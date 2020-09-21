 هل باتت أوروبا على عتبة إغلاقات جديدة بسبب كورونا؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 24.09.2020

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سياسة واقتصاد

هل باتت أوروبا على عتبة إغلاقات جديدة بسبب كورونا؟

يثير الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا القلق في أوروبا، وهو الأمر الذي دفع بعض الدول لإعادة فرض بعض التدابير لتفادي موجة ثانية من العدوى به، هل تشهد أوروبا إجراءات إغلاق ثانية بسبب الفيروس؟

مخاوف من إعادة إجراءات الإغلاق الكامل إلى عدة دول أوروبية، الصورة من تشيكيا.

مخاوف من إعادة إجراءات الإغلاق الكامل إلى عدة دول أوروبية، الصورة من تشيكيا.

 

بعد  تسجيل ارتفاع  ملحوظ في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الكثير من البلدان الأوروبية، دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس (24 سبتمبر/أيلول 2020) الدول الأعضاء إلى تشديد القيود "على الفور" في مواجهة بؤر جديدة لوباء كورونا والتصدي لموجة ثانية.وفق ما أعلن عنه المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس فإن سبع دول أوروبية من بينها إسبانيا "تثير قلقا شديدا" مع احتمال ارتفاع عدد الوفيات فيها جراء مرض كوفيد-19

مختارات

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هذه الدول السبع هي إلى جانب إسبانيا، رومانيا وبلغاريا وكرواتيا والمجر وتشيكيا فضلا عن مالطا. في تقرير جديد لتقييم المخاطر للوكالة الأوروبية المكلفة بمراقبة انتشار الأوبئة  جاء فيه أن مجموعة الدول هذه تُسجل فيها "نسبة أعلى من الحالات الخطرة أو تلك التي تستدعي دخول المستشفيات" مع ارتفاع في مستوى الوفيات "مسجل الآن أو قد يسجل قريبا". المفوضة الأوروبية لشؤون الصحة ستيلا كيرياكيدس دعت  خلال مؤتمر صحافي جميع "الدول الأعضاء  من اتخاذ اجراءات فورية وفي الوقت المناسب مع ظهور أولى المؤشرات إلى بؤر جديدة".وأضافت "قد تكون هذه فرصتنا الأخيرة لتجنب تكرار الوضع الذي شهدناه في الربيع الماضي".

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قيود جديدة في أنحاء أوروبا وأعداد الإصابات بالفيروس تستمر بالارتفاع

إعادة تشديد القيود

 سُجلت  حتى الآن في أوروباأكثر من خمسة ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد.رغم أنمعدل الوفيات لم يعد إلى المستويات التي سُجلت في وقت سابق من هذا العام، إلا أن عدد الإصابات الجديدة ارتفع في الكثير من المناطق وقد بدأت دول عدة إعادة فرض إجراءات إغلاق لوقف انتشار خارج عن السيطرة مجددا.في إنجلترا تقرر إغلاق جميع المطاعم والحانات على الساعة 10 مساءً. من جانبه أعلن المستشار النمساوي سباستيان كورتسز عن موسم تزلج بدون حفلات.

في فرنسا تم إغلاق جميع المطاعم في مرسيليا المتضررة بشكل خاص.في باريس والمدن الفرنسية الكبرى الأخرى، فرض  حظر التجول من الساعة 10 مساءً ولأول مرة منذ موجة كورونا الأولى في الربيع تضطر المستشفيات الباريسية إلى إلغاء عمليات ليست ضرورية للغاية. اعتبارًا من عطلة نهاية الأسبوع، سيتم تأجيل 20 بالمائة من العمليات المخطط لها في السابق، كما أعلنت إدارة مستشفيات المساعدة العامة بباريسAP-HP والسبب يعود إلى الضغط على وحدات العناية المركزة بسبب عدد الإصابات بكورونا الذي يُسجل ارتفاعاً منذ أسابيع.

أما في بلجيكا، خففت الحكومة من الإجراءات على الرغم من ارتفاع أعداد كورونا و قالت رئيسة الوزراء صوفي ويلميس أنه ليس من الضروري فرض ارتداء الكمامة في كل مكان. في العاصمة بروكسل ، تم تطبيق فرض ارتداء الكمامة  حتى الآن في جميع الأوقات وفي جميع الأماكن العامة. غير أنه اعتباراً من أكتوبر/ تشرين الأول ،من المقرر أن يقتصر ارتداءها على الأماكن المزدحمة مثل وسائل النقل العام.

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منظمة الصحة العالمية: الملايين يواجهون خطر المجاعة بسبب الحرب وكورونا

ٌإغلاق ثانٍ في ألمانيا؟

رغم أن التقرير قد أشار إلى استقرار للوضع في البلدان المتبقية، بما في ذلك ألمانيا،إلا أن عدد الإصابات لجديدة بفيروس كورونا في ألمانيا  ارتفع مجددا خلال الأسبوع الأخير على ألفي حالة إصابة يومياً. من جهته أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 2143حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في غضون 24 ساعة الماضية وكان عدد الإصابات الجديدة قد بلغ 2297 إصابة يوم السبت الماضي، ليتم بذلك تسجيل أعلى عدد حالات إصابة في ألمانيا منذ شهر أبريل/ نيسان الماضي.

من جهة أخرى أثار تصريح سياسي بارز بالحزب المسيحي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا القلق، بعد أن تحدث عن احتمالية حدوث إغلاق ثان بألمانيا.نوربرت روتغن المرشح لرئاسة الحزب المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قال  في تصريح له اليوم: "لا يمكن استبعاد أي شيء إذا تعلق الأمر بالاضطرار للسيطرة على هذا الوباء مجددا".في المقابل قال عالم الأوبئة الألماني كارل لاوترباخ وهو أيضا سياسي بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم، في وقت سابق إنه لا يتوقع حدوث إغلاق ثان:"احتمالية معايشة إغلاق مرة أخرى كالذي عايشناه قبل بضعة شهور، اعتبرها غير قائمة على الإطلاق".

 إ.م/ وكالات

  • Chickens packed closely together in a factory farm

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    إعادة النظر في مزارع الدواجن والخنازير

    ما برح العلماء يجهلون كيف نما فيروس كورونا، لكنّ تهديداته الوبائية التي أسفرت عن إنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الطيور قد أثرت بشكل واضح على مزارع الخنازير والدجاج. وفي ظل التأكد من وجود ارتباط بين الزراعة الصناعية الحيوانية المركزة وبين تنامي مخاطر الجائحة، يبدو أنه قد آن الأوان لإعادة النظر في هذا القطاع بشكله الراهن.

  • A worker attends to hanging pig carcasses at the Tönnies slaughterhouse in 2017. (picture-alliance/dpa/B. Thissen)

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    صناعات اللحوم على شفير الخطر

    سلطت الجائحة الضوء على الحالة المزرية التي تسود قطاع صناعات اللحوم، وشهدت ألمانيا بؤراً لكورونا في أوساط العاملين في صناعات اللحوم، بل أنها وضعت منطقتين بغرب المانيا في الحجر الصحي بعد إصابة 1550 عاملاً في مسلخ تونيس بالفيروس، ما جعل الأصوات تتعالى مطالبة بشروط عمل أفضل في قطاع انتاج اللحوم.

  • A close-up of a small monkey looking into the camera through a cage

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    التخلي عن تربية الحيوانات البرية

    يرجّح الخبراء أن فيروس كورونا قد انتقل من منتجات برية بيعت في سوق ووهان بالصين. ومع تفشي الجائحة شددت الصين إجراءاتها بحق المنتجات البرية، ما أدى إلى أغلاق 20 ألف مزرعة منتجات برية. بعض الأقاليم الصينية تعرض الآن دعماً حكومياً لتساعد مزارعي المنتجات البرية في الانتقال إلى نمط حياتي آخر، بزراعة منتجات المحاصيل وتربية الخنازير او الدجاج.

  • A tractor turning over soil in a green field

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    قطاعات أكثر مرونة

    أثرت الجائحة على حلقات الإنتاج التي تمدنا بالغذاء، وهي صناعة تمد العالم في عصر العولمة بالغذاء بما يزيد غالباً عن مستويات الإنتاج المحلي في كثير من البلدان. المزارعون يواجهون اليوم تحديات تناقص أعلاف الحيوانات الصناعية، وتقلص اليد العاملة ما يجبرهم على التكيف مع مستقبل جديد أقل أمناً.

  • A rooftop garden with a city skyline in the background

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    تنامي الزراعة الحضرية

    مع اضطرارهم إلى المكوث في البيت، تتزايد اعداد الناس الذين يتوجهون إلى انتاج بعض من اطعمتهم في حدائق بيوتهم. قد يكون هذا تطوراً إيجابياً على المدى البعيد لاسيما أن من المتوقع أن يسكن ثلثا سكان العالم في المدن بحلول عام 2050. وهكذا قد تصبح الزراعة الحضرية أكثر حيوية، وسوف تستهلك قدراً أقل من الوقود الأحفوري لأغراض النقل، ومساحات أصغر من الأرض مقارنة بالزراعة التقليدية.

  • A lush green forest next to a green paddock, divided by a red path.

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    انتاج ذاتي للغذاء

    في ظل توقعات ببلوغ عدد سكان الأرض 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050، لا مفر من مواجهة حقيقة ضرورة زيادة الغذاء على مستوى الكوكب. وكان تمهيد وتنظيف مزيد من الأراضي من الأشجار والأعشاب لغرض زراعتها يعد حلاً لهذه المشكلة، أما الآن، فتتجه الأنظار إلى زراعة المراكز الحضرية، ويتعزز هذا التوجه في ضوء المخاطر التي فرضها فيروس كورونا.

  • A farmer holding a handful of fruit

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    التحول إلى المنتجات النباتية

    في ضوء المخاوف من تعرض قطاع انتاج اللحوم إلى تحديدات تفرضها جائحة كورونا، تشهد الصين توجهاً ملفتاً للنظر إلى المنتجات النباتية. وكان الغرب سباقاَ بهذا الاتجاه خلال السنوات القليلة المنصرمة، ويتوقع أن يستمر ذلك ويتصاعد بتزايد مخاوف المستهلكين من مصادر انتاج اللحوم.

  • Two men working in a field in Tanzania

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    تشديد معايير الأمن الغذائي في البلدان النامية

    يُتوقع أن تؤثر جائحة كورونا بشدة على البلدان النامية، وتحديداً في مجال الأمن الغذائي. الأمم المتحدة حذرت من مجاعة "بمعايير ملحمية". إلى جانب ذلك، فأنّ التعاون الدولي للتخفيف من مجاعة متوقعة سيفرض حماية أفضل للأرض، وأنواعاً أفضل من المحاصيل، ومزيداً من الدعم لصغار المزارعين. انيكا مولس / م. م


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