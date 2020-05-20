هل الشرط الجزائي في عقد هالاند..كذبة؟

تعد صفقة إيرلينغ هالاند من أنجح صفقات نادي بروسيا دورتموند الألماني في السنتين الأخيرتين. وقد تألق المهاجم منذ انتقاله إلى الفريق الأسود والأصفر مطلع العام الجاري حتى بات حديث البوندسليغا، وقد وضعه المركز الدولي للدراسات الرياضية (International Centre for Sports Studies) كثاني أغلى لاعب في العالم من مواليد عام 2000. وذلك خلف زميله في مركز الهجوم الإنجليزي جادون سانشو (دورتموند). وقدّر المرصد قيمة اللاعب النرويجي التسويقية بحدود 101 مليون يورو، مقابل 198,5 مليون يورو لسانشو.

يذكر أن "ماكينة الأهداف" هالاند نجح في الديربي الأخير أمام شاكله (16 مايو/ أيار 2020) في رفع رصيده التهديفي إلى عشرة أهداف من مجموع تسع مباريات.

وضمن نادي دورتموند عقداً مع المهاجم العشريني إلى حدود موسم 2024، واتفقت التقارير الإعلامية الصادرة إلى غاية اللحظة بخصوص عقد هالاند مع دورتموند، أنه يحتوي على شرطٍ جزائي بقيمة 75 مليون يورو، يبدأ سريانه اعتباراً من موسم 2021.

لكن، وللمفاجأة كشف تقرير حديث لمجلة "أس" الإسبانية، عن عدم وجود أي شرط جزائي في عقد هالاند أصلاً، وأن ما نُشر بهذا الشأن هو غير صحيح. كما كشف التقرير ذاته عن وجود اتفاق شفوي بين إدارة النادي ووكيل أعمال المهاجم مينو رايولا، تعهد فيه النادي أن يكون عند نهاية موسم 21/22 منفتحا على احتمالية رحيل اللاعب ولا يعرقل مسيرته.

وأوضحت الصحيفة أن دورتموند ومنذ "المسرحية" التي رافقت انتقال الألماني ماريو غوتسه في موسم 2013 إلى بايرن ميونيخ الألماني امتنع نهائيا عن إدراج بنذ الشرط الجزائي في أي من العقود المبرمة لاحقاً مع اللاعبين.

ونشرت "أس" تقريرها هذا في وقت لا ينقضي فيه دون الربط بين هالاند وريال مدريد الإسباني الذي يريده بأي ثمن.

وفي حال فرضت الأرقام الخيالية نفسها على سوق الانتقالات رغم الجائحة،(جائحة فيروس كورونا المستجد) من المحتمل جدا أن يحصل دورتموند على أكثر من 75 مليون يورو، وهو المبلغ لمتداول إلى غاية اللحظة، فيما اكتفى النادي الألماني بالصمت ولم يعلق نهائيا على تقرير "أس".

و.ب