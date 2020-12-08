هل انتهى عهد تتويج ميسي ورونالدو بدوري الأبطال؟

أقصي فريق يوفنتوس مرة أخرى من دوري أبطال أوروبا، وهذه المرة في دور الـ16، بعد فوزه غير الكافي على فريق بورتو في مباراة الإياب أمس الثلاثاء (9 مارس/آذار 2021) بـ3 -2 ، نظرا لانتهاء مواجهة الذهاب بفوز الفريق البرتغالي 2- 1.
وتعدّ هذه هي المرة الثالثة التي يقصى فيها فريق السيدة العجوز منذ وصول كريستيانو رونالدو للعب في صفوفه صيف 2018، وكلها كانت في دور الثمن ومن فرق غير مرشحة للتتويج، إذ أقصي من طرف أياكس أمستردام عام 2019، ثم من طرف ليون عام 2020، وأخيرا من طرف بورتو عام 2021.
وكان يوفنتوس يصل إلى ما هو أفضل من هذا الدور في المرات السابقة، آخرها عام 2018 عندما لعب دور ربع النهائي، والغريب أن إقصاءه من ذلك الدور كان على يد رونالدو الذي سجل هدفا قاتلا من ركلة الجزاء في مباراة العودة بملعب سانتياغو.
وتحوم الكثير من الشكوك حول قدرة السيدة العجوز على التتويج باللقب الغائب عن الفريق منذ موسم 1995-1996، إذ عوض أن يساهم رونالدو في فك النحس، قدم مع فريقه أداءً متواضعا في أدوار خروج المغلوب، آخرها أمس عندما فشل الفريق في التأهل من فريق لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 54، رغم امتداد المباراة للشوطين الإضافيين.
وأضحى يوفنتوس مهددا حتى بفقدان لقب الدوري المحلي لصالح انتر ميلان الذي يتقدم عليه بعشر نقاط، بل هناك من يرى أن الفريق سيعاني لأجل التأهل لدوري الأبطال العام المقبل بسبب المنافسة الشرسة على المقاعد المؤدية لهذه البطولة في الدوري الإيطالي.
ولا يبدو فريق برشلونة بأحسن حال، فرغم صحوته الأخيرة، خاصة عودته في نصف نهائي كأس الملك أمام إشبيلية بريمونتادا في مباراة الإياب، إلّا أن حظوظه تبدو شبه منعدمة أمام فريق باريس سان جيرمان، بعد الهزيمة في مباراة الذهاب بملعب كامب نو 4 -1.
وعكس الريمونتادا التاريخية عام 2016 على الفريق ذاته، عندما فاز برشلونة بـ6-1 ليتجاوز هزيمة الذهاب 4-0، يبدو الأمر مختلفا هذه المرة بما أن برشلونة انهزم ذهابا في ملعبه، كما أن الفريق لم يعد يزخر بالنجوم كما كان، والوحيد المتبقي هو ميسي الذي لم يعد حاسما كما كان سابقا.
ويعاني برشلونة من منافسة شرسة في الدوري أمام أتليتيكو مدريد الذي يتقدم عليه في الترتيب بثلاث نقاط مع مباراة ناقصة، وخلفه ريال مدريد بنقطتين فقط.
وكانت آخر مرة توج فيها ميسي بدوري الأبطال مع برشلونة عام 2015، ليعجز الفريق الكاتالاني بعدها حتى في الوصول إلى نصف النهائي. بينما كانت آخر مرة توج فيها رونالدو بالكأس كانت 2018 مع ريال مدريد.
ويعيش فريقا يوفنتوس وبرشلونة حاليا فترة انتقالية يظهر أنها ستدوم لبعض الوقت، وقد تتم إقالة مدرباهما في حالة لم يفوزا بأيّ لقب مهم، لكن هناك إمكانية لرونالدو وميسي للتتويج باللقب القاري في حال انتقلا لنوادي أخرى أكثر ترشيحا، منها مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ.
وبسبب إخفاقاتهما المتوالية، خرجت جائزة أفضل لاعب في العالم من بين رونالدو وميسي مرتين في آخر 3 سنوات، مرة لصالح مودريتش ومرة لصالح ليفاندوفسكي.
إ.ع/ع.ش
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ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!
مثل الصاعقة جاء إعلان الأسطورة ميسي عن نيته مغادرة نادي برشلونة. فالأسطورة ميسي كان رمز برشلونة على مدار عشرين عاما. والعلاقة التي تربطهما ليست عادية. فميسي كان يعاني من اضطراب هرموني ومشاكل في النمو كادت تنهي مسيرته الكروية عندما كان في الثالثة عشرة من عمره.
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ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!
ولم يكن لميسي أي أمل في العلاج لتكلفته الباهظة، ولم يكن لأبويه، أو حتى لناديه في روساريو، القدرة على تحملها. لكن إنقاذ الموهبة الفذة التي يتمتع بها "البرغوث" الأرجنتيني، كما يلقبه البعض، جاءت على يد نادي برشلونة. ففي أول لقاء خاضه ميسي الصغير بقميص الفريق الكتالوني للبراعم أحرز الأخير خمسة أهداف كانت كفيلة بإقناع برشلونة بتحمل نفقات العلاج. آنذاك كان طول ميسي 140 سنتمترا ووزنه 40 كيلو غراما.
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ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!
طيلة أربع سنوات كان على ميسي يأخ حقنة هرمونات بشكل يومي. وعندما خاض أولى مبارياته ضمن منافسات الدوري الإسباني كان طوله قد بلغ 1,69 سم. وبعدها بستة أشهر انتزع صدارة قائمة هدافي الدوري الإسباني. الصورة من الأرشيف وتعود لعام 2004. يظهر فيها ليونيل ميسي وإلى يمينه زميله اللاعب الكاميروني صاموئيل إيتو.
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ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!
في أكتوبر عام 2004 وبقيادة المدرب فرانك ريكارد (يسار)، شارك ميسي في أول مبارياته مع فريق برشلونة ضد نادي إسبانيول. ودخل ليونيل ميسي التاريخ من أوسع أبوابه عندما سجل هدفه الأول مع نادي برشلونة أمام الباسيتي وذلك بعد تمريرة متقنة من قبل اللاعب الشهير رونالدينو ليسددها ميسي كرة ساقطة فوق حارس المرمى، ليصبح بذلك أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يسجل هدفاً، وهو لم يتجاوز الـ 17 عاماً.
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ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!
في عام 2005 حصل اليافع الملقب بـ (ليو) على جائزة أفضل لاعب شاب في العالم، متفوقاً بذلك على العديد من الشبان الموهوبين كـواين روني وكريستيانو رونالدو وغيرهم. في الصورة يظهر ميسي حاملا جائزة الفتى الذهبي. وإلى جانبه اثنان من أفضل لاعبي كرة قدم في العالم آنذاك. البرازيلي رونالدينيو (يسار) والكاميروني صاموئيل إيتو (يمين). تاريخ الصورة يعود إلى 20 ديسمبر/كانون الأول في ملعب "كامب نو".
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ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!
شهد ميسي عصرا ذهبيا مع برشلونة في عام 2009، آنذاك كان الفريق بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، إذ فاز ميسي مع الفريق الكتالوني بستة ألقاب إلى جانب لاعبين مخضرمين متل تشافي (يسار) وأندريس إنييستا (يمين). وفي العام ذاته حصل ميسي ولأول مرة على لقب أفضل لاعب في العالم.
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ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!
بلغة الأرقام: قاد الأسطورة الأرجنتيني برشلونة للفوز بـ33 لقبا، وسجل 633 هدفا في 731 مباراة. ليس ذلك فحسب، بل كان في تنافس محموم على جمع الألقاب مع البرتغالي كريستيانو رونالدو. فاز ميسي أربع مرات بمسابقة دوري أبطال أوروبا بينما حصل رونالدو خمس مرات على مسابقة هذا اللقب. لكن ميسي نال لقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم ست مرات ورنالدو خمس مرات فقط.
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ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!
ميسي ليس غنيا بالألقاب والأهداف فحسب، بل حتى إنه كسب الملايين خلال مسيرته الكروية، وهو ما تسبب له بمشاكل مع السلطات الإسبانية. ففي عام 2016 حُكم على النجم الأرجنتيني بالسجن لمدة 21 عاما بتهمة تهرب ضريبي بقيمة 4,16 ملايين يورو تتعلق بحقوق صورته تلقاها في الفترة بين 2007 و2009 عبر شركات وهمية. تم تعليق عقوبة السجن كونها أقل من عامين ولنظافة سجله العدلي، إلا أنه تتوجب عليه دفع 2.1 مليون يورو غرامة.
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ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!
آخر فوز لميسي مع برشلونة في مسابقة دوري أبطال أوروبا كانت في عام 2015. لكن أسوأ هزيمة له في هذه المسابقة كانت في 2020. وتحديدا في دور الثمانية عندما خسر الفريق الكتالوني أمام فريق بايرن بثمانية أهداف لهدفين. هذه الخسارة الفادحة عززت الرغبة لدى ميسي في مغادرة ملعب "الكامب نو".
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ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!
ميسي أرسل فاكس إلى إدارة النادي طلب فيه "إنهاء عقد العمل الذي يجمعني بناديكم الموقر". يريد الأسطورة الأرجنتيني الرحيل عن قلعة "كامب نو" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. أي قبل عام على انتهاء عقده. ميسي شكر النادي على كل الفرص التي قدمها لتطويره على الصعيد الشخصي والكروي، مؤكدا بأنه "اتخذت هذا القرار الصعب لأسباب شخصية، والذي آمل أن تتلقاه الإدارة بأفضل طريقة".