)، فإن الولايات المتحدة سوف تقود جهودا مشتركة يقوم بها الناتو لتحييد القوات الروسية التي يمكن تحديد مكانها في ساحة المعارك في أوكرانيا وشبه جزيرة القرم بما في ذلك تدمير كل سفينة في البحر الأسود".

وفي المقابل، قال مانغوت إن مثل هذه الضربة ستكون "غير متكافئة" بسبب أنها قد تنطوي على استخدام أسلحة تقليدية، لكنه قال إن الرئيس الروسي "يُجرى إحاطته ليس فقط حيال كيف سيكون الرد الغربي على أي هجوم نووي ولكن يُجرى إحاطته أيضا بأن روسيا ستكون معزولة على الصعيد العالمي، بما يشمل إدانة الصين والهند لمثل هذه الخطوة".

صورة لاحتجاج منظمة السلام الأخضر (غرين بيس) على الأسلحة النووية في ميناء بمنطقة نورمادي بشمال فرنسا (أرشيف: 2/10/2004)

تدعو منظمات دولية منذ عقود لإزالة الأسلحة النووي من العالم بشكل كامل

الصين قد تساعد

ويرى مراقبون أن الصين قد تلعب دورا في ردع روسيا عن استخدام السلاح النووي، فيما دعا الكولونيل السابق تيله الغرب إلى بذل المزيد من الجهد لدفع الصين إلى الاصطفاف إلى جانبه وأن تكون الصين بمثابة "الحليف الاستراتيجي للغرب".

وأضاف: "يعتمد بوتين على الصين، لكن في حالة دفع الصين للانخراط بشكل أكبر، فسيكون أمام العالم فرصة لتحقيق هدنة كخطوة أولى".

لكن الكولونيل السابق بالجيش الألماني شدد على أنه يتعين على الغرب ألا يجبر الصين على الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا نظرا لأن هذا الأمر لن يصب في صالح بكين، مضيفا "الصين ترغب في إنهاء الحرب في أوكرانيا بشكل خاص لأسباب اقتصادية فضلا عن أنها لا تريد نشوب صراع نووي".

وقال: "يريد (السياسيون الأوروبيون) إبعاد الصين عن أوروبا بسبب اعتقادهم بأنه سيكون من الصعب في المستقبل التعامل مع قوة الصين الاقتصادية ونفوذها السياسي، لكني أعتقد أن وجود الصين – القوي وغير المرحب به – هنا سيكون بمثابة أهون الشرين ".

القرم ..خط أحمر؟

من جانبه، يرى مانغوت أن التطورات الحالية في أوكرانيا ستقرر في نهاية المطاف ما إذا كانت التحذيرات التي أطلقتها الولايات المتحدة عمدت إلى ردع روسيا أم لا؟ لكنه قال إن روسيا قد تعتبر أي هجوم على شبه جزيرة القرم بمثابة تجاوز "للخط الأحمر".

وأضاف "لا يمكنني أن أتخيل أن يقف بوتين صامتا إذا استعادت أوكرانيا شبه جزيرة القرم لأن هذا من شأنه أن يعرض وضعه ومركزه إلى خطر حتمي وفوري وسيؤدي إلى سقوطه، لكن السؤال الأهم هو: هل بوتين يمتلك ما يكفي من القوة وبدم بارد ليقدم على استخدام السلاح النووي لتجنب الهزيمة".

وقال "أخشى ذلك. لكن هناك بعض الأمل في أن أوامره بنشر أسلحة نووية لن ينفذها من هم منوط بهم تنفيذ ذلك"، مضيفا أنه حتى الآن لا توجد مؤشرات على أن القيادة الروسية حسمت قضية استخدام الأسلحة النووية.

وأوضح "لم نصل بعد إلى هذه المرحلة المتمثلة في خطر خسارة روسيا الحرب على نحو كارثي، لكن مع كل هزيمة تتكبدها روسيا في ساحة المعارك أو مع استعادة الجيش الأوكراني للأراضي التي احتلتها روسيا، فإن الاحتمالات تتزايد بأننا نسير صوب هذا المسار".

مارينا بارانوفسكايا / م ع

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    الهجوم الأول

    قامت الولايات المتحدة بإسقاط القنبلة النووية الأولى "الولد الصغير" على مدينة هيروشيما يوم 6 أغسطس عام 1945. ما أدى إلى مقتل خُمس سكان المدينة، الذين يقدر عددهم بحوالي 350 ألف. تبع ذلك هجوم ثاني في وقت أخر على مدينة ناغازاكي. وكانت هذه الهجمات هي الوحيدة التي تمت باستخدام الأسلحة النووية في تاريخ الحرب.

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    تأجيل الهجوم

    كان من المفترض أن يشن الهجوم على هيروشيما في الأول من آب/ أغسطس من عام 1945. ولكن تم تأجيله بسبب الإعصار الذي يهدد منطقة جنوب المحيط الهادئ. وبعد خمسة أيام من الموعد الأول بدأ الهجوم من على متن طائرة " إنولا غاي" والتي كان عدد طاقمها 13 شخصا، لكن لم يكن أي منهم على علم بطبيعة المهمة التي سينفذونها إلا بعد إقلاع الطائرة.

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    الهجوم الثاني

    بعد ثلاثة أيام من هيروشيما ألقى الأميركيون القنبلة الذرية الثانية على مدينة ناغازاكي. وكان من المقرر في الأصل أن يستهدف الهجوم مدينة كيوتو. ولكن بعد اعتراضات وزير الدفاع الأمريكي تحول الهجوم إلى ناغازاكي. وتبلغ قوة انفجار القنبلة المسماة "الرجل البدين" 22 ألف طن من مادة تي ان تي. ويقدر عدد القتلى، الناجم عن هذا الهجوم، حتى ديسمبر 1945 بحوالي 70ألف شخص آخر.ِ

  • Japan Atombombe Nagasaki

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    اختيار استراتيجي للهدف

    كانت مدينة ناغازاكي واحدة من أكبر الموانيء البحرية التي تقع جنوب اليابان. وكان لها أهمية إستراتيجية كبيرة بسبب نشاطها الصناعي، حيث كانت تُنتج الذخائر، والسفن، والمًعدَّات العسكرية، والمواد الحربية الأخرى.وصنعت هناك أيضا الطوربيدات، التي استخدمتها اليابان في هجومها على الأسطول الأميركي" في بيرل هاربور"

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    ارتفاع عدد الضحايا

    بعدة عدة أشهر من الهجمات مات عشرات الآلاف بسبب آثار التفجيرات. ففي هيروشيما وحدها مات حتى نهاية عام 1945 حوالي 60 الف شخص آخرين،بسبب آثار التسمم الإشعاعي والحروق وإصابات خطيرة أخرى. ويقدر عدد أواخر الضحايا بعد خمس سنوات من الحادث بحوالي 230 الف في كل من هيروشيما وناغازاكي.

  • Japan Atombombe Nagasaki

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    نهاية حرب مخيفة

    بعد إلقاء القنبلتين الذريتين كان العديد من اليابانيين يخشون هجوما ثالثا على طوكيو. وبعدها أعلنت اليابان استسلامها لتنتهي الحرب العالمية الثانية في آسيا. الرئيس الأمريكي هاري ترومان هو الذي أمر آنذاك بتنفيذ الهجمات، حيث كان على قناعة بأن الهجوم النووي هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب بسرعة. ولكن العديد من المؤرخين يصفون هذه الهجمات بجرائم الحرب.

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    إعادة البناء

    تم إعادة بناء مدينة هيروشيما المدمرة بكاملها، ما عدى جزيرة في نهر أوتا، الذي بقيت متنزها للسلام. ويوجد الآن عدد كبير من النصب التذكارية مثل: متحف السلام، نصب تذكاري لسلام الأطفال، أنقاض الشركات الصناعية والتجارية.

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    ثقافة النصب التذكارية في اليابان

    في ناغازاكي يتم منذ عام 1955 تخليد ذكرى الهجوم النووي في حديقة السلام للضحايا. ويلعب هذا الحدث التذكاري في اليابان دورا كبيرا في فهم الذات الثقافية والوطنية. وقد أصبحت المدن اليابانية هيروشيما وناغازاكي رموزا لأهوال الحرب العالمية النووية.

  • Bildergalerie Hiroshima Nagasaki Atombombe 1945

    في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي

    يوم تذكاري ضد النسيان

    منذ الهجمات في آب/أغسطس 1945، يتذكر الناس عبر العالم هذا الهجوم، الذي خلف العديد من الضحايا. وتنظم مدينة هيروشيما كل عام يوما تذكاريا كبيرا بحضورالناجين وأسر الضحايا والمواطنين والسياسين للوقوف دقيقة من الصمت. ويعمل الكثير من اليابانيين من أجل نزع السلاح النووي وإيقاف انتشاره.

    الكاتب: راشل بايغ/ أمين بنضريف


 

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