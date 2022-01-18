هل باتت الانتقالات "المجانية" مشكلة لكرة القدم؟

أعلن نادي دورتموند عن انتقال مدافع بايرن ميونيخ نيكلاس زوله لصفوف النادي بعد انتهاء عقده الفريق البافاري في هذا الصيف. وسينتقل اللاعب البالغ عمره 26 عاما إلى دورتموند في صفقة انتقال "مجانية". وشارك زوله، الذي خاض 37 مباراة دولية مع المنتخب الألماني، في 159 مباراة مع بايرن منذ انضمامه للفريق قادما من هوفنهايم في 2017 وتوج مع الفريق بلقب الدوري الألماني أربع مرات ودوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020. وقال مايكل تسورك المدير الرياضي لدورتموند "يسعدنا التعاقد مع اللاعب الألماني الدولي نيكلاس زوله والاحتفاظ به لأربعة أعوام".
وارتبط زوله بالانتقال للعديد من الأندية بينها تشيلسي ونيوكاسل يونايتد وبرشلونة بعد رفض تجديد عقده مع بايرن.
مبالغ سخية تدفع للاعب ووكيله مباشرة بعد الانتقال "المجاني"
لكن من يعتقد أن انتقال اللاعب هو "مجانا" خاطئ بطبيعة الحال حسب مجلة كيكر الرياضية الألمانية، لأنه من المعتاد في هذه الرياضة أن تحل في هذه الحالة مبالغ مالية سخية تدر مباشرة على اللاعب ووكيله، ودون إعطاء مبالغ مالية لناديه السابق.
ولأن نيكلاس زوله ليس بالتأكيد الحالة الوحيدة، إذ أن ماتياس غينتر وأنطونيو روديغر، ستنتهي عقودها مع فرقهما في الصيف المقبل أيضاً، يرى البعض لذلك أن هذا التطور مؤسف في كرة القدم الاحترافية. إذ أن الأموال ستتدفق من النادي الجديد إلى جيوب اللاعب ومستشاريه، بدلاً من تدفقها في صفوف النادي القديم واستثمارها في كرة القدم.
وذكر المدرب النمساوي رالف هازينهوتل لمجلة كيكر الألمانية أنه يجد في ذلك "مشكلة كبيرة". وأضاف مدرب ساوثهامبتون الإنكليزي:" "يزعجني حقاً الطريقة التي ينصح بها بعض اللاعبين". "إنها مدرسة للسماح بانتهاء صلاحية العقود بحيث يمكنك بعد ذلك تقسيم أموال المكافآت بدلاً من رسوم النقل للأندية. لدي مشكلة كبيرة في ذلك، سأقولها بصراحة، لأن هذه الأموال تضيع على كرة القدم".
وأشار هازينهوتل إلى أن الأندية ستخسر كثيراً في هذه الانتقالات وأضاف:" إذا تعاقدنا مع لاعب مقابل 20 مليوناً ولم يرغب في التمديد بعد أربع سنوات ولكنه يريد المضي قدماً مجاناً، فعندئذٍ يجب أن أضيف 20 مليوناً إلى راتبه الذي تقاضاه خلال أربع سنوات. بالنسبة للأندية مثلنا، هذه كارثة".
وكلاء ومستشارو الأندية واللاعبين يربحون أيضاً في الانتقالات
من جانبه، ذكر المستشار الرياضي تورستن فيرت والمدير الإداري لوكالة "ROOF" الاستشارية للاعبين لمجلة كيكر أن "رسوم توقيع" العقود لا تشكل سوى نسبة صغيرة مما يكسبه وكلاء اللاعبين من الأموال. وأن رواتبهم السنوية تشكل نحو 75-80 بالمئة من مصدر دخلهم السنوي في هذا المجال. وذكر دانيل ديلونجا زميل تورستن فيرت في وكالة "ROOF" الاستشارية أن وكلاء اللاعبين يتقاضون عمولة عند الانتقال مرتبطة بالراتب السنوي للاعب، وهي حوالي 10 بالمئة في ألمانيا.
عندما تنتهي عقود اللاعبين ويتعين على الأندية الاستغناء عن رسوم انتقال، فليس هذا خطأ اللاعبين دائماً. ويحدث أيضاً أن الأندية لا تسمح للاعبين الراغبين في الانتقال بالذهاب لأن العروض المقدمة لهم لم تقبل. ووفقاً لديلونجا، وإذا كان هناك مشكلة ما مع النادي ومن ثم فشل في تمديد العقد، فسيتم "إطلاق سراح" اللاعب مجاناً. ويضيف لمجلة كيكر:" المشكلة الآن هي للأندية التي تحصل على أموال أقل لرسوم النقل".
يشير ديلونجا أيضاً إلى عواقب جائحة كورونا، وأن النادي القديم يرغب في الحصول على أموال كبيرة على الرغم من وجود الجائحة، والنادي الجديد لا يمكنه دفع الكثير من الأموال بسبب مضاعفات الجائحة، وهذا ما يؤدي تلقائياً إلى انتهاء عقد اللاعب دون الحصول على تمديد أو عرض انتقال سخي.
ومع ذلك، تظهر الميزانيات العمومية لأندية البوندسليغا أن المستشارين ووكلاء اللاعبين ليسوا أكبر الخاسرين من جائحة كورونا. وعلى الرغم من التراجع الهائل في المدخولات، لم ينخفض الإنفاق على رواتب وأتعاب الاستشاريين. بالمناسبة، وعندما يتعلق الأمر بالمدفوعات للمستشارين ووكلاء اللاعبين يتصدر بوروسيا دورتموند قائمة فرق البوندسليغا في هذا المجال.
ز.أ.ب/ ا.ف
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جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني
سيرجي بارباريس - 330 مباراة
بين عامي 1996 و2008 لعب البوسني لأربعة فرق في الدوري الألماني. بعد فترات قضاها في روستوك ودورتموند، تحول بارباريس إلى هامبورغ إس في في عام 2000، حيث سرعان ما أصبح اللاعب المفضل لدى جماهير النادي. في عام 2001 حصل على لقب هداف الدوري برصيد 22 هدفاً. عندما لم يتم تمديد عقده في هامبورغ عام 2006، انتقل إلى باير ليفركوزن، وفيه أنهى مسيرته الاحترافية عام 2008.
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جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني
رافينيا - 332 مباراة
جذب البرازيلي رافينيا (على اليمين) انتباه الأندية الأوروبية خلال كأس العالم تحت 20 سنة في هولندا عام 2005، وانتقل إلى نادي شالكه في نفس العام. عندما قام المدرب فيليكس ماغات بالاستغناء عنه بعد خمس سنوات، ذهب الظهير إلى إيطاليا وعاد إلى الدوري الألماني بعد عام. مع نادي بايرن ميونيخ، توج ببطولة الدوري سبع مرات، وفاز بالكأس أربع مرات وبدوري أبطال أوروبا عام 2013.
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جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني
لوكاس بيتشيك - 332 مباراة
لسنوات كان هو المرشح المفضل في مركز الظهير الأيمن لبوروسيا دورتموند. لعب لوكاس بيتشيك في الدوري الألماني لكرة القدم من 2010 إلى 2021. كانت أول 68 مباراة للبولندي في الدوري الألماني بقميص هيرتا برلين، الذي هبط معه إلى الدرجة الثانية، قبل الانتقال إلى دورتموند. مع دورتموند، فاز بيتشيك ببطولة الدوري مرتين وبكأس الاتحاد الألماني لكرة القدم ثلاث مرات.
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جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني
زي روبرتو - 336 مباراة
في عام 1998، انتقل البرازيلي زي روبرتو، الذي لعب سابقاً مع ريال مدريد، إلى باير ليفركوزن من فلامينغو ريو دي جانيرو. في عام 2002، اتخذ الخطوة التالية نحو بايرن ميونيخ، وحقق معه عدداً من الألقاب. في عام 2009، وفي ذلك الوقت كان عمره 35 عاماً، حصل على عقد لمدة عامين مع هامبورغ. وفي عام 2011، غادر زي روبرتو ألمانيا، لكنه ظل لاعب كرة قدم محترفًا حتى نهاية مسيرته الرياضية في عمر 43 عاماً.
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جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني
فيداد إبيزيفيتش - 344 مباراة
خطى البوسني خطواته الأولى في الدوري الألماني عام 2006 بقميص ألمانيا آخن. وفي وقت لاحق، سعى المهاجم للبحث عن أهداف لهوفنهايم وشتوتغارت وهيرتا برلين. أحرز 127 هدفاً في الدوري الألماني. انتهت مشاركته الأخيرة في شالكه بشكل مزعج في نوفمبر 2020، بعد خلاف مع مساعد مدرب شالكه نالدو، تم عقبه الاستغناء الفوري عنه وإنهاء عقده.
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جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني
دانييل كاليغيوري - 349 مباراة *
يمتلك دانييل كاليغيوري جوازي سفر إيطالي وألماني، لكنه ولد ونشأ في جنوب ألمانيا. في نادي فرايبورغ أصبح لاعباً محترفاً في الدوري الألماني عام 2007. بعد فترات قضاها في فولفسبورغ وشالكه، يلعب اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً حالياً في آوغسبورغ منذ عام 2020، وهو الفريق الرابع له في الدوري الألماني. (* إحصائية المباريات لغاية 17 يناير 2022)
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جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني
ماكوتو هاسيبه - 351 مباراة *
لاعب خط الوسط الياباني هو أحد المحترفين القلائل النشيطين والذين، على الرغم من عدم وجودهم مع بايرن أو دورتموند، حصلوا على بطولة الدوري. ففي عام 2009 فاز باللقب في موسمه الثاني في البوندسليغا مع فولفسبورغ. في عام 2014، انتقل هاسيبه إلى نورنبرغ، وبعدها بعام إلى آينتراخت فرانكفورت، حيث فاز بالكأس في عام 2018 وكان حتى قائد الفريق لفترة من الوقت. (* إحصائية المباريات لغاية 17 يناير 2022).
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جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني
ليفان كوبياتشفيلي- 351 مباراة
في نهاية تسعينيات القرن الماضي، شكل كوبياتشفيلي (إلى اليمين) وغيره من المحترفين الجورجيين مجموعة "فيليس" في فرايبورغ، والذين حققوا نجاحاً باهراً تحت قيادة المدرب فولكر فينك. لعب كوبياتشفيلي لاحقاً مع شالكه وهيرتا برلين. لكن مسيرته الرياضية الطويلة لم تخلُ من الفضائح، فهو لاعب البوندسليغا الذي فرضت عليه أطول عقوبة، وذلك في عام 2012، وهي الإيقاف لمدة سبعة أشهر ونصف الشهر بسبب ضربه الحكم.
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جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني
خليل ألتينتوب - 351 مباراة
ولد اللاعب التركي خليل ألتينتوب في غيلزنكيرشن غربي ألمانيا عام 1982 ويحمل أيضاً الجنسية الألمانية. بين عامي 2003 و2017 لعب مع كايزرسلاوترن وشالكه وفرانكفورت وآوغسبورغ، وأحرز 67 هدفاً في الدوري الألماني. حميد ألتينتوب هو شقيق خليل ألتينتوب، التوأم الأكبر، وكان لاعب كرة قدم محترف حتى عام 2018.
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جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني
نالدو- 358 مباراة
البرازيلي رونالدو أباريسيدو رودريغيز، الملقب بنالدو، لعب أولاً لفيردر بريمن في عام 2005. ولعب المدافع فيما بعد مع فولفسبورغ وشالكه. أصبح البرازيلي أسطورة بين مشجعي شالكه عندما سجل هدف التعادل لفريقه في الوقت بدل الضائع، خلال مباراة الديربي ضد دورتموند في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017. فاز نالدو بكأس الاتحاد الألماني مرة واحدة مع بريمن ومرة واحدة مع فولفسبورغ.
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جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني
روبرت ليفاندوفسكي - 369 مباراة *
جنباً إلى جنب مع الهداف التاريخي للبوندسليغا غيرد مولر، يعد البولندي ليفاندوفسكي، أحد أكثر الهدافين فاعلية في تاريخ الدوري. في عام 2010، انتقل ليفاندوفسكي من بوزنان إلى بوروسيا دورتموند، وبعد أربع سنوات انتقل إلى بايرن ميونيخ. أصبح ليفاندوفسكي جزءاً من البوندسليغا، ليس فقط بسبب أهدافه، بل لحصوله على لقب أفضل لاعب في العالم 2021 وللعام الثاني على التوالي. (* إحصائية المباريات لغاية 17 يناير 2022)
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جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني
كلاوديو بيتزارو - 490 مباراة
بين عامي 1999 و2020، لعب اللاعب البيروفي مع فيردر بريمن وبايرن ميونيخ وكولونيا، وسجل 197 هدفاً في الدوري الألماني. فاز بيتزارو ببطولة الدوري ست مرات وكأس الاتحاد الألماني ست مرات، وحصل على الثنائية مع بايرن خمس مرات وحتى الثلاثية مرة واحدة. انتقل إلى فيردر بريمن خمس مرات وأنهى مسيرته هناك صيف 2020. الكاتب: أندرياس شتين-تسيمونس/ زمن البدري
الكاتب: زمن البدري