هل بدأ الانتقام؟.. ترامب يقيل وزير الدفاع مارك إسبر

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تويتر اليوم الاثنين (9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) إقالة وزير الدفاع مارك إسبر، وتعيين محله بالوكالة، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب كريستوفر ميلر.

وسيكون ميلر وزيرا بالوكالة حتى 20 كانون الثاني/يناير 2021. وهو الخامس الذي يتولى وزارة الدفاع في عهد ترامب بعد جيم ماتيس وباتريك شاناهان وريتشارد سبنسر الذي تولى المنصب لوقت قصير قبل إسبر.

ولم تكن هذه الخطوة غير متوقعة بشكل تام، وقد جاءت في أعقاب خسارة ترامب في الانتخابات الرئاسية رغم استمرار طعنه في النتائج.

ودب الخلاف بين إسبر (56 عاما) وترامب (74 عاما) بسبب عدد من القضايا وشعر الرئيس بالغضب على نحو خاص بعد إعلان إسبر معارضته لتهديد ترامب باستخدام قوات الجيش لقمع احتجاجات بالشوارع على الظلم العرقي في أعقاب مقتل جورج فلويد بعد محاولة الشرطة اعتقاله في مدينة منيابوليس هذا الصيف. ومنذ ذلك الوقت، غاب إسبر عن الشاشات وتراجع نفوذه ولم يعد يدلي بمقابلات مكتفيا بخطابات معدة سلفا.

وقال ترامب على تويتر "تم إنهاء خدمة مارك إسبر. وأود أن أشكره على خدماته." وأضاف "يسعدني أن أعلن أن كريستوفر ميلر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب (الذي أقر مجلس الشيوخ تعيينه بالإجماع) والذي يحظى باحترام واسع، سيكون القائم بأعمال وزير الدفاع بأثر فوري".

ومن المستبعد بشدة أن يصدق مجلس الشيوخ على أي تعيينات جديدة قبل ترك ترامب للسلطة في يناير كانون الثاني.

ولم يصدر تعليق على الفور من وزارة الدفاع (البنتاغون). وذكرت مصادر أن إسبر كان يستعد منذ فترة طويلة لاحتمال الاستقالة أو الإقالة بعد انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، لاسيما إذا فاز ترامب بولاية ثانية. ويرفض ترامب بشدة الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات.

ويعتقد متابعون أن إسبر لن يكون آخر من يقيله ترامب فهناك توقعات بقيامه بإقالة عدد من السؤولين الآخرين مثل جينا هاسبل مديرة جهاز الاستخبارات سي آي أيه، وكذلك كريستوفر وراي، مدير جهاز اف بي آي، وأنتوني فاوسي الخبير الطبي.

ص.ش/هـ.د (رويترز، د ب أ، أ ف ب)